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YSERVER 1.5 přidává Reverse PRIME

David Ježek
Včera
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Redox OS notebooky Autor: Redox OS
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V Rustu psaný nový X11 server přichází s novou verzí. Projekt, který existuje několik měsíců, si klade za cíl novou implementaci X11 serveru napsanou v jazyku Rust, a to za pomoci Claude Code. Nová verze pak přidává zejména podporu reverse PRIME.

YSERVER tak od nynějška umí renderovat scénu na velkém GPU a výstup zobrazovat přes výstupy integrovaného grafického jádra, tedy správně pracovat na typické konfiguraci mnoha Intel notebooků. Dále projekt dostává kód pro mapování DRM zařízení na konkrétní Vulkan GPU a použití RandR topologie. Nechybí Mesa OML MSC rate queries řešící některé chyby u Flatpak aplikací používajících ANGLE, synchronizační objekty DRI3 1.4 pro DRM, X11 server-side okraje oken a řada různých oprav. Je zde také podpory pro vypnutí vertikální synchronizace na úrovni X11 serveru, hodící se třeba pro Counter-Strike 2.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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