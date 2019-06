11. Současné zveřejnění metrik i profilovacích informací

12. Nový demonstrační příklad: vykreslování Mandelbrotovy množiny se zaznamenáváním důležitých statistických informací

13. Sledování činnosti HTTP serveru

14. Zpracování metrik programově

15. Složitější skript: uložení výsledků do tabulky ve formátu CSV

16. Kumulativní časy

17. Další datové typy podporované modulem expvar

18. Dodatek: různé metody práce s čítačem zvyšovaným v gorutinách

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Sledování vybraných metrik služeb naprogramovaných v jazyku Go

V předchozí části seriálu o programovacím jazyku Go jsme si mj. řekli, že virtuální stroje, v nichž běží takzvané managed aplikace, dokážou dalším nástrojům (profilerům, debuggerům, monitorovacím aplikacím atd.) poskytovat důležité metriky a dokonce umožňují, aby aplikace sama zveřejňovala ty údaje, které jsou nutné například pro její korektní monitoring (počet aktuálně přihlášených uživatelů, stav připojení do databází apod.). Jako velmi dobrý příklad z praxe jsme si uvedli virtuální stroj programovacího jazyka Java (JVM), který pro poskytování podobných informací nabízí hned několik rozhraní spadajících pod obecný název JPDA neboli Java Platform Debugger Architecture; patří sem především rozhraní JVM TI (Java Virtual Machine Tools Interface), JDWP (Java Debug Wire Protocol) a JDI (Java Debug Interface). Kromě toho může sama aplikace zveřejňovat prakticky libovolné údaje přes rozhraní JMX, které lze využít například ze standardního nástroje JConsole.

Obrázek 1: Ovládání front message brokera Apache Active MQ (AMQ) ze standardního nástroje JConsole. Povšimněte si, že je možné mj. i přímo ovládat samotné fronty a jejich obsah.

seriálu o message brokerech. Poznámka: možnosti rozhraní JMX jsou ve skutečnosti mnohem rozsáhlejší, protože lze velmi snadno zajistit, aby se atributy zveřejněných objektů mohly měnit a aby bylo dokonce možné volat jejich metody, a to přímo z již zmíněné JConsole nebo podobného nástroje. Tento přístup se používá při ovládání některých služeb, například Apache Active MQ (AMQ) (viz předchozí screenshot), s níž jsme se seznámili

Obrázek 2: Vpravo nahoře jsou vypsány všechny dostupné fronty běžícího serveru Apache Active MQ, přesněji řečeno datové typy, kterými jsou reprezentovány.

2. Nativní aplikace vytvořená v Go versus aplikace běžící ve virtuálních strojích

Programovací jazyk Go se v mnoha ohledech odlišuje od jazyků umožňujících běh aplikací ve specializovaných virtuálních strojích. Je tomu tak především z toho důvodu, že výsledkem překladu (s následným linkováním) je v případě jazyka Go binární spustitelná nativní aplikace obsahující i všechny potřebné knihovny, a to včetně modulu pro automatickou správu paměti apod. (naopak aplikace naprogramované v Javě jsou přeloženy do bajtkódu, který je JITovaný ve virtuálním stroji). Proto asi nebude velkým překvapením zjištění, že možnosti Go jsou odlišné, ovšem pokud je skutečně nutné, aby byla dlouhodobě běžící aplikace nějakým způsobem sledována, je to možné zařídit, a to dokonce relativně jednoduchým způsobem. Již minule jsme si řekli, jakým způsobem je možné zajistit, aby aplikace (například webové server nebo jiná síťová služba) poskytovala všechny profilovací informace. Připomeňme si, že dostačuje, aby taková aplikace provedla import balíčku net/http/pprof a popř. nastartovala webový server (pokud ovšem taková služba sama není webovým serverem, potom už se pochopitelně další HTTP server spouštět nemusí):

import ( _ "net/http/pprof" )

Profilovací informace takto nastavené aplikace budou dostupné z každého webového prohlížeče po zadání cesty /debug/pprof, což jsme si již ukázali minule na několika demonstračních příkladech. Příklad výsledku:

Obrázek 3: Úvodní stránka s profilovacími informacemi běžícího HTTP serveru.

