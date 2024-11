Obsah

1. Programování zvukových karet s čipem OPL 3: modifikace tvaru vlny a zvukové kanály se čtyřmi operátory

2. Tvary vln, které lze využít v čipech OPL2

3. Tvary vln, které lze využít v čipech OPL3





4. Interaktivní modifikace tvaru vlny u prvního operátoru

5. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

6. Oprava chyby: povolení režimu kompatibilního s OPL3

7. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

8. Vliv změny tvaru vlny na zvuk s FM syntézou

9. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

10. Modifikace tvaru nosné vlny i modulátoru

11. Úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého demonstračního příkladu

12. Režim, ve kterém je jeden kanál tvořen čtyřmi operátory

13. Realizace spojení kanálů tak, aby byly k dispozici čtyři operátory

14. Způsoby vzájemného propojení čtyř operátorů (algoritmy)

15. Interaktivní přepínání AM a FM režimů u kanálu se čtyřmi operátory

16. Úplný zdrojový kód dnešního pátého demonstračního příkladu

17. Změna parametrů obálky v režimu se čtyřmi operátory

18. Příloha: skript pro vykreslení sedmi signálů generovaných oscilátory čipu OPL3

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programování zvukových karet s čipem OPL 3: modifikace tvaru vlny a zvukové kanály se čtyřmi operátory

Již popáté se v seriálu o tvorbě her a grafických dem na platformě IBM PC vracíme k tématu programování zvukových karet, které obsahují čipy OPL2, dvojici čipů OPL2 nebo novější čip OPL3. Základy tvorby hudby s využitím OPL2 byly popsány v článcích Zvuky a hudba na platformě IBM PC: čip OPL2 aneb Yamaha YM3812 a Zvuky a hudba na platformě IBM PC: složitější zvuky s OPL2, dalšímu vývoji zvukových karet od OPL2 směrem k OPL3 jsme se věnovali v článku Vývoj zvukových karet pro platformu IBM PC po vydání karty AdLib a minule jsme si ukázali, jakým způsobem je možné využít dvě nové vlastnosti OPL3: možnost tvorby stereo zvuku a taktéž využití osmnácti zvukových kanálů s celkem 36 operátory.

Dnes si ukážeme další možnosti OPL3. V první řadě je vhodné prozkoumat, jaké nové tvary vln (waveform) jsou dostupné a nesmíme zapomenout ještě na mnohem zásadnější změnu – na možnost spojit některé zvukové kanály takovým způsobem způsobem, aby se zde využily čtyři operátory a nikoli pouze operátory dva. To, společně s výběrem AM či FM (resp. PM) syntézy a taktéž s možností nastavení zpětné vazby značným způsobem rozšiřuje možnosti čipů OPL3 (které navíc nebyly poměrně dlouho dobře využívány), i když v oblasti profesionální hudby se používá ještě větší počet operátorů. Například slavné klávesy Yamaha DX7 nabízely šest operátorů a celkem 32 jejich kombinací (zde nazývaných „algoritmy“). K tomu se ovšem ještě vrátíme později v článcích o MIDI.

2. Tvary vln, které lze využít v čipech OPL2

Nejprve se na chvíli vraťme k čipům OPL2, které jsou interně jednodušší a tím pádem i snadnější na pochopení. V těchto čipech mohl každý oscilátor (v OPL2 jich bylo celkem osmnáct) generovat periodický signál odvozený od klasické sinusovky. Podoba této sinusovky je uložena v ROM přímo na hudebním čipu. Přesněji řečeno je zde uložena jen jedna čtvrtina sinusovky, protože zbylé části lze snadno dopočítat zrcadlením okolo x-ové nebo y-ové osy (navíc jsou hodnoty uloženy zlogaritmované, aby se snadněji násobily, to je však interní vlastnost OPL2, s níž se přímo nesetkáme). Všechny čtyři varianty signálu podporované OPL2 jsou zobrazeny na dalším obrázku:

Obrázek 1: Sinusová vlna.

Obrázek 2: Jen kladné půlvlny.

Tvary vlny bylo možné volit nastavením spodních dvou bitů registrů E0 až F5 (tedy skutečně pro každý operátor – nikoli pouze pro kanál).

Obrázek 3: Absolutní hodnota sinusovky.

Obrázek 4: Jen náběžné hrany sinusovky.

3. Tvary vln, které lze využít v čipech OPL3

V čipech OPL3 se k původním čtyřem volitelným tvarům vln přidaly ještě další čtyři tvary. Jedná se v první řadě o sinusovku upravenou takovým způsobem, že nenulové jsou jen vlny ze sudých period a dále o absolutní hodnoty tohoto průběhu:

Obrázek 5: Pouze sudé periody sinusovky.

Obrázek 6: Absolutní hodnota předešlého signálu.

