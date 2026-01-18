Priorita procesů v KDE Plasma, měření teplot pro Intel Arc

Týden v KDE: nejen UI nástroj pro priority procesů
Budoucí vydání KDE Plasma 6.6 došlo do fáze feature freeze, pročež se uzavírají dveře pro přidávání nových vlastností. Rovnou úvodem si tak můžeme říci, že v přehledu novinek projektu KDE se nám tak začne objevovat nové spojení: Plasma 6.7.0.
Plasmu 6.6 teď čeká zhruba měsíc trvající období, kdy se budou vývojáři soustředit výhradně na opravování průběžně se objevovaných chyb. Jak Nate Graham a spol. dodávají, už tento týden je oprav slušné množství. Z posledních novinek před mrazákem pak šest-šestka dostává v podnadpisu naznačenou podporu pro nastavování priorit procesů přímo v grafickém rozhraní.
Plasma 6.7.0 přinese ve widgetu pro nastavení jasu a barev nový přepínač pro rychlé přepnutí mezi světlým a tmavým vzhledem prostředí (prozatím bez přechodového efektu, bude doplněn později). Dále pak globální nastavení pro push-to-talk.
Z vylepšení UI tu tento týden máme jednu položku do Plasmy 6.5.6 (úprava chování kalibračního nástroje pro HDR), několik věcí dostává Plasma 6.6.0, ale jinak už jde o věci mířící primárně do Plasmy 6.7.0 a dále pak KDE Frameworks 6.23. KDE Gear 26.04.0 pak obsahuje úpravy, kdy nastavení pro zvuková CD se objeví jen v případě, že počítač obsahuje příslušnou mechaniku.
Oprav chyb je tento týden vskutku slušné množství. Čtyři věci míří do verze Plasma 6.5.5, Plasma 6.5.6 si připisuje tři opravy a Plasma 6.6.0 celkem čtyři, přičemž první oprava pak přichází do již zmíněné Plasmy 6.7.0 – vývojáři se tento týden zkrátka rozkročili doširoka a totéž platí i pro Frameworks 6.22.1 a Frameworks 6.23, přičemž Nate dále zmiňuje ještě dvě opravy v Qt 6.10.3, které řeší pády Plasmy za určitých okolností.
Plasma 6.6.0 také jako jednu z posledních novinek implementuje podporu druhé verze Wayland protokolu pro správu barev a omezuje vizuální chyby ve Firefoxu po přepnutí na výchozí HDR mód (který je standardně vypnutý). Plasma 6.7.0 pak přidá podporu monitorování aktivity sítí na FreeBSD, a to jak v Monitoru systému, tak widgetech.
Týden v GNOME: definitivní konec X11
V projektu GNOME se nedělo prakticky nic, co by tvůrcům stálo za zmínění v přehledu novinek uplynulého týdne. Zaznívá to, o čem jsme již informovali ve zprávičce, a sice že máme alfa verzi GNOME 50, která již ukazuje klíčovou změnu: konec podpory X11 jako takového.
Víceméně vše týkající se GNOME 50 bude za dva týdny zmrazeno a ladí se poslední detaily, vychytávají poslední chybky, aby mohla být finální verze vydána dle plánů v polovině března, včas pro jarní vydání linuxových distribucí.
Ovladač pro Thinkpady dostává nahlašování vadných komponent
Ve vývojové větvi linuxového jádra se objevily aktualizace ACPI ovladače pro notebooky řad Lenovo ThinkPad. Tato aktualizace přináší podporu nahlašování poškozených částí stroje, přičemž prvním subsystémem, pro který je podpora implementována, je nahlašování vadných USB-C portů.
Počáteční patche v minulých týdnech obsahovaly podporu pro jednoduché hlášení, zdali je port funkční, nebo nefunkční. Jde přitom o obvyklou cestu, parametr ve struktuře
/sys/devices/platform/thinkpad_acpi/hwdd_status a nověji také s
/sys/devices/platform/thinkpad_acpi/hwdd_detail dostává uživatel k dispozici i cestu k detailnějším informacím, například poloze konkrétního portu na šasi stroje („na pravé straně“, „prostřední port“ apod.). Kód patrně čeká bezproblémové začlenění již v rámci Linuxu 6.20/7.0.
S novým Wine funguje instalátor Adobe Photoshop 2025
Pod přezdívkou PhialsBasement se skrývá další open-source vývojář, který má za koníčka boj s větrnými mlýny. PhialsBasement si konkrétně vybral Adobe a zapracoval na úpravách v rámci projektu Wine, aby bylo možné používat současný instalátor Adobe Creative Cloud a moci instalovat a následně provozovat na Linuxu konkrétně Adobe Photoshop 2021 a Photoshop 2025.
Chyba se skrývala v nekompatibilitě Wine v rámci podpory MSXML3 a MSHTML, přičemž PhialsBasement právě pro zmíněné Photoshopy ověřil, že oprava funguje. Konkrétně Photoshop 2021 pak běží hladce, zlobí pouze drag-n-drop, ale tam může jít o jeho konkrétní stroj, běžící na Waylandu.
Kód již byl zaslán k začlenění do downstream repozitáře Valve pro projekt Wine, což Valve vyřešilo jeho uzavřením s prosbou, aby vývojář kód zaslal přímo do upstreamu projektu Wine a došlo k začlenění tam, než proběhne následná evaluace pro Proton. Jestli, resp. jak rychle a hladce případné začlenění proběhne, těžko předjímat, prozatím je uživatelům k dispozici GitHub projektu, konstatuje Phoronix.
Lepší podpora měření teplot pro Intel v jádro Linux 7.0
V přespříští verzi linuxového jádra (aktuálně máme na cestě 6.19, nachází se v RC5 fázi) dojde na vylepšení podpory reportování teplot u grafických karet Intel. Rozhraní HWMON ve spojení s ovladačem Intel Xe bude schopno poskytovat informace z dalších senzorů na kartách Arc, alespoň to vyplývá z kódu, který se již nachází ve vývojové větvi DRM-Next.
Nový kód umožňuje zjišťovat hodnoty teplotních limitů GPU, teplotu paměťového řadiče, PCI Express rozhraní či teploty individuálních VRAM kanálů. Celkově jde o solidní pokrok vůči prostému reportování teploty GPU jádra a celé karty. Využitelné mimo jiné v situacích, kdy evidentně zlobí VRAM, ale není jasné, zdali se jen nepřehřívá konkrétní čip.
Jinak novinek v ovladači Xe je více, mnohé se týkají vyvíjené podpory pro generaci CPU Nova Lake s integrovaným grafickým jádrem Xe3P. Je zde i nový kód pro na CESu představenou platformu Panther Lake, načítání jejího GSC firmwaru apod.