Novinky připravované pro NetBSD 11, AlmaLinux s nativní podporou NVIDIA

NetBSD představilo novinky verze 11
NetBSD 11 by mělo být vydáno ještě letos, pravděpodobně v listopadu. Nadcházející verze zahrnuje vylepšení emulace Linuxu, nové ovladače senzorů, nástroje uživatelského prostředí pro dotazování proměnných UEFI a aktualizace pro OpenSSL a OpenSSH. Nová verze také rozdělí kód kompatibility CPU do samostatných sad balíčků, aby byla umožněna snadná instalace na stroje, které nemusí být schopny spouštět 32bitový kód.
Instalační média pro některé architektury byla rozdělena na malé CD obrazy a úplné DVD sady. Manuálové stránky jsou k dispozici ve dvou formátech, HTML a mandoc. Oba mají nyní své vlastní sady, takže jeden nebo druhý lze snadno vynechat z instalace. Všechny obrazy ISO mac68k a macppc jsou nyní bootovatelné.
AlmaLinux vylepšuje podporu NVIDIA
Projekt AlmaLinux oznamuje vylepšenou podporu hardwaru NVIDIA. AlmaLinux OS 9 a 10 nyní obsahují balíčky umožňující nativní podporu ovladačů NVIDIA, včetně CUDA a Secure Boot. Díky ALESCo, NVIDIA a tomuto schválenému RFC řeší AlmaLinux 9 a 10 tento problém pro uživatele NVIDIA tím, že dodává open source grafický ovladač NVIDIA jako modul jádra spolu s konfigurací repozitáře pro mnoho běžných komponent uživatelského prostoru a CUDA. Tato open-source verze se pomalu stává vlajkovým ovladačem, ke kterému jsou přidávány nové produkty.
SparkyLinux 8.0
SparkyLinux 8.0 byl vydán jako jedna z prvních distribucí založených na nedávno vydaném Debianu 13 „Trixie“. Je poháněn jádrem Linux 6.12 LTS a obsahuje všechny balíčky aktualizované ze stabilních repozitářů Debianu a SparkyLinuxu k 13. srpnu 2025. Mezi nové funkce SparkyLinux 8.0 patří balíček sparky-package-tool (spt), který pomáhá se správou balíčků v konzoli, možnost šifrování oddílu
/home při instalaci i s možností automatického rozdělení disku.
Tato verze nahrazuje správce souborů PCManFM v edici MinimalGUI (Openbox) správcem souborů Thunar, aktualizuje Sparky APTus AppCenter a přidává podporu pro více jader.
Finální vzhled Pebble Time 2
Eric Migicovsky, zakladatel společnosti Pebble, v lednu tohoto roku oznámil, že má v plánu spustit výrobu nových hodinek Pebble s operačním systémem PebbleOS, který byl chvíli před tím uvolněn jako open source. V březnu spustil předprodej hodinek Pebble Time 2 (původní název byl Core Time 2) za 225 dolarů s dodáním v prosinci.
Nedávno představil jejich finální vzhled. Hodinky budou k dispozici ve čtyřech barvách a nabídnou pouzdro i tlačítka z nerezové oceli, vícebarevné RGB LED podsvícení, mikrofon, kompasový senzor, 1,5" barevný dotykový displej z elektronického papíru a spoustu dalšího.
Nově vydáno
Paride Legovini oznámil vydání Ubuntu 24.04.3, menší aktualizace série 24.04 LTS, která obsahuje opravy a aktualizace. GNOME OS, experimentální, neměnná linuxová distribuce, která obsahuje nejnovější vývojovou verzi desktopu GNOME a základní aplikace vyšla ve verzi. Vyšel ExTiX 25.8, nové vydání živé distribuce založené na Ubuntu, která nabízí výběr z alternativních desktopových prostředí. Andreas Mueller oznámil vydání Gnoppix AI Linux 25_8, aktualizace distribuce založené na Debianu, která obsahuje integrované nástroje umělé inteligence.