KDE Plasma 6.8 výhradně na Waylandu, plán vydání Ubuntu 26.04 LTS

KDE Plasma 6.8 přechází výhradně na Wayland
Projekt KDE oznámil, že připravovaná verze KDE Plasma 6.8 bude fungovat už pouze na Waylandu. Po téměř třiceti letech tak skončí podpora klasické Plasma X11 relace. K tomuto kroku se už dříve rozhodli vývojáři GNOME a Budgie. KDE zdůrazňuje, že přechod na Wayland umožní rychlejší vývoj, nové funkce a lepší optimalizace do budoucna.
Většina dnešních distribucí již nabízí Wayland jako výchozí volbu, takže pro naprostou většinu uživatelů se nic zásadního nezmění. X11 bude i nadále fungovat prostřednictvím Xwaylandu pro běh starších aplikací. Plasma 6.8 vyjde v říjnu 2026, přičemž X11 relace bude oficiálně podporována ještě zhruba půl roku (do začátku roku 2027) pro uživatele verze Plasma 6.7.
KDE zároveň slibuje pokračující podporu X11 v aplikacích mimo samotné prostředí Plasma. Vývojáři také uvádějí, že ani uživatelé NVIDIA GPU či Linuxoví hráči by neměli mít s Waylandem zásadní problémy.
Zveřejněn plán vydání Ubuntu 26.04 LTS
Ubuntu zveřejnilo plán pro 26.04 LTS „Resolute Raccoon“, které vyjde 23. dubna 2026. Toto vydání přinese GNOME 50 jako výchozí prostředí, nové aplikace Showtime (video přehrávač) a Resources (systémový monitor), lepší Wayland výkon a širší podpora Nvidia, vylepšenou podporu čteček otisků prstů, hlubší integraci Snap aplikací, práce na modernějším balení PipeWire, zlepšení přístupnosti při instalaci i prvním spuštění nebo rozšíření TPM šifrování disku a nové bezpečnostní volby.
Kromě toho App Center převezme kompletní správu DEB balíků a sjednotí nastavení aktualizací. Podle plánu by mělo dojít k Feature Freeze 16. února 2026, UI Freeze pak přijde 12. března 2026, beta verze by se uživatelé měli dočkat 23. března 2026 a finální vydání by mělo být k dispozici 23. dubna 2026.
Debian Libre Live vydává média pro Trixie
Lidé, kteří mají rádi distribuci Debian, ale nechtějí, aby jejich operační systém obsahoval žádné nesvobodné softwarové komponenty (například firmware), mají nyní řešení v podobě projektu Debian Libre Live. Debian Libre Live Images vám umožňuje spouštět a instalovat Debian GNU/Linux bez nesvobodného softwaru.
Obecným cílem je poskytnout způsob, jak používat Debian bez závislosti na nesvobodném softwaru, a to v rozsahu, který je v rámci projektu Debian možný. Jednou z výzev jsou oficiální obrazy Debian Live a instalační obrazy. Od rozhodnutí z roku 2022 o nesvobodném firmwaru obsahují oficiální obrazy pro Bookworm a Trixie nesvobodný software. Instalační média pro stroje x86_64 lze stáhnout z webových stránek Debian Libre Live.
systemd experimentuje s podporou musl libc
Od svého uvedení na trh byl software systemd vázán na jedno jádro operačního systému (Linux) a jednu implementaci systémové knihovny (gLibc). To se však brzy změní, protože projekt systemd zavádí podporu pro alternativní systémovou knihovnu musl libc. Server Linuxiac uvádí, že systemd sloučil experimentální podporu pro musl libc, implementaci standardní knihovny C postavené na API systémových volání Linuxu, což znamená významnou změnu v kompatibilitě v rámci linuxového prostředí.
Po léta existovaly systemd a musl odděleně: systemd vyžadoval glibc, zatímco distribuce založené na musl se spoléhaly na alternativní init systémy a správce služeb. Jinými slovy, distribuce používající musl libc nemohly spouštět systemd bez rozsáhlých oprav – nebo vůbec. Všechny distribuce založené na musl tedy byly fakticky bez systemd (používaly OpenRC, s6, runit, dinit atd.). Yu Watanabe, vývojář z Red Hat, sloučil podporu musl a testování je v plném proudu.
Nově vydáno
Juha Uotila oznámil vydání Aurora 43, důležité aktualizace projektu neměnné linuxové distribuce založené na Fedora, určené pro běžné použití na stolních počítačích. Vyšel Finnix 251, nové vydání malé, samostatné distribuce Linuxu pro správce systémů, založené na větvi Debianu „Testing”. Obarun, distribuce založená na Arch Linuxu, která místo systemd používá software S6 init je k dispozici ve verzi 2025.11.16. Ve verzi 6.12.58 vyšel gabeeOSLinux, distribuce založená na Void Linuxus průběžnými aktualizacemi, určená pro běžné použití na stolních počítačích.