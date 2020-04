 »   »  Softwarová sklizeň (15. 4. 2020)

Foliate

Čtečka elektronických knih s moderním rozhraním napsaným v GTK. Zvládá formáty .epub, .mobi, .azw, a .azw3. Zobrazení je možné jak v jednostránkovém, tak ve dvoustránkovém módu. Umí i celoobrazovkový mód, zoom a změnu grafického tématu. Kromě čtení podporuje i vyhledávání v textu, vyhledávání vybraných slov na Wikipedii, zobrazení definice slov nebo možnost překladu.

github.com/johnfactotum/foliate, 2.1.1

Mirage

Klient pro komunikační síť Matrix. Funguje na principu decentralizované komunikace s koncovým šifrováním. Má plovoucí rozhraní, které se automaticky přizpůsobuje velikosti okna. Je napsaný v Qt/QML a Pythonu a díky nastavitelným klávesovým zkratkám je možné jej obsluhovat pouze pomocí klávesnice.

github.com/mirukana/mirage, 0.4.3

Sourcetrail

Interaktivní prohlížeč zdrojového kódu, díky kterému se snadno vyznáte i v cizí práci. Podporuje programovací jazyky C, C++, Java a Python. Umožňuje vyhledávání ve zdrojovém kódu s automatickým doplňováním výrazů a přehledem všech výsledků. Pro snazší orientaci umí graficky zobrazit strukturu kódu.

www.sourcetrail.com, 2020.1

Parameter Store Manager

Aplikace pro snadnou práci s SSM agentem od Amazonu. Nabízí grafické uživatelské rozhraní pro prohlížení a nastavení cloudové služby Amazon Web Service. Díky ní můžete přidávat, mazat, upravovat, prohlížet, filtrovat nebo vyhledávat parametry nastavení na pár kliknutí.

github.com/smblee/parameter-store-manager, 0.5.1

