 »   »  Na Chromebooku si za dva týdny spustíte linuxové aplikace

Nejprve se dostane pochopitelně na firemní Pixelbooky, které přinesou jako první stroje náhled na možnosti běhu linuxových programů, další zařízení s Chrome OS od jiných výrobců budou následovat nedlouho poté.

Jak dodává VentureBeat komentující poslední Google I/O, kde řadu novinek ohlásil ředitel Googlu Sundar Pichai, cílem Googlu je, aby vývojáři mohli programovat na Chromeboocích, což v linuxovém světě znamená spoustu věcí, od běhu linuxového terminálu s obvyklými nástroji až po používání Android Studia, Gitu, editoru Sublime, Vimu apod. Toto vše a mnoho dalšího bude později v tomto roce na Chromeboocích možné. A to bez ohledu na „instalační“ metodu, počínaje stažením programů z hlubin internetu a konče obligátním apt-get , dodává Kan Liu za Chrome OS v Googlu zodpovědný.

Zmínka o apt-get jasně sděluje skutečnost, že Google zakládá linuxovou podporu v Chrome OS na Debianu (konkrétně Stretch, podpora jiných linuxových distribucí je prý v přípravě), teoreticky tedy libovolný program dostupný pro Debian bude snadno instalovatelný i na Chromeboocích, resp. v Chrome OS obecně.

Léčba vrozené bolístky

Google touto cestou začíná řešit jednu z největších bolístek Chrome OS, které prakticky existovalo jako spotřebitelská platforma pro nenáročné uživatele závisející na službách Googlu, od vyhledávání, přes googlí Dokumenty až třeba po YouTube.

A řeší ji zcela pragmaticky: Chrome OS má pod kapotou linuxové jádro a tak není potřeba znovu vynalézat kolo, když kolo Linuse Torvaldse funguje už pár desetiletí.

Nejde však o novinku

Kan Liu připomíná, že provoz linuxových aplikací na Chrome OS byl neoficiálně možný již dříve. Jenže použitím nástrojů à la Crouton ztrácel uživatel některé bezpečnostní prvky Chrome OS. Bylo totiž nutné přejít do vývojářského režimu, Chromebook vlastně „rootnout“ a tím překonat veškerá omezení.

Google v Chrome OS používá dnes běžnou cestu, kdy linuxová podpora je vložena do vlastního sandboxu, běží uvnitř virtuálního stroje, a to včetně aplikačních dat, dále bude mít přístupné stažené soubory a pár dalších míst.

Wayland a KVM pod kapotou

Nejde o žádnou revoluci, aplikační virtualizace či kontejnery apod. tu máme už pár let, rozdíl je maximálně v tom, že virtuální stroj na bázi KVM je v Chromeboocích pro tyto účely optimalizován na míru. Bez ohledu na to, zdali je provozována webová aplikace, aplikace pro Android či linuxová aplikace, uživatel Chrome OS by měl v průběhu tohoto roku mít stejný požitek z jejího používání.

Jako základ pro obsluhu grafického rozhraní je zde použit Wayland (což je mimochodem další signál, že už dostatečně vyzrál). Podpora Linuxu si pak vyžádá nejméně 300 MB místa na samotný základ, plus další prostor na instalované program. Linuxové jádro, na kterém běží Chrome OS, bude potřeba ve verzi nejméně 4.4. Zatím se nepočítá s tím, že by podpora byla implicitně zapnutá, uživatel si ji bude muset sám povolit.

Alfa verze běhu linuxových programů se objeví v Chrome OS 68, jehož vydání je plánování na 24. května. Samozřejmě jen pro již zmíněný Google Pixelbook. Pokud vše půjde hladce, tak přesně o dva měsíce později se tato vlastnost objeví pro všechny dostatečně výkonné Chromebooky. Kan Liu dodává, že dostatečný výkon jich ve světě má nadpoloviční většina.