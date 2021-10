Obsah

1. Vestavěné objekty Small Basicu: práce s grafikou, časovačem, reakce na události

2. Příklad volání metod objektů a změn jejich atributů

3. Základní operace s řetězci realizovaná přes objekt Text

4. Malá odbočka – programovací jazyk Logo

5. Želví grafika

6. Želví grafika ve Small Basicu

7. Další možnosti poskytované implementací želví grafiky

8. Objekt GraphicsWindow pro grafický výstup

9. Základní příkazy pro vykreslování

10. Specifikace barvy pozadí i barvy vykreslovaných objektů

11. Práce s grafikou na úrovni jednotlivých pixelů

12. Systém událostí – úvod do asynchronního programování

13. Reakce na stisk tlačítka myši nebo na stisk klávesy

14. Reakce na tik časovače

15. Ladění programů v prostředí Small Basicu

16. Alternativní projekt s licencí GPL: Basic-256

17. Stručné představení Basicu-256

18. Příloha: seznam klíčových slov Atari BASICu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Vestavěné objekty Small Basicu: práce s grafikou, časovačem, reakce na události

Již v předchozím článku jsme se zmínili o předpřipravených objektech a jejich metodách popř. i o atributech. Tímto způsobem jsou řešeny například vstupně-výstupní operace, práce s grafickým oknem, práce s želví grafikou, ale v neposlední řadě i operace s řetězci a poli. V původních BASICech od společnosti Microsoft se například pro získání podřetězce daly použít vestavěné funkce pojmenované LEFT$, RIGHT$ a MID$:

1 REM ***************************** 2 REM Prace s retezci, manipulace 3 REM s obsahem retezcu. 4 REM 5 REM Uprava pro GW-BASIC 6 REM 7 REM ***************************** 8 REM 9 REM 30 A$="HELLO WORLD!" 40 PRINT A$ 50 PRINT LEFT$(A$, 5) 60 PRINT RIGHT$(A$, 6) 70 PRINT MID$(A$, 7, 5) 999 END

Obrázek 1: V levé části uživatelského rozhraní Small Basicu se zobrazuje seznam všech dostupných objektů.

Ve Small Basicu jsou tyto globální funkce nahrazeny metodami objektu Text. Tímto poměrně elegantním způsobem bylo možné snížit počet rezervovaných slov na šestnáct a vyhnout se tak problémům, které v klasických BASICech způsobovaly desítky a někdy i stovky rezervovaných slov (ty mnohdy ani nemohly být součástí jména proměnné). Ostatně v osmnácté kapitole se můžete sami přesvědčit, kolik globálně viditelných rezervovaných slov má i relativně malý (v původním významu tohoto slova) Atari BASIC.

Obrázek 2: Seznam metod vybraného objektu.

A právě způsobem práce s objekty, které ve Small Basicu existují, se budeme zabývat v dnešním článku. Důležité je přitom již na začátku upozornit na to, že počet objektů je neměnný – objekty nelze přidávat a už vůbec ne definovat objekty nové (například na základě nějaké deklarace třídy atd.). Z tohoto pohledu se můžeme na existující objekty dívat i jako na jmenné prostory s uloženým stavem.

Obrázek 3: Seznam atributů vybraného objektu.

2. Příklad volání metod objektů a změn jejich atributů

Nejjednodušší operací s objekty je zavolání některé jejich metody. Například objekt nazvaný TextWindow má metodu WriteLine, která slouží pro výpis zprávy do textového okna – tím se mění (mutuje) i vlastní objekt, resp. přesněji řečeno jeho vnitřní stav. Volání je ze syntaktického hlediska realizováno dnes již standardní „tečkovou notací“, která je v IDE Small Basicu podporována technologií IntelliSense (automatické nabídky dostupných metod a atributů):

' Program typu "Hello, world!" naprogramovaný ve Small Basicu TextWindow.WriteLine("Hello, world!")

Měnit atributy objektu je stejně snadné – atributům přiřadíme novou hodnotu. V následujícím demonstračním příkladu je změněna barva pozadí i barva popředí textového okna:

' Program typu "Hello, world!" naprogramovaný ve Small Basicu ' doplněný o změnu vlastností textového okna TextWindow.BackgroundColor = "darkblue" TextWindow.ForegroundColor = "yellow" TextWindow.WriteLine("Hello, world!")

Výsledek by měl vypadat takto:

Obrázek 4: Změna barvy pozadí i textu v textovém oknu.

Poznámka: některé atributy a metody již není možné použít, i když z nějakého důvodu figurují v nápovědě:

Obrázek 5: I v tak malém a relativně moderním jazyku, jakým je Small Basic, už nalezneme nepodporované metody a atributy.

