Obsah

1. Kreslicí plátno v knihovně PySimpleGUI

2. Ovládací prvek canvas

3. Specifikace souřadnic a rozměrů grafických prvků





4. Seznam podporovaných grafických objektů, které lze vykreslit

5. Prázdné plátno na ploše okna





6. Vykreslení základních grafických prvků na kreslicí plochu

7. Lomené čáry (polyčáry)

8. Spline křivky

9. Kružnice, kruh nebo elipsa

10. Odstranění všech grafických tvarů z plátna

11. Upravený příklad s podporou vykreslení kružnic, polyčar a spline křivek

12. Oblouky, kruhové výseče a kruhové úseče

13. Rozšíření demonstračního příkladu o kruhové výseče a úseče

14. Nastavení stylů vykreslovaných prvků

15. Vykreslení šipek

16. Styl ukončení liniových obrazců a způsob vykreslení jejich zalomení

17. Vykreslení polyčar s různým stylem zalomení a vykreslení koncových prvků

18. Vykreslení úseček různým stylem (plná, čárkovaná, čerchovaná…)

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Kreslicí plátno v knihovně PySimpleGUI

Práci s grafikou, konkrétně s 2D grafikou, můžeme chápat ve dvou úrovních. Na vyšší úrovni manipulujeme s jednotlivými geometricky popsanými tvary, jakými jsou například úsečka, obdélník, kruh, text či spline křivka. Každému tvaru může být přiřazeno značné množství atributů, jedná se například o tloušťku čáry, kterou je vykreslena hranice objektu, barva a styl výplně uzavřených objektů či font vykreslovaného textu. Na úrovni nižší se může manipulovat přímo s pixely, které tvoří zobrazovaný rastrový obrázek.

V knihovně PySimpleGUI je pro práci na zmíněné vyšší úrovni určen widget canvas spolu s dalšími objekty, na nižší úrovni pak widgety (resp. přesněji řečeno objekty) bitmap, image a photo. Objekt typu image přitom zapouzdřuje více typů obrázků, od monochromatického BitmapImage přes vícebarevný PhotoImage až po uživatelsky vytvářené formáty.

Poznámka: interně je tento prvek GUI realizován v knihovně TkInter.

2. Ovládací prvek canvas

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, je pro práci s grafikou na vyšší úrovni nabízen v knihovně PySimpleGUI widget canvas, česky bychom mohli tento název přeložit jako (malířské) plátno. Nenechte se ovšem zmýlit tímto názvem, který má v jiných programových knihovnách odlišný (většinou jednodušší) význam, zde se jedná o velmi mocný widget, který současně slouží jako kontejner pro další objekty.

Vkládané objekty si své vlastnosti zachovávají, tj. je možné s nimi i po jejich vykreslení interaktivně i programově pohybovat, měnit jejich vlastnosti apod. K tomu musíme připočítat možnost uložit celé plátno do PostScriptového souboru se zachováním vektorových charakteristik plátna (tj. neprovádí se ztrátový převod na bitmapy). To mj. znamená, že se vlastnosti canvasu do určité míry podobají použití SVG na webových stránkách; naproti tomu „webový canvas“ je vlastně pouze bitmapa, do níž se objekty vykreslují a ihned po jejich vykreslení se jejich vlastnosti ztratí (zůstanou jen barevné pixely).

3. Specifikace souřadnic a rozměrů grafických prvků

Každý objekt, který je na kreslicí plátno umístěn, musí mít specifikovány souřadnice počátečního a koncového bodu, v případě lomených čar, spline křivek a polygonů se samozřejmě specifikuje bodů více. Souřadnice bodů mohou být zadány pomocí více jednotek, jež se rozlišují podle jednoho písmene zapsaného za numerickou hodnotou (hodnoty jsou samozřejmě platné pouze při správně nakalibrované obrazovce, což kupodivu mnoho systémů dodnes nedodržuje):

Přípona Význam m milimetry c centimetry i palce p body (implicitní hodnota)

Poznámka: v případě, že potřebujete použít například milimetry, je nutné souřadnice zapisovat do řetězce, tedy například „50mm“ či „5cm“.

4. Seznam podporovaných grafických objektů, které lze vykreslit

V následující tabulce jsou vypsány ty grafické objekty, které je možné na plátno pokládat a tím pádem je vykreslovat (a popř. s nimi dále manipulovat):

Jméno objektu Význam arc kruhový nebo eliptický oblouk bitmap bitmapový obrázek image obecně vícebarevný rastrový obrázek line úsečka, lomená úsečka nebo dokonce hladká spline křivka (!) oval uzavřená kružnice nebo elipsa (nenechte se zmást matoucím názvem) polygon uzavřený polygon či tvar vytvořený ze spline křivek rectangle čtverec nebo obdélník text textový řetězec window vnořené okno se samostatným řízením

5. Prázdné plátno na ploše okna

Již minule jsme si ukázali, jakým způsobem se kreslicí plátno vkládá na plochu okna. Připomeňme si, že se plátno chová stejně jako jakýkoli jiný prvek grafického uživatelského rozhraní – je tedy součástí layoutu okna. Většinou však musíme explicitně specifikovat rozměry plátna, které se typicky uvádí v pixelech:

right_column = [ [ sg.Canvas(background_color='white', size=(320, 240)), ], ] layout = [ [ sg.Frame("Commands", left_column), sg.Frame("Canvas", right_column), ], ]

Výsledek může vypadat následovně:

Obrázek 1: Prázdné plátno umístěné do okna.

Úplný zdrojový kód příkladu, který po svém spuštění zobrazí okno a na něm (kromě dalších ovládacích prvků) i kreslicí plátno:

import PySimpleGUI as sg # ovládací prvky, které se mají zobrazit v okně left_column = [ [sg.Button("Exit", size=(8, 0))], ] right_column = [ [ sg.Canvas(background_color='white', size=(320, 240)), ], ] layout = [ [ sg.Frame("Commands", left_column), sg.Frame("Canvas", right_column), ], ] # vytvoření okna s ovládacími prvky window = sg.Window("Window #30", layout, use_custom_titlebar=False) # přečtení jediné události event, values = window.read() print("Event: ", event, " Values: ", values) # po přečtení události okno zavřeme window.close()

6. Vykreslení základních grafických prvků na kreslicí plochu

V následujícím demonstračním příkladu je ukázáno jednoduché použití plátna, na které jsou s využitím metody create_TYP_OBJEKTU vloženy jednoduché objekty – zde konkrétně dvojice úseček. Vzhledem k tomu, že se při specifikaci souřadnic neuvádí u číselných hodnot žádná přípona (používáme celá čísla), předpokládá se, že jsou všechny hodnoty zapsané v bodech (pixelech). To také znamená, že na různých obrazovkách a při různých rozlišeních budou mít nakreslené objekty jinou velikost, což nám v tomto případě nemusí vadit.

# reference na plátno z knihovny Tk tkcanvas = canvas.TKCanvas # získat velikost plátna (v pixelech) size = canvas.get_size() # vykreslit dvojici úseček tkcanvas.create_line(0, 0, size[0]-1, size[1]-1) tkcanvas.create_line(0, size[1]-1, size[0]-1, 0)

Obrázek 2: Dvojice úseček vykreslená na plátno.

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

import PySimpleGUI as sg # kreslicí plátno canvas = sg.Canvas(background_color='#ccffcc', size=(400, 400)) # ovládací prvky, které se mají zobrazit v okně left_column = [ [sg.Button("Draw lines", size=(8, 0))], [sg.Button("Exit", size=(8, 0))], ] right_column = [ [ canvas ], ] layout = [ [ sg.Frame("Commands", left_column), sg.Frame("Canvas", right_column), ], ] def draw_lines(canvas): """Vykreslení úseček na plátno.""" # reference na plátno z knihovny Tk tkcanvas = canvas.TKCanvas # získat velikost plátna (v pixelech) size = canvas.get_size() # vykreslit dvojici úseček tkcanvas.create_line(0, 0, size[0]-1, size[1]-1) tkcanvas.create_line(0, size[1]-1, size[0]-1, 0) # vytvoření okna s ovládacími prvky window = sg.Window("Window #31", layout, use_custom_titlebar=False, finalize=True) # obsluha smyčky událostí (event loop) while True: # přečtení jediné události event, values = window.read() print("Event: ", event, " Values: ", values) # reakce na událost "uzavření okna" if event in {"Exit", sg.WIN_CLOSED}: break elif event == "Draw lines": draw_lines(canvas) window.refresh() # po přečtení události okno zavřeme window.close()

7. Lomené čáry (polyčáry)

Pro práci s neuzavřenými křivkami je možné použít geometrický objekt line. Na první pohled se jedná o velmi jednoduchý objekt, ve skutečnosti s ním však lze vytvářet i velmi složité obrazce složené například ze spline křivek. V nejjednodušším případě se pomocí objektu line vykreslí pouze jedna úsečka:

def draw_lines(canvas, tkcanvas): """Vykreslení úseček na plátno.""" size = canvas.get_size() tkcanvas.create_line(0, 0, size[0]-1, size[1]-1) tkcanvas.create_line(0, size[1]-1, size[0]-1, 0)

Dále je možné specifikovat více bodů (vrcholů), což značí, že se na plátno vykreslí místo jedné úsečky lomená čára (polyčára, polyline):

def draw_polyline(canvas, tkcanvas): """Vykreslení polyčáry na plátno.""" border = 1 size = canvas.get_size() tkcanvas.create_line( border, size[1]-border, size[0]/3, border, size[0]*2/3, size[1]-border, size[0]-border, border)

Poznámka: počet vrcholů polyčáry není nijak významně omezen.

Obrázek 3: Polyčára.

Obrázek 4: Spline křivka se stejnými vrcholy, jako předchozí polyčára.

8. Spline křivky

Při vytváření polyčar je možné specifikovat poměrně velké množství voleb. Pravděpodobně nejpoužívanější jsou volby fill (volba barvy úsečky), width (tloušťka čáry), joinstyle (způsob ukončení hran) a arrow (vykreslení šipek na konci čar). Kromě toho je také možné specifikovat, že se má místo lomené čáry vykreslit spline křivka. To zajišťuje volba smooth s booleovskou hodnotou a popř. i splinesteps s celočíselnou hodnotou, kterou se zadává, na kolik úsečkových segmentů má být každá část lomené čáry rozdělena. Způsob vykreslení spline křivky na canvas je ukázán v další funkci:

def draw_spline(canvas, tkcanvas): """Vykreslení spline křivky na plátno.""" border = 1 size = canvas.get_size() tkcanvas.create_line( border, size[1]-border, size[0]/3, border, size[0]*2/3, size[1]-border, size[0]-border, border, smooth=smooth)

9. Kružnice, kruh nebo elipsa

Všechny tři tvary vypsané v nadpisu této kapitoly, tedy jak kružnice, tak i kruh či elipsa, se na plochu kreslicího plátna přidávají stejnou metodou. Ta se jmenuje poněkud nepřesně create_oval, ovšem výsledkem je namísto oválu skutečně kružnice nebo elipsa. Dalšími parametry je posléze možné zvolit, jestli se má daný geometrický útvar vykreslit vyplněný (tedy kruh a vyplněná elipsa) nebo nevyplněný (tedy kružnice a nevyplněná elipsa):

def draw_ellipse(canvas, tkcanvas): """Vykreslení oválu na plátno.""" border = 5 size = canvas.get_size() tkcanvas.create_oval(border, border, size[0]-border, size[1]-border)

Obrázek 5: Vykreslení kružnice na plátno.

10. Odstranění všech grafických tvarů z plátna

Jak jsme si již řekli v úvodním textu, je nutné kreslicí plátno realizované v knihovně PySimpleGUI (a interně řešené přes knihovnu TkInter) chápat nikoli jako pouhou tabuli nebo papír, na který se vykreslí tvar, jenž je převeden na sadu pixelů. Spíše se jedná o kontejner, do kterého se vkládají geometrické tvary a plátno je automaticky vizualizuje. Později je možné měnit parametry těchto tvarů nebo je z plátna zcela odstranit. Vymazání plátna, tj. odstranění všech geometrických tvarů, které jsou zde umístěny, se provede následovně:

def clear_canvas(tkcanvas): """Vymazání všech objektů z kreslicího plátna.""" tkcanvas.delete("all")

11. Upravený příklad s podporou vykreslení kružnic, polyčar a spline křivek

Nyní již nastal čas si uvést upravený zdrojový kód demonstračního příkladu, který uživatelům umožní vykreslovat úsečky, polyčáry, spline křivky a kružnice. Kreslicí plátno lze kdykoli smazat použitím k tomu určeného tlačítka.

Úplný zdrojový kód takto upraveného příkladu vypadá následovně:

import PySimpleGUI as sg # kreslicí plátno canvas = sg.Canvas(background_color='#ccffcc', size=(400, 400)) button_size = (10, 0) # ovládací prvky, které se mají zobrazit v okně left_column = [ [sg.Button("Draw lines", size=button_size)], [sg.Button("Draw ellipse", size=button_size)], [sg.Button("Draw polyline", size=button_size)], [sg.Button("Draw spline", size=button_size)], [sg.Button("Clear canvas", size=button_size)], [sg.Button("Exit", size=button_size)], ] right_column = [ [ canvas ], ] layout = [ [ sg.Frame("Commands", left_column), sg.Frame("Canvas", right_column), ], ] def draw_lines(canvas, tkcanvas): """Vykreslení úseček na plátno.""" size = canvas.get_size() tkcanvas.create_line(0, 0, size[0]-1, size[1]-1) tkcanvas.create_line(0, size[1]-1, size[0]-1, 0) def draw_ellipse(canvas, tkcanvas): """Vykreslení oválu na plátno.""" border = 5 size = canvas.get_size() tkcanvas.create_oval(border, border, size[0]-border, size[1]-border) def draw_polyline(canvas, tkcanvas, smooth): """Vykreslení polyčáry na plátno.""" border = 1 size = canvas.get_size() tkcanvas.create_line( border, size[1]-border, size[0]/3, border, size[0]*2/3, size[1]-border, size[0]-border, border, smooth=smooth) def clear_canvas(tkcanvas): """Vymazání všech objektů z kreslicího plátna.""" tkcanvas.delete("all") # vytvoření okna s ovládacími prvky window = sg.Window("Window #32", layout, use_custom_titlebar=False, finalize=True) # reference na plátno z knihovny Tk tkcanvas = canvas.TKCanvas # obsluha smyčky událostí (event loop) while True: # přečtení jediné události event, values = window.read() print("Event: ", event, " Values: ", values) # reakce na událost "uzavření okna" if event in {"Exit", sg.WIN_CLOSED}: break elif event == "Draw lines": draw_lines(canvas, tkcanvas) elif event == "Draw ellipse": draw_ellipse(canvas, tkcanvas) elif event == "Draw polyline": draw_polyline(canvas, tkcanvas, False) elif event == "Draw spline": draw_polyline(canvas, tkcanvas, True) elif event == "Clear canvas": clear_canvas(tkcanvas) window.refresh() # po přečtení události okno zavřeme window.close()

12. Oblouky, kruhové výseče a kruhové úseče

Poněkud zvláštní postavení mezi grafickými entitami má objekt pojmenovaný arc, pomocí kterého lze, jak již ostatně jeho název napovídá, vytvářet několik geometrických tvarů, konkrétně oblouky a také kruhové či eliptické výseče. S využitím arc je tedy možné vytvořit jak liniový objekt, tak i objekt plošný (a potenciálně vyplněný). Příkaz pro vytvoření a zobrazení oblouku vypadá následovně:

canvas.create_arc(x1, y1, x2, y2, další nepovinné volby)

popř.:

canvas.create_arc(seznam souřadnic, další nepovinné volby)

V případě, že skutečně potřebujeme vytvořit oblouk a nikoli kruhovou výseč nebo úseč, musí se použít nepovinný (pojmenovaný) parametry style, jehož hodnota musí být nastavena na konstantu tkinter.ARC:

canvas.create_arc(0, 0, 100, 100, outline='red', style=tkinter.ARC, width=2)

Pomocí souřadnic [x1, y1] a [x2, y2] se specifikuje obalový obdélník oblouku (jedná se o dva protilehlé vrcholy). Pokud se zadá obdélník se stejně dlouhými hranami, je vytvořen kruhový oblouk, v opačném případě se jedná o oblouk eliptický. Nejdůležitějšími nepovinnými volbami jsou start=hodnota a extent=hodnota (nikoli extend, sám tuto chybu dělám velmi často). Těmito volbami se udává počáteční a koncový úhel – mezi zadanými úhly bude oblouk vytvořen. Pomocí voleb outline, fill, stipple atd. je možné nastavit způsob zobrazení obrysů i výplně oblouků.

Poznámka: první úhel může být větší než úhel druhý. Ostatně nejlepší je si vše otestovat v praxi, protože zrovna práce s oblouky byla jedinou „grafickou“ chybou v CADové aplikaci tvořené právě s využitím kreslicího plátna.

V případě, že při použití metody canvas.create_arc() nebudeme specifikovat hodnotu pojmenovaného parametru style, popř. mu přiřadíme hodnotu tkinter.PIESLICE, vykreslí se kruhová výseč.

def draw_pieslices(canvas, tkcanvas): """Vykreslení kruhových výsečí na plátno.""" tkcanvas.create_arc(1, 1, 100, 100, fill="#ff8080") tkcanvas.create_arc(100, 100, 200, 200, fill="#8080ff", start=45) tkcanvas.create_arc(200, 1, 300, 100, fill="#80ffff", extent=180) tkcanvas.create_arc(300, 100, 399, 199, fill="#ffff80", start=45, extent=270) tkcanvas.create_arc(1, 200, 100, 300, fill="#ff8080", start=90, extent=270) tkcanvas.create_arc(100, 300, 199, 399, fill="#8080ff", start=90 + 45, extent=270) tkcanvas.create_arc(200, 200, 299, 299, fill="#80ffff", start=180, extent=180) tkcanvas.create_arc(300, 300, 399, 399, fill="#ffff80", start=-45, extent=90)

Poznámka: výseč ve skutečnosti nemusí být pouze kruhová, protože se, podobně jako u oblouku, tvar specifikuje s využitím souřadnic protilehlých vrcholů obalového obdélníku, takže lze tvořit i eliptickou výseč.

Obrázek 6: Kruhové výseče.

Knihovna Tkinter (z níž PySimpleGUI canvas používá) umožňuje, aby metoda canvas.create_arc() alternativně vykreslila i kruhovou úseč. Postačuje použít pojmenovaný nepovinný parametr style=tkinter.CHORD:

def draw_chords(canvas, tkcanvas): """Vykreslení kruhových úsečí na plátno.""" tkcanvas.create_arc(0, 0, 100, 100, fill="#ff8080", style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(100, 100, 200, 200, fill="#8080ff", start=45, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(200, 0, 300, 100, fill="#80ffff", extent=180, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(300, 100, 399, 199, fill="#ffff80", start=45, extent=270, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(0, 200, 100, 300, fill="#ff8080", start=90, extent=270, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(100, 300, 199, 399, fill="#8080ff", start=90 + 45, extent=270, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(200, 200, 299, 299, fill="#80ffff", start=180, extent=180, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(300, 300, 399, 399, fill="#ffff80", start=-45, extent=90, style=tkinter.CHORD)

Obrázek 6: Kruhové úseče.

13. Rozšíření demonstračního příkladu o kruhové výseče a úseče

Opět si tedy můžeme rozšířit původní demonstrační příklad, tentokrát o možnost vykreslovat kruhové výseče a úseče. Grafické uživatelské rozhraní příkladu se samozřejmě muselo změnit (přidala se nová tlačítka).

Úplný zdrojový kód takto upraveného příkladu vypadá následovně:

import PySimpleGUI as sg import tkinter # kreslicí plátno canvas = sg.Canvas(background_color='#ccffcc', size=(400, 400)) button_size = (10, 0) # ovládací prvky, které se mají zobrazit v okně left_column = [ [sg.Button("Draw lines", size=button_size)], [sg.Button("Draw ellipse", size=button_size)], [sg.Button("Draw polyline", size=button_size)], [sg.Button("Draw spline", size=button_size)], [sg.Button("Draw pieslices", size=button_size)], [sg.Button("Draw chords", size=button_size)], [sg.Button("Clear canvas", size=button_size)], [sg.Button("Exit", size=button_size)], ] right_column = [ [ canvas ], ] layout = [ [ sg.Frame("Commands", left_column), sg.Frame("Canvas", right_column), ], ] def draw_lines(canvas, tkcanvas): """Vykreslení úseček na plátno.""" size = canvas.get_size() tkcanvas.create_line(0, 0, size[0]-1, size[1]-1) tkcanvas.create_line(0, size[1]-1, size[0]-1, 0) def draw_ellipse(canvas, tkcanvas): """Vykreslení oválu na plátno.""" border = 5 size = canvas.get_size() tkcanvas.create_oval(border, border, size[0]-border, size[1]-border) def draw_pieslices(canvas, tkcanvas): """Vykreslení kruhových výsečí na plátno.""" tkcanvas.create_arc(1, 1, 100, 100, fill="#ff8080") tkcanvas.create_arc(100, 100, 200, 200, fill="#8080ff", start=45) tkcanvas.create_arc(200, 1, 300, 100, fill="#80ffff", extent=180) tkcanvas.create_arc(300, 100, 399, 199, fill="#ffff80", start=45, extent=270) tkcanvas.create_arc(1, 200, 100, 300, fill="#ff8080", start=90, extent=270) tkcanvas.create_arc(100, 300, 199, 399, fill="#8080ff", start=90 + 45, extent=270) tkcanvas.create_arc(200, 200, 299, 299, fill="#80ffff", start=180, extent=180) tkcanvas.create_arc(300, 300, 399, 399, fill="#ffff80", start=-45, extent=90) def draw_chords(canvas, tkcanvas): """Vykreslení kruhových úsečí na plátno.""" tkcanvas.create_arc(0, 0, 100, 100, fill="#ff8080", style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(100, 100, 200, 200, fill="#8080ff", start=45, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(200, 0, 300, 100, fill="#80ffff", extent=180, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(300, 100, 399, 199, fill="#ffff80", start=45, extent=270, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(0, 200, 100, 300, fill="#ff8080", start=90, extent=270, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(100, 300, 199, 399, fill="#8080ff", start=90 + 45, extent=270, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(200, 200, 299, 299, fill="#80ffff", start=180, extent=180, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(300, 300, 399, 399, fill="#ffff80", start=-45, extent=90, style=tkinter.CHORD) def draw_polyline(canvas, tkcanvas, smooth): """Vykreslení polyčáry na plátno.""" border = 1 size = canvas.get_size() tkcanvas.create_line( border, size[1]-border, size[0]/3, border, size[0]*2/3, size[1]-border, size[0]-border, border, smooth=smooth) def clear_canvas(tkcanvas): """Vymazání všech objektů z kreslicího plátna.""" tkcanvas.delete("all") # vytvoření okna s ovládacími prvky window = sg.Window("Window #33", layout, use_custom_titlebar=False, finalize=True) # reference na plátno z knihovny Tk tkcanvas = canvas.TKCanvas # obsluha smyčky událostí (event loop) while True: # přečtení jediné události event, values = window.read() print("Event: ", event, " Values: ", values) # reakce na událost "uzavření okna" if event in {"Exit", sg.WIN_CLOSED}: break elif event == "Draw lines": draw_lines(canvas, tkcanvas) elif event == "Draw ellipse": draw_ellipse(canvas, tkcanvas) elif event == "Draw polyline": draw_polyline(canvas, tkcanvas, False) elif event == "Draw spline": draw_polyline(canvas, tkcanvas, True) elif event == "Draw pieslices": draw_pieslices(canvas, tkcanvas) elif event == "Draw chords": draw_chords(canvas, tkcanvas) elif event == "Clear canvas": clear_canvas(tkcanvas) window.refresh() # po přečtení události okno zavřeme window.close()

14. Nastavení stylů vykreslovaných prvků

Grafické objekty vkládané na plátno mohou mít nastaveno velké množství vlastností, jak je ukázáno na modifikaci předchozího příkladu (nejsou zde ukázány zdaleka všechny vlastnosti, ty jsou uvedeny a podrobně popsány v helpu):

Vlastnost Popis outline barva obrysu fill barva výplně width šířka obrysu dash vzorek při vykreslování úseček a polyčar font popis použitého fontu cap styl zakončení objektů s šířkou větší než jeden pixel join styl spojení navazujících úseček s šířkou větší než jeden pixel arrow doplnění šipky na začátek či konec

Poznámka: některé z výše uvedených voleb si ukážeme v navazujících příkladech.

15. Vykreslení šipek

V některých aplikacích může být velmi užitečná podpora pro kresbu šipek k libovolné úsečce. Lze specifikovat, který konec (či konce) úsečky má být opatřen šipkou:

tkcanvas.create_line(110, 50, 190, 50, arrow=tkinter.FIRST) tkcanvas.create_line(210, 50, 290, 50, arrow=tkinter.LAST) tkcanvas.create_line(310, 50, 390, 50, arrow=tkinter.BOTH)

Také je možné nastavit tvar šipky pomocí tří vzdáleností d1, d2 a d3, které se předávají pomocí n-tice tak, jak je to ukázáno níže:

tkcanvas.create_line(10, 350, 90, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 10, 10))

Poznámka: šipky jsou samozřejmě vykresleny korektně i ve chvíli, kdy je úsečka kreslena pod jiným úhlem.

V následující funkci je provedeno vykreslení šipek, a to několika různými způsoby:

def draw_arrows(canvas, tkcanvas): """Vykreslení šipek.""" tkcanvas.create_line(10, 50, 90, 50) tkcanvas.create_line(110, 50, 190, 50, arrow=tkinter.FIRST) tkcanvas.create_line(210, 50, 290, 50, arrow=tkinter.LAST) tkcanvas.create_line(310, 50, 390, 50, arrow=tkinter.BOTH) tkcanvas.create_line(10, 150, 90, 150, width=5) tkcanvas.create_line(110, 150, 190, 150, width=5, arrow=tkinter.FIRST) tkcanvas.create_line(210, 150, 290, 150, width=5, arrow=tkinter.LAST) tkcanvas.create_line(310, 150, 390, 150, width=5, arrow=tkinter.BOTH) tkcanvas.create_line(10, 250, 90, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 10, 10)) tkcanvas.create_line(110, 250, 190, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 20, 10)) tkcanvas.create_line(210, 250, 290, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 5, 10)) tkcanvas.create_line(310, 250, 390, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 0, 10)) tkcanvas.create_line(10, 350, 90, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 10, 10)) tkcanvas.create_line(110, 350, 190, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 20, 10)) tkcanvas.create_line(210, 350, 290, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 5, 10)) tkcanvas.create_line(310, 350, 390, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 0, 10))

Obrázek 8: Šipky různých stylů a tvarů.

A takto vypadá celý zdrojový kód demonstračního příkladu doplněného o možnost vykreslení šipek na kreslicí plátno:

import PySimpleGUI as sg import tkinter # kreslicí plátno canvas = sg.Canvas(background_color='#ccffcc', size=(400, 400)) button_size = (10, 0) # ovládací prvky, které se mají zobrazit v okně left_column = [ [sg.Button("Draw lines", size=button_size)], [sg.Button("Draw ellipse", size=button_size)], [sg.Button("Draw polyline", size=button_size)], [sg.Button("Draw spline", size=button_size)], [sg.Button("Draw pieslices", size=button_size)], [sg.Button("Draw chords", size=button_size)], [sg.Button("Draw arrows", size=button_size)], [sg.Button("Clear canvas", size=button_size)], [sg.Button("Exit", size=button_size)], ] right_column = [ [ canvas ], ] layout = [ [ sg.Frame("Commands", left_column), sg.Frame("Canvas", right_column), ], ] def draw_lines(canvas, tkcanvas): """Vykreslení úseček na plátno.""" size = canvas.get_size() tkcanvas.create_line(0, 0, size[0]-1, size[1]-1) tkcanvas.create_line(0, size[1]-1, size[0]-1, 0) def draw_ellipse(canvas, tkcanvas): """Vykreslení oválu na plátno.""" border = 5 size = canvas.get_size() tkcanvas.create_oval(border, border, size[0]-border, size[1]-border) def draw_pieslices(canvas, tkcanvas): """Vykreslení kruhových výsečí na plátno.""" tkcanvas.create_arc(1, 1, 100, 100, fill="#ff8080") tkcanvas.create_arc(100, 100, 200, 200, fill="#8080ff", start=45) tkcanvas.create_arc(200, 1, 300, 100, fill="#80ffff", extent=180) tkcanvas.create_arc(300, 100, 399, 199, fill="#ffff80", start=45, extent=270) tkcanvas.create_arc(1, 200, 100, 300, fill="#ff8080", start=90, extent=270) tkcanvas.create_arc(100, 300, 199, 399, fill="#8080ff", start=90 + 45, extent=270) tkcanvas.create_arc(200, 200, 299, 299, fill="#80ffff", start=180, extent=180) tkcanvas.create_arc(300, 300, 399, 399, fill="#ffff80", start=-45, extent=90) def draw_chords(canvas, tkcanvas): """Vykreslení kruhových úsečí na plátno.""" tkcanvas.create_arc(0, 0, 100, 100, fill="#ff8080", style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(100, 100, 200, 200, fill="#8080ff", start=45, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(200, 0, 300, 100, fill="#80ffff", extent=180, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(300, 100, 399, 199, fill="#ffff80", start=45, extent=270, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(0, 200, 100, 300, fill="#ff8080", start=90, extent=270, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(100, 300, 199, 399, fill="#8080ff", start=90 + 45, extent=270, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(200, 200, 299, 299, fill="#80ffff", start=180, extent=180, style=tkinter.CHORD) tkcanvas.create_arc(300, 300, 399, 399, fill="#ffff80", start=-45, extent=90, style=tkinter.CHORD) def draw_arrows(canvas, tkcanvas): """Vykreslení šipek.""" tkcanvas.create_line(10, 50, 90, 50) tkcanvas.create_line(110, 50, 190, 50, arrow=tkinter.FIRST) tkcanvas.create_line(210, 50, 290, 50, arrow=tkinter.LAST) tkcanvas.create_line(310, 50, 390, 50, arrow=tkinter.BOTH) tkcanvas.create_line(10, 150, 90, 150, width=5) tkcanvas.create_line(110, 150, 190, 150, width=5, arrow=tkinter.FIRST) tkcanvas.create_line(210, 150, 290, 150, width=5, arrow=tkinter.LAST) tkcanvas.create_line(310, 150, 390, 150, width=5, arrow=tkinter.BOTH) tkcanvas.create_line(10, 250, 90, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 10, 10)) tkcanvas.create_line(110, 250, 190, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 20, 10)) tkcanvas.create_line(210, 250, 290, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 5, 10)) tkcanvas.create_line(310, 250, 390, 250, width=2, arrow=tkinter.LAST, arrowshape=(10, 0, 10)) tkcanvas.create_line(10, 350, 90, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 10, 10)) tkcanvas.create_line(110, 350, 190, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 20, 10)) tkcanvas.create_line(210, 350, 290, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 5, 10)) tkcanvas.create_line(310, 350, 390, 350, width=2, arrow=tkinter.BOTH, arrowshape=(10, 0, 10)) def draw_polyline(canvas, tkcanvas, smooth): """Vykreslení polyčáry na plátno.""" border = 1 size = canvas.get_size() tkcanvas.create_line( border, size[1]-border, size[0]/3, border, size[0]*2/3, size[1]-border, size[0]-border, border, smooth=smooth) def clear_canvas(tkcanvas): """Vymazání všech objektů z kreslicího plátna.""" tkcanvas.delete("all") # vytvoření okna s ovládacími prvky window = sg.Window("Window #34", layout, use_custom_titlebar=False, finalize=True) # reference na plátno z knihovny Tk tkcanvas = canvas.TKCanvas # obsluha smyčky událostí (event loop) while True: # přečtení jediné události event, values = window.read() print("Event: ", event, " Values: ", values) # reakce na událost "uzavření okna" if event in {"Exit", sg.WIN_CLOSED}: break elif event == "Draw lines": draw_lines(canvas, tkcanvas) elif event == "Draw ellipse": draw_ellipse(canvas, tkcanvas) elif event == "Draw polyline": draw_polyline(canvas, tkcanvas, False) elif event == "Draw spline": draw_polyline(canvas, tkcanvas, True) elif event == "Draw pieslices": draw_pieslices(canvas, tkcanvas) elif event == "Draw chords": draw_chords(canvas, tkcanvas) elif event == "Draw arrows": draw_arrows(canvas, tkcanvas) elif event == "Clear canvas": clear_canvas(tkcanvas) window.refresh() # po přečtení události okno zavřeme window.close()

16. Styl ukončení liniových obrazců a způsob vykreslení jejich zalomení

Styl zakončení objektů s šířkou větší, než je jeden pixel, se řídí nepovinným parametrem cap. Naproti tomu parametr join určuje, jak se mají napojit navazující úsečky v polyčáře, které jsou opět širší než jeden pixel.

Poznámka: u objektů s šířkou jednoho pixelu se používá klasický Bresenhamův algoritmus.

Hodnoty parametru cap:

Hodnota Význam tkinter.BUTT úsečka je ukončena přesně v koncových bodech tkinter.PROJECTING úsečka je ukončena za koncovými body ve vzdálenosti odpovídající šířce/2 tkinter.ROUND oba konce úsečky jsou zaobleny (polokruh)

Hodnoty parametru join:

Hodnota Význam tkinter.ROUND v místě lomu polyčáry je umístěn kruh o průměru odpovídajícímu její šířce tkinter.BEVEL lom polyčáry je „useknut“ v koncovém bodě tkinter.MITER hrany úseček jsou protaženy až do místa, kde se protínají

17. Vykreslení polyčar s různým stylem zalomení a vykreslení koncových prvků

Styly vykreslení úseček, polyčar či oblouků, které jsme si popsali v předchozí kapitole, použijeme v dnešním předposledním demonstračním příkladu, který po svém spuštění vykreslí následující tvary:

Obrázek 9: Vykreslení polyčar s různým stylem zalomení a vykreslení koncových prvků.

Ze zdrojového kódu demonstračního příkladu je zřejmé, jakým způsobem (nepovinné parametry) se tyto styly vykreslování specifikují:

import PySimpleGUI as sg import tkinter # kreslicí plátno canvas = sg.Canvas(background_color='#ccffcc', size=(400, 400)) # ovládací prvky, které se mají zobrazit v okně left_column = [ [sg.Button("Draw lines", size=(8, 0))], [sg.Button("Exit", size=(8, 0))], ] right_column = [ [ canvas ], ] layout = [ [ sg.Frame("Commands", left_column), sg.Frame("Canvas", right_column), ], ] def draw_lines(canvas): """Vykreslení úseček na plátno.""" # reference na plátno z knihovny Tk tkcanvas = canvas.TKCanvas # úsečky s nastavenými grafickými vlastnostmi tkcanvas.create_line(10, 10, 90, 90) tkcanvas.create_line(110, 10, 190, 90, fill="#8080ff") tkcanvas.create_line(210, 10, 290, 90, fill="#ffff80", width=8) tkcanvas.create_line(310, 10, 390, 90, fill="#80aa80", width=8, dash=15) tkcanvas.create_line(10, 110, 90, 190, fill="red", width=12) tkcanvas.create_line(110, 110, 190, 190, fill="red", width=12, cap=tkinter.BUTT) tkcanvas.create_line(210, 110, 290, 190, fill="red", width=12, cap=tkinter.PROJECTING) tkcanvas.create_line(310, 110, 390, 190, fill="red", width=12, cap=tkinter.ROUND) tkcanvas.create_line(10, 110, 90, 190, fill="white") tkcanvas.create_line(110, 110, 190, 190, fill="white") tkcanvas.create_line(210, 110, 290, 190, fill="white") tkcanvas.create_line(310, 110, 390, 190, fill="white") tkcanvas.create_line(10, 210, 50, 290, 90, 210, fill="red", width=12) tkcanvas.create_line(110, 210, 150, 290, 190, 210, fill="red", width=12, cap=tkinter.BUTT) tkcanvas.create_line(210, 210, 250, 290, 290, 210, fill="red", width=12, cap=tkinter.PROJECTING) tkcanvas.create_line(310, 210, 350, 290, 390, 210, fill="red", width=12, cap=tkinter.ROUND) # pomocné úsečky tkcanvas.create_line(10, 210, 50, 290, 90, 210, fill="white") tkcanvas.create_line(110, 210, 150, 290, 190, 210, fill="white") tkcanvas.create_line(210, 210, 250, 290, 290, 210, fill="white") tkcanvas.create_line(310, 210, 350, 290, 390, 210, fill="white") tkcanvas.create_line(10, 310, 50, 390, 90, 310, fill="red", width=12) tkcanvas.create_line(110, 310, 150, 390, 190, 310, fill="red", width=12, join=tkinter.ROUND) tkcanvas.create_line(210, 310, 250, 390, 290, 310, fill="red", width=12, join=tkinter.BEVEL) tkcanvas.create_line(310, 310, 350, 390, 390, 310, fill="red", width=12, join=tkinter.MITER) # pomocné úsečky tkcanvas.create_line(10, 310, 50, 390, 90, 310, fill="white") tkcanvas.create_line(110, 310, 150, 390, 190, 310, fill="white") tkcanvas.create_line(210, 310, 250, 390, 290, 310, fill="white") tkcanvas.create_line(310, 310, 350, 390, 390, 310, fill="white") # vytvoření okna s ovládacími prvky window = sg.Window("Window #35", layout, use_custom_titlebar=False, finalize=True) # obsluha smyčky událostí (event loop) while True: # přečtení jediné události event, values = window.read() print("Event: ", event, " Values: ", values) # reakce na událost "uzavření okna" if event in {"Exit", sg.WIN_CLOSED}: break elif event == "Draw lines": draw_lines(canvas) window.refresh() # po přečtení události okno zavřeme window.close()

18. Vykreslení úseček různým stylem (plná, čárkovaná, čerchovaná…)

Při kresbě liniových obrazců nebo okrajů plošných obrazců je možné zvolit vzorek (styl) úseček – plná (výchozí nastavení), čárkovaná, čerchovaná, střídavá apod. K nastavení vzorku vykreslení úsečky slouží nepovinné parametry pojmenované dash a dashoff. Pokud se do parametru dash předá jediná číselná hodnota, vytvoří se čárkovaná úsečka s délkou jednotlivých úseků odpovídajících specifikované hodnotě. Je také možné zvolit si jiné jednotky, například centimetry, potom se ovšem namísto číselné hodnoty předává řetězec.

Pokud se však do parametru dash předá n-tice, budou jednotlivé prvky n-tice postupně interpretovány jako délka viditelné části úsečky, délka neviditelné části, opět délka viditelné části atd. Tímto způsobem lze tedy vytvořit například i čerchovanou čáru, tečkovanou apod. Pomocný pojmenovaný parametr dashoff specifikuje posun (offset) vzorku, přičemž posun může být kladný i záporný (to se hodí v těch případech, kdy potřebujeme, aby byl začátek úsečky tvořen neviditelným segmentem):

Obrázek 10: Vykreslení úseček různým stylem (plná, čárkovaná, čerchovaná…).

Demonstrační příklad, v němž se používají nepovinné parametry pojmenované dash a dashoff, vypadá následovně:

import PySimpleGUI as sg import tkinter # kreslicí plátno canvas = sg.Canvas(background_color='#ccffcc', size=(400, 400)) # ovládací prvky, které se mají zobrazit v okně left_column = [ [sg.Button("Draw lines", size=(8, 0))], [sg.Button("Exit", size=(8, 0))], ] right_column = [ [ canvas ], ] layout = [ [ sg.Frame("Commands", left_column), sg.Frame("Canvas", right_column), ], ] def draw_lines(canvas): """Vykreslení úseček na plátno.""" # reference na plátno z knihovny Tk tkcanvas = canvas.TKCanvas # úsečky s nastavenými grafickými vlastnostmi tkcanvas.create_line(10, 10, 90, 90) tkcanvas.create_line(110, 10, 190, 90, fill="#8080ff") tkcanvas.create_line(210, 10, 290, 90, fill="#ffff80", width=8) tkcanvas.create_line(310, 10, 390, 90, fill="#80aa80", width=8, dash=15) tkcanvas.create_line(10, 110, 90, 190, width=2, dash=(12, 3)) tkcanvas.create_line(110, 110, 190, 190, width=2, dash=(9, 6)) tkcanvas.create_line(210, 110, 290, 190, width=2, dash=(6, 9)) tkcanvas.create_line(310, 110, 390, 190, width=2, dash=(3, 12)) tkcanvas.create_line(10, 210, 90, 290, width=2, dash=(12, 2, 2, 2)) tkcanvas.create_line(110, 210, 190, 290, width=2, dash=(12, 2, 4, 2)) tkcanvas.create_line(210, 210, 290, 290, width=2, dash=(12, 4, 2, 4)) tkcanvas.create_line(310, 210, 390, 290, width=2, dash=(12, 2, 2, 2, 2, 2)) tkcanvas.create_line(10, 310, 90, 390, width=2, dash=(12, 2, 2, 2), dashoff=0) tkcanvas.create_line(110, 310, 190, 390, width=2, dash=(12, 2, 4, 2), dashoff=5) tkcanvas.create_line(210, 310, 290, 390, width=2, dash=(12, 4, 2, 4), dashoff=10) tkcanvas.create_line(310, 310, 390, 390, width=2, dash=(12, 2, 2, 2, 2, 2), dashoff=-5) # vytvoření okna s ovládacími prvky window = sg.Window("Window #36", layout, use_custom_titlebar=False, finalize=True) # obsluha smyčky událostí (event loop) while True: # přečtení jediné události event, values = window.read() print("Event: ", event, " Values: ", values) # reakce na událost "uzavření okna" if event in {"Exit", sg.WIN_CLOSED}: break elif event == "Draw lines": draw_lines(canvas) window.refresh() # po přečtení události okno zavřeme window.close()

19. Repositář s demonstračními příklady

Všechny Pythonovské skripty, které jsme si v předmiminulém, minulém i dnešním článku ukázali, naleznete na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. Následují odkazy na jednotlivé příklady. Pro jejich spuštění je pochopitelně nutné mít nainstalován balíček PySimpleGUI:

# Příklad Stručný popis Adresa příkladu 1 01-empty-window.py prázdné okno https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/01-empty-window.py 2 02-empty-window-event-loop.py prázdné okno, implementace klasické smyčky událostí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/02-empty-window-event-loop.py 3 03-window-with-text-label.py okno se specifikovanou velikostí a s vloženým textovým prvkem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/03-window-with-text-label.py 4 04-window-with-text-label.py okno s automaticky vypočtenou velikostí a s vloženým textovým prvkem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/04-window-with-text-label.py 5 05-more-controls.py pětice ovládacích prvků přidaných do okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/05-more-controls.py 6 06-info.py informační okno (dialog) bez navázané smyčky událostí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/06-info.py 7 07-events.py tisk všech zaregistrovaných a přečtených událostí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/07-events.py 8 08-events-cancel.py tisk zaregistrovaných událostí, reakce na stisk tlačítka Cancel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/08-events-cancel.py 9 09-one-shot-window.py dialog pro zadání údajů do textových políček, bez smyčky událostí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/09-one-shot-window.py 10 10-sizing.py explicitní nastavení velikostí jednotlivých ovládacích prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/10-sizing.py 11 11-even-more-controls.py přidání dalších ovládacích prvků do okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/11-even-more-controls.py 12 12-different-theme.py nastavení odlišného barvového tématu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/12-different-theme.py 13 13-print-themes.py tisk jmen všech dostupných témat https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/13-print-themes.py 14 14-print-themes-2.py tisk jmen všech dostupných témat, lepší varianta https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/14-print-themes-2.py 15 15-select-theme.py interaktivní změna tématu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/15-select-theme.py 16 16-better-select-theme.py vylepšení předchozího příkladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/16-better-select-theme.py 17 17-default-alignment.py výchozí zarovnání ovládacích prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/17-default-alignment.py 18 18-center-alignment.py horizontální vycentrování ovládacích prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/18-center-alignment.py 19 19-right-alignment.py zarovnání ovládacích prvků doprava https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/19-right-alignment.py 20 20-push.py „pružiny“ použité při rozmístění prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/20-push.py 21 21-columns.py umístění prvků do sloupců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/21-columns.py 22 22-columns.py umístění prvků do sloupců, sloupce uvnitř sloupců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/22-columns.py 23 23-separators.py horizontální a vertikální oddělovače https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/23-separators.py 24 24-frames.py umístění prvků do rámců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/24-frames.py 25 25-menu.py hlavní menu v okně aplikace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/25-menu.py 26 26-status-bar.py stavový řádek v okně aplikace https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/26-status-bar.py 27 27-custom-titlebar.py změna způsobu zobrazení titulkové lišty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/27-custom-titlebar.py 28 28-context-menu.py kontextové menu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/28-context-menu.py 29 29-canvas.py vytvoření kreslicího plátna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/29-canvas.py 30 30-canvas-size-background.py specifikace velikosti plátna a barvy jeho pozadí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/30-canvas-size-background.py 31 31-draw-on-canvas.py vykreslení úseček na plátno https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/31-draw-on-canvas.py 32 32-more-shapes.py ukázka většího množství geometrických tvarů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/32-more-shapes.py 33 33-pieslice-and-chord.py kruhové výseče a úseče https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/33-pieslice-and-chord.py 34 34-arrows.py různé tvary šipek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/34-arrows.py 35 35-line-styles.py styly vykreslování úseček https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/35-line-styles.py 36 36-line-dashes.py styly vykreslování úseček https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/PySimpleGUI/36-line-dashes.py

20. Odkazy na Internetu