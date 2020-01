 »   »  Softwarová sklizeň (15. 1. 2020)

Scratux

Scratux nabízí vlastní jazyk a grafické prostředí pro vizuální programování. Umožňuje navrhnout a naprogramovat interaktivní příběhy, hry a animace a sdílet výtvory s komunitou. Kdo zná projekt Scratch, jistě mu bude Scratux mnohé připomínat. Jednou z hlavních point, proč se vývojáři do Scratuxu pouštěli, bylo poskytnout kromě verzí pro Windows a macOS, také jednu verzi pro Linux. Uživatelé Scratche jsou o toto ochuzeni.

scratux.org/, 1.2.0

broot

broot umožňuje snadnou navigaci v adresářích v příkazové řádce, podobným způsobem jako činí příkaz tree. K dispozici je několik přednastavených zkratek pro příkazy mv, cp, rm a mkdir. Pro ještě pohodlnější ovládání lze nastavit vlastní zkratky. Kromě názvů složek a souborů umí zobrazit velikost nebo datum poslední úpravy.

dystroy.org/broot/, 0.11.8

Whatever

Whatever je klient pro Evernote. Jde o nezávislý projekt se všemi funkcemi a nástroji, které najdete ve webovém prohlížeči. Můžete pořizovat a ukládat poznámky, provádět synchronizaci, organizovat poznámky do zápisníků, značit poznámky štítkem nebo exportovat data do souboru. A ano, Whatever je postaven na Electronu.

cellardoor42.github.io/whatever/, 1.0.0

ColorPicker

Jednoduchý pomocník hodný svého názvu. ColorPicker umožňuje namíchat barevný odstín pomocí tři sliderů (RGB), dokáže rozpoznat barvu libovolného elementu na monitoru a poskytnout kód barvy v hexadecimálním formátu, který můžete použít třeba při grafickém navrhování webových stránek.

colorpicker.crea-th.at/

Blbinka

Až na ulici začne z ničeho nic mluvit auto, nemusíte se bát o svůj psychický stav. To se jen zrodil další nápad v hlavě vizionáře.