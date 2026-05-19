Root.cz  »  Knihovny

Knihovna mpmath: práce s numerickými hodnotami s plovoucí řádovou čárkou

Pavel Tišnovský
Dnes
Doba čtení: 32 minut
přidejte názor

Sdílet

Vědec používá ke své práci počítač a Python
Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
Dnes se seznámíme se základními vlastnostmi knihovny mpmath určené pro ekosystém jazyka Python. Nabízí provádění numerických výpočtů s hodnotami s (teoreticky) neomezeným rozsahem a přesností.

Knihovna mpmath: práce s numerickými hodnotami s plovoucí řádovou čárkou

Co se dozvíte v článku
  1. Knihovna mpmath: práce s numerickými hodnotami s plovoucí řádovou čárkou
  2. Reprezentace numerických hodnot v systému plovoucí řádové čárky
  3. Role báze: použít dvojku nebo desítku?
  4. Reprezentace numerických hodnot v knihovně mpmath
  5. Ukázka přednastavených numerických hodnot
  6. Vytvoření projektu, který bude využívat knihovnu mpmath
  7. Základní balíček mpmath
  8. Práce s reálnými čísly
  9. Kontext, nastavení přesnosti a/nebo počtu platných cifer
  10. Praktické příklady změny přesnosti či počtu platných cifer
  11. Kontext a změna zaokrouhlovacího režimu
  12. Funkce pro zpracování reálných hodnot
  13. Detekce situace, kdy je výsledkem komplexní číslo
  14. Iterativní výpočet hodnoty π
  15. Nekonečna a hodnoty typu NaN
  16. Dělení nulou
  17. Rychlost výpočtů prováděných knihovnou mpmath
  18. Jednoduchý benchmark
  19. Repositář s demonstračními příklady
  20. Odkazy na Internetu

Připomeňme si, že v programovacím jazyku Python existují tři základní numerické datové typy, které jsou „vhodně“ pojmenovány takovým způsobem, že mohou mnohé programátory poměrně úspěšně zmást. Jedná se o datové typy int, float a complex. Numerický datový typ int umožňuje práci s celočíselnými typy s prakticky neomezeným rozsahem, na rozdíl od podobně pojmenovaného typu v jiných jazycích (C, C++, Java, Go, …), kde se jedná o celočíselný typ s předem specifikovaným omezeným rozsahem (například 32bitů či 64bitů).

Druhý standardní numerický datový typ se v Pythonu jmenuje float, což může být opět matoucí, protože interně se jedná o céčkovský typ double, nikoli float. A konečně numerický typ complex sestává z dvojice hodnot typu float, které reprezentují reálnou a imaginární složku komplexního čísla. Komplexní jednotka se v Pythonu zapisuje znakem j a nikoli i:

>>> type(10)
<class 'int'>
 
>>> type(10**10000000)
<class 'int'>
>>> type(3.14)
<class 'float'>
 
>>> type(1+2j)
<class 'complex'>
 
>>> type(1+2i)
  File "<stdin>", line 1
    type(1+2i)
SyntaxError: invalid decimal literal

Jak již ovšem bylo napsáno v perexu tohoto článku, existují oblasti, v nichž se využívají takové numerické hodnoty, které není vhodné či dokonce vůbec možné reprezentovat s využitím základních (primitivních) datových typů, mezi něž typicky patří výše zmíněný celočíselný typ či typy (různé varianty int) a standardní typy numerických hodnot s plovoucí řádovou čárkou (různé varianty float, v Pythonu se konkrétně jedná o typ odpovídající dvojité přesnosti podle normy IEEE 754).

Z tohoto důvodu se v některých vyšších programovacích jazycích setkáme s podporou takových numerických datových typů, které umožňují reprezentovat celočíselné hodnoty s libovolným rozsahem (to je právě případ Pythonu a jeho typu int) popř. hodnoty s desetinnou tečkou, které budou mít jak neomezený rozsah, tak i neomezenou (či volitelnou) přesnost (podporováno v Clojure i mnoha implementacích Scheme a LISPu). To ovšem není vše, protože se mnohdy setkáme i s datovým typem zlomek, kde jak čitatel, tak i jmenovatel mají neomezený rozsah (opět podporováno v Clojure, Scheme, LISPu a dalších vysokoúrovňových programovacích jazycích).

Poznámka: pojmem „neomezená“ je myšleno spíše „prakticky neomezená“, protože je zřejmé, že pro uložení hodnoty se skutečně neomezeným rozsahem by bylo nutné použít paměť o neomezené kapacitě. K tomuto závěru postačuje aplikovat Dirichletův princip – paměť o omezeném počtu bitů n (ať je n jakkoli velké, ale konečné) může být použita pouze pro uložení 2n různých hodnot, a to nezávisle na způsobu jejich reprezentace.

Kromě základní trojice typů popsaných v předchozím textu je však možné ve standardní knihovně Pythonu nalézt realizaci dvou dalších numerických datových typů. Jedná se o typ nazvaný Decimal a o typ Fraction (pozor, je umístěný v modulu fractions, tedy s „s“ na konci). My si dnes představíme knihovnu mpmath a její datový typ mpf, jenž umožňuje pracovat s hodnotami, které mají plovoucí řádovou čárku, ovšem obecně neomezený rozsah a přesnost.

Reprezentace numerických hodnot v systému plovoucí řádové čárky

V této kapitole si v rychlosti připomeneme, jak vlastně interně vypadá reprezentace numerických hodnot v systému plovoucí řádové čárky (anglicky floating point, protože se v angličtině při zápisu čísel namísto čárky používá tečka). Systém plovoucí řádové čárky je založen na tom, že vybraná podmnožina reálných čísel (konkrétně se jedná o vybraná racionální čísla) může být vyjádřena vztahem se třemi proměnnými a dvojicí konstant:

XFP = (-1)s × bexp-bias × m

přičemž význam jednotlivých symbolů použitých v tomto vztahu je následující:

  • XFP značí reprezentovanou numerickou hodnotu z podmnožiny racionálních čísel (ta je zase podmnožinou čísel reálných). Díky vyhrazeným (speciálním) hodnotám je většinou možné rozlišit kladnou a zápornou nulu i kladné a záporné nekonečno, což je jeden z důležitých rozdílů oproti běžnému způsobu reprezentace celých čísel v dvojkovém doplňku. Také se většinou může uložit nečíselná hodnota: NaN – (Not a Number), která je výsledkem některých matematicky nedefinovaných operací, například 0/0 nebo 00.
  • b je báze, někdy také poněkud nesprávně nazývaná radix, u normy IEEE 754 je to vždy dvojka, protože výpočty s bází dvě jsou pro číslicové obvody nejjednodušší. V minulosti se však používaly i jiné báze, například 8, 16 nebo i 10, s nimi se však již dnes prakticky nesetkáme (o to relevantnější jsou však v dnešním článku, v němž se kromě jiného zmíníme i o balíčku decimal, jenž používá bázi 10).
  • exp je vždy kladná hodnota exponentu posunutého o hodnotu bias.
  • bias je hodnota, díky které je uložený exponent vždy kladný. Tato hodnota se většinou volí dle vztahu:
    bias=2eb-1-1, kde eb je počet bitů vyhrazených pro exponent. Pro specifické účely je však možné zvolit i jinou hodnotu.
  • m je mantisa, která je u formátů dle normy IEEE 754 vždy kladná (ovšem ne vždy tomu tak musí být).
  • s je znaménkový bit nabývající hodnoty 0 nebo 1. Pokud je tento bit nulový, je reprezentovaná hodnota XFP kladná, v opačném případě se jedná o zápornou hodnotu. Vzhledem k tomu, že je jeden bit vyhrazen na uložení znaménka, je možné rozlišit kladnou a zápornou nulu (některé systémy reprezentace hodnot ovšem bit znaménka používají v negované podobě, jen výjimečně se setkáme s hodnotami –1 a 1).

