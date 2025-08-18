Root.cz  »  Linux  »  Novinky připravované pro NetBSD 11, AlmaLinux s nativní podporou NVIDIA

Novinky připravované pro NetBSD 11, AlmaLinux s nativní podporou NVIDIA

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Projekt NetBSD představil nové funkce pro chystanou verze 11. AlmaLinux vylepšuje podporu NVIDIA díky open-source ovladačům. SparkyLinux 8.0 byl vydán jako jedna z prvních distribucí založených na nedávno vydaném Debianu 13 „Trixie“.

NetBSD představilo novinky verze 11

NetBSD 11 by mělo být vydáno ještě letos, pravděpodobně v listopadu. Nadcházející verze zahrnuje vylepšení emulace Linuxu, nové ovladače senzorů, nástroje uživatelského prostředí pro dotazování proměnných UEFI a aktualizace pro OpenSSL a OpenSSH. Nová verze také rozdělí kód kompatibility CPU do samostatných sad balíčků, aby byla umožněna snadná instalace na stroje, které nemusí být schopny spouštět 32bitový kód.

Instalační média pro některé architektury byla rozdělena na malé CD obrazy a úplné DVD sady. Manuálové stránky jsou k dispozici ve dvou formátech, HTML a mandoc. Oba mají nyní své vlastní sady, takže jeden nebo druhý lze snadno vynechat z instalace. Všechny obrazy ISO mac68k a macppc jsou nyní bootovatelné.

NetBSD logoNetBSD logo

AlmaLinux vylepšuje podporu NVIDIA

Projekt AlmaLinux oznamuje vylepšenou podporu hardwaru NVIDIA. AlmaLinux OS 9 a 10 nyní obsahují balíčky umožňující nativní podporu ovladačů NVIDIA, včetně CUDA a Secure Boot. Díky ALESCo, NVIDIA a tomuto schválenému RFC řeší AlmaLinux 9 a 10 tento problém pro uživatele NVIDIA tím, že dodává open source grafický ovladač NVIDIA jako modul jádra spolu s konfigurací repozitáře pro mnoho běžných komponent uživatelského prostoru a CUDA. Tato open-source verze se pomalu stává vlajkovým ovladačem, ke kterému jsou přidávány nové produkty.

AlmaLinux OS 10.0AlmaLinux OS 10.0

SparkyLinux 8.0

SparkyLinux 8.0 byl vydán jako jedna z prvních distribucí založených na nedávno vydaném Debianu 13 „Trixie“. Je poháněn jádrem Linux 6.12 LTS a obsahuje všechny balíčky aktualizované ze stabilních repozitářů Debianu a SparkyLinuxu k 13. srpnu 2025. Mezi nové funkce SparkyLinux 8.0 patří balíček sparky-package-tool (spt), který pomáhá se správou balíčků v konzoli, možnost šifrování oddílu /home při instalaci i s možností automatického rozdělení disku.

Tato verze nahrazuje správce souborů PCManFM v edici MinimalGUI (Openbox) správcem souborů Thunar, aktualizuje Sparky APTus AppCenter a přidává podporu pro více jader.

SparkyLinux 8.0SparkyLinux 8.0

Finální vzhled Pebble Time 2

Eric Migicovsky, zakladatel společnosti Pebble, v lednu tohoto roku oznámil, že má v plánu spustit výrobu nových hodinek Pebble s operačním systémem PebbleOS, který byl chvíli před tím uvolněn jako open source. V březnu spustil předprodej hodinek Pebble Time 2 (původní název byl Core Time 2) za 225 dolarů s dodáním v prosinci.

hacking_tip

Nedávno představil jejich finální vzhled. Hodinky budou k dispozici ve čtyřech barvách a nabídnou pouzdro i tlačítka z nerezové oceli, vícebarevné RGB LED podsvícení, mikrofon, kompasový senzor, 1,5" barevný dotykový displej z elektronického papíru a spoustu dalšího.

Pebble Time 2Pebble Time 2

Nově vydáno

Paride Legovini oznámil vydání Ubuntu 24.04.3, menší aktualizace série 24.04 LTS, která obsahuje opravy a aktualizace. GNOME OS, experimentální, neměnná linuxová distribuce, která obsahuje nejnovější vývojovou verzi desktopu GNOME a základní aplikace vyšla ve verzi. Vyšel ExTiX 25.8, nové vydání živé distribuce založené na Ubuntu, která nabízí výběr z alternativních desktopových prostředí. Andreas Mueller oznámil vydání Gnoppix AI Linux 25_8, aktualizace distribuce založené na Debianu, která obsahuje integrované nástroje umělé inteligence.

Gnoppix AI Linux 25_8Gnoppix AI Linux 25_8
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Zkušební doba po novele zákoníku práce v praktických příkladech

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Přehled daňových povinností do konce léta

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI