Pattern matching v programovacím jazyku Coconut (2)

Obsah

1. Test, jaké hodnoty jsou uloženy ve dvojici s jejich vzájemným porovnáním

2. Vzorek odpovídající libovolnému řetězci

3. Výsledek transpřekladu se vzorkem odpovídajícím libovolnému řetězci





4. Vzorek obsahující řetězec, zástupný symbol a další řetězec

5. Výsledek transpřekladu vzorku s textovým literálem následovaným zástupným symbolem

6. Několik vzorků obsahujících řetězec, zástupný symbol a další řetězec

7. Jediná větev case s několika vzorky spojenými operátorem |

8. Test, zda je hodnota instancí nějaké třídy

9. Vzorek s testem atributů objektu, včetně podrobnější podmínky

10. Test atributů objektu s dodatečnou podmínkou jejich existence

11. Strukturální pattern matching se slovníky

12. Vzorky založené na seznamu

13. Vzorek se seznamem se známou hlavou (head)

14. Výsledek transpřekladu se vzorkem obsahujícím seznam se známou hlavou

15. Vzorek se seznamem se známým koncem (tail)

16. Výsledek transpřekladu

17. Vzorek se známým začátkem i koncem seznamu

18. Výsledek transpřekladu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Test, jaké hodnoty jsou uloženy ve dvojici s jejich vzájemným porovnáním

V předchozím článku jsme si kromě dalších vzorků ukázali i skript, který po svém spuštění zjistí, kolik prvků obsahuje seznam, který byl předán nějaké funkci. Navíc skript zjistil i to, jaké jsou hodnoty těchto prvků a zda se vůbec jedná o seznam. Ovšem ve skutečnosti mohou být vzorky zapsány i složitějším způsobem. Podívejme se na následující příklad, který dokáže zjistit a následně porovnat hodnoty prvků ve dvojici. Prvky buď mohou být totožné (viz první vzorek, v němž se opakuje zástupný symbol x), nebo může být první prvek větší, než prvek druhý, popř. naopak. Realizace takového testu vypadá následovně:

def pair(p): match p: case [x,x]: return "same values!" case [x,y] if x>y: return "1st value is greater" case [x,y]: return "2nd value is greater" else: return "other" pair([1, 1]) |> print pair([1, 2]) |> print pair([2, 1]) |> print

Poznámka: povšimněte si ještě jednou „implicitního“ testu na rovnost prvků a taktéž toho, že součástí vzorku může být nějaká podmínka, ve které se vyskytují zástupné symboly (placeholdery).

Výsledky získané po spuštění tohoto skriptu dobře ukazují jeho chování:

same values! 2nd value is greater 1st value is greater

2. Vzorek odpovídající libovolnému řetězci

Strukturální pattern matching realizovaný v programovacím jazyce Coconut umožňuje, aby se ve vzorku nacházely i řetězce popř. řetězce spojené se zástupnými symboly (placeholdery). To je v ekosystému Pythonu relativní novinka, protože samotný programovací jazyk Python zápis takových vzorků nepodporuje (což je škoda). Ukažme si ovšem nejprve velmi jednoduchý příklad se vzorkem, který odpovídá libovolné hodnotě (teprve později se přiblížíme ke komplikovanějším vzorkům):

def say_hello(name): match name: case x: print(f"Hello {x}!") say_hello("Marvin")

Po spuštění se vypíše očekávaná zpráva:

Hello Marvin!

3. Výsledek transpřekladu se vzorkem odpovídajícím libovolnému řetězci

Tento skript bude (trans)přeložen do Pythonu následujícím způsobem. Povšimněte si, že se nejprve připraví pomocné proměnné naplňované při testu jednotlivých vzorků a posléze se pouze provede test s hodnotou True, která je konstantně přiřazena do druhé proměnné. Takto mechanicky jsou překládány všechny vzorky, což vede k poměrně dlouhému výslednému kódu (někdy o délce několika kilobajtů):

# Compiled Coconut: ----------------------------------------------------------- def say_hello(name): #1 (line in Coconut source) _coconut_case_match_to_0 = name #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = False #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_x = _coconut_sentinel #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_x = _coconut_case_match_to_0 #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = True #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) if _coconut_match_set_name_x is not _coconut_sentinel: #2 (line in Coconut source) x = _coconut_match_set_name_x #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) print("Hello {_coconut_format_0}!".format(_coconut_format_0=(x))) #4 (line in Coconut source) say_hello("Marvin") #7 (line in Coconut source)

4. Vzorek obsahující řetězec, zástupný symbol a další řetězec

Skript ze druhé kapitoly byl pouze jakousi ochutnávkou mnohem sofistikovanějších vzorků. Programovací jazyk Coconut totiž umožňuje, aby vzorek vypadat i takto:

řetězcový literál + zástupný symbol zástupný symbol + řetězcový literál řetězcový literál + zástupný symbol + řetězcový literál

V praxi to znamená, že v Coconutu není zapotřebí zneužívat regulární výrazy jen proto, abychom například zjistili, jaké jméno je použito ve větě „My name is Marvin.“ (včetně oné tečky na konci). Můžeme totiž zjištění jména ponechat na technologii pattern matchingu a program přepsat do podoby:

def say_hello(about_me): match about_me: case "My name is " + name + ".": print(f"Hello {name}!") say_hello("My name is Marvin.")