Do tabulky zobrazené pod tímto odstavcem jsem se pokusil napsat všechny důležité formáty reprezentace exponentu a mantisy současně s uvedením báze. Ta je většinou dvojková, ovšem výjimkou je IBM 360 se šestnáctkovou bází a FP rutiny u osmibitových domácích mikropočítačů Atari s desítkovou bází:

Počítač/norma/systém Šířka (b) Báze Exponent (b) Mantisa (b)
IEEE 754 half 16 2 5 10+1
         
IEEE 754 single 32 2 8 23+1
IEEE 754 double 64 2 11 52+1
         
IEEE 754 double extended 80 2 15 64
IEEE 754 quadruple 128 2 15 112+1
IEEE 754 octuple 256 2 19 236+1
         
IBM řady 7×x 36 2 8 27
IBM 360 single 32 16 7 24
IBM 360 double 64 16 7 56
HP 3000 single 32 2 9 22
HP 3000 double 64 2 9 54
CDC 6000, 6600 60 2 11 48+1
Cray-1 64 2 15 48
         
Strela 43 2 7 35
         
Apple II 40 2 8 31+1
ZX Spectrum 40 2 8 31+1
Atari (FP rutiny) 48 10 7 40
Turbo Pascal real 48 2 8 39
Poznámka: v případě, že je ve sloupci Mantisa napsána hodnota n+1, znamená to, že hodnoty jsou normalizovány takovým způsobem, aby první bit mantisy byl vždy jedničkový. V takovém případě tento bit nemusíme nikam zapisovat (víme, že je jednička) a tudíž se mantisa automaticky o tento jeden bit rozšiřuje. To samozřejmě neplatí pro denormalizované hodnoty (blízké nule).
Poznámka2: to, že u normy IEEE 754 se pro exponent používá 8(11) bitů a pro mantisu 23(52) bitů nemusí být ve všech případech ideální řešení, protože v některých aplikacích vyžadujeme spíše menší rozsah hodnot, ale větší přesnost či naopak.

Role báze: použít dvojku nebo desítku?

Většina formátů s plovoucí řádovou čárkou používá bázi s hodnotou 2 nebo 16. To ovšem v praxi vede k některým problémům, protože není možné přesně reprezentovat některá desetinná čísla. Ostatně si to můžete sami otestovat v interpretru jazyka Python na jednoduchém výpočtu:

1.2-1.0
0.19999999999999996

Mj. i kvůli tomuto problému se v některých oblastech používá báze nastavená na hodnotu 10. Tento formát velmi často nalezneme i u kalkulaček, navíc kombinovaný s mantisou uloženou v BCD (Binary Coded Decimal). Například slavná HP-35 používá vlastně velmi podobný formát, jako již zmíněné osmibitové mikropočítače Atari, ovšem s mnohem větší přesností:

  • Exponent je uložen jako dvojice BCD číslic, může tedy mít hodnotu 0 .. 99 (to je obvyklé u většiny kalkulaček).
  • Mantisa je uložena jako deset BCD číslic (jednodušší kalkulačky mají jen osm BCD číslic, popř. počítají s deseti číslicemi, ale zobrazují jich jen osm).
  • Další dva čtyřbitové „nibbly“ jsou použity pro uložení znaménka mantisy a exponentu (zde se ovšem poněkud plýtvá místem).

Celkově je jedna numerická hodnota uložena v 56 bitech (14×4), což sice může vypadat jako plýtvání místem, ovšem musíme si uvědomit, že kalkulačky pracují pouze se dvěma či třemi registry, popř. v případě HP se zásobníkem se čtyřmi prvky (ale už ne s rozsáhlými vektory nebo maticemi). Použití báze nastavené na 10 a BCD má své výhody, především není nutné složitě kódovat vstup od uživatele na interní reprezentaci a naopak výsledky dekódovat zpět na displej (nehledě na to, že u báze rovné deseti je zcela přesně známá přesnost vyjádřená v počtu desetinných míst).

Na DPD (Densely Packed Decimal) jsou založeny i standardizované formáty decimal32, decimal64 a decimal128, které jsou taktéž popsány v normě IEEE 754–2008. Základní vlastnosti těchto formátů jsou shrnuty v následující tabulce:

Formát Šířka Mantisa Exponent
decimal32 32 bitů 7 cifer −95 až +96
decimal64 64 bitů 16 cifer −383 až +384
decimal128 128 bitů 34 cifer −6143 až +6144

Datový typ Decimal v Pythonu, který je dostupný ve standardním balíčku decimal, je postaven na podobném principu. Jedná se tedy o vhodným způsobem uložené hodnoty s plovoucí řádovou čárkou, přičemž základem exponentu (báze) je hodnota 10 a nikoli dnes obvyklejší hodnota 2. Navíc není typ Decimal omezen pouze na podporu HW (tedy na FPU jednotku), takže umožňuje specifikovat jak způsoby zaokrouhlení, tak i přesnost (počet cifer), chování při dělení nulou atd.

Reprezentace numerických hodnot v knihovně mpmath

Ústředním tématem dnešního článku je popis základních vlastností knihovny nazvané mpmath. V této knihovně se pracuje s několika reprezentacemi numerických hodnot. Základem, který nás bude dnes zajímat především, je typ pojmenovaný mpf, jenž je založen na reprezentaci reálné hodnoty ve formátu plovoucí řádové čárky. Ovšem k dispozici jsou i další numerické typy, především komplexní čísla mpc, což je dvojice hodnot typu mpf a dále mpi určený pro intervalovou aritmetiku (základní vlastnosti i způsoby použití si ukážeme příště).

Abychom pochopili vlastnosti knihovny mpmath, je důležité vědět, jak jsou vlastně interně uloženy numerické hodnoty typu mpf. Skutečně je použit formát plovoucí řádové čárky, tj. numerická hodnota je reprezentována několika složkami. Konkrétně se jedná o čtveřici (sign, man, exp, bc). Kulaté závorky jsou použity naschvál, protože se skutečně jedná o běžnou Pythonovskou n-tici (tuple):

Název Typ Stručný popis
sign int znaménko reprezentované hodnotou 0 nebo 1 (pozor: nikoli –1 a 1)
man int mantisa, celočíselná kladná hodnota s neomezeným rozsahem
exp int exponent, celočíselná hodnota s neomezeným rozsahem
bc int počet bitů nutných pro uložení mantisy (bit count)

Na tomto místě je vhodné si znovu uvědomit, že datový typ int má v Pythonu neomezený rozsah, takže (alespoň teoreticky) máme k dispozici i neomezený rozsah a přesnost hodnot typu mpf.

Poznámka: na první pohled by se mohlo zdát, že prvek bc (bit count) je nadbytečný. Z určitého pohledu tomu tak skutečně je, protože v případě potřeby je možné ho dopočítat zavoláním standardní metody bit_length. Můžeme zde vidět pro IT velmi typické rozhodnutí: zda dát přednost menší spotřebě operační paměti nebo vyšší rychlosti. Zde byla zvolena druhá možnost. Hodnota bc je použita v mnoha operacích pro konstrukci výsledku.

Ukázka přednastavených numerických hodnot

Podívejme se na příklady způsobu uložení některých numerických hodnot. Následující tabulka je přímo převzata z dokumentace ke knihovně mpmath, doplnil jsem jen způsob výpočtu:

Hodnota Mantisa Exponent Výpočet
3 3 0 3×20=3×1
10 5 1 5×21=5×2
1,25 5 –2 5×2-2=5×0,25
–16 –1 4 –1×24=-1×16

Přímo ve zdrojových kódech knihovny mpmath je definováno několik základních konstant a taktéž speciálních hodnot. U speciálních hodnot je typické, že mají nulovou mantisu, ovšem exponent je nenulový (nulový exponent má pouze nula):

Jméno Hodnota Sign Mantisa Exponent Bit count
fzero 0 0 0 0 0
fone 1 0 1 0 1
fnone  –1 1 1 0 1
ftwo 2 0 1 1 1
ften 10 0 5 1 3
fhalf 1/2 0 1  –1 1
           
nan NaN 0 0 –123 –1
finf 0 0 –456 –2
fninf -∞ 1 0 –789 –3

Vytvoření projektu, který bude využívat knihovnu mpmath

V praktické části dnešního článku si ukážeme základní způsoby použití balíčku mpmath. Zejména se zaměříme na způsob práce s numerickými hodnotami typu mpf. V případě balíčku mpmath se, na rozdíl od výše zmíněného balíčku decimal, nejedná o balíček ze základní knihovny Pythonu, což znamená, že je nutné ho doinstalovat, například s využitím pip, pdm, uv atd. V článku použiji nástroj uv, ovšem naprosto stejným způsobem (jen záměnou příkazu) lze použít i pdm.

Nejprve si necháme vygenerovat nový projekt:

$ uv init mpmath-lib
 
Initialized project `mpmath-lib` at `/tmp/ramdisk/mpmath-lib`

V adresáři s novým projektem by měl vzniknout mj. i soubor nazvaný pyproject.toml obsahující jak konfiguraci projektu, tak i všechny přímé závislosti (dependencies). Seznam závislostí je prozatím prázdný:

[project]
name = "mpmath-lib"
version = "0.1.0"
description = "Add your description here"
readme = "README.md"
requires-python = ">=3.11"
dependencies = []

V dalším kroku do projektu přidáme jedinou závislost, kterou je pochopitelně právě balíček mpmath:

$ uv add mpmath
 
Using CPython 3.13.9 interpreter at: /usr/bin/python3.13
Creating virtual environment at: .venv
Resolved 2 packages in 231ms
Prepared 1 package in 318ms
Installed 1 package in 7ms
 + mpmath==1.4.1

Projektový soubor pyproject.toml by měl nyní vypadat následovně:

[project]
name = "mpmath-lib"
version = "0.1.0"
description = "Add your description here"
readme = "README.md"
requires-python = ">=3.11"
dependencies = [
    "mpmath>=1.4.1",
]

Ještě se pro úplnost přesvědčíme o tom, že tento balíček si s sebou nepřinesl žádné další závislosti:

$ uv tree
 
Resolved 2 packages in 1ms
mpmath-lib v0.1.0
└── mpmath v1.4.1
Poznámka: vzhledem k tomu, že je balíček mpmath nainstalován jen lokálně (do virtuálního prostředí projektu), je nutné všechny dále uvedené demonstrační příklady spouštět příkazem uv, například:
$ uv run mpf_add.py

I samotný interpret Pythonu se bude spouštět přes příkaz uv:

$ uv run python
 
Python 3.13.9 (main, Oct 14 2025, 00:00:00) [GCC 15.2.1 20250808 (Red Hat 15.2.1-1)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Samozřejmě je možné provést i „globální“ instalaci balíčku mpmath, popř. instalaci pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele:

$ sudo pip install mpmath

popř.:

$ pip install --user mpmath

Základní balíček mpmath

Knihovna mpmath obsahuje jak základní balíček nazvaný mpmath, tak i několik podbalíčků, například calculus, matrices atd. Ovšem prozatím se věnujme právě balíčku mpmath:

import mpmath
 
help(mpmath)

Předchozí dva příkazy ověří, je že možné balíček mpmath naimportovat a zobrazit si jeho nápovědu:

Help on package mpmath:
 
NAME
    mpmath
 
PACKAGE CONTENTS
    __main__
    _interactive
    _version
    calculus (package)
    ctx_base
    ctx_fp
    ctx_iv
    ctx_mp
    ctx_mp_python
    function_docs
    functions (package)
    identification
    libfp
    libmp (package)
    math2
    matrices (package)
    rational
    usertools
    visualization

Užitečnější bude zobrazení dostupných funkcí (mezi ně se započítají i konstruktory, což je vlastně správně):

import mpmath
 
for item in dir(mpmath):
    if item[0] != "_" and callable(getattr(mpmath, item)):
        print(item)

Výsledek:

FPContext
MPContext
MPIntervalContext
absmax
absmin
acos
acosh
acot
acoth
acsc
acsch
agm
airyai
airyaizero
airybi
airybizero
almosteq
altzeta
...
...
...
unitvector
upper_gamma
webere
whitm
whitw
workdps
workprec
zeros
zeta
zetazero

Práce s reálnými čísly

V úvodních kapitolách jsme si řekli, že v knihovně mpmath jsou numerické hodnoty (konkrétně podmnožina reálných čísel) reprezentovány čtveřicí (sign, man, exp, bc). Ovšem v praktických příkladech se s touto čtveřicí nepracuje přímo. Namísto toho je definována třída mpf, jejíž instance se používají namísto „holé“ čtveřice:

import mpmath
 
help(mpmath.mpf)

Zobrazená nápověda v tomto případě neukazuje, jak vlastně probíhá konstrukce objektu s jeho inicializací:

Help on class mpf in module mpmath.ctx_mp_python:
 
class mpf(_mpf)
 |  mpf(val=(0, 0, 0, 0), **kwargs)
 |
 |  Method resolution order:
 |      mpf
 |      _mpf
 |      mpnumeric
 |      builtins.object
 |
 |  Data and other attributes defined here:
 |
 |  context = <mpmath.ctx_mp.MPContext object>
 |
 |  ----------------------------------------------------------------------
 |  Methods inherited from _mpf:
 |
 |  __abs__(self)
 |
 |  __add__(self, other)
 |
 |  __bool__(self)
 |
 |  __divmod__(self, other)
 |
 |  __eq__(self, other)
 |      Return self==value.
 |
 |  __float__(self)

Způsob konstrukce a inicializace hodnot typu mpf ukazuje následující příklad, ve kterém jsou použity všechny dostupné metody předávání inicializační hodnoty:

from mpmath import mpf
 
# výchozí hodnota
a = mpf()
print(type(a))
print(a)
 
# získání hodnoty z řetězce
b = mpf("1.23456")
print(type(b))
print(b)
 
# získání hodnoty z typu float
c = mpf(1.23456)
print(type(c))
print(c)
 
# získání hodnoty z typu int
d = mpf(42)
print(type(d))
print(d)

Výsledky:

<class 'mpmath.ctx_mp_python.mpf'>
0.0
<class 'mpmath.ctx_mp_python.mpf'>
1.23456
<class 'mpmath.ctx_mp_python.mpf'>
1.23456
<class 'mpmath.ctx_mp_python.mpf'>
42.0

S hodnotami typu mpf je možné provádět všechny základní aritmetické operace, což vlastně znamená, že jsou přetíženy příslušné operátory:

from mpmath import mpf
 
x = mpf("1.00")
y = mpf(2.00)
z = x + y
 
print(type(z))
print(z)

Výsledky:

<class 'mpmath.ctx_mp_python.mpf'>
3.0

Dokonce je možné ve výpočtech zkombinovat hodnoty typu mpf a běžné numerické hodnoty Pythonu:

from mpmath import mpf
 
x = mpf("1.00")
y = 2.0
 
z = x + y
print(type(z))
print(z)
 
w = y + x
print(type(w))
print(w)

Výsledky:

<class 'mpmath.ctx_mp_python.mpf'>
3.0
 
<class 'mpmath.ctx_mp_python.mpf'>
3.0

A právě zde lze s výhodou využít teoreticky neomezeného rozsahu hodnot typu mpf. Ověřme si komutativitu:

from mpmath import mpf
 
x = mpf("1.23e10000000")
y = 42
 
z = x + y
print(type(z))
print(z)
 
w = y + x
print(type(w))
print(w)

Výsledky budou v tomto případě korektní:

<class 'mpmath.ctx_mp_python.mpf'>
1.23e+10000000
 
<class 'mpmath.ctx_mp_python.mpf'>
1.23e+10000000

Kontext, nastavení přesnosti a/nebo počtu platných cifer

Většina matematických operací, s nimiž se v knihovně mpmath setkáme, je implementována formou metod objektu typu context. Dnes se seznámíme s kontextem nazvaným mp (instance třídy MPContext), jenž pracuje s hodnotami typu mpf, s nimiž jsme se setkali v předchozích kapitolách. Tento kontext je dostupný jako globální hodnota (pro přístup k ní je jen zapotřebí ho naimportovat) a umožňuje například nastavit počet cifer použitých při výpočtech atd.:

from mpmath import mp
 
help(mp)

