 »   »  Co mohou změnit pokuty za zneužití dominantního postavení na trhu?

Pokuty jsou v oblasti regulace dominantních hráčů vždy něčím, co má velice problematický charakter. Jednak je složité (což ukazují například některé spory Evropské komise a Google) jasně prokázat, že korporace porušuje určitá pravidla, ale také není zcela transparentní model výpočtu pokuty. Pokuty se sice často pohybují v řádech miliard dolarů, ale to pouze v případech, že jsou navázané na skutečně silné a ziskové produkty. Jinými slovy, dostat pokutu je z čistě účetní bilance sice nepříjemné a projeví se to ve čtvrtletních výsledcích, ale pohledem velkých čísel o tak velký problém nejde.

Situace ale nemá jen účetní rozměr. Pokuta, která se většinou za porušení nějakých antimonopolních opatření uděluje má ještě přinejmenším tři složky. Tou první je mediální dopad. Slavné heslo Google „Don't be evil“ tuto skutečnost jasně vyjadřuje – nikomu není příjemné, pokud se o něm hovoří v médiích jako o společnosti, která likviduje konkurenci nekalými praktikami. Design je dnes spojený s etikou a tak ztráta mediální čistoty může vést k tomu, že korporátní značka nebude dost „cool“. Tuto zkušenost kdysi prodělal Microsoft, který za své chování dostal nejen velké pokuty, ale především získal pověst velké nezajímavé neinovativní firmy o kterou vlastně nikdo nestojí.

To má samozřejmě dopad nejen na prodeje, ale také na akvizice nebo nábor nových zaměstnanců, kteří nechtějí mít v životopise neatraktivního zaměstnavatele. Dostat pokutu za to, že se firma chová neeticky (což porušení antimonopolních pravidel je) je velice nepříjemné. Miliardové výše pokud zároveň poutají pozornost médií a podtrhují, že jde o něco skutečně závažného. I proto se někdy firmy snaží tvářit tak, že vůbec nechápou, co udělali špatného.

Druhý aspekt je spojený s tím, že pokuta nemá většinou jen finanční aspekt. Facebook musí projít reorganizací za porušení pravidel ochrany soukromí, jeho ředitel přijde o výlučnou pozici ve firmě a musí dojít k úpravě algoritmů. Podobné příklady je možné najít téměř vždy. Ani Evropská komise ani americké regulační úřady nenechávají iniciativu pouze na potrestané firmě, ale poměrně jasně říkají, co se má stát. V druhém kroku pak firma navrhne nápravu a tu regulátor příjme nebo si vyžádá jinou možnost. I když nezasahuje pochopitelně přímo do obchodní politiky firem, jeho požadavky jsou poměrně zřetelné. Právě tyto zásahy jsou často něčím, co může působit absurdním dojmem, ale i díky tomu, jak se o nich hovoří mohou přispět k jistým změnám na trhu.

Stačí si vzpomenout na první verze Ballot screen, který byl výsledkem sporu Opery s Microsoftem. Mimochodem v době, kdy IE měl zcela dominantní pozici na trhu – Opera byla zcela marginální, Firefox se postupně rozrůstal a Chrome byl naprostý nováček. Současná situace s dominantním postavením Chrome se této konfiguraci začíná blížit a je paradoxní, že právě Ballot sreen možná brzy vytvoří nového monopolního hráče. Jakkoli tehdy celý koncept působil absurdně zásadním způsobem zahýbal tím, jak trh s prohlížeči dnes vypadá.

Třetí aspekt je spojený s ekonomikou firmy – musí si udržovat volné finanční prostředky na případné pokuty a ani akcionáři nejsou rádi, pokud se jejich firma spojuje s trhově problematickým chováním. To je asi také jeden z důvodů proč Facebook všechny pokuty pokorně přijímá – nechce vytvářet atmosféru toho špatného, jehož akcie nebude nikdo chtít. Situace je hodně podobná s cyklistikou a dopingem – jeden problém je mediální tlak na cyklistiku jako takovou, ale přinejmenším stejně významný byl ochod firem sponzorující jednotlivé cyklistické stáje, protože jim nedělal dobré jméno.

Legendární Microsoft

Asi první velkou firmou se softwarovým zaměřením, na kterou dopadly pokuty je Microsoft. Ten jen mezi léty 2004–2013 zaplatil na pokutách Evropské komisi asi 3,04 miliardy dolarů. To byla na svou dobu velká částka a jednotlivá nařízené současně znamenala, že došlo k výraznému rozmělnění trhu s webovými prohlížeči nebo že Microsoft přišel o svůj monopol v oblasti přehrávačů médií. Část pokud také směřovala k malé otevřenosti kódu, což se později pozitivně projevilo na rozvoji trhu se softwarem, když Microsoft musel provést všechny úpravy a velkou část kódu a dokumentace k rozhraním zveřejnit. Nešlo o poslední prohřešky, ale společnost se od roku 2013 začala postupně měnit a více snažit přizpůsobit novým podmínkám.

Jde o pěkný příklad toho, kdy se na jedné straně regulační aspekty pokuty uplatnili a skutečně došlo k narovnání a otevření trhu, ale také toho, že tyto zásahy regulátora pomohly nastartovat proces zásadní změny celé korporace, která nyní hlásí rekordní zisky, provozuje GitHub a jakkoli to může znít open source komunitě stále nepříliš uvěřitelně, patří mezi klíčové hráče s otevřeným kódem.

Současné problémy Google

Ani Google se problémům s Evropskou komisí nevyhnul. V březnu Komise ukázala, že Google zneužíval svého postavení v reklamě u vyhledávání, což je jeho zcela klíčový zdroj příjmů. Navržená pokuta je 1,49 miliardy eur. Google omezoval své zákazníky v tom, kde mohou zobrazit reklamu někoho jiného, než je on sám. Podle Komise toto zneužívání monopolního postavení zasáhlo polovinu evropského trhu.

V červenci 2018 Komise firmě uložila sankci ve výši 4,42 miliardy eur za zneužívání dominantního postavení u operačním systému Android, což je verdikt, proti kterému se Google odvolal. Šlo v něm o to, že Google si svoji dominantní pozici na trhu zajistil tím, že dával finanční pobídky klíčovým výrobcům, aby preferovali jeho systém a nikoli různé forky. Druhá (a asi i vážnější) výhrada se ale týkala toho, že Google v Androidu má vlastní předinstalované aplikace a funkce, které jsou navázané na jeho vyhledávání a které výrobce telefonu nemůže snadno změnit. Díky tomu si společnost licenčně upevnila postavení na trhu, kdy Androidem podporuje vyhledávání a vyhledáváním a dalšími službami zase Android. Nikomu neumožňuje do toho prostoru vstoupit. Současně musíme říci, že asi jediným skutečným konkurentem by mohl být Microsoft s Office 365 (kterým se na Androidu poměrně daří) a Bingem.