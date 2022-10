Buffer Overflow s implementaci SHA-3, GCC 13 s optimalizacemi pro AMD Zen 4

Novinky v KDE po vydání Plasmy 5.26

Vývojáři KDE nijak nepolevují a pracují zejména na budoucím vydání desktopového prostředí KDE Plasma 5.27 (připomeňme, že KDE Plasma 5.26 vyšla zhruba před týdnem). Novinky tak jsou i tentokrát evoluční a povětšinou zajímavé. Předně tu máme drobnou úpravu v GwenView, kde oblast s metadaty a popisky obsahuje nově posouvatelný oddělovač, který si pamatuje uživatelem nastavenou pozici.

Screenshotovátko Spectacle si zase pamatuje nastavení uživatelem zvolené obdélníkové oblasti, a to i po ukončení aplikace (lze vypnout a zachovat tak původní nastavení). Textové editory Kate a Kwrite dostaly novou (volitelnou) uvítací obrazovku zobrazující mimo jiné poslední otevřené soubory a odkazy na dokumentaci.

Při běhu Plasmy na Waylandu, když uživatele vybere ve vyskakovacím zobrazení Disků a Zařízení položku, tak se mu zobrazí existující okno Dolphinu, pokud bylo dříve otevřeno. Přetahování oken do Pager Widgetu nyní funguje obecně lépe. Dialog „Open file with app …“ nyní používá XDG portal, což zlepšuje konzistenci vzhledu prostředí, a také uživatelskou přívětivost. Původní starý dialog se použije, když uživatel zvolí „Open this file in a different app“, kde není podpora Plasmy.





Na widgety v systémové liště lze nově kliknout kolečkem/prostředním tlačítkem (používá ještě někdo na této planetě třítlačítkovou myš nemající kolečko?), kdy daný widget vypne/zapne „něco“ (například ztlumí/pustí zvuk). Vyskakovací okénka s informacemi v systémových nastaveních dostaly upravené UI, byly z nich odstraněny zbytečnosti. Kalendář Plasmy, resp. jeho vyskakovací okno lze libovolně škálovat, obsah se přizpůsobí automaticky.

Efekt zobrazení oken v Overview, posledních oknech či Desktop Gridu byl vylepšen a nyní lépe okna skládá vedle sebe (bez „schodišťového vzhledu“). Discover nově zobrazuje vývojářem uvedený důvod, proč je daná aplikace end-of-life, pokud je to u ní nastaveno. Je-li do Koše přesouván soubor větší než nastavená velikost Koše, je uživateli nabídnuta možnost soubor zcela smazat. Opraveny jsou i různé chyby, celkově ale přibyla jedna chyba s vysokou důležitostí (z 10 na 11 celkových), o dvě malé 15 minutové chyby (nově 55), tvůrci pak celkově opravili za poslední dny 144 chyb. Více již tradičně Nate Graham na svém blogu.





Chyba typu Buffer Overflow v referenční implementaci SHA-3

Nicky Mouha na svém blogu hlásí završení několik měsíců trvajících snah o „rozvrtání“ SHA-3 v její výchozí implementaci. Chyba má přiděleno CVE-2022–37454 a najdeme ji jak v eXtended Keccak Code Package (XKCP), tak PHP a Pythonu /případně dalších projektech tuto referenční implementaci využívajících. Kód se do projektu dostal před 11 lety, kdy tato implementace počítala velikost paměti jako unsigned int.

Portování Coreboot/Dasharo na MSI PRO Z690-A DDR5 zahájeno

V létě přišla na svět hotová implementace Corebootu pro DDR4 variantu základní desky MSI Z690-A. Nyní vývojáři ze společnosti 3mdeb zahajují práce na portování Coreboot/Dasharo pro DDR5 variantu této desky, práce přitom jako sponzor hradí fond nadace NLnet Foundation.

Zpráva „jako na potvoru“ přichází v době, kdy Intel uvedl na trh 13. generaci procesorů Core, tedy Raptor Lake, a s nimi se objevily i související základní desky s čipsetem Intel Z790, kdy platforma Alder Lake / Z690 se tímto stává víceméně zastaralou, minimálně optikou vyšších modelů CPU od Core i5–13600K (nižší modely jsou víceméně jen přeznačené procesory generace Alder Lake). Uvedená Z690-A deska od MSI však podporuje i dosud vydané procesory generace Raptor Lake, pročež ji lze s jistými omezeními danými starším čipsetem i nadále používat, třeba pro Core i9–13900K.

Do GCC míří optimalizace „znver4“ pro AMD Ryzeny 7000

V podpoře svých CPU architektur v kompilátorech je AMD v určitém skluzu. Až nyní, měsíc po uvedení procesorů rodiny Zen 4 na trh, míří do GCC, resp. budoucí verze GCC 13, patche implementující architektonickou podporu, která vchází ve známost jako -march=znver4 . Lze tak očekávat, že v ostrém GCC se objeví až s třináctým vydáním příští rok v dubnu a třeba do Ubuntu se téměř jistě nedostane dříve než za rok s vydáním Ubuntu 23.10, více než rok po uvedení procesorů na trh.

Z hlediska instrukčních sad tato podpora, kromě jiného, znamená podporu instrukcí z rodiny AVX-512, které Zeny 4 umí. Podpora prozatím ani není optimální, zčásti využívá některé prvky přeci jen architektonicky odlišných procesorů předchozí generace Zen 3 (například znver3_cost table ). Podrobnosti v commitu na Gitu GNU GCC.

Xfce hledá wallpaper pro vydání 4.18

V rámci prací na desktopovém prostředí Xfce v příští stabilní verzi 4.18 běží soutěž o výchozí pozadí plochy. Přihlásit se může kdokoli, a to do 20. listopadu, samotné vydání XFce 4.18 je pak v plánu na polovinu prosince tohoto roku (více v roadmapě). Všechny zaslané wallpapery musí být pod licencí CC-BY-SA 4.0 a v metadatech nemá být uvedeno, jaký software byl použit pro jeho tvorbu.