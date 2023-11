KDE dále ladí Plasmu 6.0 na Waylandu, Radeony dostávají nové ovládací UI

Imagination Technologies chystají open-source ovladač pro PowerVR GPU v Linuxu 6.8

Kdo u prvních GPU PowerVR v pubertě toužebně vyhlížel otevřený ovladač pro Linux, dnes už možná chová na klíně vnoučata, ale nevadí, hlavně že bude. Imagination chystají otevřený DRM ovladač pro GPU rodiny PowerVR a stihnout by měli už přespříští vydání jádra Linux 6.8, někdy začátkem příštího roku.

Bohužel pro pamětníky půjde o ovladač pro současná GPU, prokleté generace z doby slavného Intel/Poulsbo mají smůlu. Phoronix dále připomíná, že roky běžící vývoj tohoto ovladače probíhá současně s vývojem Vulkan ovladače pro PowerVR v rámci projektu Mesa (pro OpenGL je v plánu využívat překladovou vrstvu Zink, tedy OpenGL-on-Vulkan). Vývoj nového ovladače je primárně realizován s GPU AXE-1–16M a deskou Texas Instruments SK-AM62, kernelový ovladač ale funguje i s deskou BeaglePlay.

Ovladač je vyvinut na zelené louce, podporuje DMA-BUF / PRIME, DRM sync objects, správu napájení, virtuální addresní prostory, GPU job submission + hang recovery a další běžné věci, informuje Phoronix.





LibreOffice 24.2 Alpha 1 ukazuje novinky

Na Gitu projektu kancelářského balíku LibreOffice byla označena příští verze 24.2, ta, která mění číslování balíku na „rok.měsíc“. Novinky jsou samozřejmě mnohé, avšak stále spíše zkušební, experimentální. Writer ukazuje vylepšenou podporu vícestránkových plovoucích tabulek, Calc zase nové vyhledávací pole v boční liště, Impress pak dostal implementaci Small Caps.

V balíku najdeme ve výchozím nastavení zapnutou volbu automatického ukládání záložních kopií, což činí běh robustnějším v případě různých chyb či pádů programu. V kódu automatické obnovy po pádu byla provedena mnohá vylepšení.





V předvolbách balíku už není nutné se k nějaké položce proklikávat, k dispozici je zde vyhledávání. Dále automatické přepínání do tmavého motivu vzhledu a tmavého tématu ikon nyní funguje i pro varianty rozhraní postavené na Qt, tedy KDE Plasma či LXQt. V dialogu uložení s heslem přibyl indikátor síly hesla.

Podrobnosti shrnuje Wiki záznam na webu projektu LibreOffice. Toto je první alfa vydání, po něm bude následovat ještě zmrazení funkcionality (začátek prosince) následované beta verzí a očekávají se dále minimálně tři kandidáti na ostrou verzi, která tedy dle plánů vyjde v únoru 2024. Prozatím tedy berme LibreOffice 24.2 spíše jako náhled možného, ale k produkčnímu nasazení tato verze ještě zdaleka není.

Týden v KDE: 221 chyb uzavřeno, 162 ve frontě

Finišující práce na Plasmě 6, resp. na jejím Feature Freeze, pokračovaly i v uplynulém týdnu. Vývojáři uzavřeli 221 hlášení o chybách, 162 jich ještě na opravu čeká. Spraveno je například vypínání a restartování PC s Plasmou na Waylandu, kde dosud aplikace s rozdělanou prací nežádaly uložení této práce, ale prostě se vypnuly (tohle byla jedna za tří věcí týkajících se Waylandu a blokujících celou věc).

Správce diskových oddílů už nenechá uživatele zapsat do fstab něco, kvůli čemu pak oddíl nepůjde připojit. Opraveny jsou i různé visuální drobnosti (položky na Ploše, změněný avatar ihned se objevující v menu atd.). Po stažení offline aktualizace je možné nově stroj restartovat bez nutnosti rovnou aktualizovat (zvažuje se přidání téhož ještě pro vypnutí – prostě jak to mají i Windows).

Dialog pro zabití okna bez odezvy dostal nové hezčí rozhraní a je k dispozici konečně i na Waylandu. Spectacle se nově otevírá i stiskem Meta+Shift+S. To vše a další podrobnosti komentuje Nate Graham v přehledu na svém blogu.

LACT neboli Linux AMDGPU Control Application.

Zatímco Radeony od AMD fungují celkem dobře skrze otevřený ovladač AMDGPU, co Linuxu chybí ve srovnání s Windows, je nějaká ovládací aplikace pro schopnosti, které moderní Radeony mají. AMD to prostě nechala na tvůrcích desktopů a ti zase nemají čas/možnosti/prostředky, aby se o to postarali. Nyní je ale nově k dispozici aplikace LACT, která si s nastaveními rozličných věcí u Radeonů poradí. Jde o nejnovější komunitní snahu o něco takového.

LACT nabízí věci jako přetaktování, úpravy křivek rychlosti otáček pro ventilátory, to vše v aplikaci napsané v Rustu a postavené na GTK4. Zatím toho moc není, o FSR2 a podobných vymoženostech si stále můžeme na Linuxu jen nechat zdát, ať již jde o jejich podporu v ovladači či v obslužné aplikaci, ale uvidíme, třeba se LACT chytne. Náhledy aplikace nabízí server Phoronix.