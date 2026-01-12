Fedora chce nahradit přihlašovací obrazovku, Ubuntu 25.04 u konce životnosti

Fedora plánuje nahradit přihlašovací obrazovku
Projekt Fedora plánuje změnit správce přihlášení distribuce pro edici KDE z SDDM na novější Plasma Login Manager (PLM). Návrh změny distribuce uvádí:
Nový integrovaný správce přihlášení bude vydán společně s nadcházející verzí KDE Plasma 6.6. V rámci dodávky této verze budou varianty Fedora KDE přepnuty na jeho používání namísto SDDM. To se týká Fedora KDE Plasma Desktop Edition, Fedora KDE Plasma Mobile Spin a Fedora Kinoite.
Očekává se, že uživatelský zážitek bude téměř stejný jako u SDDM, i když nová přihlašovací stránka PLM nepodporuje motivy QML.
Ubuntu 25.04 u konce životnosti
Ubuntu 25.04 s kódovým označením Plucky Puffin dosáhne konce životnosti (EOL) 15. ledna 2026, čímž skončí jeho devítiměsíční období podpory. Vydáno bylo 17. dubna 2025 jako přechodná verze, jejímž cílem bylo nabídnout dřívější přístup k novějším komponentám a změnám platformy před dalším cyklem dlouhodobé podpory.
Stejně jako u všech krátkodobých verzí Ubuntu je podpora omezena na devět měsíců, po jejichž uplynutí končí údržba i bezpečnostní aktualizace. Po dosažení data EOL již Ubuntu Security Notices nebudou Ubuntu 25.04 pokrývat a nebudou vydávány žádné další bezpečnostní záplaty ani aktualizace balíčků. Systémy, které na této verzi zůstanou, budou vystaveny neopraveným zranitelnostem a nevyřešeným chybám. Uživatelům Ubuntu 25.04 se doporučuje přechod na Ubuntu 25.10 (Questing Quokka).
Debian 13.3 a 12.13 jsou venku
Vyšla aktualizace Debian 13.3 (Trixie), která sjednocuje 108 oprav chyb a 37 bezpečnostních aktualizací napříč systémem. Nejde o nové funkce, ale čistě o stabilitu a bezpečnost. Aktualizovány byly mimo jiné balíčky Linux kernel, glibc, Apache2, PostgreSQL 17, QEMU, GNOME Shell, ale i aplikace jako Firefox, Chromium, Thunderbird či VLC. Součástí jsou také nové Intel mikrokódy a aktualizovaný Debian Installer.
Pro nové instalace jsou k dispozici netinst ISO obrazy Debian 13.3 pro architektury amd64, arm64, armhf, ppc64el, riscv64 a s390×. K dispozici jsou také Live obrazy s předinstalovanými prostředími GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Cinnamon a MATE, ovšem pouze pro architekturu AMD64. Současně vyšel i Debian 12.13 (Bookworm) který přináší opravy 85 bezpečnostních chyb a 96 bugů.
Projekt Patchouli
Patchouli je open-source hardwarová implementace elektromagnetického kreslicího tabletu (EMR). Zahrnuje pole cívek, RF front-end postavený z běžně dostupných součástek a algoritmy digitálního zpracování signálu. Návrh je kompatibilní s většinou komerčních per od různých výrobců a nabízí ultra nízkou latenci vstupu pera pro vlastní hardwarové projekty.
Cílem projektu je také poskytnout komplexní dokumentaci technologie EMR – od principu fungování, přes obvodové zapojení a algoritmy zpracování signálu až po protokoly per různých produktových řad a výrobců. Dokumentace, obrázky a zdrojové soubory jsou k dispozici pod licencí Creative Commons (CC BY 4.0), hardwarový návrh pod CERN Open Hardware License a programový kód pak pod licencí GPLv3.
Nově vydáno
Vyšel Pearl Linux OS 13, nová verze distribuce založené na Debianu s uživatelským rozhraním podobným macOS. Philip Müller oznámil vydání Manjaro Linux 26, významné aktualizace sady distribucí projektu s průběžnými aktualizacemi, s možností výběru desktopů GNOME, KDE Plasma a Xfce. AlterOS, ruská univerzální distribuce založená na Red Hat Enterprise Linux vyšla ve verzi 2025.7.6. PikaOS Linux, distribuce založená na nejnovější „Unstable“ větvi Debianu, optimalizovaná pro hraní her je k dispozici ve verzi 26.01.02.