DOC, XLS a jiná osidla Microsoftu…

Nedávno jsem slyšel, že programům jako je Word nebo Excel se říká killer applications – zabijácké aplikace. Je to velice výstižný název. Killer applications jsou totiž tím, co nutí uživatele zůstat u microsoftích platforem. Není to jejich kvalita, výkon či přívětivost. Jde totiž hlavně o to, aby se Vaše dokumenty staly kompatibilními s tím, co používá DAV. A paradoxně to není Microsoft, který momentálně tohle pevné pouto udržuje. Jsme to my sami. Microsoft totiž jenom nahodil udičku a má nás v tuto chvíli, jak se říká, na háku a to bez jakéhokoliv úsilí.



Abych nebyl špatně pochopen: považuji standard pro výměnu dokumentů za nesmírně důležitou a užitečnou věc. To, co mě trápí je ovšem situace, kdy takový standard není otevřený, je vlastněn nebo patentován komerčním subjektem a navíc je vázán na jedinou platformu. Tím se totiž tak nějak ztrácí svoboda volby. Používám Linux a vyhovuje mi po všech stránkách. Jenže třeba poptávky nám chodí často ve formátu M$ Word. Abych mohl na takovou poptávku reflektovat, musím si ji nejdříve přečíst. Jsem tedy nucen mít kvůli tomu nainstalované i Windows a M$ Office. Obdobně jsou třeba ceníky běžně ke stažení pouze pro Excel a to nejlépe poslední verzi. Kdekdo nadává na to, že musí každý rok nebo i častěji upgradovat kancelářský software, protože je třeba držet krok s dobou, ale lidi, probuďte se, děláte si to sami!



Microsoft nám nalinkoval cestu a my sami jsme s velikou chutí spojili její začátek a konec a dali vzniknout kruhu. Jak z toho ale ven?

Podle mě je bezpodmínečně nutné, aby se některá organizace, jako je třeba ISO, začala zaobírat standardem pro elektronickou výměnu dokumentů. Takhle to funguje například u komprese a formátu obrazových dat (JPEG a JFIF), videa (MPEG) a v poslední době i zvuku (MP3). Všechny uvedené standardy jsou dokumentované, otevřené a za jejich implementaci vývojáři nikomu neplatí. Pokud by k vzniku takového formátu (nebo asi spíš souboru formátů, protože by musely postihnout více typů dat – textové dokumenty, prezentace, výpočetní tabulky atd.) došlo, znamenalo by podle mě to naprostou revoluci a ulehčilo by to život všem. Zároveň by to ale také odlehčilo Billově peněžence, takže je otázka, zda by se podobný počin opravdu ujal. Přece jenom je vliv Microsoftu na celý obor příliš veliký. To by už ovšem záleželo na jiných aspektech – například pokud by byl takový standard podpořen ve státní zprávě, školství, vládních organizacích atd.



A jak by asi měl takový formát vypadat? V mých představách jde o nějaký otevřený a nekomerční kompromis mezi RTF (Rich Text Format) a SGML, ale domnívám se, že nějaká skupina odborníků vytvořená při organizaci pro vývoj standardů by si s návrhem poradila lépe :)



Doufám, že se v krátké budoucnosti začne na poli výměny elektronických dokumentů něco dít, ale zatím nám nezbývá, než se poprat s přítomností. Proto se již brzy v některém z příštích článků zaměříme na linuxové nástroje a pomůcky pro prohlížení a konverzi mezi různými formáty.