Nápověda ke třídě MPContext je poměrně dlouhá, ovšem zajímavá je informace o konstruktoru MPContext, která obsahuje výchozí hodnoty atributů kontextu (přesnost a taktéž zaokrouhlovací režim):

Help on MPContext in module mpmath.ctx_mp object:
 
class MPContext(mpmath.ctx_mp_python.PythonMPContext, mpmath.ctx_base.StandardBaseContext)
 |  MPContext(prec=53, rounding='n', trap_complex=False)
 |
 |  Context for multiple precision floatng-point arithmetic.
 |
 |  Method resolution order:
 |      MPContext
 |      mpmath.ctx_mp_python.PythonMPContext
 |      mpmath.ctx_base.StandardBaseContext
 |      mpmath.ctx_base.Context
 |      mpmath.functions.functions.SpecialFunctions
 |      mpmath.functions.rszeta.RSCache
 |      mpmath.calculus.quadrature.QuadratureMethods
 |      mpmath.calculus.inverselaplace.LaplaceTransformInversionMethods
 |      mpmath.calculus.calculus.CalculusMethods
 |      mpmath.matrices.matrices.MatrixMethods
 |      mpmath.matrices.calculus.MatrixCalculusMethods
 |      mpmath.matrices.linalg.LinearAlgebraMethods
 |      mpmath.matrices.eigen.Eigen
 |      mpmath.identification.IdentificationMethods
 |      mpmath.calculus.optimization.OptimizationMethods
 |      mpmath.calculus.odes.ODEMethods
 |      mpmath.visualization.VisualizationMethods
 |      builtins.object

Nastavení kontextu si pochopitelně můžeme zobrazit:

from mpmath import mp
 
print(mp)

Výchozí hodnoty by měly vypadat následovně:

Mpmath settings:
  mp.prec = 53                [default: 53]
  mp.dps = 15                 [default: 15]
  mp.rounding = 'n'           [default: 'n']
  mp.trap_complex = False     [default: False]

Význam jednotlivých atributů je shrnut v tabulce:

Atribut Stručný popis
prec přesnost vyjádřená počtem bitů mantisy (binární přesnost)
dps přesnost vyjádřená počtem desetinných míst (decimální přesnost)
rounding zaokrouhlovací režim (bude ukázán dále)
trap_complex chování v případě, že výsledkem operace je komplexní hodnota

Nejzajímavější je změna přesnosti. Můžeme modifikovat buď atribut prec nebo dps. Druhý z atributů se automaticky dopočítá (je asi logické, že oba atributy na sobě závisí). Otestujme si změnu přesnosti, napřed z 53 bitů na 100 desítkových číslic a poté na 100 bitů mantisy:

from mpmath import mp
 
print(mp)
print()
 
mp.dps = 100
print(mp)
print()
 
mp.prec = 100
print(mp)
print()

Z výsledků je patrné, jakým způsobem se dopočítá buď dps nebo naopak prec:

Mpmath settings:
  mp.prec = 53                [default: 53]
  mp.dps = 15                 [default: 15]
  mp.rounding = 'n'           [default: 'n']
  mp.trap_complex = False     [default: False]
 
Mpmath settings:
  mp.prec = 336               [default: 53]
  mp.dps = 100                [default: 15]
  mp.rounding = 'n'           [default: 'n']
  mp.trap_complex = False     [default: False]
 
Mpmath settings:
  mp.prec = 100               [default: 53]
  mp.dps = 29                 [default: 15]
  mp.rounding = 'n'           [default: 'n']
  mp.trap_complex = False     [default: False]

Praktické příklady změny přesnosti či počtu platných cifer

Otestujme si nyní, jak se nastavení kontextu projeví na prováděných výpočtech. Nejdříve si necháme zobrazit výsledek podílu 1/7, a to při výchozím nastavení kontextu:

from mpmath import mpf
 
x = mpf("1.00")
y = mpf("7.00")
z = x / y
 
print(z)

Výsledek vypadá stejně, jako bychom pro výpočet použiti standardní typ float. To je ovšem očekávané chování, protože výchozí kontext má nastavenu přesnost na 53 bitů resp. 15 decimálních cifer:

0.142857142857143

V dalším příkladu počet dekadických cifer postupně zvyšujeme:

from mpmath import mp, mpf
 
x = mpf("1.00")
y = mpf("7.00")
 
for digits in range(20):
    mp.dps = digits
    z = x / y
    print(z)

Výsledky ukazují jak zvyšující se počet cifer výsledku, tak i snahu knihovny mpmath o zaokrouhlování:

0.2
0.1
0.14
0.143
0.1429
0.14286
0.142857
0.1428571
0.14285714
0.142857143
0.1428571429
0.14285714286
0.142857142857
0.1428571428571
0.14285714285714
0.142857142857143
0.1428571428571429
0.14285714285714286
0.142857142857142857
0.1428571428571428571

Kontext je možné měnit i lokálně s využitím standardního manažeru kontextu (context manager). Kontext bude v tomto případě změněn je v rámci bloku with a poté bude obnovena jeho původní konfigurace:

from mpmath import workdps, mpf
 
x = mpf("1.00")
y = mpf("7.00")
 
for digits in range(20):
    with workdps(digits):
        z = x / y
        print(z)

Výsledky by měly být stejné, jako v příkladu předchozím demonstračním příkladu:

0.2
0.1
0.14
0.143
0.1429
0.14286
0.142857
0.1428571
0.14285714
0.142857143
0.1428571429
0.14285714286
0.142857142857
0.1428571428571
0.14285714285714
0.142857142857143
0.1428571428571429
0.14285714285714286
0.142857142857142857
0.1428571428571428571

Větší počet cifer se projeví i v případě, že se počítá s velkými hodnotami. Příkladem je výpočet faktoriálu s výchozí konfigurací kontextu:

from mpmath import mpf
 
def factorial(n):
    """Výpočet faktoriálu ve smyčce."""
    f = mpf("1")
    for x in range(1, n + 1):
        f *= x
    return f
 
 
for n in range(31):
    print(n, factorial(n))

Zobrazené výsledky do značné míry odpovídají výsledkům získaným při použití standardních hodnot typu float:

0 1.0
1 1.0
2 2.0
3 6.0
4 24.0
5 120.0
6 720.0
7 5040.0
8 40320.0
9 362880.0
10 3628800.0
11 39916800.0
12 479001600.0
13 6227020800.0
14 87178291200.0
15 1307674368000.0
16 20922789888000.0
17 355687428096000.0
18 6.402373705728e+15
19 1.21645100408832e+17
20 2.43290200817664e+18
21 5.10909421717094e+19
22 1.12400072777761e+21
23 2.5852016738885e+22
24 6.20448401733239e+23
25 1.5511210043331e+25
26 4.03291461126606e+26
27 1.08888694504184e+28
28 3.04888344611714e+29
29 8.8417619937397e+30
30 2.65252859812191e+32

Nic nám ovšem nebrání ve zvětšení počtu dekadických cifer, například na hodnotu 100:

from mpmath import mp, mpf
 
 
def factorial(n):
    """Výpočet faktoriálu ve smyčce."""
    f = mpf("1")
    for x in range(1, n + 1):
        f *= x
    return f
 
 
mp.dps = 100
 
for n in range(31):
    print(n, factorial(n))

V tomto případě budou výsledky vypadat následovně:

0 1.0
1 1.0
2 2.0
3 6.0
4 24.0
5 120.0
6 720.0
7 5040.0
8 40320.0
9 362880.0
10 3628800.0
11 39916800.0
12 479001600.0
13 6227020800.0
14 87178291200.0
15 1307674368000.0
16 20922789888000.0
17 355687428096000.0
18 6402373705728000.0
19 121645100408832000.0
20 2432902008176640000.0
21 51090942171709440000.0
22 1124000727777607680000.0
23 25852016738884976640000.0
24 620448401733239439360000.0
25 15511210043330985984000000.0
26 403291461126605635584000000.0
27 10888869450418352160768000000.0
28 304888344611713860501504000000.0
29 8841761993739701954543616000000.0
30 265252859812191058636308480000000.0

