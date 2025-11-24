NetBSD experimentuje se sandboxingem, představen notebook KDE Slimbook VII

NetBSD experimentuje se sandboxingem
Projekt NetBSD možná brzy získá nové funkce sandboxingu díky projektu Summer of Code. V sočasné době není pro NetBSD k dispozici žádná skutečná technika sandboxingu. Existuje chroot, který lze považovat za slabý sandbox, protože modifikuje kořenový adresář procesu, čímž účinně omezuje pohled procesu na souborový systém, ale nic jiného neizoluje, takže veškerá síťová komunikace, IPC a připojení uvnitř tohoto omezeného souborového systému jsou stejné jako v systému a jsou přístupná.
Již existují některé výzkumy týkající se implementace izolace na úrovni jádra v NetBSD pomocí nástrojů jako gaols, mult a netbsd-sandbox, ale tyto nástroje nebyly do NetBSD začleněny. Jiné operační systémy mají své vlastní způsoby izolace programů, FreeBSD má jails a Linux má namespaces. Cílem tohoto projektu je přinést do NetBSD nový způsob sandboxingu. Konkrétně chtějí vývojáři implementovat mechanismus podobný namespace v Linuxu.
KDE Slimbook VII
Slimbook představil nový KDE Slimbook VII, notebook vytvořený k oslavě osmi let spolupráce s projektem KDE. Stroj je navržen pro uživatele KDE Plasma a optimalizovaný pro Linux. Notebook nabízí AMD Ryzen AI 9 365, integrovanou Radeon 880M, až 128 GB DDR5 RAM a až 8 TB NVMe PCIe 4.0 SSD. Má prémiové hliníkové šasi v modrošedé barvě.
Dominantou je 16" WQXGA displej (2560×1600, 16:10, 100% sRGB, 400 nitů, 165 Hz). Nechybí podsvícená klávesnice, dvojité chlazení a speciální klávesy pro přepínání výkonových režimů. Konektivita: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dva USB-C (PD 3.0, 4K@60Hz), tři USB-A, HDMI. Notebook běží na KDE neon s prostředím Plasma. Cena startuje na 1 029 eurech (24900 korun). Slimbook nabízí slevu 70 eur k příležitosti výročí a uvedení modelu.
postmarketOS sjednocuje svou dokumentaci
Projekt postmarketOS vydal newsletter s přehledem pokroku dosaženého během měsíce října. Mezi klíčové změny patří nová verze uživatelského rozhraní Sxmo a nový sjednocený dokumentační portál. Dříve byla dokumentace rozptýlena na mnoha různých místech, jako je webová stránka projektu, wiki a různé repozitáře projektů. To ztěžovalo vyhledávání dokumentace a nebylo vždy jasné, které části dokumentace jsou aktuální a které ne.
Rady a znalosti přispěvatelů zůstanou na wiki. Dokumentace týkající se správy, zásad a procesů je nyní na nové webové stránce. Najdete tam také dokumentaci k projektům pod hlavičkou postmarketOS, jako je pmbootstrap nebo BPO, náš správce fronty sestavení. Mimo jiné také vývojáři začali přidávat dokumentaci k balíčkům do pmaports a zdokumentovali, jak přispívat do nového repozitáře docs.postmarketos.org.
Raspberry Pi 500+ jako samostatná klávesnice
Nový Raspberry Pi 500+ s mechanickou klávesnicí lze díky projektu btferret používat také jako běžnou bluetooth klávesnici pro PC, notebook či tablet. Má to však několik limitů: Pi musí být zapnuté a plně nabootované do Linuxu (což zabere asi 20 sekund), nefunguje v BIOSu/GRUBu, přepínání mezi režimy není pohodlné a některé klávesy nejsou spolehlivé.
Latence stačí na psaní, ale ne na hraní. Jde spíš o zajímavou ukázku kreativních hacků komunity než důvod ke koupi. Pro nadšence je to ale příjemný bonus navíc.
Nově vydáno
Uri Herrera oznámil vydání Nitrux 5.0.0, významné aktualizace linuxové distribuce, která si klade za cíl být „přelomová svým designem“. Vyšlo Volumio 4.067, významná aktualizace jednoúčelové linuxové distribuce projektu založené na Debianu, navržená a vyladěná výhradně pro přehrávání hudby. Společnost Red Hat, Inc. vydala dvě aktualizované verze Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – 10.1, první bodovou verzi nejnovější stabilní distribuce, a 9.7, aktualizovanou verzi starší větve RHEL 9.x. Pawel Pijanowski oznámil vydání SparkyLinux 8.1, nejnovější stabilní verze sady linuxových distribucí založených na Debianu 13.