Debian přidává architekturu LoongArch, CachyOS míří na servery

Debian přidává architekturu LoongArch
Projekt Debian povýšil architekturu LoongArch (loong64) z Debian Ports na plně podporovanou. Pokud dokončení integrace proběhne podle plánu, loong64 bude oficiální součástí Debianu 14 „Forky“. Architektura nyní spadá pod stejné procesy jako ostatní hlavní platformy Debianu.
První balíčky byly úspěšně sestaveny a očekává se, že celý proces potrvá zhruba týden. Loong64 je 64bitová architektura založená na instrukční sadě LoongArch, vyvíjené čínskou společností Loongson. Po dokončení bude architektura plně zapojena do vydání, instalačních obrazů a dlouhodobé podpory Debianu 14.
CachyOS míří na servery
Projekt CachyOS chystá Server Edition určenou pro NAS, pracovní stanice a serverová nasazení. Nová edice má nabídnout lepší konfiguraci, předem vyladěná nastavení a výkonově optimalizované balíčky pro webové servery a databáze. Cílem jsou i ověřené obrazy připravené k nasazení u hostingových providerů.
CachyOS je průběžně aktualizovaná distribuce založená na Arch Linuxu, což může být pro produkční servery riskantní. Přesto může dávat smysl pro vývojové servery, výkonově náročné úlohy, malé týmy nebo osobní NAS a hobby projekty. Vydání se očekává v roce 2026.
Vyšlo IceWM 4.0.0
Nová verze prostředí IceWM 4.0.0 přináší hlavně výrazně vylepšený přepínač oken, který nově zvládá velké množství oken, podporuje výběr klávesnicí, myší i čísly a nabízí nový režim náhledu aplikací. Mezi další změny patří výchozí 32bit RGBA a alpha blending, lepší podpora HiDPI a sjednocené velikosti ikon, zrychlené vykreslování ikon.
Kromě toho nové vydání přináší řadu oprav chyb jako je například lepší běh na OpenBSD, vylepšený hlavní panel a pracovní plochy nebo vyšší stabilitu. Součástí vydání jsou také aktualizované překlady, včetně slovenštiny.
Pebble Round 2
Firma Pebble oživuje hodinky Pebble Time Round v moderní podobě Pebble Round 2. Novinka řeší hlavní kompromisy původního modelu a nemá žádný rámeček, zato má větší 1,3" barevný displej přes celou plochu. Hodinky zůstávají extrémně tenké (8,1 mm) a mají nerezové tělo ve třech barvách. Běží open source operační systém PebbleOS.
Nabízí až dva týdny výdrže, always-on elektronický papír, fyzická tlačítka, kompatibilita s iOS i Androidem, základní sledování aktivity a přístup k více než 15 tisícům aplikací a ciferníků. Kromě toho jsou voděodolné a umí sledovat kroky a spánek. Můžete si je předobjednat za 199 USD (4100 Kč) s expedicí od května.
Nově vydáno
Besgnulinux, distribuce založená na Debianu s odlehčeným správcem oken JWM jako preferovaným uživatelským rozhraním, byla aktualizována na verzi 3–2. Andreas Mueller oznámil vydání Gnoppix AI Linux 26, aktualizované verze distribuce založené na Debianu s integrovanými funkcemi pro ochranu soukromí a umělou inteligenci. GuideOS, německá linuxová distribuce vhodná pro začátečníky založená na Debianu 13, dosáhla verze 1.0. Arne Exton oznámil vydání nové verze 260104 řady „ArchEX“ systému Exton Linux.