Kontext a změna zaokrouhlovacího režimu

V rámci kontextu je nastaven i zaokrouhlovací režim. Knihovna mpmath rozlišuje pět zaokrouhlovacích režimů:

Označení Slovně Význam
„n“ nearest zaokrouhlení k nejbližší hodnotě
„f“ floor zaokrouhlení směrem k −∞
„c“ ceiling zaokrouhlení směrem k +∞
„d“ down zaokrouhlení k nule
„u“ up zaokrouhlení od nuly

Výběr zaokrouhlovacího režimu je snadný, což si ukážeme na příkladu, ve kterém se počítá hodnota 1/3 a taktéž –1/3:

from mpmath import mp, mpf
 
mp.dps = 2
 
x = mpf("1.00")
y = mpf("3.00")
 
print("mode\t 1/3\t -1/3")
print("-" * 22)
 
for rounding in "n", "f", "c", "d", "u":
    mp.rounding = rounding
    z1 = x / y
    z2 = -x / y
    print(rounding, "\t", z1, "\t", z2)

Výsledná tabulka ukazuje některé rozdíly mezi zaokrouhlovacími režimy:

mode     1/3     -1/3
----------------------
n        0.33    -0.33
f        0.33    -0.34
c        0.34    -0.33
d        0.33    -0.33
u        0.34    -0.34

Funkce pro zpracování reálných hodnot

V rámci kontextu mp je možné provádět výpočty mnoha funkcí, které jako svůj vstup akceptují reálné hodnoty (s libovolným rozsahem a nebo přesností). Příkladem může být výpočet druhé odmocniny provedený na zvolený počet desetinných míst (povšimněte si, že funkci sqrt voláme tak, jakoby se jednalo o globálně definovanou funkci):

from mpmath import workdps, mpf, sqrt
 
x = mpf("2.00")
 
for digits in range(30):
    with workdps(digits):
        y = sqrt(x)
        print(y)

Výsledky:

2.0
1.0
1.4
1.41
1.414
1.4142
1.41421
1.414214
1.4142136
1.41421356
1.414213562
1.4142135624
1.41421356237
1.414213562373
1.4142135623731
1.4142135623731
1.414213562373095
1.414213562373095
1.41421356237309505
1.414213562373095049
1.4142135623730950488
1.4142135623730950488
1.414213562373095048802
1.4142135623730950488017
1.41421356237309504880169
1.414213562373095048801689
1.4142135623730950488016887
1.41421356237309504880168872
1.414213562373095048801688724
1.4142135623730950488016887242
Poznámka: počet cifer se v některých řádcích zdánlivě nemění. Je tomu z toho důvodu, že poslední cifra je nulová.

I když funkce sqrt jako svůj parametr akceptuje reálné číslo, může být výsledkem hodnota komplexní:

from mpmath import workdps, mpf, sqrt
 
x = mpf("-2.00")
 
for digits in range(30):
    with workdps(digits):
        y = sqrt(x)
        print(y)

Výsledky:

(0.0 + 2.0j)
(0.0 + 1.0j)
(0.0 + 1.4j)
(0.0 + 1.41j)
(0.0 + 1.414j)
(0.0 + 1.4142j)
(0.0 + 1.41421j)
(0.0 + 1.414214j)
(0.0 + 1.4142136j)
(0.0 + 1.41421356j)
(0.0 + 1.414213562j)
(0.0 + 1.4142135624j)
(0.0 + 1.41421356237j)
(0.0 + 1.414213562373j)
(0.0 + 1.4142135623731j)
(0.0 + 1.4142135623731j)
(0.0 + 1.414213562373095j)
(0.0 + 1.414213562373095j)
(0.0 + 1.41421356237309505j)
(0.0 + 1.414213562373095049j)
(0.0 + 1.4142135623730950488j)
(0.0 + 1.4142135623730950488j)
(0.0 + 1.414213562373095048802j)
(0.0 + 1.4142135623730950488017j)
(0.0 + 1.41421356237309504880169j)
(0.0 + 1.414213562373095048801689j)
(0.0 + 1.4142135623730950488016887j)
(0.0 + 1.41421356237309504880168872j)
(0.0 + 1.414213562373095048801688724j)
(0.0 + 1.4142135623730950488016887242j)

V knihovně mpmath najdeme i další užitečné funkce, například funkce goniometrické:

from mpmath import mpf, sin, cos, pi
 
x = pi / 4
 
print("π\t", pi)
print("π/4\t", x)
print("sin π/4\t", sin(x))
print("cos π/4\t", cos(x))

Výsledky:

π        3.14159265358979
π/4      0.785398163397448
sin π/4  0.707106781186547
cos π/4  0.707106781186548

Výpočty logaritmů atd.:

from mpmath import mpf, ln, log10
 
x = 100
 
print("x\t", x)
print("ln x\t", ln(x))
print("log x\t", log10(x))
print("ln 0\t", ln(0))
print("log 0\t", log10(0))

Výsledky vypadají následovně:

x        100
ln x     4.60517018598809
log x    2.0
ln 0     -inf
log 0    -inf

Umocnění se ovšem nemusí provádět přes funkci, protože je přetížen operátor **:

from mpmath import mpf
 
x = mpf("2")
y = mpf("3")
 
print("x^y\t", x**y)
print("y^x\t", y**x)
print("x^-y\t", x**-y)
print("y^-x\t", y**-x)

Opět se podívejme na výsledky:

x^y      8.0
y^x      9.0
x^-y     0.125
y^-x     0.111111111111111

Nejsme ovšem omezeni pouze na celočíselné hodnoty:

from mpmath import mpf, workdps
 
x = mpf("1.2")
y = mpf("2.3")
 
with workdps(50):
    print("x^y\t", x**y)

Výsledky:

x^y      1.5209567545525315862936214273099533693700312594907

Detekce situace, kdy je výsledkem komplexní číslo

V případě, že je v kontextu nastaveno zachytávání komplexních výsledků, dopadne výpočet druhé odmocniny odlišně:

from mpmath import workdps, mp, mpf, sqrt
 
x = mpf("-2.00")
 
mp.trap_complex = True
 
y = sqrt(x)
print(y)

Odmocnina ze záporné hodnoty je komplexní číslo, ovšem my jsme povolili zachytávání komplexních hodnot:

Traceback (most recent call last):
  File "/tmp/ramdisk/mpmath-lib/func_sqrt_3.py", line 7, in <module>
    y = sqrt(x)
  File "/tmp/ramdisk/mpmath-lib/.venv/lib64/python3.13/site-packages/mpmath/ctx_mp_python.py", line 1166, in f
    return ctx.make_mpf(mpf_f(x._mpf_, prec, rounding))
                        ~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/tmp/ramdisk/mpmath-lib/.venv/lib64/python3.13/site-packages/mpmath/libmp/libmpf.py", line 1794, in mpf_sqrt
    raise ComplexResult("square root of a negative number")
mpmath.libmp.libmpf.ComplexResult: square root of a negative number

Iterativní výpočet hodnoty π

Zkusme si nyní provést nějaký výpočet, v němž by se do jisté míry využila konfigurovatelná přesnost výpočtů s hodnotami typu mpf. Pro jednoduchost jsem vybral jeden z dnes již nepoužívaných výpočtů konstanty π z nekonečné řady (nepoužívaný je tento postup z toho důvodu, že konverguje velmi pomalu, což ovšem pro nás bude výhoda). Jedná se o takzvaný Wallis product, což je forma řady, která vypadá následovně:

První realizace tohoto výpočtu bude založena na standardním numerickém datovém typu float, tedy na hodnotách s plovoucí čárkou a exponentem, jehož báze je rovna 2, ovšem počet bitů odpovídá přesně normě IEEE 754 (dvojitá přesnost, ovšem v Pythonu označená termínem float):

from math import pi
 
result = 2
 
for n in range(1, 1000):
    m = 4 * n * n
    u = m / (m-1)
    result *= u
 
    abs_error = pi - result
    rel_error = 100.0 * abs_error / pi
    print(result, "\t", abs_error, "\t", rel_error)

