Rozbitý Flatpak na Ubuntu 25.10, Mobian Trixie pro více zařízení

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Uživatelé nejnovější verze Ubuntu 25.10 hlásí problémy s Flatpakem. ReactOS oznámil počáteční implementaci WDDM. Mobian Trixie je postavený na Debianu 13. Free Software Foundation spustila projekt Librephone.

Flatpak nefunguje na Ubuntu 25.10

Uživatelé nejnovější verze Ubuntu 25.10 (a jejích různých odvozenin) si možná všimli, že balíčky Snap v této distribuci fungují, ale balíčky Flatpak se nedaří nainstalovat. Pokud jste se s tímto problémem setkali, nejste sami. Instalace Flatpak je v nejnovější prozatímní verzi Ubuntu zcela nefunkční.

Při pokusu o instalaci jakékoli aplikace Flatpak z příkazového řádku se zobrazí chyba: „Nelze odpojit souborový systém revokefs-fuse“, následovaná hlášením „Dceřiný proces ukončen s kódem 1“. Chyba byla na Launchpadu označena jako kritická a vývojáři Canonical aktivně pracují na její opravě.

Nefunkční Flatpak na Ubuntu 25.10Nefunkční Flatpak na Ubuntu 25.10

Počáteční podpora WDDM v ReactOS

ReactOS, svobodný operační systém, který se snaží o kompatibilitu s MS Windows nedávno oznámil další úspěch. ReactOS nyní může provizorně načítat některé ovladače WDDM (Windows Display Driver Model). Například ReactOS nyní může spouštět ovladač NVIDIA pro Windows 7 a v příkladu byla použita karta NVIDIA GTX 1070.

Samozřejmě se jedná pouze o základní 2D výstup a bez 3D akcelerace, takže nečekejte, že na ReactOS budete brzy moci spouštět 3D hry. Přesto je to pro ReactOS docela velký krok vpřed, ale samozřejmě zbývá ještě spousta práce, stejně jako u spousty dalších oblastí.

Ovladač NVIDIA pro Windows 7 na ReactOSOvladač NVIDIA pro Windows 7 na ReactOS

Mobian Trixie s širší podporou zařízení

Projekt Mobian vydal novou stabilní verzi svého mobilního systému Mobian Trixie, postavenou na Debianu 13. Aktualizace přináší Linux kernel 6.12, PipeWire jako výchozí zvukový systém a nové GPG klíče pro podepisování obrazů a repozitářů.

Nové obrazy jsou k dispozici pro PinePhone, PinePhone Pro, Librem 5, Pixel 3a, OnePlus 6/6T či Pocophone F1. Experimentální sestavení existují i pro Fairphone 4 a 5 a PineTab 2. Doporučuje se čistá instalace místo upgradu, uživatelé by měli předem zálohovat data.

Instalátor zatím nenabízí plné šifrování disku, ale lze jej provést ručně podle návodu. Mobian současně zahájil rotaci podpisových klíčů – uživatelé by měli aktualizovat balíček mobian-archive-keyring na verzi 20251011.0 nebo novější, aby předešli chybám při aktualizaci systému.

MobianMobian

FSF spustila projekt Librephone

V oblasti svobody mobilních telefonů sice dochází k pokroku, telefony však zůstávají z velké části nesvobodné kvůli široké škále nesvobodných softwarových blobů, které se běžně vyskytují i ve svobodných operačních systémech. Librephone je projekt Free Software Foundation (FSF), jehož cílem je tyto bloby osvobodit.

webcast HP

Cílem tohoto projektu není vytvoření další distribuce Androidu, ale dlouhodobý projekt zaměřený na lepší pochopení a reverzní inženýrství nesvobodných blobů používaných prakticky ve všech dnešních SoC. Projekt byl spuštěn u příležitosti 40. výročí FSF a jeho cílem je přivést uživatele mobilních telefonů do „svobodného světa”, který jsme již vytvořili pro servery a stolní počítače.

Logo FSF

Nově vydáno

Andreas Mueller oznámil vydání Gnoppix AI Linux 25_10, který obsahuje desktopové prostředí KDE Plasma. T2 SDE, open-source prostředí pro vývoj systémů (distribuční sestavovací sada) je k dispozici ve verzi 25.10. Vyšel Exton Linux 251008 „PuppEX“, nové vydání distribuce postavené na Ubuntu 24.04 LTS a nejnovějším jádře Linuxu 6.16. Tony George oznámil vydání Asmi Linux 25.10, nejnovější verze distribuce projektu založené na Ubuntu, která využívá vysoce přizpůsobené pracovní prostředí Xfce.

Asmi Linux 25.10Asmi Linux 25.10