Další dva tvary vln jsou zcela odlišné, protože se jedná o obdélníkový signál (tak oblíbený ve starších čipech z éry osmibitových domácích mikropočítačů a herních konzolí) a taktéž o signál, který zhruba odpovídá derivaci obdélníkového signálu – záporný impuls následovaný kladným impulsem (na rozdíl od skutečné derivace samozřejmě nejde o Diracovy impulsy).

Obrázek 7: Obdélníkový průběh.

Samotný signál s derivací obdélníkového signálu ve skutečnosti vypadá následovně.

Tvary vln, tedy opět výběr jednoho z osmi dostupných tvarů, se stále provádí přes registry E0 až F5, kde nyní mají význam spodní tři bity a nejenom bity dva.

Poznámka: obrázky 1 až 7 byly vygenerovány skriptem, který je ukázán v osmnácté kapitole

4. Interaktivní modifikace tvaru vlny u prvního operátoru

Vyzkoušejme si, jakým způsobem je možné modifikovat tvar vlny generované oscilátorem, jenž je připojený na první operátor prvního kanálu. Nejprve nastavíme AM syntézu, takže se výsledný signál produkovaný prvním operátorem přímo pošle na D/A převodník a nebude se jednat o „pouhý“ modulátor pro FM syntézu. Do tabulky s nastavením OPL2/OPL3 tedy zapíšeme tento řádek:

db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110001 ; volba AM-FM

Dále nastavíme obálku pro operátor:

db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xf0 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator

Zvolíme základní tvar vlny:

db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus

A nastavíme frekvenci pro celý kanál:

db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence

Samotné přepínání tvaru vlny bude provedeno klávesami 1–8 (1 je sinus, 7 je obdélník atd.) a mezerníkem se tón přehraje – nastaví se bit KEY ON tak, jak to již dobře známe:

.opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_1 ; test na numericke klavesy jb .next_test_3 ; hodnota "pod" kodem klavesy 1 cmp al, KEY_8 ja .next_test_3 ; hodnota "nad" kodem klavesy 8 mov bl, al ; makro prepisuje AL -> nemuzeme ho primo pouzit sub bl, KEY_1 write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, bl jmp .opak .next_test_3:

Poznámka: nezávisle na tvaru vlny vždy uslyšíme stejnou základní frekvenci (komorní A), bude se pouze lišit spektrum vyšších harmonických složek.

5. Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu umožňujícího interaktivní změnu tvaru vlny pomocí kláves 1–8 vypadá následovně:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL3. ; Prepinani tvaru vlny pro generovani zvuku. ; Pojmenovani registru OPL3. ; Ovladani KEY ON mezernikem ; Tvar vlny je rizen klavesami 1 az 8 ; Ukonceni aplikace stiskem ESC ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sounds_opl3_waveform_1.com sounds_opl3_waveform_1.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sounds_opl3_waveform_1.com sounds_opl3_waveform_1.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL2 nebo OPL3 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!! ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_8 equ KEY_1 + 8 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl2 ; zapis obsahu tabulky do OPL2 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_1 ; test na numericke klavesy jb .next_test_3 ; hodnota "pod" kodem klavesy 1 cmp al, KEY_8 ja .next_test_3 ; hodnota "nad" kodem klavesy 8 mov bl, al ; makro prepisuje AL -> nemuzeme ho primo pouzit sub bl, KEY_1 write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, bl jmp .opak .next_test_3: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl2: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl2 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xf0 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xf0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110001 ; volba AM-FM db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ret

6. Oprava chyby: povolení režimu kompatibilního s OPL3

V případě, že jste si předchozí demonstrační příklad skutečně přeložili a vyzkoušeli, pravděpodobně jste zjistili, že tóny po stisku kláves 1 a 5 jsou totožné. Totéž platí pro klávesy 2 a 6 atd. Je tomu tak z toho důvodu, že po resetu je čip OPL3 nastaven do režimu zpětné kompatibility s čipem OPL2, což omezuje jak nastavení sterea (což jsme viděli minule), tak i možnost využití třetího bitu v registrech E0 až F5 – význam tudíž mají jen nejnižší dva bity. Aby bylo možné vybrat i další čtyři tvary vln, je nutné se přepnout do režimu kompatibilního s OPL3:

write_opl_high_register OPL3_MODE_ENABLE, 1

Pro tento účel slouží následující makro:

; makro pro zapis do "vyssiho" registru OPL3 %macro write_opl_high_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_high_register %endmacro

To využívá subrutinu pro zápis do vybraného vyššího registru OPL3:

perform_write_to_opl_high_register: ; zapis do vybraneho "vyssiho" registru OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_HIGH_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_HIGH_DATA out dx, al ret

7. Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu

Opravená varianta demonstračního příkladu, který nyní umožní skutečně vybrat jednu z osmi dostupných tvarů vln, vypadá následovně:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL3. ; Prepnuti do rezimu OPL3. ; Prepinani tvaru vlny pro generovani zvuku. ; Pojmenovani registru OPL3. ; Ovladani KEY ON mezernikem ; Tvar vlny je rizen klavesami 1 az 8 ; Ukonceni aplikace stiskem ESC ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sounds_opl3_waveform_2.com sounds_opl3_waveform_2.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sounds_opl3_waveform_2.com sounds_opl3_waveform_2.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL3 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221 OPL_HIGH_ADDRESS equ 0x222 OPL_HIGH_DATA equ 0x223 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!! ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_8 equ KEY_1 + 8 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 nebo OPL3 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ; makro pro zapis do "vyssiho" registru OPL3 %macro write_opl_high_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_high_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS write_opl_high_register OPL3_MODE_ENABLE, 1 mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl3 ; zapis obsahu tabulky do OPL3 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_1 ; test na numericke klavesy jb .next_test_3 ; hodnota "pod" kodem klavesy 1 cmp al, KEY_8 ja .next_test_3 ; hodnota "nad" kodem klavesy 8 mov bl, al ; makro prepisuje AL -> nemuzeme ho primo pouzit sub bl, KEY_1 write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, bl jmp .opak .next_test_3: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl3: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl3 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xf0 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xf0 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110001 ; volba AM-FM db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 nebo OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ret perform_write_to_opl_high_register: ; zapis do vybraneho "vyssiho" registru OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_HIGH_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_HIGH_DATA out dx, al ret

8. Vliv změny tvaru vlny na zvuk s FM syntézou

Oba demonstrační příklady, které jsme si doposud ukázali, měly první kanál přepnutý do režimu AM syntézy, takže se výstupy z jednotlivých operátorů přímo posílaly na D/A převodník. Ovšem tvar vlny má vliv i na tvorbu tónu s využitím FM syntézy. Můžeme si to ostatně snadno otestovat, protože FM režim je nastavený implicitně při (resp. po) resetu OPL3. Aby byl vliv FM ještě více patrný, pozměníme obálku (ADSR) obou operátorů tvořících první kanál. Tabulka s nastavením čipu OPL3 (konkrétně celého prvního kanálu) se pozmění následovně:

db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka

Poznámka: asi nejvíce zvláštní je zvuk produkovaný obdélníkovým signálem – vyzkoušejte tedy stisk klávesy 7 a potom mezerníku.

9. Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu

Dnešní třetí demonstrační příklad, který je odvozen od příkladu druhého (pouze se změnily hodnoty některých registrů s tvary obálky atd.), vypadá následovně:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL3. ; Prepnuti do rezimu OPL3. ; Prepinani tvaru vlny pro generovani zvuku. ; Pojmenovani registru OPL3. ; Vetsi zpetna vazba (feedback). ; Ovladani KEY ON mezernikem ; Tvar vlny je rizen klavesami 1 az 8 ; Ukonceni aplikace stiskem ESC ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sounds_opl3_waveform_3.com sounds_opl3_waveform_3.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sounds_opl3_waveform_3.com sounds_opl3_waveform_3.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL3 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221 OPL_HIGH_ADDRESS equ 0x222 OPL_HIGH_DATA equ 0x223 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!! ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_8 equ KEY_1 + 8 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 nebo OPL3 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ; makro pro zapis do "vyssiho" registru OPL3 %macro write_opl_high_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_high_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS write_opl_high_register OPL3_MODE_ENABLE, 1 mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl3 ; zapis obsahu tabulky do OPL3 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_1 ; test na numericke klavesy jb .next_test_3 ; hodnota "pod" kodem klavesy 1 cmp al, KEY_8 ja .next_test_3 ; hodnota "nad" kodem klavesy 8 mov bl, al ; makro prepisuje AL -> nemuzeme ho primo pouzit sub bl, KEY_1 write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, bl jmp .opak .next_test_3: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl3: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl3 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 nebo OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ret perform_write_to_opl_high_register: ; zapis do vybraneho "vyssiho" registru OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_HIGH_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_HIGH_DATA out dx, al ret

10. Modifikace tvaru nosné vlny i modulátoru

Prozatím jsme po zapnutí FM syntézy měnili pouze tvar vlny pro první operátor. Při FM syntéze je tento operátor použit jako modulátor nosné vlny. Ovšem pochopitelně nám nic nebrání v tom, abychom pozměnili i tvar nosné vlny. U čipu OPL2 tedy máme k dispozici čtyři možné kombinace, u čipu OPL3 se jedná o 8×8=64 možných kombinací tvarů vln. V dalším demonstračním příkladu se tvar vlny modulátoru stále ovládá klávesami 1–8, kdežto tvar nosné vlny (carrier) se mění klávesami Q-I. V assembleru je vše realizováno následujícím způsobem:

.opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_1 ; test na numericke klavesy jb .next_test_3 ; hodnota "pod" kodem klavesy 1 cmp al, KEY_8 ja .next_test_3 ; hodnota "nad" kodem klavesy 8 mov bl, al ; makro prepisuje AL -> nemuzeme ho primo pouzit sub bl, KEY_1 write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, bl jmp .opak .next_test_3: cmp al, KEY_Q ; test na dalsi radu klaves jb .next_test_4 ; hodnota "pod" kodem klavesy Q cmp al, KEY_I ja .next_test_4 ; hodnota "nad" kodem klavesy I mov bl, al ; makro prepisuje AL -> nemuzeme ho primo pouzit sub bl, KEY_Q write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_WAVE_SELECT, bl jmp .opak .next_test_4:

11. Úplný zdrojový kód dnešního čtvrtého demonstračního příkladu

Další části příkladu se již nemění, takže se jen v krátkosti podívejme na jeho kód:

; Prehrani zakladniho tonu na kartach s cipem OPL3. ; Prepnuti do rezimu OPL3. ; Prepinani tvaru vlny pro generovani zvuku. ; Pojmenovani registru OPL3. ; Vetsi zpetna vazba (feedback). ; Ovladani KEY ON mezernikem ; Tvar vlny prvniho operatoru je rizen klavesami 1 az 8 ; Tvar vlny druheho operatoru je rizen klavesami Q az I ; Ukonceni aplikace stiskem ESC ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sounds_opl3_waveform_4.com sounds_opl3_waveform_4.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sounds_opl3_waveform_4.com sounds_opl3_waveform_4.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL3 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221 OPL_HIGH_ADDRESS equ 0x222 OPL_HIGH_DATA equ 0x223 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!! ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_8 equ KEY_1 + 8 KEY_Q equ 0x10 KEY_W equ 0x11 KEY_E equ 0x12 KEY_R equ 0x13 KEY_T equ 0x14 KEY_Y equ 0x15 KEY_U equ 0x16 KEY_I equ 0x17 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 nebo OPL3 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ; makro pro zapis do "vyssiho" registru OPL3 %macro write_opl_high_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_high_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS write_opl_high_register OPL3_MODE_ENABLE, 1 mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl3 ; zapis obsahu tabulky do OPL3 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_1 ; test na numericke klavesy jb .next_test_3 ; hodnota "pod" kodem klavesy 1 cmp al, KEY_8 ja .next_test_3 ; hodnota "nad" kodem klavesy 8 mov bl, al ; makro prepisuje AL -> nemuzeme ho primo pouzit sub bl, KEY_1 write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, bl jmp .opak .next_test_3: cmp al, KEY_Q ; test na dalsi radu klaves jb .next_test_4 ; hodnota "pod" kodem klavesy Q cmp al, KEY_I ja .next_test_4 ; hodnota "nad" kodem klavesy I mov bl, al ; makro prepisuje AL -> nemuzeme ho primo pouzit sub bl, KEY_Q write_opl_register CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_WAVE_SELECT, bl jmp .opak .next_test_4: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl3: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl3 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x7f ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa2 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 nebo OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ret perform_write_to_opl_high_register: ; zapis do vybraneho "vyssiho" registru OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_HIGH_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_HIGH_DATA out dx, al ret

12. Režim, ve kterém je jeden kanál tvořen čtyřmi operátory

Konečně se dostáváme k další důležité vlastnosti čipů OPL3. Tyto čipy totiž dokážou některé kanály spojit dohromady a získat tak kanály, které mají namísto pouhých dvou operátorů operátory čtyři. Ovšem nelze takto spojit všechny kanály – maximálně je možné dosáhnout stavu, že budeme mít k dispozici šest kanálů se čtyřmi operátory, přičemž zbytek kanálů je použit buď v dvouoperátorovém režimu nebo se využijí pro perkusní nástroje:

18 kanálů, z nichž každý obsahuje dva operátory („dvojitý“ OPL2) 15 melodických kanálů se dvěma operátory + pět kanálů pro perkusní režim Až 6 kanálů se čtyřmi operátory + zbytek (minimálně 6 kanálů) se dvěma operátory Až 6 kanálů se čtyřmi operátory + pět kanálů pro perkusní režim + zbytek kanály se dvěma operátory

Dnes se zaměříme na spojení prvního a druhého kanálu do nového kanálu se čtyřmi operátory. Zbytek nás nemusí zajímat – takže se vlastně pohybujeme ve třetí a čtvrté skupině.

13. Realizace spojení kanálů tak, aby byly k dispozici čtyři operátory

Ve výchozím nastavení je čip OPL3 přepnutý do režimu, ve kterém má každý kanál k dispozici pouze dva operátory a perkusní režim je zakázán. To v praxi znamená, že tón může být tvořen 18 kanály (celkový počet operátorů je stále roven 36), což jsme si již ostatně ukázali minule při naprogramování „kláves“ s 2×8 notami. Pokud budeme chtít některé kanály spojit takovým způsobem, aby se daly použít čtyři operátory, je nutné korektně nastavit registr 0×104, tedy registr z horní sady 256 řídicích registrů:

OPL_FOUR_OPERATOR_ENABLE equ 0x04 ; vyssi port!!!

