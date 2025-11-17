Root.cz  »  Linux  »  Debian zavádí závislosti na Rustu do APT, Ubuntu LTS s podporou až 15 let

Debian zavádí závislosti na Rustu do APT, Ubuntu LTS s podporou až 15 let

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Programovací jazyk Rust
Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
Debian zavádí závislosti jazyka Rust do správce balíčků APT. Canonical prodlužuje podporu Ubuntu LTS až na 15 let. Unixový operační systém Redox portuje procesní monitory a webový engine.

Debian zavádí závislosti Rustu do APT

Vývojář Debianu Julian Klode oznámil záměr zavést závislosti jazyka Rust do správce balíčků APT. Vzhledem k tomu, že APT je ústředním nástrojem distribuce Debian, představuje to výzvu pro porty distribuce, které běží na méně populárních architektuře CPU, kde Rust ještě neexistuje. Zavést tvrdé závislosti Rustu a kód Rustu do APT plánuje nejdříve v květnu 2026.

To se nejprve týká kompilátoru Rustu a standardní knihovny a ekosystému Sequoia. Zejména kód pro analýzu .deb, .ar, .tar a kód pro ověřování podpisů HTTP by výrazně těžil z paměťově bezpečných jazyků a silnějšího přístupu k testování jednotek. Zejména bylo poukázáno na to, že Rust neběží na portech alpha, hppa, m68k a sh4 Debianu.

Debian 13 "Trixie"Debian 13 „Trixie“

Ubuntu LTS nyní s podporou až 15 let

Standardně má každá LTS verze 5 let aktualizací a zabezpečení, dalších 5 let přidává Ubuntu Pro (pro firmy placené, pro domácí uživatele zdarma až na 5 zařízení). Nově společnost Canonical prodlužuje i volitelné placené rozšíření Legacy ze dvou let na dalších 5 let bezpečnostních aktualizací.

Je dostupný už pro Ubuntu 14.04 LTS, které tak získává rekordních 15 let podpory. Důvodem jsou zejména firmy v regulovaných a hardwarově závislých odvětvích, kde jsou upgrady komplikované a delší podpora umožňuje lépe plánovat přechody.

Nový model podpory Ubuntu LTS tak poskytne 5 let standardní podpory plus 5 let ESM v rámci Ubuntu Pro plust 5 let Legacy Add-on (placený, jen pro firmy). Celkem se tak s Ubuntu LTS dočkáte až 15 let podpory.

Ubuntu 14.04 LTS "Trusty Tahr"Ubuntu 14.04 LTS „Trusty Tahr“

Redox portuje procesní monitory a webový engine

Tým Redox dělá pokroky se svým open source unixovým operačním systémem. Říjnový newsletter projektu zmiňuje několik nových programů, které byly portovány do Redox OS, včetně „htop“, „bottom“ a webového renderovacího softwaru Servo. „Wildan Mubarok úspěšně spustil Servo po určité snaze opravit chyby a přidat chybějící funkce.

Děkujeme také Jeremymu Sollerovi, Andrzeji J. Skalskému a dalším přispěvatelům, kteří pomohli posunout projekt vpřed. Bohužel dochází k pádu, pokud je načtena druhá webová stránka, a program zatím nereaguje na vstupy z klávesnice. Doufáme, že v blízké budoucnosti dosáhneme dalších pokroků.“

Redox OS 0.9.0Redox OS 0.9.0

InfinityBook Max 15 Gen10

Tuxedo Computers představilo InfinityBook Max 15 Gen10, výkonný Linuxový notebook s procesory AMD Ryzen AI 300 a grafikami Nvidia GeForce RTX 5060/5070 (8 GB GDDR7). Nabízí až 128 GB RAM, až 8 TB PCIe 4.0 SSD, velkou 99Wh baterii (až 10 hodin webu) a kvalitní 15,3" WQXGA 2560×1600 displej s až 300Hz obnovovací frekvencí.

Výbava zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, RJ45, USB4, HDMI 2.0/2.1, tři USB-A, USB-C, čtečku SD karet a 1080p kameru. Nechybí TPM 2.0, RGB klávesnice ani hardwarové killswitche v BIOSu. Notebook běží na Tuxedo OS (KDE Plasma) nebo Ubuntu 24.04 LTS. Cena začíná na 1689 eurech (40800 Kč) za konfiguraci s Ryzen AI 7 350, 16 GB RAM a 1TB SSD. První dodávky by měly začít probíhat od začátku prosince.

Nově vydáno

Byl vydán Devuan GNU+Linux 6.0.0 s kódovým označením „Excalibur“. Společnost Umbrel oznámila vydání umbrelOS 1.5.0, nejnovější verze distribuce pro domácí servery založené na Debianu, která je k dispozici pro standardní 64bitové počítače a Raspberry Pi. Tým Murena oznámil novou verzi svého operačního systému /e/OS 3.2 pro mobilní zařízení. Tým MX Linux oznámil, že je nyní k dispozici verze 25 jejich distribuce, založená na Debianu 13 „Trixie“.

Devuan GNU+Linux 6.0.0Devuan GNU+Linux 6.0.0
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Dále u nás najdete

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Roboti už jdou, už tady jsou…

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného