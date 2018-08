 »   »  Dropbox bude od listopadu v Linuxu vyžadovat nešifrovanou ext4

Možná jste už zaslechli, že Dropbox začal během srpna notifikovat uživatele o změnách minimálních požadavků na svůj běh. Mnoho linuxáků přitom zvedlo ze židle oznámení, že bude striktně vyžadován souborový systém ext4. Jiné souborové systémy jako Btrfs, ZFS nebo XFS nebudou podporovány.

Po dotazech na fóru se k věci vyjádřil přímo zástupce Dropboxu: Počínaje 7. listopadem 2018 se Dropbox odmítne synchronizovat na neobvyklé souborové systémy. Podporovány budou jen NTFS pro Windows, HFS+ nebo APFS pro Mac a Ext4 v Linuxu.

Změnily se také minimální požadavky pro instalaci desktopové verze Dropboxu, které tuto změnu reflektují. Podporovány jsou distribuce Ubuntu (14.04 a vyšší) a Fedora (21 a vyšší) se souborovým systémem ext4 bez šifrování. Myslí se tím šifrování postavené nad souborovým systémem, tedy například encryptfs. Pokud bude souborový systém ext4 nainstalován nad šifrovaný oddíl (třeba pomocí LUKS), nebude to pro Dropbox problém.

Pokud jste notifikaci dostali a používáte souborový systém v souladu s novými požadavky, je to podle podpory tím, že některé z vašich ostatních propojených zařízení tyto požadavky nesplňuje. Měli byste proto zkontrolovat všechny své počítače používající Dropbox.

Proč to tak je?

Vývojáři Dropboxu také vysvětlují, proč k takové změně dochází: Vyžadujeme podporovaný souborový systém, protože Dropbox staví na rozšířených atributech (X-attrs), pomocí kterých identifikuje soubory a adresáře k synchronizaci. Budeme podporovat už jen běžné souborové systémy, které umí X-attrs, abychom zajistili stabilitu a odpovídající uživatelský zážitek.

Uživatelé se pochopitelně velmi nahlas zlobí, zvlášť ti, kteří za Dropbox platí. Často argumentují tím, že podobné rozhodnutí nedává smysl, neboť všechny běžné linuxové souborové systémy rozšířené atributy podporují. Podpora Dropboxu ale už na dotazy týkající se jiných souborových systému než ext4 odpovídá, že Dropbox je nepodporuje.

Jedno z vysvětlení se objevilo v diskusi na Redditu, kde jeden z uživatelů vysvětluje, že Dropbox používá položku f_fsid (viz manuálovou stránku z funkce statvfs() jako šifrovací klíč k přihlašovacím údajům. Na Ext4 je pro daný soubor vrácena vždy stejná hodnota, ale jiné souborové systémy nakládají s inody různě a fsid stejného souboru se může s časem měnit. Dropbox pak získá jiný klíč, nemá přístup k zašifrovaným přihlašovacím údajům a synchronizace selhává.

Tento princip by samozřejmě bylo možné nahradit něčím úplně jiným a standardním, ale Dropbox se rozhodl raději omezit podporované souborové systémy.

Co s tím?

Pokud používáte Ext4 šifrovanou pomocí LUKS (viz seriál na Rootu), nemusíte dělat vůbec nic. Pro ty ostatní zbývá několik možností: vytvořit speciální oddíl s Ext4 pro synchronizaci Dropboxu nebo synchronizovat do diskového obrazu v souboru. Má to samozřejmě své nevýhody, ale zřejmě to bude do budoucna jediná možnost, jak Dropbox používat.

Pokud nejste závislí přímo na Dropboxu (třeba kvůli kolegům), nabízí se možnost přejít jinam. Můžete zvolit službu jako Mega nebo si postavit vlastní řešení třeba pomocí NextCloudu nebo třeba Syncthing. Co používáte na synchronizaci více počítačů vy? Dejte tip ostatním čtenářům v diskusi.