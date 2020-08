Softwarová sklizeň (5. 8. 2020)

macintosh.js

Emulátor operačního systému MacOS 8 z roku 1991. Má předinstalované aplikace, které byly populární před 30 lety jako prohlížeče Netscape a Internet Explorer. Kromě toho zde najdete i několik demoverzí starých her z roku 1997. Jmenovitě to jsou Oregon Trail, Duke Nukem 3D, Civilization II, Alley 19 Bowling, Damage Incorporated, a Dungeons & Dragons. K užitku to asi moc není, ale je zajímavé porovnat, kam se software za poslední tři dekády posunul.

github.com/felixrieseberg/ma­cintosh.js, 1.0.5

RSS Guard

Čtečka informačních kanálů z českých luhů a hájů. Zvládá přečíst formáty RSS, RDF a ATOM. Program umí běžet minimalizovaný v oznamovací oblasti, průběžně načítat nové zprávy v kanálech a informovat uživatele. Kromě toho disponuje interním webovým prohlížečem založeným na Chromiu a nabízí možnosti importu a exportu formátu OPML 2.0.

github.com/martinrotter/rssguard, 3.7.0

Condution

Systém pro osobní projektový management, který podle slov svých tvůrců dává smysl a nevypálí vám díru do kapsy . Zaměřuje se hlavně na snadnou použitelnost. Můžete si v něm na pár kliknutí vytvářet úkoly, spravovat je v projektech, přidávat k nim poznámky a klíčová slova nebo nastavit termíny k jednotlivým úkolům.

github.com/Shabang-Systems/Condution, 0.2.3

Cine Encoder

Program, který umožňuje konverzi mediálních souborů při zachování HDR signálu. Podporuje i hardwarové enkódování NVENC pro grafické karty Nvidia pro formáty H264 a H265. Kromě toho má ve svém portfoliu i formáty VP9, DNxHR HQX a ProRes HQ.

github.com/CineEncoder/cine-encoder, 2020 SE

Minecraft je hra s otevřeným světem, ve kterém se dá dělat v podstatě cokoli.