Reimplementace Might and Magic, Dino Run DX je open source

Reimplementace Might and Magic 6, 7 a 8

Chcete si zahrát RPG hry Might and Magic 6, 7 a 8 na moderních operačních systémech? Právě o to se snaží otevřený projekt OpenEnroth. Ten chce právě tyto herní tituly zprovoznit s vylepšenou grafikou a funkcemi očekávanými od moderních her.

Kromě toho chce přidat i možnost vytvářet nové herní módy. K dispozici je zatím verze 0.7, který poskytuje jen základní hratelnost Might and Magic 7. Podpora 6. a 8. dílu této herní série bude přidána později.

Might and Magic 7

Dino Run DX otevírá zdrojový kód

Vypadá to, že stále více vývojářům se libí myšlenka open source. Americké nezávislé videoherní studio PixelJAM Games nedávno otevřelo zdrojové kódy své hry Dino Run DX. Jedná se závodní plošinovku s pixelovou grafikou a dynamicky generovanou krajinou.





Se svým dinosaurem se snažíte doběhnout do cíle co nejdříve a vyhýbat se přitom různým nástrahám. S vizuálním zpracováním se tvůrci moc nemazlili a Dino Run DX tak připomíná hry z přelomu 80. a 90. let minulého století.

Dino Run DX

Zelda3 – klon vvtvořený reverzním inženýrstvím

The Legend of Zelda: A Link to the Past je herní klasika z roku 1991 od firmy Nintendo. Reverzním inženýrstvím byl vytvořen její klon, jehož zdrojové kódy jsou k dispozici pod licencí MIT. Jmenuje se Zelda3 a je plně hratelná od začátku do konce.





Běží na moderních verzích operačních systémů Linux, macOS a Windows. Při její instalaci potřebujete nakopírovat data z originální ROM.

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Příští vydání 0 A.D. bude mít podporu Vulkan API

Otevřená strategická hra v reálném čase 0 A.D. je stále ve vývoji. Její příští alfa verze bude mimo jiné obsahovat i experimentální podporu Vulkan API. Všechny až doposud vydané verze totiž měly problémy s výkonem a vývojáři doufají, že toto řešení by mohlo pomoct. Tvůrci hry vyzvaly dobrovolníky, aby tuto novinku otestovali.

Testování je zatím určeno pro pokročilejší uživatele, protože je třeba hru zkompilovat ze zdrojových kódů. Další věcí, na kterou se kvůli výkonu zaměřit je podpora multithreadingu.

0 A.D.

V krátkosti

Vyšel OpenTTD 13.0, nová verze přepravní budovatelské strategie. Otevřená strategická střílečka Unvanquished 0.54 je venku. Svobodný klon Minecraftu, hra MineClone2 vyšel ve verzi 0.82.0. Projekt ET: Legacy, který pokračuje s vývojem klasického titulu Wolfenstein: Enemy Territory oznámil vydání verze 2.81.