V tomto registru má význam spodních šest bitů, protože můžeme vytvořit maximálně šest čtyřoperátorových kanálů:

Bit Stručný popis 5 spojení kanálů 12 a 15 4 spojení kanálů 11 a 14 3 spojení kanálů 10 a 13 2 spojení kanálů 3 a 6 1 spojení kanálů 2 a 5 0 spojení kanálů 1 a 4

Spojení kanálů 1 a 4 realizujeme zavoláním makra:

write_opl_high_register OPL_FOUR_OPERATOR_ENABLE, 0b00000001

Offsety jednotlivých operátorů v kanálu se čtyřmi operátory se vypočtou podle tabulky:

; Channel 1 2 3 10 11 12 ; Operator 1 00 01 02 12 13 14 ; Operator 2 03 04 05 15 16 17 ; Operator 3 08 09 0a 18 19 1a ; Operator 4 0b 0c 0d 1b 1c 1d ; --------------------------------------------------

V našem konkrétním případě si tedy vystačíme s operátory 0, 3, 8 a 0×b.

14. Způsoby vzájemného propojení čtyř operátorů (algoritmy)

U již výše zmíněného syntetizéru Yamaha DX7 se používá označení algoritmus (viz též https://www.tinyloops.com/doc/y­amaha_dx7/algorithm-building-blocks.html) pro nastavení způsobu vzájemného propojení operátorů. V případě čipu OPL3 ovšem nemáme k dispozici 6 operátorů, ale pouze čtyři operátory. Navíc si si ale můžeme vybrat, jaký typ syntézy (AM či FM) se bude realizovat. Jednotlivé způsoby propojení je možné vizualizovat následovně:

a) FM-FM Mode ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Op. 1 ├─────>│ Op. 2 ├─────>│ Op. 3 ├─────>│ Op. 4 ├─────> Output │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘ b) AM-FM Mode ┌───────┐ │ │ │ Op. 1 ├───────────────────────────────────┐ │ │ │ └───────┘ │ │ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Op. 2 ├─────>│ Op. 3 ├─────>│ Op. 4 ├─────┴─────> Output │ │ │ │ │ │ └───────┘ └───────┘ └───────┘ c) FM-AM Mode ┌───────┐ ┌───────┐ │ │ │ │ │ Op. 1 ├─────>│ Op. 2 ├─────┐ │ │ │ │ │ └───────┘ └───────┘ │ ├─────> Output ┌───────┐ ┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ Op. 3 ├─────>│ Op. 4 ├─────┘ │ │ │ │ └───────┘ └───────┘ d) AM-AM Mode ┌───────┐ │ │ │ Op. 1 ├────────────────────┐ │ │ │ └───────┘ │ │ ┌───────┐ ┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ Op. 2 ├─────>│ Op. 3 ├─────┼─────> Output │ │ │ │ │ └───────┘ └───────┘ │ │ ┌───────┐ │ │ │ │ │ Op. 4 ├────────────────────┘ │ │ └───────┘

Zdroj: https://moddingwiki.shika­di.net/wiki/OPL_chip#Four-operator_%22Mess%22_Modula­tion_Synthesis.

15. Interaktivní přepínání AM a FM režimů u kanálu se čtyřmi operátory

V případě, že je první kanál nakonfigurován takovým způsobem, že je složen ze čtyř operátorů, volí se kombinace AM a FM syntézy s využitím registrů OPL_FEEDBACK rezervovaných pro první a čtvrtý kanál. Proč tomu tak je? „Čtyřoperátorový“ první kanál totiž vznikne spojením dvou původních „dvouoperátorových“ kanálů, a to konkrétně kanálů 1 a 4, což jsme si již ukázali v tabulce uvedené ve třinácté kapitole.

Volba AM/FM je vybírána nultým bitem registru OPL_FEEDBACK:

db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110000 ; volba AM-FM db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK + 3, 0b00110000 ; volba AM-FM

S významem (0 a 1 zde značí nultý bit registru OPL_FEEDBACK):

OPL_FEEDBACK OPL_FEEDBACK+3 Propojení operátorů 0 0 FM-FM 1 1 AM-FM 0 0 FM-AM 1 1 AM-AM

Tuto dvojici bitů budeme interaktivně ovládat klávesami 1 až 4 (1/2 – výběr prvního sloupce, 3/4 – výběr druhého sloupce). Samotná realizace je celkem snadná:

cmp al, KEY_1 jne .next_test_3 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110000 ; FM jmp .opak .next_test_3: cmp al, KEY_2 jne .next_test_4 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110001 ; AM jmp .opak .next_test_4: cmp al, KEY_3 jne .next_test_5 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK + 3, 0b00110000 ; FM jmp .opak .next_test_5: cmp al, KEY_4 jne .next_test_6 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK + 3, 0b00110001 ; AM jmp .opak .next_test_6:

Poznámka: tón se stále ovládá mezerníkem a program se ukončuje klávesou ESC.