Příklad informací o paměťovém subsystému běžící aplikace:

# runtime.MemStats # Alloc = 1568912 # TotalAlloc = 7938176 # Sys = 72022264 # Lookups = 0 # Mallocs = 136375 # Frees = 134637 # HeapAlloc = 1568912 # HeapSys = 66617344 # HeapIdle = 64028672 # HeapInuse = 2588672 # HeapReleased = 0 # HeapObjects = 1738 # Stack = 491520 / 491520 # MSpan = 24776 / 49152 # MCache = 6912 / 16384 # BuckHashSys = 1444585 # GCSys = 2371584 # OtherSys = 1031695 # NextGC = 4194304 # LastGC = 1560699375977620410 ... ... ...

3. Zopakování z minula: jednoduchý HTTP server s dynamicky generovaným obsahem

Dnes si ukážeme druhou důležitou část celého řešení – zveřejnění těch údajů, které budou nastavovány samotnou aplikací. Nejprve si (znovu) ukažme velmi jednoduchý webový server, který po svém spuštění uživatelům poskytuje jedinou dynamicky generovanou stránku a v ní zobrazí taktéž dynamicky generovaný rastrový obrázek s náhodně obarvenými pixely. Následující příklad vznikl úpravou (vylepšením) příkladu, s nímž jsme se již seznámili v předchozím článku:

package main import ( "image" "image/color" "image/png" "io" "math/rand" "net/http" ) func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/html") response := ` <body> <h1>Enterprise image renderer</h1> <img src="/image" width=256 height=256 /> </body>` io.WriteString(writer, response) } func calculateColor() color.RGBA { return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), 255} } func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { const ImageWidth = 256 const ImageHeight = 256 outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0}, image.Point{ImageWidth, ImageHeight}}) for y := 0; y < ImageHeight; y++ { for x := 0; x < ImageWidth; x++ { c := calculateColor() outputimage.Set(x, y, c) } } png.Encode(writer, outputimage) } func main() { http.HandleFunc("/", indexPageHandler) http.HandleFunc("/image", imageHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) }

Obrázek 4: Stránka s obrázkem generovaná HTTP serverem implementovaným v předchozím demonstračním příkladu.

4. Zveřejnění obsahu čítačů přes explicitně naprogramované koncové body API

Jak by bylo možné postupovat v případě, že budeme chtít získat informaci o tom, kolikrát byl vlastně obrázek vygenerován? Nic nám samozřejmě nebrání si do aplikace přidat čítač (proměnnou typu int):

var counter int

Čítač se bude při každém překreslení obrázku zvyšovat o jedničku:

func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { ... ... ... counter++ }

Obsah tohoto čítače můžeme zveřejnit například přes specializovaný koncový bod (endpoint) rozhraní HTTP serveru. V tom nejjednodušším případě může být koncový bod naprogramován zcela primitivním způsobem:

func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain") fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter) }

Navíc je samozřejmě nutné nový handler zaregistrovat při inicializaci HTTP serveru:

http.HandleFunc("/counter", counterHandler)

Nová podoba HTTP serveru s implementovaným čítačem může vypadat takto:

package main import ( "fmt" "image" "image/color" "image/png" "io" "math/rand" "net/http" ) var counter int func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/html") response := ` <body> <h1>Enterprise image renderer</h1> <img src="/image" width=256 height=256 /> </body>` io.WriteString(writer, response) } func calculateColor() color.RGBA { return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), 255} } func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { const ImageWidth = 256 const ImageHeight = 256 outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0}, image.Point{ImageWidth, ImageHeight}}) for y := 0; y < ImageHeight; y++ { for x := 0; x < ImageWidth; x++ { c := calculateColor() outputimage.Set(x, y, c) } } png.Encode(writer, outputimage) counter++ } func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain") fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter) } func main() { http.HandleFunc("/", indexPageHandler) http.HandleFunc("/image", imageHandler) http.HandleFunc("/counter", counterHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) }

Po spuštění serveru nám nic nebrání se dotázat na obsah čítače. Můžeme využít například standardní nástroj curl:

$ curl localhost:8080/counter Counter: 0

A po dvojím překreslení stránky v prohlížeči by se měl stejným způsobem změnit i obsah čítače:

$ curl localhost:8080/counter Counter: 2

5. Mutex pro synchronizaci změny obsahu čítače

Musíme však mít na paměti, že funkce s implementací odpovědí na jednotlivé požadavky jsou spouštěny v samostatných gorutinách, takže je nutné změnu obsahu čítače provádět takovým způsobem, aby byly změny mezi gorutinami synchronizovány (což ovšem obecně dělat moc často nechceme, protože se snižuje výkon aplikace) a dokonce aby změny byly dalšími gorutinami vůbec viditelné, protože u běžných proměnných (i globálních) není viditelnost změn v ostatních gorutinách nijak garantována (viz též The Go Memory Model ). Jedno z možných řešení spočívá v použití klasických mutexů:

var counter int var mutex = &sync.Mutex{}

Čítač se bude zvyšovat v sekci, která bude vždy vykonána maximálně jednou gorutinou:

mutex.Lock() counter++ mutex.Unlock()

Celý demonstrační příklad bude po příslušných úpravách vypadat takto:

package main import ( "fmt" "image" "image/color" "image/png" "io" "math/rand" "net/http" "sync" ) var counter int var mutex = &sync.Mutex{} func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/html") response := ` <body> <h1>Enterprise image renderer</h1> <img src="/image" width=256 height=256 /> </body>` io.WriteString(writer, response) } func calculateColor() color.RGBA { return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), 255} } func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { const ImageWidth = 256 const ImageHeight = 256 outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0}, image.Point{ImageWidth, ImageHeight}}) for y := 0; y < ImageHeight; y++ { for x := 0; x < ImageWidth; x++ { c := calculateColor() outputimage.Set(x, y, c) } } png.Encode(writer, outputimage) mutex.Lock() counter++ mutex.Unlock() } func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain") fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter) } func main() { http.HandleFunc("/", indexPageHandler) http.HandleFunc("/image", imageHandler) http.HandleFunc("/counter", counterHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) }

Poznámka: porovnání různých řešení synchronizace a atomicity čítače si ukážeme v osmnácté kapitole

6. Použití funkcí zajišťujících atomickou změnou hodnoty pro realizaci čítačů

Existuje samozřejmě i další řešení, které se spoléhá na speciální funkce zaručující, že provedou atomickou změnu hodnoty. Tyto funkce určené pro některé základní datové typy nalezneme ve standardním balíčku sync/atomic:

# Datový typ Uložení hodnoty Změna hodnoty Operace CAS 1 int32 StoreInt32(addr *int32, val int32) AddInt32(addr *int32, delta int32) (new int32) CompareAndSwapInt32(addr *int32, old, new int32) (swapped bool) 2 int64 StoreInt64(addr *int64, val int64) AddInt64(addr *int64, delta int64) (new int64) CompareAndSwapInt64(addr *int64, old, new int64) (swapped bool) 3 uint32 StoreUint32(addr *uint32, val uint32) AddUint32(addr *uint32, delta uint32) (new uint32) CompareAndSwapUint32(addr *uint32, old, new uint32) (swapped bool) 4 uint64 StoreUint64(addr *uint64, val uint64) AddUint64(addr *uint64, delta uint64) (new uint64) CompareAndSwapUint64(addr *uint64, old, new uint64) (swapped bool) 5 uintptr StoreUintptr(addr *uintptr, val uintptr) AddUintptr(addr *uintptr, delta uintptr) (new uintptr) CompareAndSwapUintptr(addr *uintptr, old, new uintptr) (swapped bool)

7. Úprava HTTP serveru s čítači s atomickou změnou hodnoty

Úprava našeho HTTP serveru takovým způsobem, aby používat čítače měněné atomickou operací (z pohledu ostatních gorutin), je snadná. Nejprve čítač vytvoříme; bude se jednat o běžnou globální proměnnou:

var counter uint32

Zvýšení čítače v gorutině vytvořené pro obsluhu události, se provede takto:

func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { ... ... ... atomic.AddUint32(&counter, 1) }

Úplný zdrojový kód upraveného příkladu bude vypadat následovně:

package main import ( "fmt" "image" "image/color" "image/png" "io" "math/rand" "net/http" "sync/atomic" ) var counter uint32 func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/html") response := ` <body> <h1>Enterprise image renderer</h1> <img src="/image" width=256 height=256 /> </body>` io.WriteString(writer, response) } func calculateColor() color.RGBA { return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), 255} } func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { const ImageWidth = 256 const ImageHeight = 256 outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0}, image.Point{ImageWidth, ImageHeight}}) for y := 0; y < ImageHeight; y++ { for x := 0; x < ImageWidth; x++ { c := calculateColor() outputimage.Set(x, y, c) } } png.Encode(writer, outputimage) atomic.AddUint32(&counter, 1) } func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain") fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter) } func main() { http.HandleFunc("/", indexPageHandler) http.HandleFunc("/image", imageHandler) http.HandleFunc("/counter", counterHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) }

8. Balíček expvar

Ovšem nejlepší (a především i standardní) řešení spočívá v použití balíčku nazvaného expvar. Tento balíček umožňuje definovat ty proměnné, jejichž obsah bude zveřejněn interním HTTP serverem aplikace, a to na standardní adrese /debug/vars. U těchto proměnných je zaručeno, že jejich modifikace bude synchronizována mezi gorutinami, takže nebudeme muset ručně pracovat s mutexy ani s atomickými datovými typy.

V balíčku expvar je implementována podpora pro několik datových typů exportovaných proměnných:

# Datový typ Typ exportované proměnné 1 Int int64 2 Float float64 3 String string 4 Map Map 5 Func funkce vracející řetězec

Int: Poznámka: jak uvidíme dále, jedná se o uživatelské datové typy, u nichž je mj. definováno i několik metod pro modifikaci hodnot. Příkladem mohou být metody pro typ

# Funkce/metoda Stručný popis 1 func NewInt(name string) *Int konstruktor datového typu 2 func (v *Int) Add(delta int64) zvýšení či snížení hodnoty o zadaný offset 3 func (v *Int) Set(value int64) nastavení nové hodnoty 4 func (v *Int) String() string převod na tisknutelný řetězec 5 func (v *Int) Value() int64 získání aktuální hodnoty proměnné

Obrázek 5: Hodnota čítače získaná přes standardní rozhraní runtime jazyka Go.

9. Úprava HTTP serveru tak, aby byly čítače dostupné přes standardní rozhraní

Ukažme si nyní, jakým způsobem je nutné předělat předchozí demonstrační příklady takovým způsobem, aby bylo počitadlo překreslení obrázku exportováno standardním způsobem. Ve skutečnosti to není vůbec nic těžkého. Nejprve je samozřejmě nutné importovat balíček expvar společně se všemi ostatními balíčky, které aplikace pro svůj běh vyžaduje:

import ( "expvar" )

Následně můžeme vytvořit globální exportovanou proměnnou typu Int a pojmenovat ji (pod daným jménem bude obsah proměnné zveřejněn):

var counter = expvar.NewInt("counter")

Poznámka: používání globálních proměnných je z pochopitelných důvodů považováno za špatný přístup, ovšem v tomto případě se jedná o nejjednodušší řešení, které umožňuje, že nemusíme obalovat handlery HTTP serveru do uzávěrů. Pokud přesto budete preferovat čistší přístup, uvedeme si příklad alternativního řešení v navazující kapitole

Změnu hodnoty této proměnné můžeme provést přímo v handleru, který je zavolán ve chvíli, kdy je zapotřebí vykreslit obrázek (na základě uživatelského požadavku – requestu). Povšimněte si způsobu změny hodnoty počitadla pomocí metody:

func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { ... ... ... counter.Add(1) }

Následuje výpis úplného zdrojového kódu upraveného demonstračního příkladu:

package main import ( "expvar" "fmt" "image" "image/color" "image/png" "io" "math/rand" "net/http" ) var counter = expvar.NewInt("counter") func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/html") response := ` <body> <h1>Enterprise image renderer</h1> <img src="/image" width=256 height=256 /> </body>` io.WriteString(writer, response) } func calculateColor() color.RGBA { return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), 255} } func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { const ImageWidth = 256 const ImageHeight = 256 outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0}, image.Point{ImageWidth, ImageHeight}}) for y := 0; y < ImageHeight; y++ { for x := 0; x < ImageWidth; x++ { c := calculateColor() outputimage.Set(x, y, c) } } png.Encode(writer, outputimage) counter.Add(1) } func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain") fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter.Value()) } func main() { http.HandleFunc("/", indexPageHandler) http.HandleFunc("/image", imageHandler) http.HandleFunc("/counter", counterHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) }

Zveřejněné proměnné a jejich obsah bude dostupný na adrese /debug/vars, takže ho můžeme přečíst například standardní utilitou curl:

$ curl localhost:8080/debug/vars { "cmdline": ["/tmp/go-build196872790/b001/exe/05_image_server_expvar"], "counter": 0, "memstats": {"Alloc":285976,"TotalAlloc":285976,"Sys":70189056,"Lookups":0,"Mallocs":859,"Frees":69,"HeapAlloc":285976,"HeapSys":66715648,"HeapIdle":65724416,"HeapInuse":991232,"HeapReleased":0,"HeapObjects":790,"StackInuse":393216,"StackSys":393216,"MSpanInuse":15808,"MSpanSys":16384,"MCacheInuse":6912,"MCacheSys":16384,"BuckHashSys":2689,"GCSys":2234368,"OtherSys":810367,"NextGC":4473924,"LastGC ... ... ...

counter) se vrátily i informace o činnosti paměťového subsystému celé aplikace, resp. přesněji řečeno její běhové (runtime) části. Poznámka: povšimněte si, že kromě obsahu samotného čítače (atribut) se vrátily i informace o činnosti paměťového subsystému celé aplikace, resp. přesněji řečeno její běhové (runtime) části.

10. Úprava předchozího příkladu a odstranění globálních proměnných ze zdrojového kódu

Předchozí demonstrační příklad ještě upravíme takovým způsobem, aby se v něm nepoužívaly globální proměnné. To znamená, že do gorutin budeme muset předávat i samotný čítač, takže se handlery upraví takto:

func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, counter *expvar.Int) { ... ... ... counter.Add(1) }

Aby bylo možné do handlerů přidat další parametr, musíme vytvořit buď pomocnou funkci nebo uzávěr (closure). Ukažeme si způsob použití uzávěru, tj. (zde anonymní) funkce, na kterou je navázána lokální proměnná counter definovaná v nadřazené funkci main:

http.HandleFunc("/image", func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { imageHandler(writer, request, counter) })

Úplný zdrojový kód příkladu vypadá následovně:

package main import ( "expvar" "fmt" "image" "image/color" "image/png" "io" "math/rand" "net/http" ) func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/html") response := ` <body> <h1>Enterprise image renderer</h1> <img src="/image" width=256 height=256 /> </body>` io.WriteString(writer, response) } func calculateColor() color.RGBA { return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), 255} } func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, counter *expvar.Int) { const ImageWidth = 256 const ImageHeight = 256 outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0}, image.Point{ImageWidth, ImageHeight}}) for y := 0; y < ImageHeight; y++ { for x := 0; x < ImageWidth; x++ { c := calculateColor() outputimage.Set(x, y, c) } } png.Encode(writer, outputimage) counter.Add(1) } func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, counter *expvar.Int) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain") fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter.Value()) } func main() { counter := expvar.NewInt("counter") http.HandleFunc("/", indexPageHandler) http.HandleFunc("/image", func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { imageHandler(writer, request, counter) }) http.HandleFunc("/counter", func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { counterHandler(writer, request, counter) }) http.ListenAndServe(":8080", nil) }

11. Současné zveřejnění metrik i profilovacích informací

Nic nám ovšem nebrání, aby aplikace zveřejňovala jak své metriky, tak i profilovací informace (popsané minule). Řešení je jednoduché – do předchozího příkladu pouze přidáme import balíčku net/http/pprof. Žádné další změny není nutné v příkladu dělat:

package main import ( "expvar" "fmt" "image" "image/color" "image/png" "io" "math/rand" "net/http" _ "net/http/pprof" ) var counter = expvar.NewInt("counter") func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/html") response := ` <body> <h1>Enterprise image renderer</h1> <img src="/image" width=256 height=256 /> </body>` io.WriteString(writer, response) } func calculateColor() color.RGBA { return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), uint8(rand.Intn(255)), 255} } func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { const ImageWidth = 256 const ImageHeight = 256 outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0}, image.Point{ImageWidth, ImageHeight}}) for y := 0; y < ImageHeight; y++ { for x := 0; x < ImageWidth; x++ { c := calculateColor() outputimage.Set(x, y, c) } } png.Encode(writer, outputimage) counter.Add(1) } func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain") fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d

", counter.Value()) } func main() { http.HandleFunc("/", indexPageHandler) http.HandleFunc("/image", imageHandler) http.HandleFunc("/counter", counterHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) }

Obrázek 6: Zveřejněné profilovací informace.

Obrázek 7: Současně zveřejněné metriky aplikace.

12. Nový demonstrační příklad: vykreslování Mandelbrotovy množiny se zaznamenáváním důležitých statistických informací

V dalším příkladu, který vychází ze zdrojového kódu zveřejněného minule, je zveřejněno hned několik údajů o běžící aplikaci:

Počet překreslení Mandelbrotovy množiny Celkový čas, který CPU strávil výpočtem Mandelbrotových množin Počet překreslených (vybarvených) pixelů Čas výpočtu, ovšem ve formátu čitelném člověkem

Jedná se o tyto proměnné:

var renderingCounter = expvar.NewInt("renderingCounter") var renderingDuration = expvar.NewInt("renderingDuration") var pixelsColored = expvar.NewInt("pixelsColored") var humanReadableDuration = expvar.NewString("humanReadableDuration")

Upravený zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main import ( "expvar" "image" "image/png" "io" "net/http" _ "net/http/pprof" "time" ) var renderingCounter = expvar.NewInt("renderingCounter") var renderingDuration = expvar.NewInt("renderingDuration") var pixelsColored = expvar.NewInt("pixelsColored") var humanReadableDuration = expvar.NewString("humanReadableDuration") func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Header().Set("Content-Type", "text/html") response := ` <body> <h1>Enterprise image renderer</h1> <img src="/image" width=256 height=256 /> </body>` io.WriteString(writer, response) } func iterCount(cx float64, cy float64, maxiter uint) uint { var zx float64 = 0.0 var zy float64 = 0.0 var i uint = 0 for i < maxiter { zx2 := zx * zx zy2 := zy * zy if zx2+zy2 > 4.0 { break } zy = 2.0*zx*zy + cy zx = zx2 - zy2 + cx i++ } return i } func calcMandelbrot(width uint, height uint, maxiter uint, palette [][3]byte, image []byte, cy float64, done chan bool) { var cx float64 = -2.0 for x := uint(0); x < width; x++ { i := iterCount(cx, cy, maxiter) color := palette[i] image[3*x] = color[0] image[3*x+1] = color[1] image[3*x+2] = color[2] cx += 3.0 / float64(width) } done <- true } func writeImage(width uint, height uint, pixels []byte) *image.NRGBA { img := image.NewNRGBA(image.Rect(0, 0, int(width), int(height))) pixel := 0 for y := 0; y < int(height); y++ { offset := img.PixOffset(0, y) for x := uint(0); x < width; x++ { img.Pix[offset] = pixels[pixel] img.Pix[offset+1] = pixels[pixel+1] img.Pix[offset+2] = pixels[pixel+2] img.Pix[offset+3] = 0xff pixel += 3 offset += 4 } } return img } func calculateFractal(width int, height int, maxiter int) []byte { done := make(chan bool, height) pixels := make([]byte, width*height*3) offset := 0 delta := width * 3 var cy float64 = -1.5 for y := 0; y < height; y++ { go calcMandelbrot(uint(width), uint(height), uint(maxiter), mandmap[:], pixels[offset:offset+delta], cy, done) offset += delta cy += 3.0 / float64(height) } for i := 0; i < height; i++ { <-done } return pixels } func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { const ImageWidth = 256 const ImageHeight = 256 t1 := time.Now() pixels := calculateFractal(ImageWidth, ImageHeight, 255) outputimage := writeImage(ImageWidth, ImageHeight, pixels) png.Encode(writer, outputimage) t2 := time.Now() elapsed := t2.Sub(t1) renderingCounter.Add(1) renderingDuration.Set(int64(elapsed)) pixelsColored.Set(ImageWidth * ImageHeight) humanReadableDuration.Set(elapsed.String()) } func main() { http.HandleFunc("/", indexPageHandler) http.HandleFunc("/image", imageHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) } /* taken from Fractint */ var mandmap = [...][3]byte{ {255, 255, 255}, {224, 224, 224}, {216, 216, 216}, {208, 208, 208}, {200, 200, 200}, {192, 192, 192}, {184, 184, 184}, {176, 176, 176}, {168, 168, 168}, {160, 160, 160}, {152, 152, 152}, {144, 144, 144}, ... ... ... {240, 240, 140}, {244, 244, 152}, {244, 244, 168}, {244, 244, 180}, {244, 244, 196}, {248, 248, 208}, {248, 248, 224}, {248, 248, 236}, {252, 252, 252}, {248, 248, 248}, {240, 240, 240}, {232, 232, 232}}

Obrázek 8: Nový HTTP server v akci.

13. Sledování činnosti HTTP serveru

Pro sledování činnosti HTTP serveru, který počítá a zobrazuje rastrový obrázek Mandelbrotovy množiny můžeme v tom nejjednodušším případě opět použít nástroj curl.

Před prvním překreslením:

$ curl localhost:8080/debug/vars { "cmdline": ["/tmp/go-build480851913/b001/exe/08_image_server_fractal"], "humanReadableDuration": "", "memstats": {"Alloc":308736,"TotalAlloc":308736,"Sys":69926912,"Lookups":0,"Mall ... ... ... "pixelsColored": 0, "renderingCounter": 0, "renderingDuration": 0 }

Po dvou překresleních:

$ curl localhost:8080/debug/vars { ... ... ... "humanReadableDuration": "44.726908ms", ... ... ... "pixelsColored": 65536, "renderingCounter": 2, "renderingDuration": 44726908

14. Zpracování metrik programově

V tomto okamžiku již víme, jakým způsobem můžeme metriky popisující aktuální stav běžící aplikace získat. Nyní nám vlastně zbývá jen „maličkost“ – umět získaná data zpracovat a následně nějakým způsobem interpretovat. K tomuto účelu je možné použít buď již hotové nástroje (Prometheus aj.), nebo data zpracovat vlastními silami, což je samozřejmě mnohem zajímavější. Podívejme se tedy na způsob přečtení metrik jednoduchým skriptem naprogramovaným v Pythonu. Pro samotný přenos dat z aplikace do skriptu použijeme populární knihovnu Requests. První verze skriptu pouze data přečte a vypíše je na standardní výstup, bez jejich dalšího zpracování:

import requests response = requests.get("http://localhost:8080/debug/vars") assert response.status_code == 200, "Chyba při čtení metrik: neočekávaný HTTP kód odpovědi" payload = response.json() print("Počet překreslení: ", payload["renderingCounter"]) print("Celkový čas výpočtu: ", payload["humanReadableDuration"])

Příklad výsledku činnosti tohoto skriptu:

Počet překreslení: 1 Celkový čas výpočtu: 46.758702ms Počet obarvených pixelů: 65536

15. Složitější skript: uložení výsledků do tabulky ve formátu CSV

Pochopitelně nám ovšem nic nebrání v tom, aby skript se získanými daty prováděl další manipulace. Jeho druhá varianta přečtená data uloží do datového souboru mandelbrot.csv; přesněji řečeno po každém spuštění se do tohoto souboru přidá další řádek s výsledky měření. Pokud tedy skript budeme spouštět v pravidelných intervalech (cron apod.), bude výsledkem tabulka obsahující postupný vývoj všech měřených hodnot:

import requests import os import csv filename = "mandelbrot.csv" response = requests.get("http://localhost:8080/debug/vars") assert response.status_code == 200, "Chyba při čtení metrik: neočekávaný HTTP kód odpovědi" payload = response.json() mode = None write_header = False if os.path.exists(filename): mode = "a" else: mode = "w" write_header = True with open(filename, mode) as csv_file: writer = csv.writer(csv_file, delimiter=',') if write_header: writer.writerow(("Počet překreslení", "Čas výpočtu", "Obarvených pixelů")) writer.writerow((payload["renderingCounter"], payload["humanReadableDuration"], payload["pixelsColored"]))

Příklad výstupu postupně generovaného předchozím skriptem:

Počet překreslení,Čas výpočtu,Obarvených pixelů 0,,0 1,43.446635ms,65536 2,40.86645ms,65536 6,41.091674ms,65536

Obrázek 9: Zobrazení tabulky v tabulkovém procesoru.

16. Kumulativní časy

Příklad samozřejmě můžeme upravit tak, aby se počítaly kumulativní časy, obarvené pixely atd.:

renderingCounter.Add(1) renderingDuration.Add(int64(elapsed)) pixelsColored.Add(ImageWidth * ImageHeight) humanReadableDuration.Set(elapsed.String())

import requests import os import csv filename = "mandelbrot.csv" response = requests.get("http://localhost:8080/debug/vars") assert response.status_code == 200, "Chyba při čtení metrik: neočekávaný HTTP kód odpovědi" payload = response.json() mode = None write_header = False if os.path.exists(filename): mode = "a" else: mode = "w" write_header = True with open(filename, mode) as csv_file: writer = csv.writer(csv_file, delimiter=',') if write_header: writer.writerow(("Počet překreslení", "Čas výpočtu", "Obarvených pixelů", "Poslední výpočet")) writer.writerow((payload["renderingCounter"], payload["renderingDuration"], payload["pixelsColored"], payload["humanReadableDuration"]))

Výsledek pěti měření (CSV formát):

Počet překreslení,Čas výpočtu,Obarvených pixelů,Poslední výpočet 0,0,0, 1,41073963,65536,41.073963ms 2,83259556,131072,42.185593ms 3,126872642,196608,43.613086ms 4,173997267,262144,47.124625ms

Obrázek 10: Zobrazení tabulky s výsledky v tabulkovém procesoru.

17. Další datové typy podporované modulem expvar

Při popisu možností balíčku expvar jsme se mj. zmínili i o podporovaných datových typech proměnných, které může aplikace „zviditelnit“. Použití datových typů Int, Float a String je pravděpodobně zřejmé, ovšem zajímavější je situace u zbývajících dvou typů: funkcí a map. Funkce, pokud je použita jako typ „zviditelněné proměnné“, je zavolána ve chvíli, kdy je zapotřebí získat metriky. Výsledkem této funkce jsou data, která mají být zveřejněna:

type Metrics struct { Counter int Duration int } func MetricsFunc() interface{} { return Metrics{ Counter: 1, Duration: -1, } }

Zveřejnění metriky zajistí zavolání:

expvar.Publish("metrics", expvar.Func(MetricsFunc))

Obrázek 11: Nově zveřejněná metrika.

18. Dodatek: různé metody práce s čítačem zvyšovaným v gorutinách

V předchozích kapitolách jsme se mj. zabývali i problémem práce s obsahem proměnné, která je používána větším množstvím gorutin. Programovací jazyk Go neobsahuje žádnou obdobu klíčového slova volatile, což je ostatně dobře, protože význam tohoto slova je v různých programovacích jazycích dosti odlišný (v první skupině jsou jazyky C a C++, ve druhé pak Java a .NET). Pokud například budeme v Go měnit obsah globální proměnné, a to v mnoha gorutinách, nebudou výsledky odpovídat očekávání, protože operace čtení a zápisu nebudou synchronizovány. O tom se můžeme snadno přesvědčit po spuštění následujícího příkladu, v němž se obsah globálního čítače zvýší 1000×, ovšem výsledkem nebude hodnota 1000, ale hodnota nižší (protože dojde k překryvu operací čtení hodnoty proměnné a jejího zápisu – více gorutin bude zvyšovat stejnou hodnotu popř. provede zápis výsledku, který již ovšem byl jinou gorutinou změněn):

package main import ( "fmt" "time" ) func main() { var cnt int = 0 for i := 0; i < 1000; i++ { go func() { cnt++ }() } time.Sleep(1000 * time.Millisecond) fmt.Printf("%d

", cnt) }

Výsledek běhu tohoto programu (bude se obecně lišit s každým spuštěním aplikace):

952

Poznámka: dokonce může dojít k tomu, že čítač bude obsahovat zcela nesmyslné hodnoty, protože není zaručeno, že na všech architekturách se vždy zapíšou současně všechny bity čítače.

Jedno z možných řešení tohoto problému spočívá v použití synchronizace gorutin s využitím mutexu (jedna z forem zámku). Před změnou obsahu čítače se gorutina pokusí o získání mutexu a pokud uspěje, provede změnu obsahu čítače (přečtení hodnoty, zvýšení o jedničku, zápis výsledku) a zámek opět uvolní. V případě, že bude zámek držen jinou gorutinou, musí se počkat (takže se původní paralelní běh kódu v tomto místě opět „serializuje“):

package main import ( "fmt" "sync" "time" ) func main() { var cnt int32 = 0 var mutex = &sync.Mutex{} for i := 0; i < 1000; i++ { go func() { mutex.Lock() cnt++ mutex.Unlock() }() } time.Sleep(1000 * time.Millisecond) fmt.Printf("%d

", cnt) }

Výsledek běhu tohoto programu:

1000

Použití mutexů ovšem není zcela bez problémů, protože při špatném naprogramování může docházet k deadlockům.

V případě jednoduchého čítače je výhodnější využít spíše již zmíněný balíček sync/atom s implementací atomických operací. Interně se samozřejmě opět musí řešit nějaký typ zámku, ovšem tato činnost je před programátorem skryta. A hlavně – nedojde k situaci, kdy by programátor zapomněl zámek uvolnit nebo uvolňoval zámky ve špatném pořadí; tudíž se eliminuje možnost vzniku deadlocku:

package main import ( "fmt" "sync/atomic" "time" ) func main() { var cnt int32 = 0 for i := 0; < 1000; i++ { go func() { atomic.AddInt32(&cnt, 1) }() } time.Sleep(1000 * time.Millisecond) fmt.Printf("%d

", cnt) }

Výsledek běhu tohoto programu:

1000

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně dva megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

20. Odkazy na Internetu