Po spuštění tohoto skriptu se bude vypisovat jak postupně se zpřesňující výsledek počítané nekonečně řady, tak i absolutní a relativní chyba vypočtená vůči konstantě π (ovšem typu float). Prvních 100 výsledků vypadá (ve zkrácené podobě) takto:

2.6666666666666665       0.4749259869231266      15.11736368432249
2.844444444444444        0.297148209145349       9.458521263277328
2.9257142857142853       0.21587836787550785     6.87162187079954
2.972154195011337        0.16943845857845607     5.393393646526529
3.0021759545569062       0.1394166990328869      4.437771360127803
3.0231701920013605       0.11842246158843261     3.769504026981831
3.038673628883419        0.10291902470637426     3.276014304043273
3.0505899960555105       0.0910026575342826      2.896704556215998
3.06003454712689         0.08155810646290318     2.5960751585572193
3.0677038066434985       0.0738888469462946      2.3519550461726566
3.074055160280442        0.06753749330935133     2.1497851808438146
3.0794013431678864       0.06219131042190673     1.9796108942017927
3.083963419231839        0.057629234357954306    1.8343955029339434
3.087902069831113        0.05369058375868008     1.7090243605366735
3.09133688859622         0.050255764993573315    1.5996906835183655
3.0943587232869296       0.04723393030286349     1.503502697871758
3.09703782174865         0.04455483184114328     1.4182243452292251
3.0994293567461395       0.04216329684365361     1.3420994219436762
3.101577263438271        0.04001539015152211     1.2737294284730982
3.103516961539233        0.03807569205056005     1.2119869202982834
3.105277322833356        0.036315330756437       1.1559528799808176
3.1068821173154406       0.0347105362743525      1.1048706850867482
3.108351092311807        0.033241561277986165    1.058111758696728
3.1097007888347385       0.031891864755054566    1.0151495840370264
3.110945166901499        0.0306474866882942      0.9755397999570167
3.1120960900117107       0.02949656357808239     0.9389047795352351
3.1131637044508227       0.028428949138970427    0.9049215564750451
3.1141567391252885       0.027435914464504663    0.8733122810544696
3.115082744697434        0.026509908892359046    0.8438366082269468
3.1159482858879586       0.025644367701834536    0.8162855764426229
3.1167590973076535       0.02483355628213957     0.7904766473706606
3.1175202106403295       0.024072442949463646    0.7662496575409568
3.1182360591387543       0.02335659445103877     0.7434634921351108
3.1189105640185164       0.02268208957127671     0.7219933349843635
3.119547206305518        0.022045447284275266    0.7017283815928417
3.12014908691642         0.021443566673373216    0.6825699267175955
3.120718977160606        0.02087367642918725     0.6644297568411868
3.1212593613990753       0.020333292190717778    0.6472287922969135
3.121772473245434        0.019820180344359173    0.6308959349555173
3.1222603264214372       0.019332327168355867    0.6153670860627161
3.1227247411658103       0.01886791242398278     0.6005843056203689
3.1231673669264293       0.01842528666336385     0.5864950900719064
3.1235897019320986       0.0180029516576945      0.5730517493133022
...
...
...
3.132311790781417        0.009280862808376256    0.2954190384221622
3.1324201790229056       0.009172474566887523    0.2919689335409682
3.132526064841755        0.009066588748038118    0.2885984832463251
3.132629533910784        0.00896311967900898     0.28530496048770426
3.132730668036172        0.008861985553620944    0.28208576129354795
3.1328295453731676       0.008763108216625515    0.27893839790503083
3.132926240627508        0.008666412962285097    0.27586049236466975
3.133020825243655        0.008571828346138233    0.27284977052462517
3.133113367580835        0.008479286008958198    0.26990405644312926
3.133203933077802        0.008388720511991021    0.2670212671399492
3.1332925844071484       0.008300069182644698    0.26419940768452227
3.133379381619936        0.008213271969857328    0.2614365665921804
3.133464382281348        0.008128271308445179    0.25873091150621563
3.1335476415980024       0.008045011991790751    0.25608068514541454
3.1336292125375205       0.007963441052272646    0.25348420149802325
3.1337091459408963       0.007883507648896781    0.25093984224493776
3.133787490628162        0.00780516296163114     0.24844605339627468

Přepis do podoby využívající hodnoty typu mpf s nastavitelnou přesností může vypadat následovně (nejedná se ovšem o nejideálnější způsob implementace, protože neustále vytváříme nové objekty):

from mpmath import pi, mpf, mp
 
mp.dps = 100
 
result = mpf("2")
 
for n in range(1, 1000):
    m = mpf(4 * n * n)
    u = m / (m-1)
    result *= u
 
    abs_error = pi - result
    rel_error = mpf("100.0") * abs_error / pi
    print(result, "\t", abs_error, "\t", rel_error)

Výsledky, opět ve zkrácené podobě:

2.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667    0.4749259869231265717959767166128362175305027327084391543082779256411497396195423319613681586754504013          15.11736368432248758992865953465900691495485560508989400124408316858837459507918128527263852466502082
2.844444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444    0.2971482091453487940181989388350584397527249549306613765305001478633719618417645541835903808976726235          9.45852126327732009592390350363627404261851264542922026799368871316093290141779337095748109297602221
2.925714285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714286    0.2158783678755075241769290975652171699114551136608201066892303065935306920004947129137491110564027822          6.871621870799529241521729318025881872407613006727197989936365533536959555744016038699123409918194273
2.972154195011337868480725623582766439909297052154195011337868480725623582766439909297052154195011338    0.16943845857845536998191775969673644428787234722091080963707611158219282351976908933098267114710573    5.393393646526505896149058354819943489429956070326042402475038002323260501073286134551490448170864023
3.00217595455690693785931881169976408071646166884262122357360452598547836643074738312833550928789024     0.1394166990328863006033245715797388034807077305324845974013400663223380398554616154996993160542268276          4.437771360127783733483897328100953019626218252854588285328321214467939900074026398536859038556428306
3.023170192001360832529663698494867326036157204988373819542650711481880313049144217975386806555637725    0.1184224615884324059329796847846355581610121943867320014322938808259360932370647806526480187864793434          3.769504026981824179172595910814945698085142856021403588022924859324359060214404205519634276588291441
3.038673628883419093209302999512789722579932370142160351950561740771530981321191111400901610691820482    0.1029190247063741452533403837667131616172370292329454690243828515362854249650178872271332146502965859          3.276014304043269431373481018049894137562502562975359503858939858602945516933452432214606760057974986
3.050589996055510932790515952452055564629265438260364902350367865245144828306764409876983577792572719    0.09100265753428230567212743082744731956790396111474091862457672706267157797944458875105124754954434865         2.896704556215988135025926041650089800847061396555655031325053348244525695431230677046820904215065083
...
...
...
3.140806174053955615400178245660413819682477073377639887081848146490285046624665679563038899041276056    0.0007864795358376230624651376190890645146923259974659338930964458175313596615433190649959263008410116468       0.02503442115383543135665572790250708437519219017084062575656839466993861458089907038143020605426414408
3.140806960828458052887228080086451490599512877828957528285997312171810458876371558708340033093254234    0.0007856927613351855754153031930513935976565215461482926889472801360059474098374399196947922488628339596       0.0250093773436031128527446227895419644860248661964323326868051095642898137003923625706070131433885898

Nekonečna a hodnoty typu NaN

Při práci s reálnými hodnotami typu mpf je nutné počítat s tím, že výsledkem některých aritmetických a jiných operací bude kladné nekonečno, záporné nekonečno nebo i hodnota NaN (Not a Number). A tyto speciální hodnoty lze předávat do funkcí namísto „normálních“ reálných hodnot. Některé možnosti, které mohou v praxi nastat, jsou ukázány v dalším demonstračním příkladu:

from mpmath import workdps, mpf, log, sin
 
x = mpf("0.00")
y = mpf("0.00")
 
z = log(x)
 
print("log 0=", z)
 
inf = mpf("inf")
 
print("inf+ -inf=", inf+z)
print("inf/inf=", inf/inf)
 
print("log inf=", log(inf))
 
print("sin inf=", sin(inf))