3. Základní operace s řetězci realizovaná přes objekt Text

Jak jsme si již řekli minule, nepodporuje Small Basic ani základní funkce pro zpracování řetězců; a to dokonce ani funkce LEFT$, MID$ a RIGHT$ zavedené právě společností Microsoft. Prakticky veškerou práci s řetězci obstarávají statické metody dostupné v objektu Text. Nalezneme zde především podporu spojování řetězců, převodu řetězce na velká či naopak malá písmena, získání podřetězce atd. Viz též následující příklad:

' Základní operace s řetězci realizovaná přes objekt Text message = "Hello, world" TextWindow.WriteLine(message) message = Text.Append(message, "!") TextWindow.WriteLine(message) TextWindow.WriteLine(Text.ConvertToUpperCase(message)) TextWindow.WriteLine(Text.GetSubText(message, 8, 5))

Poznámka: podtržená část zdrojového kódu ukazuje na zajímavou vlastnost Small Basicu – znaky řetězce začínají indexem 1 a nikoli 0! Převod některých algoritmů do Small Basicu tedy nebude zcela přímočarý.

Obrázek 6: Vybrané metody objektu Text.

4. Malá odbočka – programovací jazyk Logo

Historicky jedním z prvních programovacích jazyků, který byl vyvinut s ohledem na snadnou a efektivní výuku programování, je jazyk Logo, jehož první verze vznikla již v roce 1967, tj. o celé desetiletí dříve, než začaly být dostupné první typy domácích osmibitových počítačů, jejichž vliv na výuku programování je značný. Někteří lidé sice považují tento jazyk za pouhou dětskou hračku (určitou obdobu počítačových her), ovšem ve skutečnosti se jedná o velmi zajímavý koncept, který je neustále zdokonalován a používán, zejména na základních ale i středních školách, kde je využíván jak pro výuku algoritmizace, tak i jako pomůcka při názorné výuce geometrie.

Obrázek 7: UCB Logo je jedním z představitelů tradičních interpretrů jazyka Logo, vybavený systémem pro práci se želví grafikou. Tento interpret je dostupný pro většinu platforem, samozřejmě včetně Linuxu.

Programovací jazyk Logo je postaven na takzvané konstruktivní vzdělávací filozofií a je navržen k podpoře konstruktivního učení. Konstruktivismus vysvětluje znalosti a dovednosti, jak jsou vytvořeny žáky v jejich vlastních myslích, prostřednictvím vzájemné interakce s jinými lidmi a okolím. Tato zajímavá teorie je spojena především se švýcarským psychologem Jeanem Piagetem, který strávil mnoho času studováním a zdokumentováním procesu učení malých dětí. S Piagetem spolupracoval i Seymour Papert, který později stál u vzniku Loga.

Obrázek 8: Obrazec vzniklý pomocí želví grafiky a programu obsahujícího dvojici vnořených programových smyček typu „repeat“ (což je jednodušší obdoba cyklu FOR-NEXT).

Z programátorského hlediska je programovací jazyk Logo postaven na podobných principech jako například jazyk LISP (ostatně není bez zajímavosti, že první verze Loga byla implementována právě v LISPu), ovšem jeho syntaxe je odlišná, což v případě Loga vede k tvorbě čitelnějších programů, které se vizuálně odlišují od Lispovského „lesa závorek“. Navíc se matematické a logické výrazy v Logu zapisují v infixové podobě, na rozdíl od formy prefixové používané LISPem. Tvorba programů v Logu vede žáky k dekompozici problému na jednodušší podproblémy, ale i k opačnému postupu – tvorbě nových slov (což jsou pouze jinak pojmenované funkce), kterými se repertoár dostupných příkazů (slovník) postupně rozšiřuje – jazyk se „učí“ novým příkazům.

Poznámka: právě dekompozice je v Logu preferována zatímco ve Small Basicu je ji velmi těžké realizovat, protože při volání podprogramů nelze použít ani parametry ani návratové hodnoty.

Příklady zápisu programu používajícího programovou smyčku repeat, dále zmíněnou želví grafiku a definici nových slov příkazem to:

to kruznice :krok repeat 360 [ forward :krok left 1 ] end to kvet :pocet repeat :pocet [ kruznice 1 left 360/:pocet ] end draw kvet 10

Obrázek 9: Ukázka použití želví grafiky v Logu.

5. Želví grafika

Jednou z nejznámějších a pro výuku algoritmizace taktéž nejužitečnějších vlastností programovacího jazyka Logo je takzvaná želví grafika, anglicky turtle graphics. Právě želví grafika velkou mírou přispěla k poměrně značné oblíbenosti a také rozšíření tohoto programovacího jazyka, především v zahraničním školství. V USA se zpočátku Logo šířilo spolu s počítačem Apple II a později Commodore C64 i Apple Macintosh, zatímco v Evropě se děti poprvé s Logem seznámily na domácích osmibitových počítačích, především na Atari, Spectru, v tuzemsku na PMD, Didaktiku, IQ 151 atd.

Pojďme si nyní říci základní informace o této zajímavé součásti Loga a také o začlenění želví grafiky do dalších programovacích jazyků a aplikací.

Obrázek 10: Další ukázka možností želví grafiky.