Poznámka: to v důsledku znamená, že programy psané v Coconutu většinou používají pattern matching i tam, kde by se v Pythonu musely používat regulární výrazy, řezy řetězců, použití metod string.startswith a string.endswithapod.

Podívejme se na výsledek získaný po spuštění tohoto skriptu, abychom zkontrolovali korektnost provedení pattern matchingu:

Hello Marvin!

5. Výsledek transpřekladu vzorku s textovým literálem následovaným zástupným symbolem

Zajímavé bude zjistit, jakým způsobem se vlastně předchozí skript (trans)přeloží do Pythonu, protože to naznačuje, jak bychom mohli tento problém řešit ručně. Povšimněte si, že Coconut detekoval zástupný symbol uprostřed řetězce a využil tedy metody startswith a endwith. Taktéž využil řezy řetězcem (tj. zápis řetězec[od:do]):

# Compiled Coconut: ----------------------------------------------------------- def say_hello(about_me): #1 (line in Coconut source) _coconut_case_match_to_0 = about_me #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = False #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_name = _coconut_sentinel #2 (line in Coconut source) if (_coconut.isinstance(_coconut_case_match_to_0, _coconut.str)) and (_coconut.len(_coconut_case_match_to_0) >= 12) and (_coconut_case_match_to_0.startswith("My name is ")) and (_coconut_case_match_to_0.endswith(".")): #2 (line in Coconut source) _coconut_match_temp_0 = _coconut_case_match_to_0[11:-1] #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_name = _coconut_match_temp_0 #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = True #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) if _coconut_match_set_name_name is not _coconut_sentinel: #2 (line in Coconut source) name = _coconut_match_set_name_name #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) print("Hello {_coconut_format_0}!".format(_coconut_format_0=(name))) #4 (line in Coconut source) say_hello("My name is Marvin.") #7 (line in Coconut source)

6. Několik vzorků obsahujících řetězec, zástupný symbol a další řetězec

Pochopitelně nám nic nebrání v přidání několika dalších vzorků založených na testování, jaké „pevné“ a „proměnné/zástupné“ části řetězec obsahuje. Například můžeme předchozí demonstrační příklad rozšířit o získání jmen z několika různých oznamovacích vět. Řešení založené na pattern matchingu je stále poměrně přímočaré a dobře čitelné:

def say_hello(about_me): match about_me: case "My name is " + name + ".": print(f"Hello {name}!") case "His name is " + name + ".": print(f"Hello {name}!") case "He is named " + name + ".": print(f"Hello {name}!") case _: print("Sorry, I don't know your name") say_hello("My name is Marvin.") say_hello("His name is Marvin.") say_hello("He is named Marvin.") say_hello("Its name is Marvin.")

Opět si vše otestujme:

Hello Marvin! Hello Marvin! Hello Marvin! Sorry, I don't know your name

7. Jediná větev case s několika vzorky spojenými operátorem |

Stejný algoritmus ovšem můžeme zapsat i odlišně, konkrétně s využitím znaku | ve vzorku. Takový vzorek je možné rozdělit na více řádků, ovšem musíme zde použít znak \ na konci, takže je otázkou, jestli se jedná o dobré řešení či nikoli (v tomto případě je asi vhodné, protože se nebude opakovat příkaz zapsaný přímo ve větvi):

def say_hello(about_me): match about_me: case "My name is " + name + "."| "His name is " + name + "." | "He is named " + name + ".": print(f"Hello {name}!") case _: print("Sorry, I don't know your name") say_hello("My name is Marvin.") say_hello("His name is Marvin.") say_hello("He is named Marvin.") say_hello("Its name is Marvin.")

Výsledek by měl být stejný, jako tomu bylo v předchozím demonstračním příkladu:

Hello Marvin! Hello Marvin! Hello Marvin! Sorry, I don't know your name

8. Test, zda je hodnota instancí nějaké třídy

V předchozím článku jsem si ukazovali i několik příkladů, v nichž byly použity n-tice nebo seznamy pro reprezentaci komplexních čísel. V těchto příkladech jsme rozhodovali o tom, zda je komplexní číslo nulové, zda obsahuje nulovou reálnou složku atd. Ovšem v praxi se spíše setkáme s tím, že bude komplexní číslo reprezentováno objektem, konkrétně instancí třídy Complex apod. (jedná se opět o školní příklad, protože Python obsahuje podporu pro komplexní čísla jako plnohodnotných základních datových typů).

