 »   »  Souboj AMD vs Intel příště na 7nm, Gaël Duval a jeho /e/OS na telefonech Samsung

AMD i Intel hovoří o svých 7nm plánech

14nm éra je víceméně pasé, takže je nejvyšší čas vypustit PR tygry a pohovořit o éře následné, tedy 7nm (kdo by čekal 10nm proces od Intelu, ten nechť sní dál, více o tom za chvíli).

U AMD je 7nm éra již v běhu. Firma už nějakou dobu prodává grafické a výpočetní karty se 7nm GPU a už nějakou dobu jezdí po světě a prezentuje vzorky příští generace procesorů Zen 2 s 7nm CPU částmi pospojovanými 14nm čipem do 64jádrových monster. Mnozí výrobci již tyto procesory provozují a víme také, že vedle evropského severu vznikne minimálně jeden další superpočítač, postavený na 7nm procesorech AMD EPYC.

Firma spolupracuje s Cray a dalšími institucemi, přičemž výsledkem jejich spolupráce bude už za dva roky budoucí nejvýkonnější superpočítač FRONTIER, který nabídne výkon přes 1,5 EFLOPS. Stát přitom bude na AMD CPU + AMD GPU + AMD technologiích + AMD open-source softwaru. Podrobnosti jsou k dispozici přímo u AMD.

Pokud se AMD podaříá udržet dostatečné výrobní kapacity (zejména u TSMC) a dostatečnou výtěžnost výroby, bude to skvělé. Už několik měsíců hovoří velcí prodejci, že AMD prodává do desktopů více a více CPU, víceméně už překonala Intel (hovoří se o nárůstu v desítkách procent, případně až o dvojnásobných prodejích ve srovnání s Intelem) a nyní útočí i v serverovém / enterprise / datacenter segmentu. Je to obrovská příležitost postavit AMD na nohy po mnoha hubených letech spojených zejména s nepříliš podařenými produkty generace Bulldozer/Piledriver.

Intelu nezbývá nic než nějaká forma „damage control“. Ta už nějakou dobu probíhá, mimo jiné tím, že Intel přetahuje z AMD lidi, třeba Raju Koduriho. Každopádně firma stále nemá na trhu 10nm produkty, takže její povídání o 7nm budoucnosti berme spíše jako papírového holuba na střeše. Na nedávném setkání s investory zaznělo, že firma pojede strategii „datacentra jako první“, což si pro tuto chvíli volně přeložme jako: nemůžeme pustit AMD do našeho HPC hájemství, ale nemáme nic, čím bychom jim mohli konkurovat, takže ohlašujeme strategii.

Je jasné, že na generaci ~7nm produktů se odehrají zajímavé bitvy a je jasné, že Intel nedá svou kůži lacino. Firma si uvědomuje, že se AMD opět rozjela a je potřeba nedopustit další průšvihy. Proto je tu Raja Koduri a jeho nově sestavený GPU tým, proto byl odejít Brian Krzanich a proto ty neustále se měnící a mlhavé povídačky o 10nm produktech.

Otázkou tak zůstává pouze, zdali Intel nezvolí logickou taktiku: s ohledem na vlastní nedostačující výrobní kapacity a neschopnost vyrábět ve velkém lépe než 14nm procesem, bylo by jedině logické, kdyby silou svého kapitálu zkusil u TSMC přeplatit veškerou konkurenci, včetně AMD a prostě hrubou silou zabrat výrobní kapacity.

XMPP/Jabber Kaidan součástí KDE

Jednoduchý klient pro Jabber/XMPP jménem Kaidam je nyní součástí projektu desktopového prostředí KDE. Staví na Kirigami a QtQuick a jeho cílem je býti plnohodnotnou alternativou k řešením jako Telegram, přičemž nabídnou právě i onu decentralizaci a soukromí, které s XMPP/Jabberem přichází.

Tvůrci dodávají, že s komunitou KDE měli vždy dobré vztahy, kód Kaidanu používá framework Kirigami a je napsán tak, že počítá s Plasma Mobile. Připojení k projektu KDE je tak logickým vyústěním.