Základem želví grafiky je virtuální želva (turtle), která se na základě poměrně malé množiny příkazů dodávaných napsaným programem (skriptem) či přímo pomocí interaktivního zápisu příkazů, pohybuje po obrazovce a přitom za sebou vykresluje stopu složenou z úseček. Tato virtuální želva se tedy chová podobně jako reálná želva, která se pohybuje po hladké pískové pláži a zanechává za sebou stopu. Původní Logo nedisponovalo pouze virtuální (vykreslovanou) želvou, ale skutečným malým robotem ve tvaru želvy, který byl radiovým spojením propojen s řídicím počítačem a reagoval na základní příkazy: pohyb vpřed, pohyb vzad, otočení doleva a otočení doprava. Navíc uměl tento robot reagovat i na jeden „multimediální“ příkaz – zapnutí zvonku. Je zřejmé, že pro výuku malých dětí je pohybující se reálný předmět mnohem zajímavější než pouhý obrázek, na druhou stranu však byl (prý) pohyb robota poměrně nepřesný, zejména při otáčení (což dnes již není problém, ostatně řiditelných a programovatelných robotů dnes existuje velké množství).

Obrázek 11: Při tvorbě tohoto obrázku se, na rozdíl od obrázků předchozích, již musely používat proměnné. Ovšem zajímavé je, že v Logu je možné programovat poměrně dlouho bez znalosti proměnných (protože jedinou „stavovou proměnnou“ je pozice a orientace želvy).

Dnešní implementace programovacího jazyka Logo většinou (kromě několika komerčních distribucí, například LEGO/Loga a několika amatérských projektů) touto možností již nedisponují, takže se budeme muset spokojit s virtuální želvou pohybující se na obrazovce. V některých implementacích Loga je želva zobrazena poměrně reálným obrázkem želvy viděné z ptačí perspektivy (jedná se například o Atari Logo, Commenius Logo, Imagine i dnes zmíněný modul turtle), většinou se však na obrazovce zobrazuje pouhý rovnoramenný trojúhelník, podobně jako ve hrách typu Xpilot nebo Asteroids. Jednotlivé implementace se od sebe také liší tím, zda za sebou želva stopu vykresluje „hlavičkou“, svým středem či „zadečkem“.

Obrázek 12: Zobecněný Pythagorův strom, jehož konstrukce je v Logu relativně jednoduchá, ovšem dosti složitá ve Small Basicu, vzhledem k problematickému volání podprogramů.

6. Želví grafika ve Small Basicu

I ve Small Basicu lze želví grafiku využít (ostatně jinak by předchozí dvě kapitoly postrádaly v tomto článku smysl). K tomuto účelu slouží metody a atributy objektu nazvaného příhodně Turtle. Zavoláním metody Show() se zobrazí grafická plocha a na ní je umístěna želva. Ta dokáže reagovat na základní příkazy, zejména na příkazy pro otočení a posun. Otočení želvy o 90° se provádí metodami TurnLeft a TurnRight (bez parametrů), posun želvy o zadaný počet kroků je pak zajištěn zavoláním metody Move.

Obrázek 13: Metody objektu Turtle.

Nyní již tedy známe všechny tři metody nutné pro vykreslení čtverce:

' Kreslení s využitím želví grafiky Turtle.Show() for i = 1 to 4 Turtle.TurnLeft() Turtle.Move(100) endfor

Obrázek 14: Výsledek předchozího příkladu.

Nepatrnou úpravou předchozího kódu vykreslíme hvězdu jedním tahem:

' Kreslení s využitím želví grafiky Turtle.Show() for i = 1 to 7 Turtle.Turn(360*2/7) Turtle.Move(100) endfor

Obrázek 15: Výsledek předchozího příkladu.

7. Další možnosti poskytované implementací želví grafiky

Pro urychlení vykreslení složitějších obrazců je vhodné želvu skrýt metodou Turtle.Hide() a nastavit nejvyšší rychlost vykreslování atributem Turtle.Speed. Viz též následující příklad:

' Kreslení s využitím želví grafiky Turtle.Show() Turtle.Hide() Turtle.Speed = 10 vertexes = 9 for i = 1 to vertexes Turtle.Turn(360*2/vertexes) Turtle.Move(100) endfor

Výsledek:

Obrázek 16: Obrazec, který není zakrytý želvou, která byla skryta.

Dále je možné metodami pojmenovanými Turtle.PenUp() a Turtle.PenDown() zvednout popř. spustit pomyslné kreslicí pero nad kreslicí plochu. V případě, že je pero zvednuto, pouze se přesouvá, ale nekreslí za sebou stopu (úsečku):

' Kreslení s využitím želví grafiky Turtle.Show() Turtle.Hide() Turtle.Speed = 10 vertexes = 11 for i = 1 to vertexes Turtle.Turn(360*3/vertexes) Turtle.PenDown() Turtle.Move(50) Turtle.PenUp() Turtle.Move(50) Turtle.PenDown() Turtle.Move(50) endfor

Výsledkem je tento obrazec:

Obrázek 17: Vliv příkazů PenUp a PenDown na tvar vykresleného obrazce.

