První Xbox měl mít CPU od AMD, Apple je sponzorem Blenderu

Ubuntu 21.10 a jeho deriváty

Na světě máme letošní říjnové vydání Ubuntu, tedy verzi 21.10. A s ním i samozřejmě všechny jeho deriváty, tedy Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, případně v dohledné době cokoli dalšího, co odvozuje svoji existenci od Ubuntu.

Velmi stručně k novinkám: Linux 5.13 + GNOME 40, Wayland i s uzavřenou Nvidií, Firefox 93 již jako Snap (ten sestavuje Mozilla ve spolupráci s Canonicalem), LibreOffice 7.2.1, Hromový pták 91.1.2. PulseAudio povýšilo na 15.0, je zde spousta novinek v serverové / vývojářské oblasti. Životnost je jako obvykle u ne-LTS vdání jen 9 měsíců a 21.10 berme jako ochutnávku na jarní Ubuntu 22.04 LTS. Podrobnosti přineseme v Distribučním věstníku, resp. samostatném článku o této verzi.

Referenční AV1 kodér v nové verzi nevyrovnaný

Projekt Libaom dospěl do verze 3.2. Tato referenční implementace video formátu AV1 přímo od AOMedia (plus Googlu) však oproti verzi 3.1 nevypadá jako výhra. V některých testech je výkon o jednotky či malé desítky procent vyšší, v jiných testech dle měření Phoronixu naopak nižší. Nadále však platí, že z hlediska rychlosti komprese je výkonnější implementace SVT-AV1 od Intelu.

KDE slaví 25 let s vydáním KDE Plasma 5.23

Připomeňme, že před pár oslavil projekt KDE 25 let existence. Slaví se mimo jiné vydáním KDE Plasma 5.23, které je též označeno KDE 25th Anniversary Edition. Mimo jiné tato verze vylepšuje podporu Waylandu, více obrazovek (nastavení je zachováno i pro přechody mezi sezením na X a W), přepracováno je menu Kickoff, Discover startuje rychleji a vylepšení se dočkala i systémová nastavení.

Nový linuxový smartphone PinePhone Pro

PINE64 představil novou verzi svého linuxového telefonu, zvanou PinePhone Pro. Jeho srdcem je ARM SoC Rockchip RK3399S s šesti CPU jádry (2× A72 + 4× A53) o frekvenci až 1,5 GHz, 4GB LPDDR4 RAM, 128GB eMMC úložiště (plus microSDXC slot) a nádavkem pak 13Mpix + 5Mpix foťáčky (Sony IMX258 + OmniVision OV5640) a 6palcový 720×1440 IPS displej krytý Corning Gorilla Glass 4.

Parametrově tedy nic, co by dnes odpovídalo slovu „Pro“, spíše takový nižší mainstream, to vše s cenovou 399 USD (probíhají předobjednávky). Samozřejmostí je Linux a fyzické vypínače pro kamerky, mikrofon, WiFi a BT, LTE modem (vč. GPS) a sluchátka. Celek napájí 3000mAh akumulátor Samsung a jako u ne-Pro modelu, i zde bude PINE64 nabízet náhradní díly pro opravu.

Změny v systému aktualizací openSUSE Leap

Zpětná vazba od uživatelů openSUSE stojí za tím, že varianta openSUSE Leap bude dostávat pravidelnější rebuildy obrazů na čtvrtroční bázi, případně v situacích, kdy bude potřeba obrazy z nějakého důvodu aktualizovat mimo cyklus. Tyto respiny budou procházet testováním openQA a díky nic se k uživatelům budou rychleji dostávat různé opravy, zmenšovat datová velikost online aktualizací po instalaci systému z ISO obrazu atd.

Číselně budou aktualizované obrazy rozlišovány dle vzoru 15.3-X, kdy ono X dá najevo, jak daleko jsme od původního GA vydání Z get.opensuse.org budou staré respiny mizet a budou průběžně nahrazovány těmito nejnovějšími. Respin mohou uživatelé očekávat vždy po rebuildu SUSE Linux Enterprise. Každý nový respin pak bude provázet článek na blogu shrnující novinky, podobně jako je to vždy s povýšením verze openSUSE Tumbleweed.

Strawberry 1.0, fork Clementine běžící na Qt6

Když v rámci KDE 4 přestal existovat přehrávač Amarok ve své původní trojkové podobě, vznikl jeho fork Clementine. Na něj nyní navazuje jeho fork Strawberry, který vyhází v první velké verzi. Tvůrci vsadili už loni rovnou na Qt6, nyní projekt staví na Qt 6.2, ač je nadále možné jej sestavit pro Qt 5.8 (či vyšší). K dispozici je jak pro Linux, tak pro Windows a macOS.

Mezi novinkami této verze uvádí podporu ALSA PCM, možnost využívat fingerprinting a sledování písniček (kde jsou uloženy, pokud byla kolekce přesunuta apod.), přibyla podpora pro nativní klávesové zkratky v MATE a lepší podpora rádií Radio Paradise a SomaFM. Opěraveno je několik chyb, přibyla nějaká další vylepšení, zkrátka jahoda stojí za vyzkoušení. Mimochodem, mezi podporovanými formáty na domovském webu není uveden Opus, ale Opus je samozřejmě podporován.

Dalším sponzorem Blenderu je Apple

Blender spolu s rostoucí kvalitou nabírá další a další sponzory. Nově se mězi ně zařazuje Apple, a to jako Corporate Patron Member (ročně 120 tisíc eur či více). Vedle finančních příspěvků bude Apple poskytovat Blenderu (a jeho vývojářům) také své expertní znalosti a další zdroje (což bych si dovolil volně vykládat jako snahu, aby vývojáři Blenderu vyvíjeli na nových iMacích, čili s přihlédnutím k Apple M1, M2, …).

Vůbec první Xbox fungoval s CPU AMD, dokud Andy nezavolal Billovi

Je tomu 20 let, co Microsoft vstoupil na herní trh a uvedl první Xbox. Nyní z tweetu hlavního vývojáře Xboxu víme, že neměl běžet na Intel Pentiu III, ale na procesoru od AMD (tedy něčem typu Duron / Athlon). Všechny vývojové prototypy byly realizovány ve spolupráci s AMD, pak se ale jednoho dne, těsně před uvedením, Andy Groove z Intelu a Bill Gates z Microsoftu dohodli, že v rámci dominance platformy Wintel bude v Xboxu osazen procesor od Intelu. Seamus Blackley se tak dnes, o 20 let později, omlouvá a prosí šéfku AMD Lisu Su o odpuštění.

Můžeme to dnes vnímat jak chceme, otázkou víceméně zůstává, jestli by všechny ty výkonné Athlony a výkonné a levné Durony byly tak dobře dostupné, jak byly, kdyby jich významná část mířila do Xboxů. Nechme to být, je to dávná minulost, která ukazuje, že svět megakorporací prostě stojí i na osobních vztazích a zákulisních jednáních, mimo jakoukoli moc inženýrů to ovlivnit.