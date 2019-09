 »   »  Konec EV certifikátů: prohlížeče je přestanou zvýrazňovat

Tři druhy certifikátů

V současné době existují tři typy certifikátů pro šifrování v HTTPS: DV, OV a EV. Všechny mají shodnou platnost maximálně 825 dnů a principiálně fungují úplně stejně: svazují doménová jména s veřejnými klíči jejich provozovatele. Podle této elektronicky podepsané informace pak prohlížeč pozná, že komunikuje s oprávněným držitelem domény.

Už více než rok také platí, že nově vystavené certifikáty musí být zveřejněny v logu Certificate Transparency, aby byly prohlížeči uznávány za důvěryhodné. V případě EV certifikátů toto pravidlo ovšem platilo ještě dříve, protože tyto certifikáty měly historicky výlučnější postavení. V adresním řádku u nich prohlížeč zobrazuje název subjektu (firmy) zapsané v certifikátu v pozici žadatele.

V případě DV (Domain Validated) totiž stačí, aby žadatel prokázal držení domény. Obvykle se to provádí přijetím mailu na speciální adresu, vystavením informace v doméně nebo manipulací s obsahem webu. Jelikož je možné snadno celou operaci automatizovat, je tento typ certifikátu nejběžnější a nejlevnější. Autorita Let's Encrypt je například vystavuje zadarmo.

Proti tomu u OV (Organization Validation) a EV (Extended Validation) probíhá podrobné ověřování žadatele. Zjišťují se detaily ohledně existence daného subjektu ve státem provozovaných databázích, hledají se případné nesrovnalosti v různých rejstřících a ověřuje se třeba skutečná existence dané firmy. Tento proces vyžaduje lidskou sílu na straně autority, takže je zpoplatněn. Nemohou ho také provádět všechny certifikační autority. Pro provozovatele webu má ale jednu výhodu: v adresním řádku zobrazí název subjektu.



Různé zobrazení v adresním řádku: DV, EV, bez HTTPS, chybný certifikát, mixed-content

V praxi tedy má být EV certifikát větší zárukou důvěryhodnosti daného subjektu, protože při jeho vystavování nestačilo jen prokázat možnost vložit něco do webu či domény, ale měla by proběhnout důkladná autorizace.

Co říká o webu EV?

Certifikační autority se obvykle hodně snaží svým zákazníkům prodat EV certifikáty, protože jsou v ceníku nejvýše. DV certifikáty se dnes dávají zdarma, OV nepřináší nic zásadního, ale EV má podle komerčních autorit výhodu ve větší důvěryhodnosti takto označených webů. Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak by mělo naopak platit, že weby bez EV certifikátu jsou méně důvěryhodné.

Známý bezpečnostní odborník Troy Hunt jasně demonstruje, že takové tvrzení neplatí. Desítka světově nejnavštěvovanějších webů EV certifikát nepoužívá:

Watching with amusement as @CertCouncil (backed by commercial CAs) pushes for pricey EV certs. Here are the world's 10 largest sites: no EV! pic.twitter.com/IYf2Km4LkD — Troy Hunt (@troyhunt) July 14, 2017

Potíž je totiž v tom, že uživatelé ani netuší, že by měli v adresním řádku název firmy očekávat a co by to pro ně mělo znamenat. Navíc ani obvyklý poučený uživatel v hlavě nenosí informaci o tom, na kterém webu má být EV certifikát a kde ne. Schválně si zkuste bez hledání vybavit tři weby, kde by měl EV certifikát určitě být.

Ve skutečnosti tedy uživatelé tuhle informaci vůbec nevnímají. Byl jsem svědkem úspěšného penetračního testu jedné firemní virtualizační platformy, kde útočník odklonil provoz z originálního webu na svůj phishingový VPS uvnitř stejné platformy. Samozřejmě na svém podvodném webu zajistil DV certifikát od Let's Encrypt, aby vše vypadalo normálně. Jediný rozdíl byl v tom, že původní web měl EV certifikát od jiné autority. Žádný uživatel ale tuhle drobnou změnu nezaznamenal.

Navíc už dříve bylo prokázáno, že i pomocí EV je možné dělat phishing. Stačí si pořídit v jiné zemi firmu se stejným názvem nebo svou společnost pojmenovat třeba IDENTITY VERIFIED.