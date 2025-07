Plasma Bigscreen se vrací, Instalátor FreeBSD zvládne KDE Plasma

Plasma Bigscreen se vrací

Plasma Bigscreen je název projektu KDE, který je určen pro použití v situacích, kdy je počítač připojen k televizi nebo projektoru. Když KDE spustilo Plasma 6, projekt Bigscreen byl opuštěn a zdálo se, že bude ukončen. Web Neowin uvádí, že se na projektu Plasma Bigscreen opět pracuje.

Projekt byl opuštěn během velkého přechodu na Plasma 6 v loňském roce, protože nikdo ho nestihl včas portovat pro velké vydání. Vývojář Devin nedávno začal s úklidem repozitáře a poté se pustil do přepracování rozhraní, přičemž čerpal inspiraci ze starších návrhů Breeze. Domovská obrazovka byla zploštěna a byly odstraněny pozadí panelů.

Plasma Bigscreen

Instalátor FreeBSD zvládne KDE Plasma

Jednou z věcí, která v instalačním procesu operačního systému FreeBSD chybí, je snadná instalace kompletního desktopového prostředí. Zdá se, že se to konečně změní ve FreeBSD 15.0, protože projekt Laptop Support and Usability Improvements nadace FreeBSD pracuje na přidání podpory pro instalaci prostředí KDE Plasma přes bsdinstall.





Proces bude fungovat tak, že prostřednictvím sady dialogových oken v instalačním programu FreeBSD si uživatel může vybrat instalaci KDE, která ho pak provede instalací správného grafického ovladače a přidáním uživatelů. Po dokončení instalace se počítač restartuje a načte přímo SDDM, což vám umožní přihlásit se do nainstalovaného desktopového prostředí KDE Plasma. Budoucí plány budou zahrnovat další desktopová prostředí a možnost instalace sad desktopových aplikací.

Instalátor FreeBSD 15.0

Linux Mint plánuje nové verze

Tým Linux Mint pracuje na beta verzi Linux Mint 22.2. Tato nová verze přináší jádro HWE, ověřování otisků prstů, aktualizace motivů, podporu akcentních barev a vylepšenou kompatibilitu s libAdwaita. Pokračují také práce na edici Cinnamon.

Datum vydání není stanoveno, ale beta verze bude k dispozici koncem července nebo začátkem srpna. Po vydání stabilní verze Linux Mint 22.2 se pozornost pravděpodobně v září přesune na LMDE 7 s kódovým označením Gigi. Gigi bude obsahovat všechna vylepšení obsažená v Linux Mint 22.2, ale bude založena na balíčcích Debian 13 namísto Ubuntu 24.04. Dalším klíčovým vylepšením LMDE 7 oproti LMDE 6 bude podpora OEM instalací.

Linux Mint

Argon ONE Up

Společnost Argon Forty, výrobce nejlépe konstruovaných a nejoblíbenějších pouzder pro Raspberry Pi (řada Argon ONE) představila Argon ONE Up, open-source notebook poháněný Raspberry Pi Compute Module 5. Argon ONE UP bude brzy uveden na trh prostřednictvím kampaně na Kickstarteru.

Nejsou známy žádné podrobnosti o ceně ani výdrži baterie, ale hliníkové šasi obsahuje 14palcový displej, 1080p webovou kameru, podsvícenou klávesnice s multitouch trackpadem, vestavěné stereo reproduktory, čtečku microSD karet a slot M.2 2280. K dispozici je také přídavný modul, který lze připojit k portům USB-C a poskytuje externí 40pinový GPIO konektor s tlačítkem napájení.

Argon ONE Up

Nově vydáno

Projekt SparkyLinux vydal aktualizaci své stabilní větve s číslem 7.8, která také opravuje konflikt balíčků při práci s některými multimediálními balíčky. StormOS, desktopová distribuce založená na Arch Linuxu vyšel ve verzi 07–19–2025. Vyšel Oreon 10–2507, nové vydání živé distribuce založené na RHEL, která se snaží kombinovat stabilitu a bezpečnost podnikové distribuce Linuxu s uživatelsky přívětivými funkcemi. Expirion Linux, desktopová distribuce založená na Devuanu, která nabízí desktopové edice LXQt a Xfce je k dispozici ve verzi 6.0–20250717.