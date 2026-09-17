Ubuntu dokončilo plný přechod na coreutils napsané v jazyce Rust

Ubuntu už delší dobu pracuje na přechodu z klasického balíku GNU Core Utilities na modernější a bezpečnější implementaci napsanou v jazyce Rust. Je s tím spojena řada očekávatelných problémů, které musejí zákonitě přijít, když se mění něco tak základního jako coreutils. Vývojáři utilit ani Ubuntu to ovšem nevzdávají a už v dubnu ohlásili, že připravované podzimní Ubuntu 26.10 plně přejde na Rust Coreutils.
Nyní je prý hotovo a migrace v Ubuntu byla dokončena. Zbývaly poslední tři utility
cat,
chmod a
du, které už byly také zařazeny do vývojových repozitářů v nových implementacích z balíčku
uutils napsaného v Rustu. V Ubuntu 26.10 bychom se tak měli ve výchozím stavu setkat s novou podobou těchto utilit.
Canonical začal s přechodem v Ubuntu 25.10, kde se ale objevily bezpečnostní problémy v nástroji sudo-rs. V následujícím Ubuntu 26.04 LTS byly změny pozdrženy, protože se ukázaly problémy s utilitami
cp,
mv a
rm, které trpěly na chyby související se souběhem (TOCTOU, time-of-check to time-of-use). Všechny tyto problémy bylo potřeba nejprve dořešit a vývojáři jich nakonec našli 114. Valná většina je už opravená a je prý čas na plný přechod.
Při zadávání příkazů se pro uživatele na první pohled nic nemění. uutils coreutils je koncipován jako přímá náhrada základních nástrojů z projektu GNU a tvůrci projektu považují jakoukoli odchylku od původní implementace za chybu. Zároveň ale upozorňují, že některé volby mohou stále ještě chybět nebo se chovat odlišně.