 »   »  Ručníkový den na památku Douglase Adamse

Akci se v Čechách daří, v Praze a Brně se v odpoledních hodinách pořádá pravidelný sraz. Loni se na srazu v Praze sešlo sto nadšenců a v Brně necelých padesát. Organizátoři jsou zvědavi, kolik lidí přijde letos. V Praze je sraz v 17:00h u Letenského zámečku, v Brně pak v 18:00h v Plzeňském dvoře. Detaily o srazu najdete na českých stránkách Ručníkového dne.

„Jádro akce není ve srazu, alespoň pro mě, ale v nadšené absurditě toho ručníku neseného přes rameno,“ říká propagátor akce Pieta a dodává, „vím o lidech, kteří šli v kvádru, kravatě a s ručníkem na jednání s obchodním partnerem.“

Správný výběr ručníku je velmi důležitý, ručník by měl mít patřičnou velikost a být snadno viděn i z dálky.

I Douglas nosíval ručník…

Pokud stále váháte, zda zítra vzít ručník s sebou, snad vám pomůžou povzbudivá slova propagátorů akce.

Ale vážně, pokud ještě chodíte školy, vysvětlete svým učitelům, co děláte. Pravděpodobně toto gesto velkému literárnímu mozku ocení. Upřímně, řekněte jim to v předstihu. Také by vás mohli překvapit tím, že si sami přinesou ručník. Možná nebudou v některých zaměstnáních tak chápaví, ale za pokus to stojí. Pokud se vás někdo zeptá, co děláte s ručníkem, řekněte mu, ať si koupí knihu.