8. Objekt GraphicsWindow pro grafický výstup

V úvodních kapitolách jsme si představili objekt nazvaný TextWindow. Již z názvu tohoto objektu je zřejmé, že slouží pro vstupně-výstupní operace s textem (popř. s numerickými hodnotami). Pro grafický výstup slouží objekt pojmenovaný opět jednoznačně – GraphicsWindow. Grafické okno není, na rozdíl od okna textového, automaticky zobrazeno při spuštění programu, takže je nutné o jeho zobrazení požádat explicitně. Pro tento účel slouží metoda Show():

' Grafický výstup GraphicsWindow.Show()

Objekt typu GraphicsWindow nabízí metody pro kreslení základních grafických tvarů, několik atributů (barva kreslení, výška a šířka okna) atd.:

Obrázek 18: Metody objektu GraphicsWindow.

9. Základní příkazy pro vykreslování

Do grafického okna je možné vykreslovat základní grafické obrazce, mezi než patří úsečky, obdélníky, ale v neposlední řadě i text. Lze pochopitelně zvolit i barvu kreslení (popř. výplně), a to nastavením atributů PenColor a BrushColor. Použít lze jména barev, popř. šestici hexadecimálních cifer (jako v HTML a CSS) nebo barvové složky RGB:

' Grafický výstup GraphicsWindow.Show() GraphicsWindow.PenColor = "red" GraphicsWindow.DrawRectangle(10, 10, 100, 100) GraphicsWindow.PenColor = "blue" GraphicsWindow.DrawLine(60, 50, 60, 70) GraphicsWindow.DrawLine(50, 60, 70, 60)

Po spuštění předchozího demonstračního příkladu by se měl zobrazit červený čtverec a v něm modrý křížek:

Obrázek 19: Výsledek vykreslení jednoho obdélníka a dvou úseček.

Poznámka: všechna dostupná jména barev naleznete na stránce https://social.technet.mi­crosoft.com/wiki/contents/ar­ticles/23237.small-basic-getting-started-guide-appendix-b-colors.aspx

10. Specifikace barvy pozadí i barvy vykreslovaných objektů

Ukažme si nyní, jak lze specifikovat barvu pozadí nebo popředí nikoli jménem, ale trojicí barevných složek v barvovém prostoru RGB. Tyto barvové složky mohou být zapsány šesticí hexadecimálních cifer, před nimiž je uveden znak #. Vždy dvojice cifer reprezentuje hodnotu jedné barvové složky v rozsahu 00 až FF neboli v desítkovém vyjádření 0 až 256:

' Grafický výstup GraphicsWindow.Show() GraphicsWindow.BackgroundColor = "#000000" GraphicsWindow.PenColor = "#80ffff" GraphicsWindow.DrawRectangle(10, 10, 100, 100) GraphicsWindow.PenColor = "#ffff80" GraphicsWindow.DrawLine(60, 50, 60, 70) GraphicsWindow.DrawLine(50, 60, 70, 60)

Výsledek:

Obrázek 20: Odlišné barvy pozadí i barvy vykreslovaných objektů.

Alternativně je možné jednotlivé barvové složky přímo zapsat jako trojici hodnot od 0 do 255 a nechat si kód barvy vygenerovat metodou nazvanou GetColorFromRGB. Upravený kód předchozího demonstračního příkladu tedy bude vypadat následovně:

' Grafický výstup GraphicsWindow.Show() GraphicsWindow.BackgroundColor = GraphicsWindow.GetColorFromRGB(0,0,0) GraphicsWindow.PenColor = GraphicsWindow.GetColorFromRGB(255, 0, 0) GraphicsWindow.DrawRectangle(10, 10, 100, 100) GraphicsWindow.PenColor = GraphicsWindow.GetColorFromRGB(0, 0, 255) GraphicsWindow.DrawLine(60, 50, 60, 70) GraphicsWindow.DrawLine(50, 60, 70, 60)

Výsledek:

Obrázek 21: Opět odlišné barvy pozadí i barvy vykreslovaných objektů.

Poznámka: jen pro zajímavost se podívejme, jak je práce s grafikou řešena v klasických BASICech. Ty většinou podporují příkazy PLOT a DRAWTO (či DRAW). První příkaz vykreslí jediný pixel, druhý příkaz úsečku. Oba příkazy přitom změní souřadnice „aktuálního bodu“, v němž začíná vykreslovaná úsečka. Průběh funkce lze vykreslit následovně:

1 REM ***************************** 2 REM Vykresleni prubehu funkce 3 REM 4 REM Uprava pro Atari BASIC 5 REM 6 REM ***************************** 7 REM 8 REM 9 REM 10 GRAPHICS 8+16 11 COLOR 1 12 PLOT 0,0:DRAWTO 0,191 13 PLOT 0,95:DRAWTO 319,95 18 PLOT 0,95 20 FOR I=1 TO 319 21 X=I/16 22 Y=60*SIN(X) 25 DRAWTO I,95-Y 30 NEXT I 999 GOTO 999:REM ZUSTAT V GRAFICE

11. Práce s grafikou na úrovni jednotlivých pixelů

Teoreticky je možné ke grafickému oknu přistupovat jako k pravidelné mřížce pixelů a modifikovat barvy jednotlivých pixelů. Pro tento účel se používá metoda nazvaná příznačně SetPixel. Můžeme tak vykreslit například celou barevnou škálu. Značnou nevýhodou tohoto postupu je fakt, že se jedná o značně pomalé operace, zejména při použití webové varianty Small Basicu, takže i jednoduché vyplnění plochy může trvat i několik minut!:

' Práce s grafikou na úrovni jednotlivých pixelů GraphicsWindow.Show() GraphicsWindow.BackgroundColor = GraphicsWindow.GetColorFromRGB(0,0,0) for y = 0 to 255 for x = 0 to 255 color = GraphicsWindow.GetColorFromRGB(x, 0, y) GraphicsWindow.SetPixel(x, y, color) endfor endfor

Část barevné škály vykreslená předchozím demonstračním příkladem:

Obrázek 22: Plocha s modifikovanými barvami pixelů.

12. Systém událostí – úvod do asynchronního programování

Některé rysy Small Basicu jsou velmi nízkoúrovňové a dokonce se tento programovací jazyk z určitého pohledu nachází až pod assemblerem (pouze globální proměnné atd.). Na druhou stranu zde však nalezneme vysokoúrovňové a na dobu vzniku elegantní jazykové konstrukce. Jedna z těchto konstrukcí slouží pro naprogramování reakce při vzniku nějaké asynchronní události.

Tento rys některých BASICů jsme si popsali v článku o GW-BASICu, takže možná neuškodí si připomenout, jak je tato problematika řešena právě v tomto dnes již historickém SW. Programová konstrukce pro obsluhu události začíná slovem ON, za kterým následuje typ události a poté buď příkaz skoku GOTO nebo skoku do podprogramu GOSUB.

Příkladem může být reakce na vznik chyby v programu, tedy konstrukce, která se v jiných BASICech řeší příkazem TRAP a v některých moderních programovacích jazycích konstrukcí try-catch. Při vzniku chyby se automaticky naplní proměnné ERL a ERR na číslo řádku a číslo (kód) chyby:

1 REM ***************************** 2 REM Ukázka reakce na chybu 3 REM 4 REM Uprava pro GW-BASIC 5 REM 6 REM ***************************** 7 REM 8 REM 9 REM 10 ON ERROR GOTO 1000 11 A = 10 12 PRINT A/0 999 END 1000 REM 1001 REM error handler 1002 REM 1003 PRINT "Chyba na radku:"; ERL 1004 PRINT "Kod chyby:"; ERR 1005 RESUME NEXT

Zajímavější je reakce na „tik“ časovače, přičemž frekvence tiků je zadána v sekundách (časovač je navíc nutné povolit). V následujícím programu je handler na řádku 1000 volán pravidelně každou sekundu:

1 REM ***************************** 2 REM Ukázka handleru udalosti 3 REM 4 REM Uprava pro GW-BASIC 5 REM 6 REM ***************************** 7 REM 8 REM 9 REM 10 ON TIMER(1) GOSUB 1000 20 PRINT "Waiting for timer ticks..." 30 TIMER ON 40 GOTO 30 999 END 1000 REM 1001 REM handler 1002 REM 1003 PRINT "tick" 1004 RETURN

Ve Small Basicu je systém událostí řešen – alespoň podle mého názoru – mnohem elegantnějším způsobem. Pro některé typy objektů (například pro grafickou obrazovku, časovač atd.) jsou totiž připraveny atributy, kterým lze přiřadit podprogram (subrutinu), která se má při vzniku dané události zavolat. Povolení zpracování událostí a současně i specifikace handleru události je tedy provedena jediným přiřazením, jak ostatně uvidíme v následujících dvou kapitolách na demonstračních příkladech.

13. Reakce na stisk tlačítka myši nebo na stisk klávesy

V případě, že aplikace musí reagovat na stisk tlačítka myši, použijeme handler (tedy podprogram), který se zaregistruje přiřazením identifikátoru podprogramu do atributu MouseDown objektu GraphicsWindow. Následující demonstrační příklad bude po stisku tlačítka myši vypisovat informace o pozici kurzoru myši. Souřadnice kurzoru jsou uloženy v atributech MouseX a MouseY stejného objektu, takže řešení je triviální:

' Události GraphicsWindow.MouseDown = MouseClick Sub MouseClick x = GraphicsWindow.MouseX y = GraphicsWindow.MouseY TextWindow.WriteLine("x: " + x + " y: " +y) EndSub

Prakticky stejným způsobem lze reagovat na stisk nějaké klávesy. V tomto případě je v atributu LastKey uloženo jméno klávesy ve formě řetězce:

' Události GraphicsWindow.KeyDown = OnKeyDown Sub OnKeyDown key = GraphicsWindow.LastKey TextWindow.WriteLine(key) EndSub

Poznámka: podobně lze reagovat na stisk klávesy i v textovém okně.

14. Reakce na tik časovače

Často se setkáme s požadavkem nějakým způsobem reagovat na „tiknutí“ časovače. Časovač je ve Small Basicu představován objektem Timer, který má dva důležité atributy. Atributem Interval se určuje interval mezi jednotlivými tiky časovače, přičemž daná hodnota je specifikována v milisekundách. A druhý atribut, který se jmenuje Tick slouží k registraci podprogramu, který bude pravidelně volán. Následující demonstrační příklad zobrazí aktuální datum a čas a obnoví tuto informaci přibližně každou sekundu:

' Události Timer.Interval = 1000 Timer.Tick = OnTick Sub OnTick TextWindow.WriteLine(Clock.Date + " " + Clock.Time) EndSub

Poznámka: časovač je možné v případě potřeby i pozastavit. Small Basic však umožňuje používat pouze jediný časovač, neboť objekt Timer nelze naklonovat.

15. Ladění programů v prostředí Small Basicu

Do prostředí Small Basicu je zabudován i jednoduchý debugger. Ten podporuje krokování programů, zobrazuje jména (globálních) proměnných a taktéž volaných podprogramů. Díky tomu, že nejsou podporovány ani lokální proměnné ani parametry volaných funkcí (podprogramů), je prostředí debuggeru do značné míry zjednodušeno. Debugger si můžete snadno vyzkoušet, například na následujícím algoritmu pro výpočet největšího společného dělitele dvou celých čísel (a otestovat si, co se stane, pokud čísla nebudou celá nebo nebudou kladná):

TextWindow.Write("X = ") x = TextWindow.ReadNumber() TextWindow.Write("Y = ") y = TextWindow.ReadNumber() while x<>y if x>y then x=x-y endif if x<y then y=y-x endif endwhile TextWindow.WriteLine("GCD = " + x)

Obrázek 23: Ladění (krokování) programu v prostředí Small Basicu.

16. Alternativní projekt s licencí GPL: Basic-256

Pod pojmem „BASIC“ se může skrývat široké množství programovacích jazyků, které mnohdy nemají s původním prakticky nestrukturovaným BASICem známým z dob osmibitových mikropočítačů prakticky nic společného. Mnohdy právě naopak: některé moderní jazyky, v jejichž názvu se vyskytuje slovo „BASIC“ jsou plně strukturované, některé podporují objektově orientované programování (založené buď na třídách či na posílání zpráv objektům), mnohé BASICy nabízí uživatelům i pokročilé datové typy, jako jsou asociativní pole atd. A právě takovým poměrně moderním dialektem BASICu je Basic-256 zmíněný v tomto článku. Důvod, proč je zde tato aplikace zmíněna je jednoduchý – v Basic-256 se velmi snadno pracuje s grafikou, což je samozřejmě pro potřeby výuky ideální (je například velmi snadné vytvořit si programovou pomůcku pro výuku matematiky či geometrie). Může se tak jednat o poměrně zajímavou alternativu k výše popsanému Small Basicu (a to i díky použité licenci).

Obrázek 24: Informace o projektu Basic-256.

17. Stručné představení Basicu-256

Jak již bylo napsáno v předchozím odstavci, Basic-256 se od klasické školy BASICu v mnoha ohledech odklání, což je ostatně jen dobře. Jedná se o interpret doplněný o jednoduché vývojové prostředí s grafickým uživatelským rozhraním, který byl navržen s ohledem na to, aby se tento dialekt mohl použít při výuce programování, především na středních školách (podle mého názoru se však hodí spíše na základní školy). Tomu odpovídá jak jednoduchost a přehlednost vlastního vývojového prostředí, tak i sémantika jazyka, která samozřejmě podporuje strukturované programování. Na Internetu je dostupná cca 300stránková učebnice programování, v níž jsou použity příklady naprogramované právě v Basicu-256. Nejedná se však v žádném případě o učebnici, která by pouze popisovala syntaxi tohoto jazyka, právě naopak – ukázána je například práce se základními datovými strukturami (seznamy, zásobníkem, frontou) spolu s vysvětlením, jak jsou tyto datové struktury a operace nad nimi interně implementovány. Kromě toho lze v této učebnici najít i mnohé základní algoritmy, například řazení prvků v posloupnosti.

Obrázek 25: Uživatelské rozhraní je velmi jednoduše ovladatelné, což je pro tuto skupinu aplikací základní požadavek.

Poznámka: zajímavé je, že i tento dialekt BASICu vznikl na základě již minule zmíněného článku Why Johnny can’t code . To je další pojítko mezi Basicem-256 na straně jedné a Small Basicem na straně druhé.

Obrázek 26: Do bitmapy je možné vykreslit mřížku, což je velmi užitečné, neboť se tak zvýrazní souřadnicový systém tvořící základ prakticky všech grafických knihoven (minimálně těch 2D).

V Basicu-256 jsou k dispozici prakticky všechny základní příkazy určené pro tvorbu strukturovaných programů složených z funkcí, subrutin (podprogramů), programových smyček a rozvětvení. Nalezneme zde i typicky BASICovou smyčku typu For-Next, která je podle mého názoru čitelnější, než podobně koncipovaná smyčka používaná v jazycích C, C++, Java či JavaScript. Podívejme se jen ve stručnosti na základní příklady:

i = 1 while i<1000 print i i=i*2 end while 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512

Specifikace kroku smyčky:

for i=10 to 0 step -2 print i next i 10 8 6 4 2 0

Smyčka s testem na konci:

x=10 do print x x=x/2 until x<0.1 10 5 2.5 1.25 0.625 0.3125 0.15625

Strukturovaný rozeskok resp. rozvětvení:

for i=0 to 20 print i; if i % 2 =0 then print " sude" else print " liche" endif next i Zaciname 0 sude 1 liche 2 sude 3 liche 4 sude 5 liche 6 sude 7 liche 8 sude 9 liche 10 sude 11 liche 12 sude 13 liche 14 sude 15 liche 16 sude 17 liche 18 sude 19 liche 20 sude

Obrázek 27: Práce s rastrovou grafikou je v Basicu-256 skutečně snadná.

Poznámka: podrobnější informace o Basicu-256 budou uvedeny v samostatném článku.

18. Příloha: seznam klíčových slov Atari BASICu

V úvodních kapitolách jsme se zmínili o tom, že zavedením objektů se počet klíčových slov a příkazů Small Basicu podařilo zredukovat prakticky na minimum – 14 příkazů a 2 operátory. Jen pro zajímavost si uveďme klíčová slova (což jsou příkazy a vestavěné funkce) Atari BASICu implementovaného v pouhých osmi kilobajtech ROM. Všechna tato klíčová slova jsou vytvořena v globálním jmenném prostoru a mnohá z nich nejsou kompatibilní s dalšími BASICy – v tom nejhorším případě mají dokonce zcela odlišný význam (příkladem je příkaz CLR, který v jiných BASICech maže obrazovku):

Klíčové slovo Typ/oblast Stručný popis BYE control switch to built-in Self Test program CLOAD I/O loads tokenized program from cassette tape (see CSAVE, LOAD) CLOSE I/O closes a given I/O channel with flush (see OPEN, PUT, GET) CLR memory clears variables from memory and stack as well COLOR graphics select/chooses logical color value for drawing CONT control continues program execution after STOP statement CSAVE I/O saves tokenized program into cassette tape (see CLOAD, SAVE) DATA memory used to store data as list of values (numeric, string) DEG control switches internal state to enable degrees for trig.functions DIM memory defines and allocates an array or matrix DOS control switch to DOS (Disk Operating System) if available DRAWTO graphics draws a line from current position (PLOT) to given coordinates END control finishes execution of the program and closes open I/O channels ENTER I/O loads and merges into memory a plain text program (in ATASCII) FOR control beginning of a for loop (see TO, STEP, and NEXT) GET I/O reads one byte from a given I/O channel (see PUT) GOSUB control jumps to a subroutine, put current line number onto stack GOTO control jumps to given program line (can be stored in variable) GO TO control dtto GRAPHICS graphics sets the specified graphics node, clear screen for modes <16 IF control evaluate the condition and executes next commands if true INPUT I/O read stream from specified I/O channel, converts to num/string LET control assigns a value to a named variable. Fully optional on Atari. LIST I/O lists the program to screen, printer, or any other device LOAD I/O loads a tokenized program from specified device (see SAVE) LOCATE graphics read color or character code from specified coordinates LPRINT I/O prints program source code onto a printer (see PRINT) NEW control erase program source code, erase all variables too NEXT control next iteration of a for loop for specified variable (see FOR) NOTE I/O returns the current position on a given I/O channel (see POINT) ON control used together with GOTO statement to perform computed jump OPEN I/O initializes and open I/O channel (see CLOSE, PUT, GET) PLOT graphics draws a point (pixel) at given coordinates (see DRAWTO) POINT I/O sets the current position on a given I/O channel (see NOTE) POKE memory writes one byte of data into memory location (see DPOKE, PEEK) POP control removes return address from the stack (see GOSUB, RETURN) POSITION graphics sets the position of the graphics cursor (see PLOT, DRAWTO) PRINT I/O writes text to an I/O channel or onto screen if not specified PUT I/O writer one byte from a given I/O channel (see GET) RAD control switches internal state to enable radians for trig.functions READ memory reads data from DATA statement, increment internal DATA ptr. REM comment used to create a comment in a program (rest of line is ignored) RESTORE memory sets the position where to read data from a DATA statement RETURN control ends a subroutine, return to statement following GOSUB RUN control starts execution of a program; can be started from device too SAVE I/O writes a tokenized program to device (see LOAD) SETCOLOR graphics maps a logical color to physical color: hue + level (see COLOR) SOUND sound starts or stops playing a tone on a sound channel (see END)

19. Repositář s demonstračními příklady

Všechny minule i dnes popsané demonstrační příklady určené pro Small Basic (a tudíž nekompatibilní s žádným jiným BASICem) byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame. Tyto příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý (dnes již poměrně rozsáhlý) repositář:

# Příklad Stručný popis Adresa 1 01_hello_world.bas implementace programy typu „Hello, world!“ ve Small Basicu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/01_hello_world.bas 2 02_string_variable.bas základní manipulace s řetězci uloženými do proměnných https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/02_string_variable.bas 3 03_numeric_variables.bas základní manipulace s numerickými hodnotami uloženými do proměnných https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/03_numeric_variables.bas 4 04_string_and_int.bas kombinace řetězců a numerických hodnot https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/04_string_and_int.bas 5 05_string_subtext.bas získání podřetězce, využití tečkové notace https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/05_string_subtext.bas 6 06_input.bas interaktivní vstup numerických údajů z konzole https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/06_input.bas 7 07_if_then.bas programová rozhodovací konstrukce if-then v základní podobě https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/07_if_then.bas 8 08_if_then_else.bas programová rozhodovací konstrukce if-then-else https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/08_if_then_else.bas 9 09_if_elseif_then_else.bas rozšíření if-then-else o větvi elseif https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/09_if_elseif_then_else­.bas 10 10_nested_ifs.bas vnořené bloky if-then https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/10_nested_ifs.bas 11 11_for_next.bas programová smyčka typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/11_for_next.bas 12 12_for_next_same_limits.bas nastavení shodného horního i dolního limitu ve smyčce for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/12_for_next_same_limit­s.bas 13 13_for_next_no_loop.bas programová smyčka, jejíž tělo neproběhne ani jednou https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/13_for_next_no_loop.bas 14 14_for_next_downward.bas nastavení záporného kroku smyčky typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/14_for_next_downward.bas 15 15_for_next_step.bas neceločíselný krok v programové smyčce typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/15_for_next_step.bas 16 16_for_next_variable_limit.bas změna horního limitu programové smyčky typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/16_for_next_variable_li­mit.bas 17 17_for_next_variable_step.bas průběžná modifikace kroku programové smyčky typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/17_for_next_variable_step­.bas 18 18_for_next_variable_step.bas průběžná modifikace kroku programové smyčky typu for-next https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/18_for_next_variable_step­.bas 19 19_while.bas standardní programová smyčka typu while https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/19_while.bas 20 20_while_never.bas programová smyčka typu while, jejíž tělo neproběhne ani jednou https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/20_while_never.bas 21 21_while_endless.bas nekonečná programová smyčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/21_while_endless.bas 22 22_GCD.bas implementace algoritmu NSD realizovaná smyčkou typu while https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/22_GCD.bas 23 23_sub.bas subrutiny/podprogramy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/23_sub.bas 24 24_pi.bas výpočet konstanty Pi založená na použití podprogramů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/24_pi.bas 25 25_goto.bas nestrukturovaný příkaz GOTO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/25_goto.bas 26 26_goto_GCD.bas implementace algoritmu NSD realizovaná příkazy GOTO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/26_goto_GCD.bas 27 27_array.bas pole ve Small Basicu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/27_array.bas 28 28_maps.bas mapy (asociativní pole) ve Small Basicu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/28_maps.bas 29 29_trap 1 .bas problémy Small Basicu, první část https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/29_trap 1 .bas 30 30_trap 2 .bas problémy Small Basicu, druhá část https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/30_trap 2 .bas 31 31_text_window.bas objekt typu TextWindow https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/31_text_window.bas 32 32_foreground_background.bas nastavení barvy popředí a pozadí textového okna https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/32_foreground_backgrou­nd.bas 33 33_text_object.bas objekt typu Text a některé jeho metody https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/33_text_object.bas 34 34_turtle_square.bas želví grafika: vykreslení čtverce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/34_turtle_square.bas 35 35_turtle_star.bas želví grafika: vykreslení hvězdy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/35_turtle_star.bas 36 36_turtle_hide_speed.bas želví grafika: schování želvy, nastavení největší rychlosti kreslení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/36_turtle_hide_speed.bas 37 37_turtle_pen_up_pen_down.bas želví grafika: spuštění a zvednutí kreslicího pera https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/37_turtle_pen_up_pen_dow­n.bas 38 38_graphics_window.bas objekt typu GraphicsWindow https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/38_graphics_window.bas 39 39_graphics_draw.bas kreslení do grafického okna https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/39_graphics_draw.bas 40 40_hex_colors.bas nastavení barvy šesticí hexadecimálních číslic https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/40_hex_colors.bas 41 41_rgb_colors.bas nastavení barvy smícháním trojice základních barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/41_rgb_colors.bas 42 42_set_pixel.bas vybarvení jednotlivých pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/42_set_pixel.bas 43 43_mouse_click_event.bas událost: kliknutí tlačítkem myši https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/43_mouse_click_event.bas 44 44_key_down_event.bas událost: stisk klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/44_key_down_event.bas 45 45_timer_tick_event.bas událost: tik časovače https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Small%20Ba­sic/45_timer_tick_event.bas

20. Odkazy na Internetu