Vzniká PHP Foundation, z projektu PHP odchází Nikita Popov

Jeden z předních vývojářů jazyka PHP, Nikita Popov, po letech odchází, přičemž se bude plně věnovat LLVM. Pro PHP je to po 10 letech Nikitova plodného působení na PHP a v JetBrains citelná ztráta, neboť z něj odchází člověk, který v sobě nosí významnou část expertízy a znalostí. Projekt tak přichází s velkou změnou, aby bylo do budoucna zajištěno co nejlepší fungování. Přivítejme nadaci zvanou PHP Foundation, o jejímž založení se v projektu diskutuje už od května tohoto roku.

Srdcem nadace budou členové, kteří významně na PHP spolupracují už po léta, ať již tvoří jádro jejich byznysu, nebo zaměstnávají klíčové vývojáře. Jmenovitě jde v tuto chvíli o Automattic, Laravel, Acquia, Zend, Private Packagist, Symfony, Craft CMS, Tideways, PrestaShop a JetBrains. Nadace bude neziskovou organizací starající se o prosperitu a budoucnost PHP jako takového.

V rámci co nejrychlejšího založení nadace je tento krok realizován pomocí Open Collective. Přispět může každý, cílem je částka 300 tisíc dolarů ročně, přičemž jen JetBrains bude přispívat 100 tisíc dolarů ročně. Z těchto peněz pak budou placeni hlavní vývojáři PHP na plný úvazek. Dočasnými správci nadace jsou jmenováni Rasmus Lerdorf, Dmitry Stogov, Joe Watkins, Sara Golemon, Derick Rethans, Sebastian Bergmann a Nikita Popov, ti připraví půdu pro finální tým.

