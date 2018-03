Redakce

Jak se změní svět, až (a pokud vůbec) umělá inteligence přesáhne schopnosti člověka? Na to se ptal novinář Patrick Zandl na konferenci New Media Inspiration. Poslechněte si celou Zandlovu lehce provokativní přednášku, ve které zmíní třeba i to, že jeden Zandl by mohl mít cenu dvou šimpanzů: