Chystá se Rusko odpojit od internetu? Zatím si jen zabezpečuje své sítě

Rusko se do 11. března odpojí od internetu. Tak zní základ zprávy, která se šíří napříč mediálním prostorem. Za vše přitom může zpráva běloruské televize Nexta, která zveřejnila ruskojazyčný dokument, ve kterém ruské úřady vyzývají poskytovatele připojení k dodání informací a provedení některých infrastrukturních změn.

Podle dokumentu mají poskytovatelé služeb do 11. března převést své služby do domény .ru, přestat používat zahraniční hostingy a odstranit veškeré komponenty ze zahraničí, což zahrnuje například analytické nástroje a další javascriptový kód. Nexta z toho usoudila, že se Rusko nejpozději v pátek odpojí od globálního internetu. Jenže ono to taky může být úplně jinak.

#Russia began active preparations for disconnection from the global Internet



No later than March 11, all servers and domains must be transferred to the #Russian zone. In addition, detailed data on the network infrastructure of the sites is being collected. pic.twitter.com/wOCdRqOJej — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Co chtějí úřady

Nejprve je potřeba se podívat na to, co se skutečně ve zmíněných dokumentech píše. První z nich se zmiňuje o koordinované akci na ochranu telekomunikačních služeb jako jsou portály, zdroje a webové stránky na internetu. Ministr pro digitální rozvoj v něm žádá federální orgány, aby nejpozději do 9. března zaslaly ministerstvu oficiální dopis, ve kterém podají následující informace:

Seznam veřejně provozovaných služeb. Data týkající se hostingové infrastruktury pro každou službu. Data o špičkových přenosech dat v síťové infrastruktuře. Data o špičkových počtech požadavků (RPS). Data o špičkových počtech současných uživatelů. Data o nutnosti dostupni služby vně Ruské federace.

Druhý dokument pak stejné federální orgány vyzývá ke konkrétním krokům, které musejí učinit nejpozději do 11. března. Tyto orgány musejí konkrétně:

Zkontrolovat přístupové údaje ke svým doménám a k DNS. Zajistit bezpečnost těchto účtů a pokud možno použít dvoufaktorovou autentizaci. Začít používat DNS servery uvnitř Ruské federace. Odstranit z HTML stránek veškerý JavaScript načítaný ze zahraničních služeb. Přesunout veřejné služby ze zahraničních hostingů do prostoru Ruské federace. Pokud je to možné, přesunout veřejné služby do domény .RU. Zajistit zlepšení zabezpečení veřejně dostupných služeb. Informovat ministerstvo o splnění výše zmíněných požadavků nejpozději do 15. března.

Připadá vám to jako příprava na odpojení od internetu? Je to jistě velmi atraktivní a třaskavá možnost a její obrysy by se v tom s velkou dávkou fantasie mohly dát vyčíst. Ovšem odpojení 11. března je čistá spekulace, nic takového dokumenty přímo ani nepřímo nenaznačují.

Logická reakce na útoky

Podstatné je, že se jedná o příkazy vydané ministerstvem a směřované na služby provozované orgány státní moci a úřady. Podobně, jako by se český NÚKIB obracel na české úřady a dával jim rady a tipy na zlepšení bezpečnosti v případě hrozícího nebezpečí. Vlastně před pár měsíci NÚKIB právě taková doporučení vydal a týkala se zabezpečení e-mailových služeb v klíčových informačních systémech.

Musíme si uvědomit, v jakém postavení je v tuhle chvíli ruský internet. Ukrajina žádá ICAN a RIPE NCC o odstřižení ruských sítí, státní infrastruktura se musela odpojit od globálního internetu kvůli přibývajícím útokům, svět blokuje přístup k ruským službám a řada velkých společností odmítá spolupracovat s ruskými firmami. Rusko zase zablokovalo na oplátku západní sociální sítě.

Informační válka v plném proudu a v přímém přenosu.

Je tedy logické, že ruské úřady přijímají opatření pro lepší zabezpečení chodu svých služeb. Nemohou se spolehnout na to, že zahraniční hosting jim nevypoví smlouvu ze dne na den nebo že některá z kritických domén nebude v nějakou chvíli odpojena. Stáhnout se za bezpečné hranice je tedy logické, zejména když Rusku hrozí naprostá izolace.

Claims that Russia is disconnecting from the Internet are inaccurate (for now)



After cyber attacks, the Ministry of Digital wants all gov't website to switch to Russian domestic DNS, stop using foreign hosting, web analytic tools, etc.



See this https://t.co/ibeQAQZBa0 — Oleg Shakirov (@shakirov2036) March 6, 2022

Ostatně podobná opatření by nebyla vůbec od věci i u české kritické infrastruktury. Dobře víme, že když vypadne třeba Google, spousta toho u nás přestane fungovat. Možná bychom si také měli ve vlastní kritické státní infrastruktuře udělat pořádek a spoléhat se více na místní datacentra a nástroje. Ne jen kvůli válečným konfliktům, ale kvůli obyčejným výpadkům.

Může se Rusko odpojit?

Může. Stačí centrálně rozhodnout, že se přeruší zahraniční linky a Rusko se stane samostatným ostrovem. Před dvěma lety to také ruští poskytovatelé zkoušeli v praxi, takže mají konkrétní zkušenosti a mohli se od té doby poučit a situaci výrazně zlepšit.

Samozřejmě by to znamenalo řadu omezení, všichni by museli používat výhradně služby uvnitř sítě, bylo by potřeba vytvořit paralelní systém DNS, připravit vlastní uznávanou certifikační autoritu nejen pro HTTPS, upravit systém RPKI a vytvořit vlastní databázi IRR a mnoho dalšího, co zřejmě nejsme schopni přímo domyslet.

Rozhodně se ale na to všechno dá s předstihem dobře připravit a vytvořit vlastní alternativy ke všem těmto službám. Bylo by potřeba řadu věcí ohnout či vybudovat znovu, ale možné to jistě je. Takto upravená síť by z technického hlediska fungovala a mohla by poskytovat i adekvátní služby pro své uživatele, kterých by v případě Ruska bylo asi 145 milionů.

Podstatné ovšem je, že zmíněné dokumenty nic z toho nepopisují a samy o sobě rozhodně neznamenají, že se 11. března skutečně někdo od něčeho odpojí. Možná se to stane, ale je předčasné o tom psát fantastické titulky, protože to jednoduše nevíme.

Ruští představitelé už také v pondělí popřeli, že by existovaly konkrétní plány na odpojení od internetu. Cílem těchto opatření je prý ochrana ruských webů před zahraničními útoky. Těch byla v posledních dvou týdnech skutečně celá řada, mnoho z nich vzniklo jako dobrovolnická aktivita, ke které se mohl připojit kdokoliv.

Připomeňme, že i v Česku jsme se v roce 2013 setkali s mnoha útoky na důležité služby a v reakci na to vznikl projekt Bezpečná VLAN, který byl později přejmenován na Fenix. Dnes jsou do něj zapojeny tři desítky poskytovatelů, kteří přijímají organizační i technická řešení pro lepší zabezpečení své infrastruktury.

Rusko už v izolaci je

I kdyby se Rusko nakonec skutečně rozhodlo úplně se odpojit od internetu, byla by to spíše už jen technická tečka za postupným odpojováním od světa. Rusko už totiž do velké míry izolované je. Zablokovalo celou řadu vlastních i zahraničních médií a služeb, zahraniční společnosti zase omezují Rusům přístup k mnoha službám.

Otázka tedy nezní, zda se Rusko za pár dnů odpojí od internetu. Máme se ptát, jestli už jsme se vlastně od sebe neodpojili a jestli máme ještě chuť a vůli spolu vůbec mluvit. Což bychom tedy rozhodně měli.