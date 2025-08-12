CDE na OpenBSD, Ubuntu mění přístup k linuxovému jádru

Portace CDE do OpenBSD
Lidé, kteří v 90. letech používali Unix, si možná pamatují CDE. CDE (Common Desktop Environment) je desktopové prostředí, které se běžně používalo v komerčních variantách UNIXu, jako jsou Sun Solaris, HP-UX a IBM AIX. Bylo vyvinuto v letech 1993 až 1999 a nyní bylo vydáno pod open source licencí organizací The Open Group.
Vývojáři se nyní rozhodli přenést CDE do OpenBSD. Tato portace ještě není zcela dokončená a byla jen velmi málo testována. Nedoporučují ho jako každodenní nástroj, jelikož se jedná starý nezabezpečený kód. Sloužit má spíš pro zábavu a oživení vzpomínek.
Ubuntu mění přístup k jádru Linuxu
Společnost Canonical oznámila změnu ve své strategii týkající se jader pro vývojové verze Ubuntu. Dříve vývojové verze Ubuntu běžely na stejném jádře, jaké bylo dodáno s předchozí stabilní verzí. Později v cyklu, obvykle před Kernel Freeze, se přepínalo na cílovou verzi jádra. Ve svém oznámení tým Canonical Kernel Team uvádí:
Naším cílem je nyní nejen dodávat nejnovější verzi jádra na konci vývojového cyklu, ale také poskytovat, v rámci možností, aktualizace jádra založené na mezilehlých verzích jádra Linuxu upstream.
To znamená, že Ubuntu 25.04 bylo dodáváno s Linuxem 6.14 a Ubuntu 25.10 bude používat Linux 6.17. To znamená, že verze 6.15 a 6.16 jsou „meziverze“. V minulosti nebyly (obvykle) baleny ani testovány v denních nebo vývojových sestaveních.
Debian 13 „Trixie“
Přesně 2 roky, 1 měsíc a 29 dní po vydání Debianu 12 „Bookworm“ je tu Debian 13 „Trixie“, poháněný jádrem Linux 6.12 LTS, s kompletně obnovenou základnou balíčků, významnými vylepšeními zabezpečení a celou řadou nových funkcí.
Debian poprvé oficiálně podporuje 64bitovou architekturu RISC-V (riscv64). Trixie samozřejmě i nadále nabízí robustní podporu pro další architektury, včetně amd64, arm64, armel, armhf, ppc64el a s390×. Na 64bitových počítačích zůstává k dispozici částečná podpora uživatelského prostředí i386, ale s omezeným rozsahem. Přibylo více než 14 000 nových balíčků ve srovnání s Debianem 12 „Bookworm“. Celkově jich bylo aktualizování více než 69 800.
Další podrobnosti si přečtete v našem pondělním článku Debian Trixie: HTTP boot, lepší správce balíčků a změny v architekturách
FreeBSD chce změnit správu balíčků
Ve FreeBSD komunitě probíhá důležitá diskuse o chystané změně, díky které bude správce balíčků FreeBSD (pkg) zpracovávat aktualizace jádra operačního systému. Dosud FreeBSD používalo různé nástroje ke správě jádra systému a balíčků třetích stran. S přechodem na správu celého systému pomocí pkg, která zefektivní správu softwaru, vyvstalo několik otázek.
Jednou z nich je, jak řešit situace, kdy správce chce odstranit veškerý software třetích stran z operačního systému, ale ponechat jádro beze změny. Vypadá to, že do balíčků základního systému bude přidán příznak, který je označí jako „životně důležité“, aby se zabránilo jejich odstranění.
Nově vydáno
Vyšel HeliumOS 10 nové vydání neměnné distribuce, která je postavena na operačním systému AlmaLinux. Projekt PorteuX založený na Slackware vydal novou verzi 2.2, která přináší několik změn v jádře a obsahuje opravu pro Xfce. 4MLinux, nezávisle vyvíjená mini distribuce s JWM jako preferovaným správcem oken, byla aktualizována na verzi 49.0. Shebang, odlehčená linuxová distribuce založená na Artixu, která se zaměřuje na jednoduchost, soukromí a bezpečnost vyšla ve verzi 25.8.