Díky existenci strukturálního pattern matchingu však můžeme zapsat vzorky i pro objekty, konkrétně pro otestování, jaké jsou hodnoty atributů těchto objektů. Nebo se může jednat o jednoduchý test, jestli je vůbec hodnota typu Complex, přesněji řečeno instance této třídy (bez ohledu na hodnoty atributů tohoto objektu). Pokusme se tedy skripty z předchozího článku přepsat takovým způsobem, že se budou testovat i vlastnosti komplexního čísla typu Complex předaného do funkce test_number. Nejprve přidáme test, jestli je předaná hodnota typu Complex, v dalším příkladu pak přidáme i testy na atributy. Povšimněte si, že ve skriptu je obsažena podpora i pro původní reprezentaci komplexních čísel jako dvojice hodnot:

class Complex(): def __init__(self, real, imag): self.real = real self.imag = imag def __str__(self): return f"Complex number {self.real}+i{self.imag} represented as object" def test_number(value): match value: case (0, 0): print("Zero") case (real, 0) if real>0: print(f"Positive real number {real}") case (real, 0): print(f"Negative real number {real}") case (0, imag) if imag<0: print(f"Negative imaginary number {imag}") case (0, imag): print(f"Negative imaginary number {imag}") case (real, imag): print(f"Complex number {real}+i{imag}") case Complex(): print(value) case _: raise ValueError("Not a complex number") test_number((0,0)) test_number((1,0)) test_number((-1,0)) test_number((0,1)) test_number((0,-1)) test_number((1,1)) test_number(Complex(0,0)) test_number(Complex(1,0)) test_number(Complex(-1,0)) test_number(Complex(0,1)) test_number(Complex(0,-1)) test_number(Complex(1,1))

Vše si otestujeme spuštěním skriptu:

Zero Positive real number 1 Negative real number -1 Negative imaginary number 1 Negative imaginary number -1 Complex number 1+i1 Complex number 0+i0 represented as object Complex number 1+i0 represented as object Complex number -1+i0 represented as object Complex number 0+i1 represented as object Complex number 0+i-1 represented as object Complex number 1+i1 represented as object

9. Vzorek s testem atributů objektu, včetně podrobnější podmínky

V předchozím skriptu jsme testovali, jestli je předávaná hodnota typu Complex (tj. instancí této třídy). Jednalo se o následující vzorek:

case Complex(): print(value)

Ovšem relativně snadno můžeme přidat i test nejenom na typ hodnoty, ale i na konkrétní vlastnosti atributů tohoto objektu. Příkladem může být test na nulové komplexní číslo (tj. na „komplexní nulu“). Tento zápis vypadá následovně a je v této podobě kompatibilní i s jazykem Python:

case Complex(real=0, imag=0): print("Zero complex represented as object")

Jednoduše tedy můžeme přidat tento další test, který musí být umístěn za obecnějším testem, do skriptu, jenž získá následující podobu:

class Complex(): def __init__(self, real, imag): self.real = real self.imag = imag def __str__(self): return f"Complex number {self.real}+i{self.imag} represented as object" def test_number(value): match value: case (0, 0): print("Zero") case (real, 0) if real>0: print(f"Positive real number {real}") case (real, 0): print(f"Negative real number {real}") case (0, imag) if imag<0: print(f"Negative imaginary number {imag}") case (0, imag): print(f"Negative imaginary number {imag}") case (real, imag): print(f"Complex number {real}+i{imag}") case Complex(real=0, imag=0): print("Zero complex represented as object") case Complex(): print(value) case _: raise ValueError("Not a complex number") test_number((0,0)) test_number((1,0)) test_number((-1,0)) test_number((0,1)) test_number((0,-1)) test_number((1,1)) test_number(Complex(0,0)) test_number(Complex(1,0)) test_number(Complex(-1,0)) test_number(Complex(0,1)) test_number(Complex(0,-1)) test_number(Complex(1,1))

Následují výsledky s otestováním vlastností nové větve se vzorkem:

Zero Positive real number 1 Negative real number -1 Negative imaginary number 1 Negative imaginary number -1 Complex number 1+i1 Zero complex represented as object Complex number 1+i0 represented as object Complex number -1+i0 represented as object Complex number 0+i1 represented as object Complex number 0+i-1 represented as object Complex number 1+i1 represented as object

10. Test atributů objektu s dodatečnou podmínkou jejich existence

V některých situacích je vhodné zjistit, jestli objekt skutečně obsahuje zvolené atributy (protože netřídní atributy jsou v Pythonu vytvářeny dynamicky a není zaručena jejich existence ve všech případech). Vzorek s testem existence (a hodnoty) atributu musí před názvem atributu obsahovat tečku. Takový vzorek je unikátní pro jazyk Coconut a nelze ho použít přímo v Pythonu:

case Complex(.real=0, .imag=0): print("Zero complex represented as object")

Doplňme si tedy náš skript pro rozpoznávání různých variant komplexních čísel ještě o výše uvedenou větev s novým typem vzorku. Finální varianta bude vypadat následovně:

class Complex(): def __init__(self, real, imag): self.real = real self.imag = imag def __str__(self): return f"Complex number {self.real}+i{self.imag} represented as object" def test_number(value): match value: case (0, 0): print("Zero") case (real, 0) if real>0: print(f"Positive real number {real}") case (real, 0): print(f"Negative real number {real}") case (0, imag) if imag<0: print(f"Negative imaginary number {imag}") case (0, imag): print(f"Negative imaginary number {imag}") case (real, imag): print(f"Complex number {real}+i{imag}") case Complex(.real=0, .imag=0): print("Zero complex represented as object") case Complex(): print(value) case _: raise ValueError("Not a complex number") test_number((0,0)) test_number((1,0)) test_number((-1,0)) test_number((0,1)) test_number((0,-1)) test_number((1,1)) test_number(Complex(0,0)) test_number(Complex(1,0)) test_number(Complex(-1,0)) test_number(Complex(0,1)) test_number(Complex(0,-1)) test_number(Complex(1,1))

Vše si otestujme:

Zero Positive real number 1 Negative real number -1 Negative imaginary number 1 Negative imaginary number -1 Complex number 1+i1 Zero complex represented as object Complex number 1+i0 represented as object Complex number -1+i0 represented as object Complex number 0+i1 represented as object Complex number 0+i-1 represented as object Complex number 1+i1 represented as object

11. Strukturální pattern matching se slovníky

Prozatím jsme si ukázali zhruba jen polovinu typů strukturálních vzorků. Víme již, jak zjistit (a popř. zachytit) hodnoty prvků seznamu. Ovšem prakticky stejným způsobem lze pracovat i s množinami a se slovníky. V následujícím skriptu jsou ukázány vzorky, které nám umožní zjistit, zda předaný slovník obsahuje hodnoty uložené pod zadanými klíči. Jedná se o (zjednodušenou) implementaci funkci pro login, které se předává buď slovník se jménem a příjmením uživatele, nebo slovník s jeho vygenerovaným ID. Na obě možnosti, které mohou nastat, je možné reagovat následujícím způsobem. Povšimněte si, že (podle očekávání) dokážeme zachytit jméno a příjmení popř. ID do zástupných symbolů x a y, popř. pouze do symbolu x:

def login(value): match value: case {"name": x, "surname": y}: print(f"User identified by name {x} and surname {y}") case {"id": x}: print(f"User identified by ID {x}") else: print("Unable to identify user") login({"name": "John", "surname": "Joe"}) login({"id": 42}) login({"id": 42, "name": "John"}) login({"id": 42, "name": "John", "surname": "Joe"}) login({"foo": "bar"})

Ukázka, jak tento skript pracuje:

User identified by name John and surname Joe User identified by ID 42 User identified by ID 42 User identified by name John and surname Joe Unable to identify user

12. Vzorky založené na seznamu

Poměrně často se setkáme se situací, kdy je nutné zjistit, jestli nějaká n-tice nebo seznam začíná popř. zda končí nějakou sekvencí hodnot. A pokud n-tice resp. seznam má odpovídající začátek nebo konec, budeme chtít uložit zbytek sekvence do zástupného symbolu a dále ho nějakým způsobem zpracovat. I tohoto chování je pochopitelně možné v jazyku Coconut dosáhnout, na rozdíl od Pythonu, kde to alespoň prozatím možné není.

13. Vzorek se seznamem se známou hlavou (head)

V dalším demonstračním příkladu je ukázán vzorek, který odpovídá seznamu začínajícího třemi prvky se známou hodnotou 1, 2 a 3. V případě, že seznam obsahuje více hodnot, budou tyto hodnoty uloženy do zástupného symbolu x, což je vlastně chování velmi podobné vzorkům s řetězci:

def list_type(value): match value: case [1, 2, 3] + x: print(f"List starting with expected head, followed by item(s) = {x}") else: print(f"Unexpected value {value}") [] |> list_type [1] |> list_type [1, 2] |> list_type [1, 2, 3] |> list_type [1, 2, 3, 4] |> list_type [1, 2, 3, 4, 5] |> list_type [2, 2, 3, 4, 5] |> list_type

Pokusme se tento skript spustit a zjistit, jakým způsobem rozpozná či naopak nerozpozná vzor pro seznamy různé délky a obsahu:

Unexpected value [] Unexpected value [1] Unexpected value [1, 2] List starting with expected head, followed by item(s) = [] List starting with expected head, followed by item(s) = [4] List starting with expected head, followed by item(s) = [4, 5] Unexpected value [2, 2, 3, 4, 5]

Povšimněte si, že do zástupného symbolu x je vždy uložen zbytek seznamu, kromě známé a ve vzorku specifikované „hlavy“ seznamu.

14. Výsledek transpřekladu se vzorkem obsahujícím seznam se známou hlavou

Použití podobných vzorků, jakým je i vzorek z předchozí kapitoly, může být v praxi velmi užitečné, takže se podívejme na to, jak je vlastně celá funkce přeložena do Pythonu:

# Compiled Coconut: ----------------------------------------------------------- def list_type(value): #1 (line in Coconut source) _coconut_case_match_to_0 = value #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = False #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_x = _coconut_sentinel #2 (line in Coconut source) if (_coconut.isinstance(_coconut_case_match_to_0, _coconut.abc.Sequence)) and (_coconut.len(_coconut_case_match_to_0) >= 3) and (_coconut_case_match_to_0[0] == 1) and (_coconut_case_match_to_0[1] == 2) and (_coconut_case_match_to_0[2] == 3): #2 (line in Coconut source) _coconut_match_temp_0 = _coconut.list(_coconut_case_match_to_0[3:]) #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_x = _coconut_match_temp_0 #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = True #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) if _coconut_match_set_name_x is not _coconut_sentinel: #2 (line in Coconut source) x = _coconut_match_set_name_x #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) print("List starting with expected head, followed by item(s) = {_coconut_format_0}".format(_coconut_format_0=(x))) #4 (line in Coconut source) if not _coconut_case_match_check_0: #5 (line in Coconut source) print("Unexpected value {_coconut_format_0}".format(_coconut_format_0=(value))) #6 (line in Coconut source) (list_type)([]) #9 (line in Coconut source) (list_type)([1,]) #10 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2]) #11 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3]) #12 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3, 4]) #13 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3, 4, 5]) #14 (line in Coconut source) (list_type)([2, 2, 3, 4, 5]) #15 (line in Coconut source)

Poznámka: Coconut už v době překladu zná začátek seznamu, takže může použít operace řezu atd.

15. Vzorek se seznamem se známým koncem (tail)

Podobným způsobem je možné napsat funkci se vzorkem, který rozpozná, jestli seznam končí trojicí prvků [7, 8, 9]. Začátek takového seznamu (obecně n prvků nebo i prázdný seznam) je v takovém případě vložen do zástupného symbolu nazvaného x:

def list_type(value): match value: case x + [7, 8, 9]: print(f"List ending with expected tail, preceded by item(s) = {x}") else: print(f"Unexpected value {value}") [8, 9] |> list_type [7, 8, 9] |> list_type [6, 7, 8, 9] |> list_type [5, 6, 7, 8, 9] |> list_type [4, 5, 6, 7, 8, 9] |> list_type [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] |> list_type [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] |> list_type [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] |> list_type [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1] |> list_type

Otestujme si tento skript, a to opět pro seznamy s různým obsahem:

Unexpected value [8, 9] List ending with expected tail, preceded by item(s) = [] List ending with expected tail, preceded by item(s) = [6] List ending with expected tail, preceded by item(s) = [5, 6] List ending with expected tail, preceded by item(s) = [4, 5, 6] List ending with expected tail, preceded by item(s) = [3, 4, 5, 6] List ending with expected tail, preceded by item(s) = [2, 3, 4, 5, 6] List ending with expected tail, preceded by item(s) = [1, 2, 3, 4, 5, 6] Unexpected value [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1]

16. Výsledek transpřekladu

V (trans)přeloženém kódu opět můžeme vidět operace řezu (slice), tentokrát však se zápornými indexy, tj. s indexy, které se počítají od konce seznamu či jiné sekvence:

# Compiled Coconut: ----------------------------------------------------------- def list_type(value): #1 (line in Coconut source) _coconut_case_match_to_0 = value #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = False #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_x = _coconut_sentinel #2 (line in Coconut source) if (_coconut.isinstance(_coconut_case_match_to_0, _coconut.abc.Sequence)) and (_coconut.len(_coconut_case_match_to_0) >= 3) and (_coconut_case_match_to_0[-3] == 7) and (_coconut_case_match_to_0[-2] == 8) and (_coconut_case_match_to_0[-1] == 9): #2 (line in Coconut source) _coconut_match_temp_0 = _coconut.list(_coconut_case_match_to_0[:-3]) #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_x = _coconut_match_temp_0 #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = True #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) if _coconut_match_set_name_x is not _coconut_sentinel: #2 (line in Coconut source) x = _coconut_match_set_name_x #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) print("List ending with expected tail, preceded by item(s) = {_coconut_format_0}".format(_coconut_format_0=(x))) #4 (line in Coconut source) if not _coconut_case_match_check_0: #5 (line in Coconut source) print("Unexpected value {_coconut_format_0}".format(_coconut_format_0=(value))) #6 (line in Coconut source) (list_type)([8, 9]) #9 (line in Coconut source) (list_type)([7, 8, 9]) #10 (line in Coconut source) (list_type)([6, 7, 8, 9]) #11 (line in Coconut source) (list_type)([5, 6, 7, 8, 9]) #12 (line in Coconut source) (list_type)([4, 5, 6, 7, 8, 9]) #13 (line in Coconut source) (list_type)([3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) #14 (line in Coconut source) (list_type)([2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) #15 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) #16 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1]) #17 (line in Coconut source)

17. Vzorek se známým začátkem i koncem seznamu

Dostáváme se k dnešnímu poslednímu příkladu. V něm je použit vzorek se seznamem, u kterého jsou známé prvky jak na jeho začátku, tak i na jeho konci. I takové vzorky nám Coconut umožňuje specifikovat, pochopitelně s tím, že „prostředek“ seznamu se opět uloží do zvoleného zástupného symbolu. A navíc je možné přidat i doplňkový test, pokud to bude zapotřebí:

def list_type(value): match value: case [1, 2, 3] + x + [7, 8, 9]: print(f"Items between head and tail: {x}") else: print(f"Unexpected value {value}") [1, 2, 3, 7, 8, 9] |> list_type [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9] |> list_type [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9] |> list_type [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] |> list_type [9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] |> list_type [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1] |> list_type

Items between head and tail: [] Items between head and tail: [6] Items between head and tail: [5, 6] Items between head and tail: [4, 5, 6] Unexpected value [9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Unexpected value [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1]

18. Výsledek transpřekladu

Již naposledy se podívejme na to, jak vypadá výsledek (trans)překladu skriptu ze sedmnácté kapitoly. Uvidíme zde poměrně otrockou kontrolu prvních a posledních prvků v seznamu. Tuto část by pravděpodobně bylo možné napsat lépe (opět s využitím řezů porovnávaných s konstantní sekvencí atd.):

# Compiled Coconut: ----------------------------------------------------------- def list_type(value): #1 (line in Coconut source) _coconut_case_match_to_0 = value #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = False #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_x = _coconut_sentinel #2 (line in Coconut source) if (_coconut.isinstance(_coconut_case_match_to_0, _coconut.abc.Sequence)) and (_coconut.len(_coconut_case_match_to_0) >= 6) and (_coconut_case_match_to_0[0] == 1) and (_coconut_case_match_to_0[1] == 2) and (_coconut_case_match_to_0[2] == 3) and (_coconut_case_match_to_0[-3] == 7) and (_coconut_case_match_to_0[-2] == 8) and (_coconut_case_match_to_0[-1] == 9): #2 (line in Coconut source) _coconut_match_temp_0 = _coconut.list(_coconut_case_match_to_0[3:-3]) #2 (line in Coconut source) _coconut_match_set_name_x = _coconut_match_temp_0 #2 (line in Coconut source) _coconut_case_match_check_0 = True #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) if _coconut_match_set_name_x is not _coconut_sentinel: #2 (line in Coconut source) x = _coconut_match_set_name_x #2 (line in Coconut source) if _coconut_case_match_check_0: #2 (line in Coconut source) print("Items between head and tail: {_coconut_format_0}".format(_coconut_format_0=(x))) #4 (line in Coconut source) if not _coconut_case_match_check_0: #5 (line in Coconut source) print("Unexpected value {_coconut_format_0}".format(_coconut_format_0=(value))) #6 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3, 7, 8, 9]) #9 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3, 6, 7, 8, 9]) #10 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9]) #11 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) #12 (line in Coconut source) (list_type)([9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) #13 (line in Coconut source) (list_type)([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1]) #14 (line in Coconut source)

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech prozatím popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Coconut byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs.

