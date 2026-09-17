Root.cz  »  Nástroje a utility

Ubuntu dokončilo plný přechod na coreutils napsané v jazyce Rust

Petr Krčmář
Dnes
15 nových názorů

Sdílet

Rust Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Ubuntu už delší dobu pracuje na přechodu z klasického balíku GNU Core Utilities na modernější a bezpečnější implementaci napsanou v jazyce Rust. Je s tím spojena řada očekávatelných problémů, které musejí zákonitě přijít, když se mění něco tak základního jako coreutils. Vývojáři utilit ani Ubuntu to ovšem nevzdávají a už v dubnu ohlásili, že připravované podzimní Ubuntu 26.10 plně přejde na Rust Coreutils.

Nyní je prý hotovo a migrace v Ubuntu byla dokončena. Zbývaly poslední tři utility cat,chmod a du, které už byly také zařazeny do vývojových repozitářů v nových implementacích z balíčku uutils napsaného v Rustu. V Ubuntu 26.10 bychom se tak měli ve výchozím stavu setkat s novou podobou těchto utilit.

Canonical začal s přechodem v Ubuntu 25.10, kde se ale objevily bezpečnostní problémy v nástroji sudo-rs. V následujícím Ubuntu 26.04 LTS byly změny pozdrženy, protože se ukázaly problémy s utilitami cp,mv a rm, které trpěly na chyby související se souběhem (TOCTOU, time-of-check to time-of-use). Všechny tyto problémy bylo potřeba nejprve dořešit a vývojáři jich nakonec našli 114. Valná většina je už opravená a je prý čas na plný přechod.

Při zadávání příkazů se pro uživatele na první pohled nic nemění. uutils coreutils je koncipován jako přímá náhrada základních nástrojů z projektu GNU a tvůrci projektu považují jakoukoli odchylku od původní implementace za chybu. Zároveň ale upozorňují, že některé volby mohou stále ještě chybět nebo se chovat odlišně.

Vstoupit do diskuse (15 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Odborné školení Hacking v praxi s etickým hackerem Lukášem Antalem
VÍCE INFO