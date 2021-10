Small Basic: moderní reinkarnace BASICu určená pro výuku programování

Obsah

1. Jazyky určené (a někdy i vhodné) pro výuku programování

2. Když je „vizuální“ programování již náročné: projekt Small Basic

3. První seznámení se Small Basicem – program typu „Hello, world!“

4. Práce s proměnnými, základní datové typy

5. Předpřipravené objekty, manipulace s řetězci

6. Interaktivní vstup dat

7. Podmínky, strukturovaný příkaz typu if-then-else

8. Vnořené konstrukce if-then

9. Počítaná programová smyčka typu FOR-NEXT

10. Programová smyčka typu WHILE

11. Výpočet největšího společného dělitele – realizace v GW-BASICu a Small Basicu

12. Podprogramy

13. Převod programu postaveného na podprogramech z GW-BASICu do Small Basicu

14. Příkaz GOTO aneb vaříme špagety

15. Převod programu postaveného na GOTO z GW-BASICu do Small Basicu

16. Pole a mapy – překvapivě snadné téma

17. Pasti připravené ve Small Basicu

18. Obsah druhého článku o Small Basicu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Jazyky určené (a někdy i vhodné) pro výuku programování

It's a bit like learning natural languages: the earlier the better.

Michael Kölling

V současnosti existuje a je aktivně používáno několik desítekprogramovacích jazyků, ať již jazyků interpretovaných či překládaných donativního kódu nebo bajtkódu. Až na několik výjimek se však jedná o takovéjazyky, které nejsou příliš vhodné pro první seznámení dětí s návrhemalgoritmů a jednoduchých aplikací. Z tohoto důvodu vzniklo a stále ještěvzniká poměrně velké množství projektů, jejichž cílem je seznámit dětipředškolního věku či děti na prvním stupni ZŠ se základem algoritmizace amnohdy i s tvorbou počítačové grafiky (protože grafický výstup či dokonceanimace jsou nepochybně atraktivní). Jmenujme například projekty Logo, Scratch,BYOB, Snap!, Alice, Android App Inventor, Starlogo, Etoys, DesignBlocks, PocketCode, Hopscotch, Blockly, Greenfoot, Processing, GameMaker nebo právěMicrosoft Small Basic, kterým se budeme zabývat dnes.

Obrázek 1: Moderní integrovaná vývojová prostředí jsou sice pro amatérskéi profesionální programátory velmi užitečná, ovšem při výuce může jejich velkávariabilita být v některých ohledech spíše kontraproduktivní.

Některé v praxi používané programovací jazyky (například Pythonči možná spíše Lua) je sice možné použít pro výuku programování, ovšempro děti předškolního věku nebo pro děti na prvním stupni základních škol sepodle mého názoru příliš nehodí, a to hned z několika důvodů. Jednímz těchto důvodů je nutnost zápisu algoritmů pomocí více či méněstrukturovaného textu, jehož syntaxe je hlídána buď interpretrem čipřekladačem. Jedná se o nejdéle používaný způsob programování, jehož počátkymůžeme hledat v hluboké počítačové minulosti, protože první překladačpracující se strojovým textem byl vytvořen již v rozmezí let 1951 až 1952Grace Hopperovou v rámci projektu A-0 (Arithmetic Languageversion 0), který byl později následován známým FORTRANem navrženýmJohnem W. Backusem a jeho vývojovým týmem. Ovšem v průběhu oněchcca šedesáti let se znovu a znovu objevovaly více či méně úspěšné pokusy ovizuální návrh algoritmů, tj. o tvorbu programů nikoli zápisemstrukturovaného zdrojového textu, ale návrhem algoritmů pomocí diagramůvytvářených například s využitím myši, gesty či v minulosti pomocísvětelného pera.

Obrázek 2: Bloky, z nichž se programy tvořené ve Scratchi skládají,jsou na základě své funkce rozděleny do osmi kategorií. Povšimněte si, žeprostředí Scratche bylo téměř kompletně počeštěno; jedna z mála částíponechaná v angličtině je nápověda k jednotlivým příkazům (i když itato část se pravděpodobně brzy přeloží).

Poměrně dobře známé jsou například pokusy o přímý „překlad“klasických vývojových diagramů, využití takzvaných kopenogramů atd.V současnosti někteří analytici a vývojáři využívají vizuální/grafickýjazyk UML (což je ovšem jen pomůcka) či BPM (návrh businessprocesů, ovšem s vhodně zvolenými bloky se vlastně jedná o plnohodnotnýjazyk). V oblasti software určeného pro výuku programování se využívápodobný princip, jako v případě vývojových diagramů – možnost zápisu(či možná lépe řečeno deklarace) algoritmů s využitím blokůpředstavujících jednotlivé příkazy či volané funkce, které jsou doplněny ozákladní strukturované příkazy určené pro tvorbu rozhodovacích podmínek aprogramových smyček. Na tomto principu, tj. na vylepšených a vizuálněpřitažlivějších vývojových diagramech, je postaven i projekt Scratch,v němž jsou uživatelům nabídnuty základní stavební bloky,z nichž se program skládá, přičemž je ponecháno pouze na uživateli, jakýmzpůsobem tyto bloky využije ve svých programech.

Obrázek 3: Programy se ve Scratchi tvoří přetahováním příkazových blokůz oblasti umístěné v levé části okna do střední oblasti, zdenadepsané „Skripty“ (nová verze Scratche používá nepatrně odlišnýdesign grafického uživatelského rozhraní).

Díky způsobu implementace skládání bloků pod sebe, popř. do sebe(s využitím „zámků“, podobně jako u puzzle) je zajištěno, žeprogram bude po syntaktické stránce vždy v pořádku, což je důležité,protože odpadá pro děti nudná oprava překlepů, hledání chybějících středníků,hlídání párovosti závorek i další činnosti spojené s prací s běžnýmiprogramovacími jazyky. Uživatel se tedy musí starat o to podstatné – osémantiku navrhované aplikace.

Obrázek 4: Editor bitmapových spritů zabudovaný přímo ve Scratchi.

2. Když je „vizuální“ programování již náročné: projekt Small Basic

„BASIC used to be on every computer a child touched – but todaythere's no easy way for kids to get hooked on programming.“

Scratch a od něj odvozené projekty je velmi populárním vývojovým nástrojem,ovšem s rostoucí délkou programů se stává jeho používání poměrněneefektivní, stejně jako v případě úpravy programů (zejména zápisyvýrazů). Proto je – alespoň podle mého názoru – vhodné po dosaženíurčité úrovně přejít na standardnější typ tvorby programů – a tozaloženého na zápisu zdrojových kódů lety ověřeným způsobem a s případnoudopomocí formou nápovědy, kontextových nabídek atd. A právě tímto směrem sevydal i Small Basic, což je projekt založený na myšlenkách uveřejněnýchve známém článku WhyJohnny can’t code. Small Basic v současnosti existuje jak veformě běžné aplikace pro Windows, tak i ve formě „webového integrovanéhovývojového prostředí“, které je dostupné na adrese smallbasic-publicwebsite.azurewebsites.net/.

Poznámka: webové prostředí kupodivu funguje bezproblémů i ve Firefoxu běžícího v Linuxu.

Samotný Small Basic je navržen poměrně minimalisticky, protožerozpoznává pouze čtrnáct klíčových slov a dva operátory zapsané slovy; dalšífunkcionalita je „schována“ v jednotlivých modulech:

# Klíčové slovo Stručný popis klíčového slova 1 If začátek rozhodovací konstrukce 2 Then podmíněná větev v rozhodovací konstrukci 3 Else alternativní (nepovinná) větev v rozhodovací konstrukci 4 ElseIf další podmínka (opět nepovinná) v rozhodovací konstrukci 5 EndIf konec rozhodovací konstrukce 6 For začátek počítané programové smyčky for 7 To specifikace druhé limitní hodnoty počítané programové smyčky for 8 Step specifikace kroku (změny) počitadla v programové smyčce for 9 EndFor konec těla programové smyčky typu for 10 While začátek programové smyčky typu while se specifikací podmínky 11 EndWhile konec těla programové smyčky typu while 12 Sub začátek podprogramu se specifikací jeho jména 13 EndSub konec podprogramu začínajícího klíčovým slovem sub 14 Goto nestrukturovaný skok na jiné místo programu 15 And logická spojka – součin 16 Or logická spojka – součet

Small Basic podporuje jen globální proměnné (což zásadním způsobemomezuje jeho použití ve větších projektech!) a umožňuje zápis podprogramů,ovšem bez možnosti předání parametrů v argumentech. Další vlastnosti aomezení jsou zmíněny v dalším textu.

Obrázek 5: Uživatelské prostředí Small Basicu je navrženo takovýmzpůsobem, aby obsahovalo pouze ty nejnutnější operace.

Poznámka: označení „Small“ se týkápočtu klíčových slov jazyka a částečně i jeho vyjadřovací schopnosti. Samotnáimplementace „Small“ Basicu ovšem není v žádném případě„malá“, zejména v porovnání s klasickými BASICy,z nichž většina byla implementována v osmi kilobajtech ROM, některévětší pak v šestnácti kilobajtech (existují však i BASICy pro 2kB a 4kBROM).

3. První seznámení se Small Basicem – program typu „Hello, world!“

Small Basic je možné začít používat přímo z webového prohlížeče.Webové integrované vývojové prostředí je dostupné na adrese https://smallbasic-publicwebsite.azurewebsites­.net/.Samotné grafické uživatelské rozhraní je pojato minimalisticky, ale přesto zdenalezneme například i jednoduchý debugger a taktéž (pro začátečníky důležité)kontextové doplňování funkcí a metod, které jsou rozděleny do několikamodulů:

Obrázek 6: Kontextové doplňování (resp. nabídka) názvů funkcí,atributů i metod (ty si, kromě dvou základních metod, popíšeme příště).

Po zápisu alespoň jednoho znaku z názvu funkce/metody/atributu sepochopitelně nabídka zúží:

Obrázek 7: Zúžení kontextové nabídky.

Obrázek 8: Automaticky se zobrazí i nápověda k vybranémuidentifikátoru, ale v mnoha prohlížečích je text nápovědyrozházen.

Případné chyby jsou okamžitě hlášeny již při zápisu jednotlivých řádků:

Obrázek 9: Nahlášená chyba.

Nyní si ukažme standardní program typu „Hello, world!“v jeho variantě pro Small Basic. Ve standardním BASICu by tentoprogram vypadal takto:

PRINT "Hello, world!"

Ovšem ve Small Basicu klíčové slovo PRINTneexistuje. Namísto toho musíme použít metodu WriteLineobjektu TextWindow (i když začátečníkům není nutné pojmy„objekt“ a „metoda“ vysvětlovat a ani nikdev oficiální dokumentaci uvedeny nejsou):

TextWindow.WriteLine("Hello, world!")

Po spuštění tohoto programu by se měla otevřít textová konzole (ve stejnémokně prohlížeče), do ní by se měla vypsat příslušná zpráva a za ní ještěinformace o tom, že byl program úspěšně ukončen:

Obrázek 10: Zpráva vypsaná programem typu „Hello, world!“současně s informací o úspěšném ukončení programu.

4. Práce s proměnnými, základní datové typy

Proměnné se vytvoří automaticky při jejich prvním použití v programu.Typicky se jedná o přiřazení hodnoty do proměnné. Přitom lze použít jaknumerické hodnoty, tak i řetězce, a to bez explicitního uvedení typu proměnné(typ je přiřazen k hodnotě):

message = "Hello, world!"TextWindow.WriteLine(message)

Poznámka: na rozdíl od klasických BASICů se tedyzcela obejdeme bez příkazu DIM a nepoužívají se ani suffixy$ pro označení proměnných obsahujících řetězce.

Pochopitelně je podporována i práce s proměnnými obsahujícími numerickéhodnoty. K dispozici je i standardní pětice aritmetických operátorů:

x = 10y = 20z = x + yTextWindow.WriteLine(z)

Pro Small Basic je typické, že lze kombinovat numerické hodnotys řetězci, což je ovšem na druhou stranu zdroj častých problémů:

message = "Result: "x = 10y = 20z = x + yTextWindow.WriteLine(message + z)

5. Předpřipravené objekty, manipulace s řetězci

Již v předchozím textu jsme se zmínili o předpřipravených objektech ajejich metodách popř. i o atributech. Tímto způsobem jsou řešeny napříkladi operace s řetězci. V původních BASICech od společnosti Microsoft senapříklad pro získání podřetězce daly použít vestavěné funkce pojmenovanéLEFT$, RIGHT$ a MID$:

1 REM *****************************2 REM Prace s retezci, manipulace3 REM s obsahem retezcu.4 REM 5 REM Uprava pro GW-BASIC6 REM7 REM *****************************8 REM9 REM30 A$="HELLO WORLD!"40 PRINT A$50 PRINT LEFT$(A$, 5)60 PRINT RIGHT$(A$, 6)70 PRINT MID$(A$, 7, 5)999 END

Ve Small Basicu je namísto toho nutné použít funkce (nebo, chcete-li,třídní metody) objektu Text. Pro získání podřetězce se použijeGetSubText:

txt = "www.root.cz"message = Text.GetSubText(txt, 5, 4)TextWindow.WriteLine(message)

Poznámka: na jednu stranu ve Small Basicu musímepoužívat dlouhé kombinace názvů objektů a metod, na stranu druhou se využitím„tečkové notace“ vyřešily dva problémy: již zmíněná kontextovánápověda a taktéž logické rozdělení funkcí podle jejich významu. Taktéž je nynímožné mít více funkcí se stejným jménem, ale s odlišným významem –postačuje, aby byly definovány jako metody v jiném objektu, který zdesoučasně slouží jako jmenný prostor. Příkladem může být funkce/metoda nazvanáShow, která je použita několikrát, pokaždé ovšem v jinémkontextu a tím pádem i s odlišným chováním.

6. Interaktivní vstup dat

Pro ruční zadávání číselných údajů nebo textu (řetězců) sloužív klasických verzích BASICu příkaz nazvaný INPUT. Tenovšem ve Small Basicu nenajdeme. Namísto toho je nutné použít některou funkcize jmenného prostoru TextWindow. Konkrétně pro ruční zadáníčíselných údajů slouží funkce nazvaná ReadNumber, kterádokonce ani neumožní zápis jiných než numerických znaků. Použití této důležitéfunkce (která mimochodem v mnoha jiných jazycích v takto jednodušepoužitelné formě ani neexistuje!) je triviální:

TextWindow.Write("Circle radius = ")r = TextWindow.ReadNumber() area = Math.Pi * r * r TextWindow.WriteLine("Circle area = " + area)

Poznámka: díky tomu, že se skutečně jedná ofunkci, nebylo nutné do Small Basicu přidávat v mnoha ohledech nekoncepčnípříkaz INPUT.

Praktické použití této funkce je patrné z následující dvojicescreenshotů:

Obrázek 11: Čekání na zápis čísla.

Obrázek 12: Výsledek výpočtu.

7. Podmínky, strukturovaný příkaz typu if-then-else

Součástí prakticky jakéhokoli Turingovsky kompletního programovacího jazykaje nějaká forma rozhodovací konstrukce popř. speciální formy se stejnýmvýznamem. Výjimkou pochopitelně není ani Small Basic, který obsahujestrukturovaný příkaz typu if-then-else, jenž lze ovšemrozšířit i o další zřetězené podmínky. Základní tvar tohoto příkazu neobsahujevětev else:

TextWindow.Write("Circle radius = ")r = TextWindow.ReadNumber() if r < 0 then TextWindow.WriteLine("Negative radius?!")endif area = Math.Pi * r * r TextWindow.WriteLine("Circle area = " + area)

Poznámka: jak uvidíme dále, všechny příkazy, kterétvoří bloky, končí klíčovým slovem začínajícím na end,v tomto případě konkrétně slovem endif.

Úplné rozvětvení do dvou nezávislých větví se provede takto:

TextWindow.Write("Circle radius = ")r = TextWindow.ReadNumber() if r < 0 then TextWindow.WriteLine("Negative radius?!")else area = Math.Pi * r * r TextWindow.WriteLine("Circle area = " + area)endif

Ve skutečnosti mnohdy potřebujeme vytvořit několik větví, každou vykonanoupo splnění určité podmínky. Takové zřetězení podmínek zajišťuje konstrukceobsahující klíčové slovo elseif (psáno dohromady):

TextWindow.Write("Circle radius = ")r = TextWindow.ReadNumber() if r < 0 then TextWindow.WriteLine("Negative radius?!")elseif r = 0 then TextWindow.WriteLine("Zero radius -> zero area")else area = Math.Pi * r * r TextWindow.WriteLine("Circle area = " + area)endif

Poznámka: větví elseif může býtlibovolné množství.

8. Vnořené konstrukce if-then

Ve Small Basicu je možné – na rozdíl od mnoha starších dialektůprogramovacího jazyka BASIC – vnořit prakticky libovolné množstvírozhodovacích konstrukcí if-then. Tuto možnost si ukážeme nanepatrně upraveném předchozím demonstračním příkladu, který ve„vnější“ podmínce testuje, zda je zadaná hodnota záporná a pokud ne(tedy když je kladná či nulová), provede další rozvětvení. Mimochodem –díky tomu, že za klíčovým slovem then se automaticky vytvořínový programový blok, by v tomto jazyku nemělo tak snadno dojítk chybám typu gotofail (k těm dochází u těch programovacích jazyků, kde je blokvolitelný):

TextWindow.Write("Circle radius = ")r = TextWindow.ReadNumber() if r < 0 then TextWindow.WriteLine("Negative radius?!")else if r = 0 then TextWindow.WriteLine("Zero radius -> zero area") else area = Math.Pi * r * r TextWindow.WriteLine("Circle area = " + area) endifendif

9. Počítaná programová smyčka typu FOR-NEXT

GW-BASIC, tedy poslední zástupce klasických BASICů, podporuje dvaformáty strukturovaných programových smyček. Prvním typem smyčky je smyčka typuFOR-NEXT, která je použita v prakticky všech BASICech– ovšem její chování není všude stejné! A druhým typem smyčky jeWHILE-WEND. Posléze byla do QBasicu (nástupceGW-BASICu) přidána i univerzální smyčka DO-LOOP, u níž lzezvolit test na začátku a/nebo i na konci. Small Basic se vracív historii k GW-BASICu, protože opět podporuje jen dva typyprogramových smyček. Nejdříve se zmíníme o počítané programové smyčce typuFOR-NEXT.

Poznámka: FOR-NEXT píšu schválnějako odkaz na klasické BASICy. Ve Small Basicu se namísto NEXTpoužívá klíčové slovo endfor.

Základní typ této smyčky postupně počítá hodnoty od 1 do 10 včetně. Lzeovšem použít i čísla s desetinnou tečkou:

for i = 1 to 10 TextWindow.WriteLine(i)endfor

Následující smyčka bude vykonána přesně jednou (některé další BASICy jiovšem nevykonají ani jednou!):

for i = 1 to 1 TextWindow.WriteLine(i)endfor

Naopak následující smyčka nebude vykonána ani jednou, na rozdíl od AtariBASICu, který chybně smyčku zavolá s hodnotou jedna:

for i = 1 to 0 TextWindow.WriteLine(i)endfor

Zvolit lze i krok, který může být záporný:

for i = 10 to 1 step -1 TextWindow.WriteLine(i)endfor

Nejsme ovšem (na rozdíl od například Pascalu) omezeni jen na celočíselnéhodnoty:

for i = 0 to 5.5 step 0.5 TextWindow.WriteLine(i)endfor

Dokonce je možné průběžně měnit limit smyčky, počítat se bude s novýmlimitem (mnoho klasických BASICů naproti tou výraz s limitami spočítápouze jednou na začátku):

limit = 2for i = 0 to limit step 0.7 TextWindow.WriteLine(i + " catching up " + limit) limit = limit + 0.6endfor

Příklad postupně změny kroku, což je taktéž umožněno:

delta = 1for i = 0 to 1000 step delta TextWindow.WriteLine(i) delta = delta * 2endfor

A další příklad, tentokrát počítající druhé mocniny dvojky poněkudneobvyklým způsobem:

delta = 1for i = 1 to 1000 step delta TextWindow.WriteLine(i) delta = iendfor

Poznámka: smyčka FOR-NEXT je díkytomu, že jsou limity i krok počítány znovu v každé iteraci, velmiflexibilní (což zdaleka neplatí pro ostatní implementace BASICu).

10. Programová smyčka typu WHILE

Druhým a současně i posledním typem programové smyčky je smyčka typuWHILE, která opakovaně vykoná tělo funkce jen v případě,že je splněna zapsaná podmínka. Tato smyčka je ve Small Basicu zapisovánadvojicí klíčových slov while a endwhile, čímžse podařilo odstranit dosti škaredé klíčové slovo WEND. Ukažmesi nyní typický příklad použití této programové smyčky pro zobrazení mocninnéřady o základu 2:

pwr = 1while pwr <= 1024 TextWindow.WriteLine(pwr) pwr = pwr * 2endwhile

Pokud není podmínka splněna již na začátku, nebude tělo smyčky vykonáno anijednou:

pwr = 1while pwr > 1024 TextWindow.WriteLine(pwr) pwr = pwr * 2endwhile

Poměrně často se ovšem setkáme s horší situací –s nekonečnou smyčkou, která není ve webové verzi Small Basicu dobřeošetřena, protože ji není možné snadno ukončit:

pwr = 1while pwr < 1024 TextWindow.WriteLine(pwr)endwhile

11. Výpočet největšího společného dělitele – realizace v GW-BASICu a Small Basicu

V dnešním článku se několikrát setkáme s programem zapsaným vestarším GW-BASICu, což je zastánce klasických BASICů, a ve SmallBasicu. Porovnáním stylu zápisů obou variant lze zjistit kam (a zda vůbec)se vývoj v oblasti BASICu za posledních 38 let posunul.

Začneme jednou variantou algoritmu určeného pro výpočet největšíhospolečného dělitele dvou celých kladných čísel. Jeho realizace založená naprogramové smyčce typu WHILE může v GW-BASICu vypadatnásledovně:

1 REM *****************************2 REM Výpočet největšího společného3 REM dělitele postavený na smyčce4 REM typu WHILE-WEND.5 REM 6 REM Uprava pro GW-BASIC7 REM *****************************8 REM9 REM10 PRINT "X=";20 INPUT X30 PRINT "Y=";40 INPUT Y50 WHILE X<>Y60 IF X>Y THEN X=X-Y70 IF X<Y THEN Y=Y-X80 WEND 90 PRINT "GCD: ";X91 END

Přepis tohoto programu do Small Basicu je prakticky doslovný a ukazuje jenminimální rozdíly – zejména „blokový“ zápis příkazů, které semají provést při splnění dané podmínky:

' *****************************' Výpočet největšího společného' dělitele postavený na smyčce' typu WHILE.' ' Úprava pro Small Basic' ***************************** TextWindow.Write("X = ")x = TextWindow.ReadNumber() TextWindow.Write("Y = ")y = TextWindow.ReadNumber() while x<>y if x>y then x=x-y endif if x<y then y=y-x endifendwhile TextWindow.WriteLine("GCD = " + x)

12. Podprogramy

Small Basic podporuje tvorbu podprogramů, podobně jako praktickyvšechny starší implementace BASICu. Připomeňme si, že v klasickýchnestrukturovaných BASICech nebyl začátek podprogramu nijak označen –prostě se jednalo o programový řádek, na který se skákalo příkazemGOSUB (podprogram tedy ani nebyl pojmenován). Návratz podprogramu byl řešen příkazem RETURN. V případěSmall Basicu je zvolen odlišný přístup, který byl představen v Q-Basicu.Podprogram je pojmenován příkazem Sub, za kterým na dalšíchřádcích následuje tělo podprogramu. Celý podprogram je ukončen příkazemendsub. Pro volání podprogramu se ve Small Basicu nepoužívápříkaz GOSUB, ale přímo název podprogramu, za kterým následujíprázdné kulaté závorky:

Sub Foobar TextWindow.WriteLine("Foobar")endsub Foobar()

Poznámka: i když prázdné závorky naznačují, že bybylo možné podprogramu předat nějaké parametry, není to ve skutečnosti pravda.Všechny proměnné (a parametry lze považovat za formu proměnných) jsou totiž veSmall Basicu globální. Kulaté závorky jsou použity jen pro jednoznačné určení,že se jedná o volání podprogramu. Mimochodem – nemožnost používatklasické argumenty a parametry omezuje prakticky zvládnutelnou velikostprogramů psaných ve Small Basicu.

13. Převod programu postaveného na podprogramech z GW-BASICu do Small Basicu

S podprogramy jsme se setkali již v článkuvěnovanému GW-BASICu, kde jsme si kromě mnoha dalších příkladů ukázali iprogram pro výpočet přibližné hodnoty konstanty π. V tomto algoritmu jeuvnitř programové smyčky volán podprogram. Celý výpočet realizovanýv původním GW-BASICu vypadá následovně:

1 REM *****************************2 REM Výpočet hodnoty konstanty PI3 REM postavený na smyčce4 REM typu WHILE-WEND.5 REM 6 REM Uprava pro GW-BASIC7 REM *****************************8 REM9 REM10 N=120 WHILE N<=200025 GOSUB 1000: REM COMPUTE_PI30 PRINT N,PI35 N=N*240 WEND 999 END 1000 REM1001 REM SUBRUTINA PRO VYPOCET PI1010 PI=41015 J=31020 WHILE J<=N+21030 PI=PI*(J-1)/J*(J+1)/J1040 J=J+21050 WEND 1060 RETURN

Převod do Small Basicu je poměrně přímočarý a výsledek vypadá takto:

' *****************************' Výpočet hodnoty konstanty PI' postavený na smyčce' typu WHILE' ' Uprava pro Small Basic' *****************************''N=1while N <= 2000 computePi() TextWindow.Writeline("N=" + N + " PI=" + PI) N = N * 2endwhile sub computePi PI = 4 J = 3 while J <= N + 2 PI=PI*(J-1)/J*(J+1)/J J=J+2 endwhileendsub

Poznámka: jak již víme z předchozího textu,bylo by možné první programovou smyčku přepsat takovým způsobem, že by sepoužila konstrukce for-next.

14. Příkaz GOTO aneb vaříme špagety

Ve Small Basicu nalezneme i nestrukturovaný příkaz GOTO,který slouží pro skok do jiného místa v daném programovém bloku a dokoncei do programové smyčky (což jiné BASICy typicky nedovolují). Cíl skoku jeoznačen návěštím (label), což je identifikátor, za nímž je zapsánadvojtečka (Small Basic se tedy i přes všechny snahy nezbavil všech speciálníchznaků). Podívejme se nyní na základní způsob použití tohoto (mnohými teoretikypo právu odsuzovanému) příkazu, zde použitému pro implementaci programovésmyčky, v níž se podmínka testuje na konci smyčky:

i = 1 LOOP: TextWindow.WriteLine(i) i = i + 1 if i <= 10 then goto LOOP endif

Poznámka: příkaz GOTO je možnépoužít i pro implementaci konstrukcí, pro něž se v jiných jazycíchpoužívají klíčová slova break a continue.Taktéž pochopitelně umožňuje výskok z vnořených smyček atd.

Je povolen skok do smyčky:

GOTO target for i = 1 to 10target: TextWindow.WriteLine(i)endfor

Ze smyčky lze pochopitelně vyskočit:

for i = 1 to 10 TextWindow.WriteLine(i) if i > 5 then GOTO end endifendfor end:

Ovšem skok do podprogramu již není povolen:

sub foo target: TextWindow.WriteLine(i)endsub foo()GOTO target

Poznámka: implementace příkazuGOTO není tak přímočará, jako je tomu v jiných BASICech.V případě starších BASICů bylo nutné při výskoku ze smyčky (nebo ipodprogramu!) odstranit ze zásobníku pomocné automaticky vytvořené hodnoty– limity smyčky, čísla řádků pro návrat z podprogramu/návrat nazačátek smyčky atd. příkazem pop. To ve Small Basicu nenínutné.

15. Převod programu postaveného na GOTO z GW-BASICu do Small Basicu

Opět si ukážeme převod algoritmu postaveného na příkazuGOTO z již popsanéhoGW-BASICu do Small Basicu. Bude se jednat o algoritmus výpočtu největšíhospolečného dělitele dvou celých kladných čísel (podmínka kladnosti ovšem neníkontrolována), kde se na základě porovnání dvou mezihodnot explicitně skáče nazačátek programové smyčky:

1 REM *****************************2 REM Vypocet nejvetsiho spolecneho3 REM delitele.4 REM 5 REM Uprava pro GW-BASIC6 REM 7 REM *****************************8 REM9 REM10 PRINT "X=";20 INPUT X30 PRINT "Y=";40 INPUT Y50 IF X=Y THEN PRINT "GCD: ";X:END 60 IF X>Y THEN X=X-Y:GOTO 5070 IF X<Y THEN Y=Y-X:GOTO 50999 END

Převod tohoto algoritmu do Small Basicu je přímočarý a výsledek je díkypoužití návěští namísto čísel řádků čitelnější:

' *****************************' Vypocet nejvetsiho spolecneho' delitele.' ' Uprava pro Small Basic' ' *****************************'' TextWindow.Write("X = ")x = TextWindow.ReadNumber() TextWindow.Write("Y = ")y = TextWindow.ReadNumber() LOOP:if x = y then TextWindow.WriteLine("GCD = " + x) goto ENDendif if x > y then x = x -y goto LOOPendif if x < y then y = y -x goto LOOPendif END:

16. Pole a mapy – překvapivě snadné téma

Součástí jazyka Small Basic jsou i pole. Ve starších dialektechprogramovacího jazyka BASIC bylo nutné pole před přístupem do něho alokovat, ato typicky příkazem DIM. Navíc se různé dialekty BASICu lišilyv tom, zda první prvek pole má mít index roven nule či jedničce. Snaha osjednocení vedla k tomu, že některé novější BASICy nabízí možnost volbyhodnoty indexu prvního prvku – například příkazem OPTIONBASE (což je případ GW-BASICu nebo taktéž Q-Basicu).V případě Small Basicu je situace jednodušší a méně matoucí,zejména pro začínající uživatele, protože pole lze začít používat bez nutnostijeho alokace a indexy prvků mohou být (prakticky) libovolné. Celé pole lzenavíc vypsat jako celek:

values[0] = 10values[1] = 20 TextWindow.WriteLine(values)

Naprosto stejná syntaxe je použita i při práci s mapami. Ve skutečnostijsou běžná pole jen speciálním případem map neboli asociativních polí. Opět siukažme, jak lze mapu začít používat, a to bez nutnosti její alokace či jakékolidefinice:

users["Rich"] = "Hickey"users["Rob"] = "Pike"users["Guido"] = "van Rossum"users["John"] = "Kemeny"users["Niklaus"] = "Wirth"users["Kenneth"] = "Iverson" TextWindow.WriteLine(users)

Poznámka: do pole lze přidávat nové prvky,modifikovat prvky stávající a samozřejmě zjišťovat hodnoty prvků. Pro dalšíoperace s poli jsou určeny funkce, které lze najít ve jmenném prostoruArray, o němž se pochopitelně zmíníme příště.

17. Pasti připravené ve Small Basicu

Na návrhu Small Basicu je patrné, že se jeho tvůrci snažili omaximální zjednodušení tohoto jazyka pro začátečníky. Ovšem některé snahy ozjednodušení mohou vést k problematickému a mnohdy i těžko vysvětlitelnémuchování. Například následující demonstrační příklad korektně vypíše zprávuříkající:

10 added to 20 is equal to 30Program has ended.

Kód tohoto příkladu vypadá takto a vidíme v něm kombinaci (spojení)numerických hodnot s řetězci:

x = 10y = 20z = x + yTextWindow.WriteLine(x + " added to " + y + " is equal to " + z)

Co se však stane v případě, kdy budeme chtít vypsat zprávu „10 +20 = 30“? Takový program by mělo být možné (analogicky) zapsat tímtozpůsobem:

x = 10y = 20z = x + yTextWindow.WriteLine(x + " + " + y + " = " + z)

Ve skutečnosti se ovšem vypíše:

30 = 30Program has ended.

V tomto případě byl interpret Small Basicu až příliš„chytrý“, protože rozpoznal zapsaný výraz (ignoroval zde přitomuvozovky), který vyhodnotil.

Poznámka: některá další úskalí plynoucíz příliš „chytrého“ typového systému Small Basicu si ukážemepříště.

18. Obsah druhého článku o Small Basicu

V navazujícím (a současně pravděpodobně i posledním) článku o SmallBasicu si přiblížíme některé jmenné prostory (nebo chcete-limoduly), které je možné a mnohdy nutné použít při tvorbě aplikacív tomto jazyku. Výběr modulů je relativně velký, ovšem i jejich základnísada je užitečná – kromě vstupu a výstupu nabízí i práci s poli,matematické funkce, kreslení do k tomu vytvořeného okna, želví grafiku,operaci s grafickými objekty, tvorbu formulářů se základními ovládacímiprvky, operace se soubory, práci se zvukem, síťové operace atd. atd.Rozšiřující moduly umožňují například komunikaci s Arduinem, microbitem čiRaspberry Pi (ovšem ne všechny zmíněné moduly jsou použitelné ve webovévariantě Small Basicu).

Obrázek 13: Nápověda k jednotlivým modulům.

Obrázek 14: Obsah vybraného modulu.

19. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popisované demonstrační příklady určené pro Small Basic (az tohoto důvodu nekompatibilní s žádným jiným BASICem) byly uloženydo Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame.Tyto příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě beznutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

# Příklad Stručný popis Adresa 1 01_hello_world.bas implementace programy typu „Hello, world!“ ve Small Basicu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/01_hello_world.bas 2 02_string_variable.bas základní manipulace s řetězci uloženými do proměnných https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/02_string_variable.bas 3 03_numeric_variables.bas základní manipulace s numerickými hodnotami uloženými do proměnných https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/03_numeric_variables.bas 4 04_string_and_int.bas kombinace řetězců a numerických hodnot https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/04_string_and_int.bas 5 05_string_subtext.bas získání podřetězce, využití tečkové notace https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/05_string_subtext.bas 6 06_input.bas interaktivní vstup numerických údajů z konzole https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/06_input.bas 7 07_if_then.bas programová rozhodovací konstrukce if-then v základní podobě https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/07_if_then.bas 8 08_if_then_else.bas programová rozhodovací konstrukce if-then-else https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/08_if_then_else.bas 9 09_if_elseif_then_else.bas rozšíření if-then-else o větvi elseif https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/09_if_elseif_then_else­.bas 10 10_nested_ifs.bas vnořené bloky if-then https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/10_nested_ifs.bas 11 11_for_next.bas programová smyčka typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/11_for_next.bas 12 12_for_next_same_limits.bas nastavení shodného horního i dolního limitu ve smyčce for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/12_for_next_same_limit­s.bas 13 13_for_next_no_loop.bas programová smyčka, jejíž tělo neproběhne ani jednou https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/13_for_next_no_loop.bas 14 14_for_next_downward.bas nastavení záporného kroku smyčky typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/14_for_next_downward.bas 15 15_for_next_step.bas neceločíselný krok v programové smyčce typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/15_for_next_step.bas 16 16_for_next_variable_limit.bas změna horního limitu programové smyčky typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/16_for_next_variable_li­mit.bas 17 17_for_next_variable_step.bas průběžná modifikace kroku programové smyčky typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/17_for_next_variable_step­.bas 18 18_for_next_variable_step.bas průběžná modifikace kroku programové smyčky typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/18_for_next_variable_step­.bas 19 19_while.bas standardní programová smyčka typu while https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/19_while.bas 20 20_while_never.bas programová smyčka typu while, jejíž tělo neproběhne ani jednou https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/20_while_never.bas 21 21_while_endless.bas nekonečná programová smyčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/21_while_endless.bas 22 22_GCD.bas implementace algoritmu NSD realizovaná smyčkou typu while https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/22_GCD.bas 23 23_sub.bas subrutiny/podprogramy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/23_sub.bas 24 24_pi.bas výpočet konstanty Pi založená na použití podprogramů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/24_pi.bas 25 25_goto.bas nestrukturovaný příkaz GOTO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/25_goto.bas 26 26_goto_GCD.bas implementace algoritmu NSD realizovaná příkazy GOTO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/26_goto_GCD.bas 27 27_array.bas pole ve Small Basicu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/27_array.bas 28 28_maps.bas mapy (asociativní pole) ve Small Basicu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/28_maps.bas 29 29_trap 1 _bas problémy Small Basicu, první část https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/29_trap 1 _bas 30 30_trap 2 .bas problémy Small Basicu, druhá část https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/30_trap 2 .bas

