 »   »  Delegated Credentials: oddělení TLS terminace od koncového certifikátu

Koncept certifikačních autorit a řetězce důvěry (PKI) je všeobecně rozšířený a dnes na něm prakticky stojí celosvětový web. Přesto má svá známá úskalí a slabiny a členové CA/Browser fóra se postupně snaží přidávat různé další ochrany, které zvýší bezpečnost celého řešení.

Takto se například postupně zkracuje platnost koncových certifikátů a chybám certifikačních autorit předchází veřejné databáze Certificate Transparency. Prostor na zlepšení tu ale stále je a s další novinkou přichází Mozilla.

Problém

Za vystavování koncových certifikátů jsou zodpovědné certifikační autority, které stanovují pravidla a případně omezení. Certifikát mívá obvykle velmi dlouhou dobu platnosti, která je sice dnes omezena na 825 dnů (a někteří by ji chtěli dále zkracovat), ale i to je poměrně dlouhá doba.

Zvlášť s nástupem nejrůznějších CDN se provozovatelé služeb dostávají do situace, kdy předávají veškerou důvěru právě těmto společnostem. U nich se totiž zakončuje TLS spojení, takže právě provozovatelé CDN musejí mít přístup k certifikátu a zejména pak k jeho privátnímu klíči. Vystupují tedy zástupně v roli provozovatele služby.

Takový externí poskytovatel je zároveň mimo jakoukoliv kontrolu skutečného provozovatele webu, takže například v případě úniku citlivých dat v podobě privátního klíče, nemusí dojít ke včasnému zásahu. Za předpokladu, že vůbec provozovatel zjistí, že v CDN k incidentu došlo.

V současné době platí, že pokud chceme ukončovat TLS spojení s uživatelem mimo svou infrastrukturu, musíme se kompletně vzdát kontroly nad privátním klíčem náležícím k našemu certifikátu, tedy potažmo k naší doméně.

Řešení

S řešením přichází organizace Mozilla, která se jej také snaží standardizovat v rámci IETF. Návrh nese název Delegated Credentials for TLS a vytváří mechanismus, díky kterému může provozovatel služby dočasně delegovat svou identitu na někoho jiného.

Navíc bez účasti původní certifikační autority, která tak nemusí být zatížena dalšími žádostmi nového typu. Mozilla si správně uvědomuje, že dalším zvýšením závislosti na původních certifikačních autoritách by vznikl jednak problém s výkonem, ale v případně dostupnosti autority by došlo k výpadku celé služby, která by nedokázala včas získat nový krátkodobý certifikát.

Návrh standardu zavádí nový typ zprávy delegated credential (DC), který obsahuje jen dvě položky: dobu platnosti a nový veřejný klíč doplněný o typ použitého algoritmu. Tato zpráva je podepsána privátním klíčem náležícím k původnímu veřejnému certifikátu vydanému autoritou.

Držitel původního certifikátu tak může vystupovat v roli jakési miniaturní autority, která může předelegovat důvěru na libovolné množství dalších veřejných klíčů. Platnost této delegace je omezena maximální dobou sedmi dnů a samozřejmě je možné takto DC zprávy vytvářet jen pro doménová jména uvedená v původním certifikátu.