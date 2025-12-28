Phoenix je nový X Server psaný v jazyce Zig, ATI Radeony z roku 2002 dostanou vylepšený ovladač

Phoenix je nový X Server psaný v jazyce Zig
Pro všechny fanoušky X11 tu není jen X.Org Server a jeho rebelský fork XLibre, nově mohou experimentovat se zbrusu novým X Serverem, psaným na zelené louce v jazyku Zig. Výhodou by tak měla být mimo jiné z toho jazyka plynoucí vyšší bezpečnost.
Phoenix není v tuto chvíli běžně použitelný, ač již podporuje rendering jednoduchých aplikací s GLX, EGL či Vulkan. Kam nakonec projekt dojde a zdali naplní své cíle podpory věcí včetně HDR a VRR, to se teprve ukáže. Podrobněji na Gitu projektu.
Wayback 0.3, nová verze vrstvy pro běh X11 desktopů nad Waylandem
Konec roku přináší také novou vývojovou verzi 0.3 projektu Wayback. Tato vrstva umožňující chod prostředí vzniknuvších pro X11 nad Wayland kompozitory je nadále vyvíjena a lze tak stále předpokládat, že jednoho dnes se ukáže býti řešením pro stará grafická rozhraní, která už nikdy nikdo pro Wayland nepředělá.
Projekt Wayback je v posledních měsících k dispozici v komunitních repozitářích Alpine Linuxu a také jej lze nasadit v rámci Fedory 42 a 43. Verze 0.3 nepřináší žádné zásadní velké změny, jde spíše i dílčí aktualizaci, za zmínku však stojí, že tvůrci projektu se momentálně vrtají v možnosti přejít s Waylandem z rootovského běhu na běh bez roota. Ale o tom až v roce příštím. Podrobněji také ve videu z letošní XDC konference.
Wine 11.0-rc4 opravuje 22 chyb
Proces směřující k vydání Wine 11 má za sebou již čtvrtého kandidáta. V něm tvůrci opravili 22 z nahlášených chyb.
Nejstarší sahá do dávné minulosti a týká se pomalého běhu s vysokou zátěží CPU u přístupu k paralelnímu portu. Má číslo 3845 a nahlášena byla v listopadu 2005, tedy její uzavření trvalo více než 20 let (z nichž minimálně o 15 letech se dá říci, že paralelní port už moc lidí nezajímal).
Další z uzavřených chyb se týká třeba spouštění programu Alcohol 52%, kdysi oblíbeného nástroje pro hraní pirátských kopií her na Windows. Nahlášeno loni v listopadu. Více v přehledu na domovském webu projektu.
Libreboot 26.01-rc1 přidává podporu dalších strojů
Nové zkušební vydání projektu Coreboot / Libreboot je na světě a s ním i podpora inicializace dalších strojů, které dosud musely spoléhat na svůj původní, uzavřený firmware. Konkrétně se mezi podporované nově zařazují stroje jako Topton X2E N150, Lenovo ThinkPad T580, HP Pro 3500 Series.
Zejména poslední jmenovaný může být zajímavým archeologickým experimentem, jde o stroje HP generací Sandy a Ivy Bridge, před pár lety jsem psal o HP All-in-one PC 3520, pro představu. Jinak projekt Libreboot i s touto verzí opět posouvá kvalitu svého build systému, došlo i na některé opravy chyb a další menší vylepšení. Podrobnosti v oznámení na domovském webu Libreboot.
Nový ovladač pro 20 až 23 let staré Radeony
Linux 6.19 přinese přechod GCN 1.0/1.1 Radeonů starých až 13 let na současný ovladač AMDGPU, což jim mimo jiné přinese podporu API Vulkan (pozn.: na Solusu je to už nyní v rámci Linuxu 6.17.8 a opravdu to s Radeonem HD 7770 funguje) Pavel Ondračka jde ale ještě dál, stále opracuje na optimalizacích pro bíce než 20 let staré Radeony, s Gallium3D ovladačem R300g v rámci Mesa.
O jeho práci jsme psali v roce 2022, v roce 2023, v roce 2024 a tak ani letos nevynecháme, a to ani na konci roku.
Optimalizace se týkají dalších oblastí (tzv. pop-free clipping a z nich plynoucí oprava pro testy dEQP OpenGL ES 2, které dosud selhávaly a týkalo se to Radeonů od R300 po R500 / X1900 – kód je založen na předchozí implementaci podpory v rámci generace R600 / HD 2900 XT, která zase vycházela z implementace pro GCN Radeony v rámci jejich nyní opouštěného ovladače ve prospěch AMDGPU). Nově začleněný kód není nový, Pavel jej do ovladače poslal před dvěma měsíci, od té doby vyřešil několik problémů a nyní došlo na začlenění.
Očekávat lze, že se objeví v rámci vydání Mesa 26.0 v prvním čtvrtletí příštího roku.
Potvrzeno: LibreOffice 26.2 už bez označení „Community Edition“
Poměrně krátký život mělo označování standardního vydání kancelářského balíku LibreOffice nálepkou „Community“. Ta s únorovým vydáním pro příští rok v únoru skončí. Nedávala smysl, neměla kýžený efekt. Naopak, podobně jako dřívější označení „Personal Edition“, i tato „Community Edition“ vedla spíše ke zmatení uživatelů. Odstranění označení bylo projednáno na červnovém zasedání Board of Directors a nyní začleněno do příslušné větve projektu pro vydání LibreOffice 26.2, prostě LibreOffice.