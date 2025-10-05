Obří pokuta pro Avast zrušena, povýšení minimální verze mikrokódu CPU

Týden v KDE: nejen druhá beta Plasmy 6.5.0
Plasma 6.5.0 je zase o krůček blíže, opraveny jsou některé nahlášené chyby a desktop KDE celkově si polepšuje jak díky pracem na Plasmě, tak díky vylepšením Frameworks, shrnuje Nate Graham v tradičním týdenním přehledu.
Nicméně jak už jsme psali minulý týden, pracuje se též i na následné verzi. Plasma 6.6.0 dostává vícero rozličných vylepšení UI (např. mapa pro výběr časové zóny s větším rozsahem zoomu). Jsou-li použity jazyky psané zprava doleva (arabština, hebrejština apod.), Plasma 6.6.0 / Breeze použije obrácené verze audio ikon na různých místech, a to včetně posuvníků pro nastavení hlasitosti (tedy 100% bude vlevo), aby vše směřovalo relativně stejným směrem jako u levo-pravých jazyků.
Oprav je slušná řádka a více než desítka jich míří do blížícího se aktualizačního vydání Plasma 6.4.6 (funkční nastavení pro dotaz aplikací s neuloženými změnami při restartu/vypnutí vyvolaném Discoverem, oprava pro spouštěče Flatpak aplikací, řešení rozostřeného zobrazení některých prvků v Nastavení systému při určitých hodnotách škálování, různé dílčí opravy souladu zobrazení daného prvku s tématem prostředí, atd.).
Plasma 6.5.0 dostává dílčí opravy pro Discover (padání při ukončení, nezobrazování recenzí u aplikací), řešena je opět správnost zobrazení v grid režimu s efektem Overview a různé vizuální chyby pro některé hodnoty škálování. Má-li uživatel některé obrazovky „zlobivé“, že při připojení provedou několikanásobné připojení-odpojení, nově Plasma nebude informovat o připojení vícekrát. K Arabskému písmu (a všem, která mají větší základ) ještě přidejme opravu řešící stav, kdy kvůli tomu texty přetékaly mimo danou oblast (v panelu přidávání widgetů).
Již zmíněný balík Frameworks 6.19 dostává tři opravy chyb, jedna se týká padání Plasmy, když chce uživatel zapnout vadné téma vzhledu, další oprava se týká Koše a poslední pak nemožnosti vkládat text obsahující “
file:/// ” do poznámek (Sticky Note). Počet chyb s vysokou prioritou klesl na jednu jedinou, „15minutových“ je 28. Pro všechny zmíněné verze Plasmy – Plasma 6.4.6, Plasma 6.5.0 a Plasma 6.6.0 jsou řešeny či optimalizovány některé dílčí výkonnostní záležitosti.
Novinky z letošního GSoC: GameController
Závěrem ještě doplňme, že projekt KDE přinesl další shrnutí stavu projektů řešených v rámci letošního ročníku GSoC. Konkrétně tento týden věnuje vývojář Yelsin Sepulveda svůj článek popisu prací, které míří do KWin pluginu GameController. Jeho mentory za projekt KDE jsou Jakob Petsovits a Xaver Hugl a dlužno vypíchnout, že valná část práce se testovala i na Steam Decku, což by mělo potěšit všechny majitele této přenosné konzole od Valve.
Týden v GNOME #219: ehm, nic nového
Za řadu posledních měsíců je 219. přehled novinek v projektu GNOME asi nejblíže definici přehledu zbytečného. V samotném GNOME se nic neděje (tedy: jistě děje, ale nic nezaznívá v přehledu), přehled tak uvádí mezi novinkami v knihovnách či Circles pouze novou verzi nástroje Hieroglyphic pro vyhledávání zápisu stovek symbolů v LaTeXu.
Z projektů třetích stran je vypíchnut hudební přehrávač s podporou tvorby lyrics, Chronograph 5.0 RC1, (nově už je i RC2), postavený na GStreameru. Čistě pro zajímavost a nafouknutí délky tohoto nedělního shrnutí si tedy doplňme, že Chronograph podporuje
.ogg, .flac, .mp3, .m4a, .opus a .wav, dále pak .aac (zde bez metadat). Přiznám se, že osobně v seznamu postrádám .wma, do kterého jsem neprozřetelně před 20 lety zkomprimoval několik věcí, nicméně Chronograph není primárně přehrávačem zvukových souborů.
Dále ještě z omezeného výběru vypíchněme novou verzi Flatseal 2.4.0, nástroje pro kontrolu a úpravy oprávnění Flatpak aplikací, kde tato nová verze přináší podporu oprávnění USB zařízení a modernizovaný vzhled s libadwaita 1.8, včetně cesty jako mohou aplikace třetích stran Flatseal spouštět s daným ID aplikace.
Obří pokuta pro Avast za porušení GDPR zrušena, soud musí věc znovu projednat
Avast v minulé dekádě hromadil a dalším subjektům prodával obrovská množství uživatelských dat, za což ho obří pokutou klepla přes prsty jak americká FTC, tak české úřady. Loni dostal Avast pokutu 351 miliónů Kč od ÚOOÚ, proti které se Avast začal bránit soudní cestou.
Nyní Městský soud v Praze tuto pokutu zrušil a věc vrátil k novému projednání, neb současně potvrdil, že Avast porušil zákon. Není tak pochyb o vině, musí se však přezkoumat a stanovit nová výše pokuty, na základě přesnějších výpočtů (Avast mimo jiné rozporoval údaj o množství dotčených klientů). Podrobněji na sesterské Lupě.
Linux 6.18 bude mikrokód CPU Intel starší než květen 2025 považovat za ne-bezpečný
Intel s jádrem Linux 6.16 přinesl do projektu funkcionalitu v podobě stanovování hranice verze mikrokódu CPU, která je nejstarší považovanou za bezpečnou. Cokoli staršího je pak „zastaralé“, reportované skrze sysfs jako
old_microcode.
Administrátoři systémů mohou s jádrem Linux 6.18 počítat se změnou, která do vývojové větve před pár dny zamířila: nově bude nejstarší verzí mikrokódu, považovanou za „v pořádku“, považován mikrokód, který Intel vydal v květnu, po ohlášení chyby Training Solo, tedy verze 20250512 – týká se samozřejmě platforem, pro něž tato verze vznikla, tedy 8. generace Core a výše, resp. Xeony Scalable 2. generace a výše.