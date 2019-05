 »   »  Vývojáři aplikací pro Gnome: neupravujte vzhled našich aplikací

anonymní

Několik kmenových vývojářů aplikací pro Gnome publikovalo otevřený dopis s názvem Please don't theme our apps určený především vývojářům linuxových distribucí. V něm vysvětlují, jak jim upravené vzhledy jejich aplikací v různých distribucích ztrpčují život a přidávají práci v podpoře něčeho, co sami nevytvářeli.

Vede to pak k rozbití vyladěného designu, nejednoznačné funkcionalitě uživatelského prostředí a nakonec až k nepoužitelnosti takto upravené aplikace. Dopis se netýká domácích uživatelů, ale komunita na GitHubu má názory různé.