# Příklad Stručný popis Adresa 1 hello-world.coco Program typu „Hello, world“ naprogramovaný v jazyce Coconut https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/hello-world.coco 2 hello-world.py překlad pipeline s voláním funkce print do Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/hello-world.py 3 hello-world-non-optim.py ukázka celého souboru (čistý Python), který vznikne výsledkem transpřekladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/hello-world-non-optim.py 4 hello-world-minified.py ukázka celého souboru (čistý Python), který vznikne výsledkem transpřekladu s povolenou minifikací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/hello-world-minified.py 5 lambda-old-style.coco zápis anonymní funkce s využitím operátoru → (původní styl Pythonu) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-old-style.coco 6 lambda-old-style.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-old-style.py 7 lambda-new-style.coco zápis anonymní funkce s využitím operátoru ⇒ (doporučovaný styl) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-new-style.coco 8 lambda-new-style.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-new-style.py 9 original-factorial-1.py výpočet faktoriálu naprogramovaný v Pythonu: použití anonymní funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-factorial-1.py 10 original-factorial-2.py výpočet faktoriálu naprogramovaný v Pythonu: vnořené anonymní funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-factorial-2.py 11 original-factorial-3.py výpočet tabulky s faktoriály bez použití programových smyček https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-factorial-3.py 12 lambda-factorial-1.coco výpočet faktoriálu s anonymní funkcí se dvěma parametry (nekorektní zápis) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-1.coco 13 lambda-factorial-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-1.py 14 lambda-factorial-2.coco výpočet faktoriálu s anonymní funkcí se dvěma parametry (korektní zápis) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-2.coco 15 lambda-factorial-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-2.py 16 lambda-factorial-3.coco vnořené anonymní funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-3.coco 17 lambda-factorial-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-3.py 18 lambda-factorial-4.coco výpočet tabulky s faktoriály bez použití programových smyček https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-4.coco 19 lambda-factorial-4.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-4.py 20 lambda-factorial-5.coco výpočet tabulky s faktoriály bez použití programových smyček + použití pipe https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-5.coco 21 lambda-factorial-5.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-5.py 22 implicit-lambda-1.coco lambda výraz s implicitním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/implicit-lambda-1.coco 23 implicit-lambda-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/implicit-lambda-1.py 24 implicit-lambda-2.coco lambda výraz bez parametru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/implicit-lambda-2.coco 25 implicit-lambda-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/implicit-lambda-2.py 26 statement-lambda-1.coco plnohodnotná anonymní funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-1.coco 27 statement-lambda-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-1.py 28 statement-lambda-2.coco anonymní funkce s příkazem a výrazem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-2.coco 29 statement-lambda-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-2.py 30 statement-lambda-type-hints.coco anonymní funkce s typovými informacemi https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-type-hints.coco 31 statement-lambda-type-hints-python-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu verze 2 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-type-hints-python-2.py 32 statement-lambda-type-hints-python-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu verze 3 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-type-hints-python-3.py 33 original-partial-1.py částečně vyhodnocená funkce, realizace provedená ve standardním Pythonu, první verze (funkce se dvěma parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-partial-1.py 34 original-partial-2.py částečně vyhodnocená funkce, realizace provedená ve standardním Pythonu, druhá verze (funkce se třemi parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-partial-2.py 35 original-partial-3.py částečně vyhodnocená funkce, realizace provedená ve standardním Pythonu, třetí verze (funkce se čtyřmi parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-partial-3.py 36 partial-1.coco částečně vyhodnocená funkce zapsaná v jazyku Coconut, první verze (funkce se dvěma parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-1.coco 37 partial-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-1.py 38 partial-2.coco částečně vyhodnocená funkce zapsaná v jazyku Coconut, druhá verze (funkce se třemi parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-2.coco 39 partial-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-2.py 40 partial-3.coco částečně vyhodnocená funkce zapsaná v jazyku Coconut, třetí verze (funkce se čtyřmi parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-3.coco 41 partial-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-3.py 42 partial-map.coco částečně vyhodnocená funkce vyššího řádu fmap https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-map.coco 43 partial-map.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-map.py 44 sequences1A.coco ukázka rozdílu v chování funkcí map a fmap https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences1A.coco 45 sequences1A.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences1A.py 46 sequences1B.coco přepis předchozího demonstračního příkladu tak, že se využije zkrácený zápis lambda výrazů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences1B.coco 47 sequences1B.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences1B.py 48 sequences1C.coco přepis předchozího demonstračního příkladu tak, že se využije zkrácený zápis lambda výrazů s implicitním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences1C.coco 49 sequences1C.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences1C.py 50 sequences2A.coco ukázka funkcí reduce, takewhile a dropwhile https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences2A.coco 51 sequences2A.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences2A.py 52 sequences2B.coco přepis předchozího demonstračního příkladu tak, že se využije zkrácený zápis lambda výrazů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences2B.coco 53 sequences2B.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences2B.py 54 sequences2C.coco přepis předchozího demonstračního příkladu tak, že se využije zkrácený zápis lambda výrazů s implicitním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences2C.coco 55 sequences2C.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/se­quences2C.py 56 custom-operator-1.coco vytvoření nového binárního operátoru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/custom-operator-1.coco 57 custom-operator-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/custom-operator-1.py 58 custom-operator-2.coco vytvoření nového binárního operátoru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/custom-operator-2.coco 59 custom-operator-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/custom-operator-2.py 60 custom-operator-3.coco vytvoření nového unárního operátoru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/custom-operator-3.coco 61 custom-operator-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/custom-operator-3.py 62 infix-notation-1.coco infixový zápis volání funkce add https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/infix-notation-1.coco 63 infix-notation-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/infix-notation-1.py 64 infix-notation-2.coco infixový zápis volání funkce factorial https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/infix-notation-2.coco 65 infix-notation-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/infix-notation-2.py 66 infix-notation-3.coco infixová definice funkce nad https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/infix-notation-3.coco 67 infix-notation-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/infix-notation-3.py 68 infix-notation-4.coco infixový zápis volání funkcí a priorita operací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/infix-notation-4.coco 69 infix-notation-4.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/infix-notation-4.py 70 py3-only-async-await.coco konstrukce platná pouze v Pythonu 3.x – async a await https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/py3-only-async-await.coco 71 py3-only-async-await.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu verze 3.x https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/py3-only-async-await.py 72 py3-only-counter_closure.coco konstrukce platná pouze v Pythonu 3.x – nelokální proměnná https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/py3-only-counter_closure.coco 73 py3-only-counter_closure.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu verze 3.x https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/py3-only-counter_closure.py 74 py3-only-walrus-operator.coco konstrukce platná pouze v Pythonu 3.x – mroží operátor https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/py3-only-walrus-operator.coco 75 py3-only-walrus-operator.