LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez vývojářů společnosti Collabora

Příběh sahá hlouběji než k jednomu rozhodnutí členské komise. Jde o šestnáct let napětí mezi neziskovou nadací a komerční firmou, které obě považují LibreOffice za svůj projekt, ale každá z nich ho potřebuje k něčemu jinému.
TDF vznikla v roce 2010 právě proto, aby kancelářský software nebyl rukojmím jedné firmy. Collabora připomíná, že bez placených vývojářů by projekt neměl současnou technickou kapacitu. Obě tvrzení mohou být současně pravdivá. Konflikt začíná ve chvíli, kdy se z nich stane nárok na řízení.
Členství a kód jsou dvě různé věci
TDF svůj krok popisuje právně opatrněji než část médií a komentářů. Nemluví o vyhození vývojářů z projektu, ale o pozastavení formálního členství v nadaci. Rozdíl je podstatný. Členství v TDF znamená hlasovací právo ve správě organizace: volba správní rady, vliv na strategii, účast na rozhodování o rozpočtu a směřování projektu. Oprávnění posílat kód do repozitáře LibreOffice z něj neplyne a pozastavením členství se nemění.
Nadace v dokumentu z 10. dubna výslovně uvádí, že suspendovaní vývojáři si ponechávají místa v Engineering Steering Committee i v dalších technických orgánech. Mohou se účastnit konferencí, fór a technických skupin. Z formálního pohledu TDF jde o čistě správní opatření.
Pro veřejné vnímání je ale hranice mezi „můžete dál posílat úpravy" a „nemůžete spolurozhodovat o nadaci" tenčí, než by si TDF přála. Vývojáři, kteří věnovali projektu patnáct let práce, přicházejí o hlas v organizaci, která jejich práci spravuje. Vývojář Mike Kaganski ve svém případě popsal, že blokace členství má trvat nejméně do konce roku 2029 a po případném obnovení ho nové stanovy další dva roky blokují v kandidatuře do správní rady. Celý průběh zachytil v textu Our doors have never been closed to you.
Kolik vývoje je v sázce
Podle statistik TDF za duben 2025 až březen 2026 se na vývoji LibreOffice podílelo 295 vývojářů, kteří dohromady vytvořili 11 098 úprav. Z nich 47 procent dodalo 66 vývojářů ze sedmi firem ekosystému, 37 procent osm vývojářů placených přímo nadací a zbylých 17 procent připadlo 221 dobrovolníkům.
V dubnovém Q&A pak TDF uvádí přesnější rozpad (tam označované jako patches): samotná Collabora se 47 zaměstnanci dodala 4 763 úprav, tedy 43 procent. Mezi dvaceti nejaktivnějšími autory za posledních dvanáct měsíců bylo osm vývojářů TDF a jedenáct vývojářů Collabory.
Collabora na svém blogovém zápisku o situaci uvádí podíl kolem 45 procent a více než 50 procent popsaných novinek v LibreOffice 26.2. V celkové historii projektu pracovalo sedm z deseti největších autorů kódu (po odečtení koordinátorů vydání) pro Collabora Productivity. Přesná čísla se liší podle metodiky a období. Není to obraz projektu, který by psala výhradně jedna firma. Je to ale obraz projektu, kde jedna firma nese nepřehlédnutelnou část technické zátěže.
Audity, střety zájmů a německé nadační právo
Bezprostředním mechanismem za touto akcí jsou nové Community Bylaws, které správní rada TDF schválila v lednu 2026. Stanovy obsahují klauzuli: člen nadace se musí vzdát členství, pokud je jeho zaměstnavatel zapojen do právních nároků nebo konzultací takového rozsahu, že by podle TDF mohly ohrozit existenci nadace jako neziskové organizace. Collabora Productivity tuto podmínku podle nadace splňuje.
TDF je registrována v Německu jako gemeinnützige Stiftung, tedy charitativní nadace s veřejně prospěšným statutem. Německé právo klade na tento typ organizace přísné nároky. Nadace nesmí být ovládána soukromými nebo komerčními zájmy a musí aktivně chránit svůj status.
