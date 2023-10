Blender s API Vulkan, KDE s klávesou F10

Týden v KDE: klávesa F10

Pro lidi s narušeným vnímáním barev je tu nová schopnost kompozitoru KWin měnit celkové podání barev na obrazovce.

Většina aplikací v KDE nově používá klávesu F10 pro otevřené hlavního či hamburgerového menu. Mění se tak i některé klávesové zkratky jako třeba pro vytvoření nového souboru (nově obligátní Ctrl+Shift+N) a KDE by v tomto nyní mělo lépe ladit s jinými desktopy a aplikacemi.

Na komponentě KTextEditor založené editory (jako třeba Kate a KWrite) nově podporují hlasové čtení textu z dokumentu. Dokumenty LibreOffice jsou konečně vidět v Posledních dokumentech v nabídce Plasmy.





V aplikacích založených na QtQuick přibývá plynulá animace při scrollování kolečkem myši (Nate připomíná, že to je něco jiného než scrollování gestem na touchpadu, které ještě beztak není implementováno).

Náhled tématu kurzorů už není na Waylandu při použití škálování příliš malý a je-li použito neceločíselné škálování, není náhled zubatý. Na Waylandu též lze zrcadlit (osově převrátit) zobrazení. Ručně stažené a instalované balíčky už lze v Discoveru aktualizovat či odinstalovat, byly-li nainstalovány skrze něj. Offline aktualizace v Discoveru přesněji hlásí stav průběhu.





Spectacle nově ukládá snímky a záznamy obrazovky do standardní cesty ~/Pictures/Screenshots , resp. ~/Videos/Screencasts (jak je v KDE zvykem, lze toto výchozí umístění libovolně změnit). Hudební přehrávač Elisa dostal lépe vypadající menu pro výběr barevného schématu. Funguje rychlé přepínání účtů i tam, kde se přepíná z účtu nezabezpečeného uživatelským heslem. Celkově je opraveno 89 chyb, všechny podrobnosti jako obvykle shrnuje Nate Graham na svém blogu.

Wine 8.18 s knihovnou FluidSynth

Oblíbené MIDI řešení v podobě knihovny FluidSynth se dostává v nové verzi 8.8 i do projektu Wine jakožto knihovna pro DirectMusic. Dále tvůrci balíku rozšířili schopnosti správy oken v rámci nového Wayland ovladače, přidali více efektů z Direct3D 10 a opravili či uzavřeli celkem 44 chyb. Z nich ta nejstarší si počkala téměř 11 let, nejmladší pak byla vyřešena za 1 týden.

Mesa 23.3 přidává Rusticl On Zink

Aby bylo možné provozovat API OpenCL nad API Vulkan, přidává nová verze balíku Mesa kombinaci Rusticl + Zink. V Rustu napsaný OpenCL ovladač tak bude s touto verzí moci běhat nad Gallium3D ovladačem Zink, který zase zajišťuje běh OpenGL na Vulkanu.

Podporu do projektu Mesa začlenil před pár dny Karol Herbst z Red Hatu. Kombinace je schopna úspěšně projít zhruba 99% testovací sady OpenCL conformance test suite (CTS) na platformě Intel / ANV Vulkan.

Blender začíná s testováním API Vulkan

Současná alfa sestavení 3D animačního softwaru Blender nabízejí jako experimentálně podporovanou možnost provozovat jej s API Vulkan, a to na platformách Windows a Linux. Pull request zahrnující Vulkan backend ale rovnou varuje, že testeři nemají čekat plně funkční implementaci a problém je i s výkonem.Aktuálně Vulkan verze z výkonnostního hlediska poskytuje zhruba pětinu toho, co je v plánu, což znamená, že použitelné to je, ale k provozní kvalitě vede ještě dlouhá cesta. Jednotlivé Vulkan příkazy se GPU přidělují jeden po druhém, geometrie je aktuálně držena v systémové RAM (takže zde bude velká režie na přenosy dat) a je zde i řada dalších limitujících faktorů.

Phoronix připomíná, že Blender 4.0 by měl vyjít už 7. listopadu, takže z hlediska Vulkanu si počkáme minimálně na Blender 4.1, jehož bug-fixing se rozběhne někdy na konci ledna příštího roku.

Firefox na Waylandu je na spadnutí

Ano, víme, některé linuxové distribuce už považují implementaci podpory běhu na Waylandu ve Firefoxu za natolik vyladěnou, že již Firefox na Waylandích desktopech provozují bez XWaylandu – namátkově Fedora, Arch a nově i Ubuntu – ale upstream verze Firefoxu se zatím drží X a tedy při běhu třeba na GNOME mezivrstvy XWaylandu. Toto ale brzy zmizí, na cestě je návrh na aktivaci běhu na Waylandu pro běžná vydání Firefoxu.

Martin Stránský z Red Hatu dodává, že Mozilla migruje svoji testovací sadu na novější Ubuntu 22.04 LTS právě v rámci testování běhu na Waylandu a můžeme tak doufat, že Wayland je jen otázkou již krátkého času. Phoronix připomíná existující stránku, kde je možné sledovat vývoj v této věci, kde nedávno Sylvestre Ledru z Mozilly uvedl, že pokud bude vše dobře dokumentováno, pak je pro, aby se na Wayland přešlo. Tak se nechme překvapit, zdali se to letos stihne.