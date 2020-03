 »   »  WSL2 bude ve Windows 10 2004, vyjde v květnu

Jan Fikar

Vylepšená verze Windows subsystem for Linux 2 (WSL2) byla představena téměř před rokem a byla doposud dostupná pouze v programu Windows Insider. To by se mělo změnit s vydáním Windows 10 2004, tam již bude WSL2 dostupné pro všechny. Windows 10 2004 by mělo vyjít v květnu.

(zdroj: phoronix)