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu verze 3.x https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/py3-only-walrus-operator.py 76 pipeline-basic.coco základní forma kolony, v níž data proudí zleva doprava https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-basic.coco 77 pipeline-basic.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-basic.py 78 pipeline-backward.coco základní forma kolony, v níž data proudí zprava doleva https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-backward.coco 79 pipeline-backward.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-backward.py 80 pipeline-none-not-aware.coco kolona, která nerozeznává hodnoty None https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-none-not-aware.coco 81 pipeline-none-not-aware.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-none-not-aware.py 82 pipeline-none-aware.coco kolona, která rozeznává hodnoty None https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-none-aware.coco 83 pipeline-none-aware.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-none-aware.py 84 pipeline-none-aware-2.coco kolona, která rozeznává hodnoty None, explicitní tisk výsledků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-none-aware-2.coco 85 pipeline-none-aware-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-none-aware-2.py 86 pipeline-backward-none-not-aware.coco „zpětná“ kolona, která nerozeznává hodnoty None https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-backward-none-not-aware.coco 87 pipeline-backward-none-not-aware.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-backward-none-not-aware.py 88 pipeline-backward-none-aware.coco „zpětná“ kolona, která rozeznává hodnoty None https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-backward-none-aware.coco 89 pipeline-backward-none-aware.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-backward-none-aware.py 90 pipeline-multiple-arguments.coco kolona přenášející větší množství argumentů mezi funkcemi https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-multiple-arguments.coco 91 pipeline-multiple-arguments.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-multiple-arguments.py 92 pipeline-multiple-arguments-2.coco použití standardního operátoru pro rozdíl v koloně https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-multiple-arguments-2.coco 93 pipeline-multiple-arguments-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-multiple-arguments-2.py 94 pipeline-keyword-arguments.coco kolona přenášející keyword argumenty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-keyword-arguments.coco 95 pipeline-keyword-arguments.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pipeline-keyword-arguments.py 96 function-composition-1.coco použití kompozice funkcí v koloně https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/function-composition-1.coco 97 function-composition-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/function-composition-1.py 98 function-composition-2.coco uložení kompozice funkcí do nového symbolu (nové funkce) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/function-composition-2.coco 99 function-composition-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/function-composition-2.py 100 function-composition-3.coco kompozice funkcí operátorem <.. https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/function-composition-3.coco 101 function-composition-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/function-composition-3.py 102 function-composition-4.coco kompozice funkcí a hodnota None https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/function-composition-4.coco 103 function-composition-4.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/function-composition-4.py 104 pattern-matching-1.coco výpočet faktoriálu realizovaný v původní syntaxi jazyka Coconut https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-1.coco 105 pattern-matching-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-1.py 106 pattern-matching-2.coco výpočet faktoriálu realizovaný v syntaxi jazyka Coconut kompatibilní s Pythonem 3.10 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-2.coco 107 pattern-matching-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-2.py 108 pattern-matching-3.coco ve větvi s rekurzí se kontroluje, zda je vstupní hodnota kladná https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-3.coco 109 pattern-matching-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-3.py 110 pattern-matching-4.coco test na typ předané hodnoty (původní syntaxe) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-4.coco 111 pattern-matching-4.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-4.py 112 pattern-matching-5.coco test na typ předané hodnoty (nová syntaxe) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-5.coco 113 pattern-matching-5.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-5.py 114 pattern-matching-6.coco spojení dvou vzorků pomocí operátoru | https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-6.coco 115 pattern-matching-6.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-6.py 116 pattern-matching-7.coco zjištění, kolik prvků obsahuje sezname https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-7.coco 117 pattern-matching-7.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-7.py 118 pattern-matching-8.coco vylepšení předchozího příkladu, tisk hodnot prvků ze seznamu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-8.coco 119 pattern-matching-8.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-8.py 120 pattern-matching-9.coco test, zda je do funkce list_type předán skutečně seznam, první varianta https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-9.coco 121 pattern-matching-9.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-9.py 122 pattern-matching-A.coco test, zda je do funkce list_type předán skutečně seznam, druhá varianta https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-A.coco 123 pattern-matching-A.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-A.py 124 pattern-matching-B.coco pattern matching a dvojice hodnot představujících komplexní čísla https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-B.coco 125 pattern-matching-B.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-B.py 126 pattern-matching-C.coco detekce, zda není reálná nebo imaginární složka komplexního čísla nulová https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-C.coco 127 pattern-matching-C.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-C.py 128 pattern-matching-D.coco dtto, ovšem využití seznamu s dvojicí hodnot namísto n-tice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-D.coco 129 pattern-matching-D.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-D.py 129 pattern-matching-E.coco test, jaké hodnoty jsou uloženy ve dvojici https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-E.coco 130 pattern-matching-E.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-E.py 131 pattern-matching-F.coco vzorek odpovídající libovolnému řetězci https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-F.coco 132 pattern-matching-F.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-F.py 133 pattern-matching-G.coco vzorek obsahující řetězec, zástupný symbol a další řetězec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-G.coco 134 pattern-matching-G.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-G.py 135 pattern-matching-H.coco několik vzorků obsahujících řetězec, zástupný symbol a další řetězec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-H.coco 136 pattern-matching-H.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-H.py 137 pattern-matching-I.coco test, zda je hodnota instancí nějaké třídy https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-I.coco 138 pattern-matching-I.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-I.py 139 pattern-matching-J.coco vzorek s testem atributů objektu, včetně podrobnější podmínky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-J.coco 140 pattern-matching-J.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-J.py 141 pattern-matching-K.coco test atributů objektu s dodatečnou podmínkou jejich existence https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-K.coco 142 pattern-matching-K.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-K.py 143 pattern-matching-L.coco strukturální pattern matching se slovníky https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-L.coco 144 pattern-matching-L.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-L.py 145 pattern-matching-M.coco vzorek se seznamem se známou hlavou (head) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-M.coco 146 pattern-matching-M.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-M.py 147 pattern-matching-N.coco vzorek se seznamem se známým koncem (tail) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-N.coco 148 pattern-matching-N.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-N.py 149 pattern-matching-O.coco vzorek se seznamem se známou hlavou a současně i koncem (head + tail) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-O.coco 150 pattern-matching-O.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/pattern-matching-O.py

20. Odkazy na Internetu