 »   »  Operační systém /e/: Android bez Googlu na starém telefonu

Na svém telefonu mám Android od Googlu, jehož byznys model je založený na sbírání dat o uživatelích. O tom, proč je to špatně, i když „nemám co skrývat“, jsem psal nedávno . Beru to jako nutné zlo, protože pokud si chcete zachovat komfort obrovského množství dostupných aplikací, není moc kam jít.

Aplikace standardně dělané pro Google Play na /e/ běží bez problémů. Je to díky MicroG , které aplikacím poskytuje API Google Services, aniž by na Googlu nějak záviselo a posílalo mu data.

Nahrát na něj nový systém byla otázka asi 15 minut. Je to systém, který je opravdu Googlu prostý. Nemusíte se při prvním spuštění přihlašovat k žádným službám, proklikáte pár úvodních obrazovek a můžete jej začít používat. Neziskovka, která stojí za /e/, nabízí vlastní cloudové služby (postavené na Nextcloudu), kde dostanete zdarma 5 GB místa, ale pro používání systému to vůbec není potřeba.

Nedávno se tchyně rozhodla, že si pořídí svůj první chytrý telefon. Byla v prodejně mobilního operátora, ale tam si nevybrala. Proti jejímu „hloupému“ telefonu byl obrovský rozdíl ve velikosti. Pak jsem si ale vzpomněl, že mi už několik let leží v šuplíku Samsung Galaxy S4 Mini, který má pořád ještě opravdu malé rozměry a mohl by dobře posloužit jako přechodový.

Projekt /e/ založil Gaël Duval. Možná vám to jméno přijde povědomé. Je to totiž člověk, který před více než 20 lety založil distribuci Mandrake Linux. /e/ je založené na LineageOS , který vychází z Android Open Source Projectu . Na rozdíl od LineageOS, který nabízí čistý Android a ať si uživatel dál poradí (a je tudíž vhodný spíš pro pokročilé uživatele), se /e/ snaží vytvořit produkt, který je určený pro běžné uživatele. Nabízí odladěné rozhraní, ekosystém služeb, vlastní udržovaný obchod s aplikacemi a přitom se zachováním soukromí.

Sedm let starý telefon

Když jsem systém na začátku ledna instaloval, měl bezpečnostní aktualizace z 1. prosince 2019. Na 7 let starém telefonu! Na jednu stranu je to super, na druhou smutné, že to považujeme za něco tak výjimečného. Protože třeba u PC je naprosto normální mít 10 let starý počítač a na něm stále aktuální systém.

U mobilních telefonů vám jedna platforma dodává aktualizace poctivě 5 let, ale pak úplně vše utne na nulu a vy telefon můžete vyhodit. U druhé můžete mít Google Services a aplikace aktuální řadu let, ale aktualizace pro samotný systém vám výrobce utne třeba už po dvou. Ale u mobilů s odemčeným zavaděčem jim aspoň můžete vdechnout život na mnoho dalších let díky projektům jako /e/.

Samsung Galaxy S4 Mini je dnes už opravdu archaický telefon: 1,5 GB RAM, 8GB úložiště. Prostředí /e/ je ale bez zbytečného balastu a běží na něm překvapivě dobře. Na běžné používání úplně v pohodě. Baterka už je v něm sice druhá, ale taky už má několik let. Výdrž je ale snad lepší, než kdy byl nový. Asi výsledek té řady zlepšení v energetické úspornosti, které Android za za léta dostal.

Jinak něco ty telefony tenkrát měly do sebe. Odnímatelná záda, baterku lze vyměnit během několika sekund. Vnitřnosti nejsou lepené, ale ještě pěkně na šroubky, takže trochu zručný člověk v tom s malým křížovým šroubovákem vymění snad vše.

Je /e/ pro vás?

Pokud hledáte pro svůj androidí telefon systém bez závislosti na Googlu, je to asi ta nejlepší volba. Nedostanete holý systém jako v případě LineageOS, ale hotový produkt, který má ale oproti Androidu od Googlu svá omezení, hlavně v nabídce aplikací.

Případně si můžete od /e/ Foundation koupit telefon s již předinstalovaným systémem nebo jim poslat telefon, aby vám ho na něj nainstalovali. Pokud chcete na svůj nepodporovaný telefon dostat nejnovější Android a mít k dispozici služby Googlu včetně Play, je lepší sáhnout po LineageOS a doinstalovat si do něj gapps.

(Původně napsáno pro Sešívaný blog.)