16. Úplný zdrojový kód dnešního pátého demonstračního příkladu

Výše popsané interaktivní přepínání AM a FM režimů u jediného (prvního) kanálu nakonfigurovaného tak, že využívá čtyři operátory, je realizováno v dnešním posledním demonstračním příkladu, jehož zdrojový kód vypadá následovně:

; Prehrani tonu s vyuzitim 4 operatoru na kartach s cipem OPL3. ; Prepnuti do rezimu OPL3. ; Pojmenovani registru OPL3. ; Vetsi zpetna vazba (feedback). ; Ovladani KEY ON mezernikem ; Ukonceni aplikace stiskem ESC ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sounds_opl3_4operators_1.com sounds_opl3_4operators_1.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sounds_opl3_4operators_1.com sounds_opl3_4operators_1.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL3 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221 OPL_HIGH_ADDRESS equ 0x222 OPL_HIGH_DATA equ 0x223 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 OPL_FOUR_OPERATOR_ENABLE equ 0x04 ; vyssi port!!! OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!! ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory v rezimu dvou operatoru ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; offsety pro jednotlive operatory v rezimu ctyr operatoru ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 10 11 12 ; Operator 1 00 01 02 12 13 14 ; Operator 2 03 04 05 15 16 17 ; Operator 3 08 09 0a 18 19 1a ; Operator 4 0b 0c 0d 1b 1c 1d ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 10 11 12 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_1_OPERATOR_3 equ 0x08 CHANNEL_1_OPERATOR_4 equ 0x0b CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_2 equ 0x03 KEY_3 equ 0x04 KEY_4 equ 0x05 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 nebo OPL3 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ; makro pro zapis do "vyssiho" registru OPL3 %macro write_opl_high_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_high_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS write_opl_high_register OPL3_MODE_ENABLE, 1 write_opl_high_register OPL_FOUR_OPERATOR_ENABLE, 0b00000001 mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl3 ; zapis obsahu tabulky do OPL3 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_1 jne .next_test_3 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110000 ; FM jmp .opak .next_test_3: cmp al, KEY_2 jne .next_test_4 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110001 ; AM jmp .opak .next_test_4: cmp al, KEY_3 jne .next_test_5 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK + 3, 0b00110000 ; FM jmp .opak .next_test_5: cmp al, KEY_4 jne .next_test_6 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK + 3, 0b00110001 ; AM jmp .opak .next_test_6: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl3: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl3 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x31 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x71 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x0f ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa4 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x71 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_LEVEL, 0x0f ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa4 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x71 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x44 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110000 ; volba AM-FM db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK + 3, 0b00110000 ; volba AM-FM db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 nebo OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ret perform_write_to_opl_high_register: ; zapis do vybraneho "vyssiho" registru OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_HIGH_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_HIGH_DATA out dx, al ret

17. Změna parametrů obálky v režimu se čtyřmi operátory

Rozdíl mezi AM a FM syntézou se ve skutečnosti projeví ve chvíli, kdy ještě více pozměníme obálky (ADSR) jednotlivých operátorů, které společně tvoří zvuk v prvním zvukovém kanálu. Poupravme tedy obálky takovým způsobem, aby měly velmi dlouhý dozvuk. Poté je již možné (a to opět klávesami 1–4) určovat způsob zapojení operátorů i zvolenou AM/FM syntézu (tedy všechny čtyři podporované kombinace neboli „algoritmy“):

