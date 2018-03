 »   »  Softwarová sklizeň (21. 3. 2018)

Skrifa

Aplikace na tvorbu a editaci poznámek s důrazem na jednoduchost a bezpečnost. Nabízí minimalistické a ničím nerušící rozhraní zaměřené pouze na to, co opravdu potřebujete pro práci s textem.Všechny vaše poznámky jsou šifrovány pomocí PGP. Dále nabízí možnost importu a exportu do mnoha textových formátů a pár zajímavý vylepšení, které vám ulehčí psaní zdrojového kódu a matematických funkcí.

skrifa.xyz, 0.2.6

Cerebro

Díky tomuto programu můžete vyhledat cokoliv na pár kliknutí, ať už na internetu nebo na lokálním zařízení.Ve výsledcích se na jednom místě objevují weby, obrázky, překlady, mapy, převody měn, hudba nebo soubory. Ty se dají buď zobrazit ve vyhledávači nebo díky doplňkům otevřít v externí aplikaci.

cerebroapp.com, 0.3.2

Alduin

Čtečka novinek přes RSS, Atom a JSON. Používá podle slov tvůrců ergonomické a krásné grafické prostředí. Má automatickou detekci jazyků, takže v arabštině a hebrejštině přepíná zobrazení zprava doleva. Dále má nastavitelnou dobu obnovení novinek a automatické aktualizace.

alduinapp.github.io, 2.0.1

StackAndConquer

Hra inspirovaná deskovou hrou Mixtour (tato hra se stala v roce 2013 v Německu hrou roku). Jedná se strategickou o hru pro dva hráče, ve které je cílem postavit kupku herních kamenů s kamenem vlastní barvy nahoře. Tato hra kopíruje určitě zažité vzory, ale má svá unikátní pravidla pro určité tahy. Hra je k dispozici pod licencí GPL-3.0.

github.com/ElTh0r0/stackandconquer, 0.8.1

Blbinka

Chyba 404 se netýká pouze chybějících webových stránek.