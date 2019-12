 »   »  Snap! ide do sveta: zostavte si vlastné bloky

$ sudo python -m pip install pyserial $ sudo usermod -a -G dialout MY_USER_NAME

V zdrojovom kóde upravte meno portu podľa vašej aktuálnej konfigurácie.

import serial import struct from socketserver import ThreadingMixIn from http.server import HTTPServer, SimpleHTTPRequestHandler port = None port_name = '/dev/ttyACM0' # /dev/ttyUSB0 ... class BoardHandler(SimpleHTTPRequestHandler): def log_message(self, format, *args): return def do_GET(self): global port s = self.path.split('/') if 'cmd' in s: for c in s[2]: port.write(struct.pack('B', ord(c))) resp = 'ok' message = resp.encode() self.request.send(message) else: SimpleHTTPRequestHandler.do_GET(self) class ThreadedHTTPServer(ThreadingMixIn, HTTPServer): pass def http_server(): try: server = ThreadedHTTPServer(('127.0.0.1', 1111), BoardHandler) server.daemon_threads = True print( "HTTP Server at port 1111, ^C to exit") server.serve_forever() except KeyboardInterrupt: server.socket.close() if __name__ == '__main__': port = serial.Serial(port_name, 115200) http_server()

Server spustíme v konzole:

$ python server.py

Server štandardne očakáva platnú HTTP požiadavku na porte 1111, defaultne očakáva v adresári súbor index.html, ak sa v texte požiadavky vyskytne 'cmd' , pošle nasledujúcu sekvenciu znakov na sériový port.

Kontrola

Pripojte Arduino, spustite server a vo vašom www prehliadači ako URL zadajte 127.0.0.1:1111/cmd/D1 a 127.0.0.1:1111/cmd/D0 .

LED na doske Arduina by sa mala rozsvietiť a zhasnúť.

Snap!

Na záver ešte potrebujeme lokálnu kópiu prostredia Snap! podľa návodu. Celá „inštalácia“ spočíva v stiahnutí z GitHubu do lokálneho adresára. Pre náš server ešte potrebujeme vytvoriť súbor index.html s nasledujúcim obsahom:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Redirecting to Snap!</title> </head> <body> <p>If you are not automatically redirected to Snap<i>!</i>, <a href="snap.html">please click here.</a> </p> </body> </html>

Náš pracovný adresár má potom nasledujúcu štruktúru

MyDirectory | +--- server.py <- HTTP server source code +--- index.html <- redirector file | +--- snap.html <- from Snap! install +--- Snap-5.1.0 <- Snap! code +--- +--- ...

Kontrola

Pripojte Arduino, skontrolujte meno portu server.py a spustite HTTP server. Vo www prehliadači zadajte 127.0.0.1:1111 . Vo vašom prehliadači by sa mala spustiť lokálna kópia prostredia Snap!.

Programovanie Snap!

Vytvorte nové bloky

a zažite novú úroveň programovania.

Záver a technické poznámky

Ako už bolo spomenuté v úvode, príspevok popisuje možnosti komunikácie Snap! v tej najjednoduchšej možnej podobe, uvedené programíky si už zrejme každý upraví tak ako bude potrebovať. Bežné Arduíno takto môžete pretvoriť na analogovo-digitálne vstupno-výstupné zaradenie, s pomocou ktorej váš potomok môže riadiť nejakého robota, hrať sa na domáceho meteorológa alebo merať rýchlosť áut na autodráhe.

Pri nejakých náročnejších pokusoch vyžadujúcich nejaké exaktnejšie časovanie treba brať do úvahy technologické obmedzenia, ako je prenosová rýchlosť, vlastný spôsob komunikácie cez server ako aj to, že Snap! je multithreadingová aplikácia s množstvom vlákien a náhodným prideľovaním času. Autori s týmto obmedzením zrejme počítali, takže v zbierke blokov nájdeme aj špeciálny blok označený ako warp, pomocou ktorého vieme vyhradiť exkluzívne vykonávanie kódu uzatvoreného v tomto bloku.

Výsledok je celkom obstojný, na obrázku je záznam z osciloskopu pre vyššie uvedený program.