Podívejme se na výsledky:

log 0= -inf
inf+ -inf= nan
inf/inf= nan
log inf= inf
sin inf= nan

Dělení nulou

V normě IEEE 754 jsou mj. definovány i výsledky v případě, že dělitelem je nula. Měl by se nastavit příznak dělení nulou, ovšem výsledkem by mělo být kladné nekonečno, záporné nekonečno nebo hodnota NaN (podle prováděné operace). Python při použití datového typu float ovšem v případě, že se dělí nulou, vyhodí výjimku typu ZeroDivisionError:

try:
    1/0
except Exception as e:
    print(e)
 
try:
    -1/0
except Exception as e:
    print(e)
 
try:
    0/0
except Exception as e:
    print(e)

Chování skriptu po spuštění:

division by zero
division by zero
division by zero

Podobně se chová i knihovna mpmath, ovšem s tím rozdílem, že výjimka po převodu na řetězec vrátí prázdný text. Nicméně výjimka je vždy vyhozena:

from mpmath import mpf
 
one = mpf("1")
zero = mpf("0")
 
try:
    x = one/zero
except Exception as e:
    print(type(e))
 
try:
    x = -one/zero
except Exception as e:
    print(type(e))
 
try:
    x = zero/zero
except Exception as e:
    print(type(e))

Výsledky:

<class 'ZeroDivisionError'>
<class 'ZeroDivisionError'>
<class 'ZeroDivisionError'>
Poznámka: na toto chování upozorňuji především z toho důvodu, že například knihovna NumPy se chová odlišně.

Rychlost výpočtů prováděných knihovnou mpmath

Knihovna mpmath dokáže při výpočtech využít funkce poskytované knihovnou gmpy resp. gmpy2. Ta realizuje rozhraní mezi Pythonem a nativním céčkovým kódem, ve kterém se výpočty budou provádět. Pokud ovšem tato knihovna není nainstalována, jsou všechny výpočty prováděny přímo v Pythonu, což ovšem není ani jednoduché ani rychlé. Ostatně se o tom můžeme přesvědčit například pohledem na realizaci „pouhého“ součtu:

def mpf_add(s, t, prec=0, rnd=round_fast, _sub=0):
    """
    Add the two raw mpf values s and t.
 
    With prec=0, no rounding is performed. Note that this can
    produce a very large mantissa (potentially too large to fit
    in memory) if exponents are far apart.
    """
    ssign, sman, sexp, sbc = s
    tsign, tman, texp, tbc = t
    tsign ^= _sub
    # Standard case: two nonzero, regular numbers
    if sman and tman:
        offset = sexp - texp
        if offset:
            if offset > 0:
                # Outside precision range; only need to perturb
                if offset > 100 and prec:
                    delta = sbc + sexp - tbc - texp
                    if delta > prec + 4:
                        offset = prec + 4
                        sman <<= offset
                        if tsign == ssign: sman += 1
                        else:              sman -= 1
                        return normalize(ssign, sman, sexp-offset,
                                         sman.bit_length(), prec, rnd)
                # Add
                if ssign == tsign:
                    man = tman + (sman << offset)
                # Subtract
                else:
                    if ssign: man = tman - (sman << offset)
                    else:     man = (sman << offset) - tman
                    if man >= 0:
                        ssign = 0
                    else:
                        man = -man
                        ssign = 1
                bc = man.bit_length()
                return normalize(ssign, man, texp, bc, prec or bc, rnd)
            elif offset < 0:
                # Outside precision range; only need to perturb
                if offset < -100 and prec:
                    delta = tbc + texp - sbc - sexp
                    if delta > prec + 4:
                        offset = prec + 4
                        tman <<= offset
                        if ssign == tsign: tman += 1
                        else:              tman -= 1
                        return normalize(tsign, tman, texp-offset,
                            tman.bit_length(), prec, rnd)
                # Add
                if ssign == tsign:
                    man = sman + (tman << -offset)
                # Subtract
                else:
                    if tsign: man = sman - (tman << -offset)
                    else:     man = (tman << -offset) - sman
                    if man >= 0:
                        ssign = 0
                    else:
                        man = -man
                        ssign = 1
                bc = man.bit_length()
                return normalize(ssign, man, sexp, bc, prec or bc, rnd)
        # Equal exponents; no shifting necessary
        if ssign == tsign:
            man = tman + sman
        else:
            if ssign: man = tman - sman
            else:     man = sman - tman
            if man >= 0:
                ssign = 0
            else:
                man = -man
                ssign = 1
        bc = man.bit_length()
        return normalize(ssign, man, texp, bc, prec or bc, rnd)
    # Handle zeros and special numbers
    if _sub:
        t = mpf_neg(t)
    if not sman:
        if sexp:
            if s == t or tman or not texp:
                return s
            return fnan
        if tman:
            return normalize(tsign, tman, texp, tbc, prec or tbc, rnd)
        return t
    if texp:
        return t
    if sman:
        return normalize(ssign, sman, sexp, sbc, prec or sbc, rnd)
    return s
Poznámka: mimochodem jsou zdrojové kódy knihovny mpmath velmi dobrým studijním materiálem.

Jednoduchý benchmark

Rychlost nebo možná spíše pomalost výpočtů prováděných knihovnou mpmath si ověříme na velmi jednoduchém benchmarku, který je založen na výše zmíněném iterativním výpočtu hodnoty π. Porovnávat budeme rychlost výpočtů s typy float (standard), mpf (výchozí kontext) a mpf s přesností na 100 a 1000 desítkových cifer:

from time import time
from mpmath import mpf, mp, workdps
 
 
def wallis_pi_float(maxiter):
    result = 2
 
    for n in range(1, maxiter):
        m = 4 * n * n
        u = m / (m - 1)
        result *= u
 
    return result
 
 
def wallis_pi_mpf(maxiter):
    result = mpf("2")
 
    for n in range(1, maxiter):
        m = mpf(4 * n * n)
        u = m / (m - 1)
        result *= u
 
    return result
 
 
def benchmark(function, maxiter):
    t1 = time()
    function(maxiter)
    t2 = time()
    return t2 - t1
 
 
for maxiter in (100, 1000, 10000, 100000, 1000000):
    dt1 = benchmark(wallis_pi_float, maxiter)
    dt2 = benchmark(wallis_pi_mpf, maxiter)
    with workdps(100):
        dt3 = benchmark(wallis_pi_mpf, maxiter)
    with workdps(1000):
        dt4 = benchmark(wallis_pi_mpf, maxiter)
    print(f"{maxiter:7}  {dt1:9.7f}  {dt2:9.7f}  {dt3:9.7f}  {dt4:9.7f}")

Výsledky v číselné podobě:

    100  0.0000169  0.0007770  0.0007627  0.0019510
   1000  0.0001135  0.0068927  0.0075638  0.0189612
  10000  0.0011377  0.0634780  0.0710256  0.1901760
 100000  0.0139859  1.1295485  1.1711011  2.7714369
1000000  0.1247005  8.7620215 10.3339429 23.6119809

V grafické podobě:

Školení Zabbix

Rychlost výpočtu čísla &pi; s různými typy i proměnným počtem iterací.

Obrázek 1: Rychlost výpočtu hodnoty π s různými typy i proměnným počtem iterací. 

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Z výsledků je patrné, že rychlost výpočtů s hodnotami typu float je podle očekávání mnohem (řádově) rychlejší. A u typu mpf (opět podle očekávání) rychlost závisí na požadované přesnosti a rozsahu. Čím větší máme požadavky na přesnost a rozsah, tím pomalejší budou výpočty, a oproti float se mohou lišit i o několik řádů(!).

Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady, s nimiž jsme se dnes seznámili a které jsou určeny pro Python 3.11 (a libovolnou vyšší verzi Pythonu) a knihovnu mpmath, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy:

# Příklad Stručný popis Adresa
1 pyproject.toml projektový soubor pro všechny demonstrační příklady https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/pyproject.toml
       
2 help.py zobrazení nápovědy k balíčku mpmath https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/help.py
3 list_functions.py zobrazení funkcí z balíčku mpmath https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/list_functions.py
       
4 mpf_help.py zobrazení nápovědy ke třídě mpf https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_help.py
5 mpf_init.py inicializace instance třídy mpf https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_init.py
6 mpf_add1.py součet dvou hodnot typu mpf https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_add1.py
7 mpf_add2.py součet hodnoty typu mpf a běžné hodnoty typu float https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_add2.py
8 mpf_add3.py součet hodnoty typu mpf a běžné hodnoty typu float https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_add3.py
       
9 mpf_context_help.py zobrazení nápovědy ke kontextu mp https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_context_help.py
10 mpf_context.py zobrazení atributů kontextu mp https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_context.py
11 mpf_context_change.py změna atributů kontextu mp https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_context_change.py
       
12 mpf_div1.py podíl 1/7 ve výchozí konfiguraci kontextu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_div1.py
13 mpf_div2.py podíl 1/7 při modifikaci počtu dekadických cifer https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_div2.py
14 mpf_div3.py podíl 1/7 při modifikaci počtu dekadických cifer (kontext manažer) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_div3.py
15 mpf_rounding.py nastavení zaokrouhlovacích režimů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_rounding.py
       
16 func_sqrt.py výpočet druhé odmocniny kladného reálného čísla https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/func_sqrt.py
17 func_sqrt2.py výpočet druhé odmocniny záporného reálného čísla https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/func_sqrt2.py
18 func_sqrt3.py výpočet druhé odmocniny záporného reálného čísla při zachytávání komplexních výsledků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/func_sqrt3.py
19 func_exp.py umocnění s využitím operátoru ** (celočíselné hodnoty) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/func_exp.py
20 func_exp2.py umocnění s využitím operátoru ** (desetinné hodnoty) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/func_exp2.py
21 func_log.py výpočet logaritmů o různém základu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/func_log.py
22 func_sincos.py výpočet základních goniometrických funkcí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/func_sincos.py
       
23 factorial1.py výpočet faktoriálu s využitím výchozího kontextu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/factorial1.py
24 factorial2.py výpočet faktoriálu, nastavení odlišné konfigurace kontextu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/factorial2.py
25 pi_wallis_float.py iterativní výpočet hodnoty π s hodnotami typu float https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/pi_wallis_float.py
26 pi_wallis_mpf.py iterativní výpočet hodnoty π s hodnotami typu mpf https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/pi_wallis_mpf.py
       
27 mpf_special_values.py speciální hodnoty nekonečno, záporné nekonečno a NaN https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_special_values.py
28 div_zero.py dělení nulou (typ float) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/div_zero.py
29 mpf_div_zero.py dělení nulou (typ mpf) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/mpf_div_zero.py
       
30 benchmark_pi_wallis.py jednoduchý benchmark: float vs mpf https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mpmath-lib/benchmark_pi_wallis.py

Odkazy na Internetu

  1. Číselné hodnoty s neomezeným rozsahem a přesností v programovacím jazyku Go (1)
    https://www.root.cz/clanky/ciselne-hodnoty-s-neomezenym-rozsahem-a-presnosti-v-programovacim-jazyku-go-1/
  2. Číselné hodnoty s neomezeným rozsahem a přesností v programovacím jazyku Go (2)
    https://www.root.cz/clanky/ciselne-hodnoty-s-neomezenym-rozsahem-a-presnosti-v-programovacim-jazyku-go-2/
  3. Číselné hodnoty s neomezeným rozsahem a přesností v programovacím jazyku Go: typ Decimal
    https://www.root.cz/clanky/ciselne-hodnoty-s-neomezenym-rozsahem-a-presnosti-v-programovacim-jazyku-go-typ-decimal/
  4. Balíček big pro jazyk Go
    https://pkg.go.dev/math/big
  5. Zdrojové kódu pro balíček big
    https://cs.opensource.goo­gle/go/go/+/master:src/mat­h/big/
  6. Arbitrary-precision arithmetic
    https://en.wikipedia.org/wi­ki/Arbitrary-precision_arithmetic
  7. Floating-point error mitigation
    https://en.wikipedia.org/wiki/Floating-point_error_mitigation
  8. Beating Floating Point at its Own Game: Posit Arithmetic
    http://www.johngustafson.net/pdfs/Be­atingFloatingPoint.pdf
  9. Unum (number format)
    https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unum_(number_format)
  10. The GNU MPFR Library
    https://www.mpfr.org/
  11. GMP: Arithmetic without limitations
    https://gmplib.org/
  12. GNU MP 6.2.1 manual
    https://gmplib.org/manual/index
  13. Anatomy of a posit number
    https://www.johndcook.com/blog/2018/04/11/a­natomy-of-a-posit-number/
  14. Better floating point: posits in plain language
    http://loyc.net/2019/unum-posits.html
  15. Posits, a New Kind of Number, Improves the Math of AI: The first posit-based processor core gave a ten-thousandfold accuracy boost
    https://spectrum.ieee.org/floating-point-numbers-posits-processor
  16. Posit Standard Document (2022)
    https://posithub.org/khub_widget
  17. Standard for Posit™ Arithmetic (2022)
    https://posithub.org/docs/po­sit_standard-2.pdf
  18. Posit Calculator
    https://posithub.org/widget/cal­culator/
  19. SoftPosit
    https://gitlab.com/cerlane/SoftPosit
  20. PySigmoid
    https://github.com/mighty­mercado/PySigmoid
  21. sgpositpy
    https://github.com/xman/sgpositpy
  22. SoftPosit.jl
    https://github.com/milankl/Sof­tPosit.jl
  23. SigmoidNumbers.jl
    https://github.com/MohHiz­zani/SigmoidNumbers.jl
  24. How many digits can float8, float16, float32, float64, and float128 contain?
    https://stackoverflow.com/qu­estions/56514892/how-many-digits-can-float8-float16-float32-float64-and-float128-contain
  25. 15. Floating Point Arithmetic: Issues and Limitations (Python documentation)
    https://docs.python.org/3/tu­torial/floatingpoint.html
  26. Number limits, overflow, and roundoff
    https://www.khanacademy.or­g/computing/computers-and-internet/xcae6f4a7ff015e7d:digital-information/xcae6f4a7ff015e7d:li­mitations-of-storing-numbers/a/number-limits-overflow-and-roundoff
  27. The upper and lower limits of IEEE-754 standard
    https://math.stackexchange­.com/questions/2607697/the-upper-and-lower-limits-of-ieee-754-standard
  28. Norma IEEE 754 a příbuzní: formáty plovoucí řádové tečky
    https://www.root.cz/clanky/norma-ieee-754-a-pribuzni-formaty-plovouci-radove-tecky/
  29. IEEE-754 Floating-Point Conversion
    http://babbage.cs.qc.cuny.edu/IEEE-754.old/32bit.html
  30. Small Float Formats
    https://www.khronos.org/o­pengl/wiki/Small_Float_For­mats
  31. Art of Assembly language programming: The 80×87 Floating Point Coprocessors
    https://courses.engr.illi­nois.edu/ece390/books/arto­fasm/CH14/CH14–3.html
  32. Art of Assembly language programming: The FPU Instruction Set
    https://courses.engr.illi­nois.edu/ece390/books/arto­fasm/CH14/CH14–4.html
  33. INTEL 80387 PROGRAMMER'S REFERENCE MANUAL
    http://www.ragestorm.net/dow­nloads/387intel.txt
  34. Floating-Point Formats
    http://www.quadibloc.com/com­p/cp0201.htm
  35. Representation of numbers
    https://mpmath.org/doc/cu­rrent/technical.html
  36. Does Python not follow IEEE-754 in case of division by zero?
    https://stackoverflow.com/qu­estions/78064239/does-python-not-follow-ieee-754-in-case-of-division-by-zero
  37. gmpy2 2.3.0
    https://pypi.org/project/gmpy2/
Seriál: Moderní trendy v Pythonu
Přečtěte si všechny díly seriálu Moderní trendy v Pythonu nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Pavel Tišnovský

Pavel Tišnovský

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.

Témata:



Nejnovější články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Proč se AI v Česku nedaří?

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný režim

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO