LinuxDays 2025 budou už za týden: registrujte se na dva dny plné zajímavých témat

Dva dny, pět konferenčních sálů, šest desítek přednášek a workshopů, stánky a hlavně komunita šikovných lidí. To je další ročník nejen linuxácké konference LinuxDays. Tradiční dvoudenní akce na tradičním místě, tedy na Fakultě informačních technologií ČVUT v pražských Dejvicích, se uskuteční už příští týden: o víkendu 4. a 5. října. Nenechte si ujít další setkání české linuxové a open source komunity, které na podzim probíhá už od roku 2012.
Letos jsme vybírali z téměř stovky témat, což je rekordní číslo. Máme z toho samozřejmě velkou radost, ale trochu nám to ztížilo práci při sestavování programu, který bohužel není nafukovací. Děkujeme všem, kteří nám díky hlasování pomohli tuto finální verzi dát dohromady, uvedl Petr Hodač, hlavní organizátor konference LinuxDays.
Na webu akce najdou zájemci nejen kompletní program, informace o stáncích, ale také registraci. Týden před vypuknutím akce jsou na LinuxDays 2025 přihlášeny vysoké stovky účastníků a další s blížícím se datem konání přibývají. Registrace je pro organizátory důležitá, protože umožňuje vše připravit pro správný počet návštěvníků.
Pokud se na LinuxDays chystáte a ještě jste se neregistrovali, prosím udělejte to co nejdříve, dodává Petr Hodač.
S registrací je volně spojené také občerstvení v podobě konferenčních obědů. Ty i letos zajišťuje sdružení CZ.NIC, jeden z hlavních partnerů konference LinuxDays 2025. Obědy je třeba si vybrat a objednat, včetně platby, dopředu a to do 28. září. Všechny informace k nim, i nabídku jídel a cenu za ně, ta je tentokrát 112 korun, najdou zájemci na speciální obědové stránce.
V přednáškové části vám vývojář linuxového jádra Vlastimil Babka odhalí tajemství správy paměti RAM v Linuxu, Ondřej Caletka vysvětlí životní cyklus IP adres, Michal Špaček varuje před kradením uživatelských účtů, Pavel Tišnovský ukáže programování v assembleru a neuronové sítě, Jenda Hrach vás provede aktuální situací kolem radarové techniky, Petr Krčmář pomůže vyřešit problémy s počítačovou sítí a Jakub Onderka se bude věnovat šifrování v době nástupu kvantových počítačů.
V programu LinuxDays 2025 najdou i letos zájemci prezentační pásmo sdružení CZ.NIC, které je jejich součástí již po třetí, a to jako konference Internet a Technologie. Tento jednodenní běh přednášek proběhne v sobotu 4. října a je koncipován jako přehlídka aktuálních témat a novinek v projektech správce české národní domény.
LinuxDays by se nemohly konat bez podpory partnerů a pomoci nadšenců z komunity. I jim všem bych rád poděkoval za podporu a pomoc při organizaci akce, doplnil Petr Hodač. V tomto roce jsou partnery LinuxDays opět Fakulta informačních technologií ČVUT, sdružení CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET, společnosti SUSE, Red Hat, Seznam.cz a dále Silicon Hill, Linux Profesional Institut, vpsFree.cz, e-INFRA CZ, AVC Silicon Hill a OpenSSL Corp. Mediálními partnery jsou Rádio BEAT a server Root.cz.