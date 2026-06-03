Vyšla první verze editoru Vim Classic 8.3 bez Vim9 Scriptu a kódu napsaného AI

Drew DeVault v březnu oznámil fork známého editoru Vim pod názvem Vim Classic. Vadí mu, že se do vývoje Vimu čím dál více zapojují velké jazykové modely, které způsobují celou řadu problémů. Původní Vim i NeoVim dnes obsahuje části naprogramované pomocí LLM.
Myslím, že je důležité, abychom přestali všichni společně předstírat, že nechápeme, jak strašné to všechno je. Nechci používat software, který obsahuje slop, napsal ve svém úvodním příspěvku.
Aby měl čisté svědomí a mohl si i nadále užívat vztah, který má ke svému oblíbenému softwaru, vytvořil fork Vimu s názvem Vim Classic. Rozhodl se ho postavit nad verzí Vim 8.2.0148, což je poslední verze před zavedením Vim9 Scriptu, který se stal později součástí Vimu 9.0. Bram Moolenaar pak neměl čas před svou smrtí dotáhnout tuto část osobně do konce a ostatním vývojářům tím zkomplikoval situaci.
Proto se Drew nakonec rozhodl ho Vim9 Script do svého forku nezařadit. Naopak zpětně implementovatl několik oprav, z nichž většina řeší bezpečnostní chyby (CVE) objevené po vydání této verze, zatímco ostatní se týkají drobných oprav chyb.
Navíc jsem vytvořil několik vlastních oprav, které přizpůsobují kód tak, aby bylo možné jej kompilovat na novějších kompilačních prostředcích.
Nyní byla vydána první verze, která je označena jako Vim Classic 8.3. Vývojáři zvolili velmi konzervativní přístup k zavádění změn a snaží se zbavit dlouhodobé zátěže, která by komplikovala následnou správu projektu. Vývojový tým je malý a nedisponuje takovými možnostmi jaké umožňuje silné zázemí původního projektu.
Vim Classic je takzvaný charityware a stejně jako původní Vim nadále podporuje Bramovo úsilí pomáhat dětem v Ugandě.
Přechod z Vimu na Vim Classic by pro vás mohl být vhodnou příležitostí k tomu, abyste přispěli na dobročinné účely! Pokud máte Vim rádi a chcete pomoci, můžete přispět.