; Prehrani tonu s vyuzitim 4 operatoru na kartach s cipem OPL3. ; Prepnuti do rezimu OPL3. ; Pojmenovani registru OPL3. ; Nastaveni pomaleho doznivani u vsech ctyr obalek. ; Ovladani KEY ON mezernikem ; Ukonceni aplikace stiskem ESC ; ; ; Tento demonstracni priklad je pouzity v serialu o programovani ; grafickych dem a her na PC v DOSu: ; https://www.root.cz/serialy/vyvoj-her-a-grafickych-dem-pro-platformu-pc/ ; ; ; preklad pomoci: ; nasm -f bin -o sounds_opl3_4operators_2.com sounds_opl3_4operators_2.asm ; ; nebo pouze: ; nasm -o sounds_opl3_4operators_2.com sounds_opl3_4operators_2.asm ;----------------------------------------------------------------------------- BITS 16 ; 16bitovy vystup pro DOS CPU 8086 ; specifikace pouziteho instrukcniho souboru ;----------------------------------------------------------------------------- ; registry karet s cipem OPL3 OPL_ADDRESS equ 0x220 OPL_DATA equ 0x221 OPL_HIGH_ADDRESS equ 0x222 OPL_HIGH_DATA equ 0x223 ; ridici registry OPL2 OPL_TEST_LSI equ 0x01 OPL_TIMER_1 equ 0x02 OPL_TIMER_2 equ 0x03 OPL_TIMER_CTRL equ 0x04 OPL_KBSPLIT equ 0x08 OPL_AMP_VIBRATO_EG equ 0x20 OPL_LEVEL equ 0x40 OPL_ATTACK_DECAY equ 0x60 OPL_SUSTAIN_RELEASE equ 0x80 OPL_FREQUENCY_LOW equ 0xa0 OPL_KEY_ON equ 0xb0 OPL_AM_VIBRATO_RHYTHM equ 0xbd OPL_FEEDBACK equ 0xc0 OPL_WAVE_SELECT equ 0xe0 OPL_FOUR_OPERATOR_ENABLE equ 0x04 ; vyssi port!!! OPL3_MODE_ENABLE equ 0x05 ; vyssi port!!! ; indexy kanalu CHANNEL_1 equ 0 CHANNEL_2 equ 1 CHANNEL_3 equ 2 CHANNEL_4 equ 3 CHANNEL_5 equ 4 CHANNEL_6 equ 5 CHANNEL_7 equ 6 CHANNEL_8 equ 7 CHANNEL_9 equ 8 ; offsety pro jednotlive operatory v rezimu dvou operatoru ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; Operator 1 00 01 02 08 09 0A 10 11 12 ; Operator 2 03 04 05 0B 0C 0D 13 14 15 ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; offsety pro jednotlive operatory v rezimu ctyr operatoru ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 10 11 12 ; Operator 1 00 01 02 12 13 14 ; Operator 2 03 04 05 15 16 17 ; Operator 3 08 09 0a 18 19 1a ; Operator 4 0b 0c 0d 1b 1c 1d ; -------------------------------------------------- ; Channel 1 2 3 10 11 12 CHANNEL_1_OPERATOR_1 equ 0x00 CHANNEL_1_OPERATOR_2 equ 0x03 CHANNEL_1_OPERATOR_3 equ 0x08 CHANNEL_1_OPERATOR_4 equ 0x0b CHANNEL_2_OPERATOR_1 equ 0x01 CHANNEL_2_OPERATOR_2 equ 0x04 CHANNEL_3_OPERATOR_1 equ 0x02 CHANNEL_3_OPERATOR_2 equ 0x05 CHANNEL_4_OPERATOR_1 equ 0x08 CHANNEL_4_OPERATOR_2 equ 0x0b CHANNEL_5_OPERATOR_1 equ 0x09 CHANNEL_5_OPERATOR_2 equ 0x0c CHANNEL_6_OPERATOR_1 equ 0x0a CHANNEL_6_OPERATOR_2 equ 0x0d CHANNEL_7_OPERATOR_1 equ 0x10 CHANNEL_7_OPERATOR_2 equ 0x13 CHANNEL_8_OPERATOR_1 equ 0x11 CHANNEL_8_OPERATOR_2 equ 0x14 CHANNEL_9_OPERATOR_1 equ 0x12 CHANNEL_9_OPERATOR_2 equ 0x15 ; registry PPI PPI_PORT_A equ 0x60 PPI_PORT_B equ 0x61 ; kody klaves KEY_ESC equ 0x01 KEY_SPACE equ 0x39 KEY_RELEASE equ 0x80 KEY_1 equ 0x02 KEY_2 equ 0x03 KEY_3 equ 0x04 KEY_4 equ 0x05 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ukonceni procesu a navrat do DOSu %macro exit 0 ret %endmacro ; makro pro zapis do registru OPL2 nebo OPL3 %macro write_opl_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_register %endmacro ; makro pro zapis do "vyssiho" registru OPL3 %macro write_opl_high_register 2 mov al, %1 mov ah, %2 call perform_write_to_opl_high_register %endmacro ;----------------------------------------------------------------------------- org 0x100 ; zacatek kodu pro programy typu COM (vzdy se zacina na 256) start: push cs pop ds ; DS==CS write_opl_high_register OPL3_MODE_ENABLE, 1 write_opl_high_register OPL_FOUR_OPERATOR_ENABLE, 0b00000001 mov si, tone1 ; zacatek tabulky call write_table_to_opl3 ; zapis obsahu tabulky do OPL3 in al, PPI_PORT_B ; port B s rizenim zarizeni or al, 0b1000000 ; nastaveni bitu cislo 7 na jednicku out PPI_PORT_B, al ; zapis zpet na port B .opak: in al, PPI_PORT_A ; cteni stisknute klavesy cmp al, KEY_SPACE ; test na stisk mezerniku jne .next_test_1 ; neni stisknut -> preskok write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x32 ; povoleni KEY ON bitu jmp .opak .next_test_1: cmp al, KEY_SPACE + KEY_RELEASE ; test na pusteni mezerniku jne .next_test_2 ; neni pusten -> dalsi test write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zakaz KEY ON bitu jmp .opak .next_test_2: cmp al, KEY_1 jne .next_test_3 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110000 ; FM jmp .opak .next_test_3: cmp al, KEY_2 jne .next_test_4 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110001 ; AM jmp .opak .next_test_4: cmp al, KEY_3 jne .next_test_5 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK + 3, 0b00110000 ; FM jmp .opak .next_test_5: cmp al, KEY_4 jne .next_test_6 write_opl_register CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK + 3, 0b00110001 ; AM jmp .opak .next_test_6: cmp al, KEY_ESC ; test stisknute klavesy ESC jne .opak ; neni stisknuta? -> zkusme znovu exit write_table_to_opl3: lodsb ; nacist bajt z tabulky (cislo registru) or al, al ; test na nulu jnz .write_register ret ; dosahli jsme konce tabulky .write_register: mov ah, al lodsb ; nacist dalsi bajt z tabulky (hodnota registru) xchg al, ah ; podprogram vyzaduje opacne poradi AL, AH call perform_write_to_opl_register jmp write_table_to_opl3 ; muzeme prejit na dalsi registr tone1: ; tabulka s tonem pro prvni kanal db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni modulatoru: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_LEVEL, 0x00 ; uroven vystupu 40 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x31 ; modulator: pomaly nastup zvuku + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x71 ; urovne sustain a release pro modulator db CHANNEL_1_OPERATOR_1 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_LEVEL, 0x0f ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa1 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x71 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_2 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_LEVEL, 0x0f ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_ATTACK_DECAY, 0xa1 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x71 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_3 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_AMP_VIBRATO_EG, 0x01 ; nastaveni nosne: nasobeni frekvence jednickou db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_LEVEL, 0x00 ; nastaveni urovne vystupu nosne na 47 dB db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_ATTACK_DECAY, 0x41 ; nosna: rychly nastup + pomale doznivani db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_SUSTAIN_RELEASE, 0x77 ; urovne sustain a release pro nosnou db CHANNEL_1_OPERATOR_4 + OPL_WAVE_SELECT, 0x00 ; standardni sinus db CHANNEL_1 + OPL_FREQUENCY_LOW, 0x41 ; frekvence zvuku (komorni A = 440 Hz) db CHANNEL_1 + OPL_KEY_ON, 0x12 ; zapnuti/povoleni zvuku + nastaveni oktavy a vyssich bitu frekvence db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK, 0b00110001 ; volba AM-FM db CHANNEL_1 + OPL_FEEDBACK + 3, 0b00110001 ; volba AM-FM db 0, 0 ; zarazka perform_write_to_opl_register: ; zapis do vybraneho registru OPL2 nebo OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_DATA out dx, al ret perform_write_to_opl_high_register: ; zapis do vybraneho "vyssiho" registru OPL3 ; AL - registr ; AH - hodnota mov dx, OPL_HIGH_ADDRESS ; vyber registru pro modifikaci out dx, al mov al, ah ; zapis hodnoty do vybraneho registru mov dx, OPL_HIGH_DATA out dx, al ret

18. Příloha: skript pro vykreslení sedmi signálů generovaných oscilátory čipu OPL3

Skript, kterým byly vykresleny obrázky 1 a 7 ve druhé a třetí kapitole, vypadá následovně:

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from scipy import signal def plot(x, y, filename, title): # nastaveni os plt.xticks(ticks=np.floor(np.linspace(0, 511, 9))) plt.yticks(ticks=np.linspace(-1.5, 1.5, 7)) plt.xlim([0, 511]) plt.ylim([-1.5, 1.5]) # vykresleni plt.plot(x, y) # mrizka a dalsi parametry grafu plt.grid() plt.title(title) # ulozeni na disk plt.savefig(filename) # zobrazeni plt.show() plt.clf() # prubeh vlny x = np.linspace(0, 511, 200) y = np.sin(x * 2 * np.pi / 256.0) plot(x, y, "waveform_0.png", "Tvar vlny #0: sinus") # vynulovat zaporne hodnoty y[y < 0] = 0 plot(x, y, "waveform_1.png", "Tvar vlny #1: polovicni sinus") # absolutni hodnoty y = np.abs(np.sin(x * 2 * np.pi / 256.0)) plot(x, y, "waveform_2.png", "Tvar vlny #2: absolutni hodnoty sinu") # vynulovat liché periody y = np.abs(np.sin(x * 2 * np.pi / 256.0)) y2 = signal.square(4 * np.pi / 256.0 * x) y3 = y * y2 y3[y3 < 0] = 0 plot(x, y3, "waveform_3.png", "Tvar vlny #3: pulsní varianta") y = np.sin(x * 4 * np.pi / 256.0) y2 = signal.square(2 * np.pi / 256.0 * x) y2[y2 < 0] = 0 y3 = y * y2 plot(x, y3, "waveform_4.png", "Tvar vlny #4: jen sudé vlny") y = np.abs(np.sin(x * 4 * np.pi / 256.0)) y2 = signal.square(2 * np.pi / 256.0 * x) y2[y2 < 0] = 0 y3 = y * y2 plot(x, y3, "waveform_5.png", "Tvar vlny #5: jen sudé vlny, abs sin") # klasicky obdelnik y = signal.square(2 * np.pi / 256.0 * x) plot(x, y, "waveform_6.png", "Tvar vlny #6: obdélník")

19. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady napsané v assembleru, které jsou určené pro překlad s využitím assembleru NASM, byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Jednotlivé demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

20. Odkazy na Internetu