Podle TDF dva nezávislé audity v letech 2023 a 2024 potvrdily konkrétní problémy: zaměstnanci firem z ekosystému LibreOffice podle nadace zasedali ve správní radě TDF a podíleli se na zakázkách pro své zaměstnavatele, nadace povolovala bezplatné užívání ochranné známky LibreOffice firmám, které ji využívaly ke komerčním účelům. Auditní zprávy samotné veřejně dostupné nejsou.
Italo Vignoli, jeden ze zakladatelů TDF, v rozsáhlém blogpostu z 5. dubna popisuje historii konfliktu od roku 2010 a obhajuje pozastavení členství jako poslední možnost po letech neúspěšných pokusů o nápravu. První revize politiky střetu zájmů v roce 2021 podle něj přinesla příliš slabou verzi, která dalším problémům nezabránila. Třetí audit v roce 2025 již podle TDF problémy neidentifikoval, právě díky přijatým opatřením.
TDF v dokumentu výslovně uvádí, že proti společnosti Collabora nepodala žalobu. Probíhají „právní konzultace" mezi advokáty obou stran o situacích z minulosti. Detaily těchto konzultací ani jedna strana nezveřejnila v rozsahu, který by komunitě umožnil nezávisle posoudit přiměřenost kroku.
LibreOffice Online jako rozbuška
Do sporu se promítá i historie webové verze LibreOffice. Vývoj LibreOffice Online sahá do roku 2011, výrazně zrychlil v roce 2015 a kolem LibreOffice 5.3 na začátku roku 2017 se objevila první veřejná verze zdrojového kódu. Online větev se ale stala komerčně citlivým místem. Collabora z ní vybudovala Collabora Online a produktově obsadila prostor, který TDF sama neuměla nebo nechtěla provozně pokrýt.
V roce 2020 Collabora přesunula online vývoj mimo infrastrukturu TDF. V roce 2022 TDF formálně projekt LOOL zmrazila a přesunula do „attic", svého archivu neaktivních projektů.
Když TDF v únoru 2026 oznámila obnovení vývoje LibreOffice Online, Collabora to nečetla jako neutrální technické rozhodnutí. Meeks na komunitním fóru odmítl oživování mrtvého repozitáře s tím, že plně funkční a podporovaná online verze už existuje v podobě Collabora Online. TDF naopak tvrdila, že o oživení žádali členové komunity a že samotný repozitář neznamená hotový produkt.
Samotný repozitář skutečně neznamená provozovatelnou cloudovou kancelář. Kdo někdy nasazoval webové kancelářské editory, ví, že největší práce leží kolem škálování, integrace s úložišti, WOPI, ověřování uživatelů a provozní diagnostiky. Collabora má ale racionální důvod k nervozitě. Když nadace spravující značku LibreOffice obnoví komunitně řízený online směr, zasahuje do prostoru, kde Collabora roky budovala placený produkt. Únorové rozhodnutí o obnovení vývoje a březnové pozastavení členství se tak čtou jako dva kroky jednoho procesu, i když TDF tuto spojitost odmítá.
Collabora mluví o vině příslušností
Michael Meeks, ředitel Collabory a jeden z původních zakladatelů LibreOffice, reagoval 1. dubna vyostřeným příspěvkem na blogu Collabory. Pozastavení členství označil za kolektivní trest založený na neprokázaných právních obavách a principu viny příslušností. Upozornil, že ze současné správní rady TDF odešla většina původních zakladatelů. Mezi zbývajícími aktivními zakladateli jsou podle něj tři ze čtyř placeni nadací, přičemž žádný z nich neprogramuje kód jádra LibreOffice.
Kaganski ve svém prvním blogu z 5. dubna formuloval frustraci osobněji. Očekával, že nadace každému suspendovanému individuálně vysvětlí důvody a poděkuje za dosavadní práci. Místo toho přišlo plošné rozhodnutí. TDF reagovala otevřeným dopisem z 11. dubna, kde uznala, že dopis měla publikovat dříve.
Vaše osobní jednání nebylo problémem, stojí v dopise.
Všichni jste přispívali poctivě a štědře. Problémem podle TDF bylo, že zvolení zástupci firmy v minulosti ohrožovali status nadace, a strukturální řešení muselo zasáhnout všechny bez ohledu na individuální zásluhy.
Collabora ohlásila tři konkrétní kroky. Pracuje na novém odlehčeném produktu Collabora Office postaveném na menším základu, bez Javy a databázové komponenty, s webovým frameworkem a menším počtem konfiguračních voleb. Stávající Classic Collabora Office zůstane pro zákazníky podporován. Firma zároveň spustila vlastní instanci Gerritu pro správu svých větví kódu, aby se odpoutala od infrastruktury TDF. Meeks naznačil, že Collabora bude do LibreOffice přispívat jen tam, kde to dává smysl a kde bude vítána. Intenzivně budovat komunitu a produkt TDF už podle něj logiku nemá.
Paměť projektu odchází s lidmi
Neodehrál se technický fork ve smyslu okamžitého rozdělení kódu na dvě neslučitelné větve. Otevřela se organizační trhlina, která může během několika vydání přinést stejný výsledek. Pokud Collabora začne nové změny primárně vyvíjet pro vlastní produkt a do LibreOffice pošle jen část z nich, rozdíl mezi technickou příbuzností a reálnou společnou údržbou rychle poroste.
Open-source projekt nestojí jen na licenci a repozitáři. Stojí i na paměti lidí, kteří vědí, proč je určitý importní filtr napsaný právě takto, jaké chyby se cyklicky vracejí v Calcu, které části Writeru se nesmějí rozbít při další optimalizaci a kde se historicky lepily vrstvy kompatibility s formáty Microsoft Office. Tahle znalost se nevejde do žádné zprávy ke commitu. Odchází s lidmi.
TDF se na tento scénář připravuje. Ve svých dubnových textech opakovaně uvádí, že zaměstnanci nadace dodali za posledních dvanáct měsíců 37 procent úprav a že TDF nabírá další vývojáře. Nadace, která chce nezávislou správu projektu, se nemůže spoléhat na to, že rozhodující znalost sedí v jedné firmě.
Server LWN.net v analytickém článku z 20. dubna situaci shrnul tak, že existují legitimní důvody k řešení střetů zájmů, ale není jasné, zda TDF musela zajít tak daleko, aby zbavila hlasovacího práva všechny přispěvatele napojené na Collaboru. V diskusi pod článkem se názory lámaly mezi dvěma póly: vzdát se charitativního statusu a udržet přispěvatele uvnitř, nebo tvrdě oddělit firemní vliv od správy nadace. Oba pohledy mají oporu ve faktech.
Co z toho plyne pro správce LibreOffice
Konflikt TDF a Collabory není izolovaný. V březnu 2026 konsorcium vedené Nextcloudem a IONOS představilo Euro-Office, fork OnlyOffice zaměřený na evropskou digitální suverenitu. Tvůrci OnlyOffice reagovali obviněním z porušení licenčních podmínek AGPLv3, Nextcloud soulad s licencí naopak obhajuje, takže ani Euro-Office nemá bezkonfliktní start.
Spor o WordPress mezi Automatticem a WP Engine v letech 2024 a 2025 ukázal podobnou dynamiku. Společným jmenovatelem je strukturální napětí: open source projekty potřebují komerční financování, komerční financování přináší komerční zájmy a ty se dříve nebo později dostanou do konfliktu s misí neziskové správy.
Pro české správce a organizace z toho neplyne okamžitý důvod opouštět LibreOffice v desktopovém nasazení. Balíky v distribucích nezmizí, licence se nemění, uživatelé zítra nepřijdou o Writer ani Calc. U větších nasazení ve veřejném sektoru, školách nebo firmách je ale rozumné sledovat, zda se v dalších vydáních nezpomalí opravy kompatibility s formáty Microsoft Office, vývoj Base, online strategie a integrace do platforem pro spolupráci. Tam se ztráta vývojářské kapacity projeví nejdříve.
LibreOffice přežil odchod od OpenOffice.org, roky sporů o značku a neustálý tlak proprietárních kancelářských balíků. Nepřežije ale jako živý projekt jen tím, že má správnou licenci a nadaci v Berlíně. Pokud TDF chce dubnový řez obhájit, musí v příštích měsících ukázat technický výsledek: stabilní vydávání, viditelnou údržbu obtížných částí kódu a pravidla, která firemní přispěvatele neodrazují od upstreamu. Pro uživatele je dobré, že kód zůstává svobodný. Pro ekosystém bude rozhodující, kdo u něj zůstane sedět i po skončení právnické části sporu.