YSERVER 1.5 přidává Reverse PRIME

V Rustu psaný nový X11 server přichází s novou verzí. Projekt, který existuje několik měsíců, si klade za cíl novou implementaci X11 serveru napsanou v jazyku Rust, a to za pomoci Claude Code. Nová verze pak přidává zejména podporu reverse PRIME.
YSERVER tak od nynějška umí renderovat scénu na velkém GPU a výstup zobrazovat přes výstupy integrovaného grafického jádra, tedy správně pracovat na typické konfiguraci mnoha Intel notebooků. Dále projekt dostává kód pro mapování DRM zařízení na konkrétní Vulkan GPU a použití RandR topologie. Nechybí Mesa OML MSC rate queries řešící některé chyby u Flatpak aplikací používajících ANGLE, synchronizační objekty DRI3 1.4 pro DRM, X11 server-side okraje oken a řada různých oprav. Je zde také podpory pro vypnutí vertikální synchronizace na úrovni X11 serveru, hodící se třeba pro Counter-Strike 2.