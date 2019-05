 »   »  Rok linuxového desktopu je tady, jen si toho nikdo nevšimne

Už mnoho let slýcháme, že právě tento rok bude rokem linuxového desktopu. Už letos se to zlomí, všichni budou chtít linuxový systém a zastoupení poletí raketově vzhůru. Zatím k tomu nikdy nedošlo a na běžném desktopu jsme zvyklí vídat Windows či macOS, přičemž část populace už ani desktop nepoužívá a spoléhá se na mobilní přístroje.

V jistém smyslu ovšem letošní rok přelomový bude, tedy alespoň z hlediska rozšířenosti. Linux už dnes máme prakticky všude, je součástí nejrozšířenějšího operačního systému Android a v mnoha dalších zařízeních od multimediálních přehrávačů přes meteorologické radary až po střižnu v rádiu.

Zdá se, že tohle je osud, který je Linuxu předurčen. Být tím pověstným motorem, který udělá poctivě všechnu důležitou práci, i když o něm uživatel vlastně ani neví. Uživatel vidí karosérii, volant a řadicí páku, ale motor je taková ta součástka, co prostě funguje a dělá co má.

Microsoft a Google

Opravdu to vypadá, že otřepaný vtip s rokem linuxového desktopu se letos naplní. Linux totiž najdeme opravdu všude, včetně desktopů a notebooků. Prvním tahounem je překvapivě Microsoft, který se hodně snaží integrovat Linux do svých systémů. A daří se mu to, do Windows si dnes snadno doinstalujete řadu distribucí a dostanete k nim i nový terminál.

Součástí čerstvého WSL2 je i upravené plnohodnotné linuxové jádro, takže už nejde o novou implementaci linuxových volání, ale o skutečný Linux uvnitř skutečných Windows. Díky bezproblémové integraci se zbytkem systému jde velmi často o pohodlnější řešení než v případě plné virtualizace, která přeci jen oba světy výrazně odděluje.

Druhým šiřitelem Linuxu je Google, který jej kromě Androidu používá také v Chrome OS. To je linuxový operační systém postavený na Gentoo, který od loňského roku na některých modelech notebooků umožňuje spouštět plnohodnotné linuxové prostředí uvnitř kontejnerů vytvořených pomocí LXC.

Od letošního roku budou tuto možnost podporovat všechny nově představené Chromebooky, takže si z jednoduchého prostředí obsahujícího jen webový prohlížeč (který mnoha lidem stačí) vytvoříte plnohodnotný desktop na jedno kliknutí. Do něj si doinstalujete libovolnou aplikaci od poštovního klienta přes přehrávač médií až po kancelářský balík. Vítejte v moderním linuxovém světě.

Linux je všude

Linux je všude, jen to na první pohled nevidíme. Původně jsme si mysleli, že Mandrake a později Ubuntu ovládnou svět, ale vývoj šel jiným směrem. Místo desktopu s KDE a Gnome jsme se dostali na úplně jiné desktopové prostředí: Android, Windows a Chrome OS.

Přestože to není opravdový linuxový desktop, na většině počítačů brzy poběží linuxové jádro a linuxové aplikace. Není to špatně, bude to znamenat větší pozornost, více peněz do vývoje, více uživatelů a lépe odladěný svobodný software. Že pak bude pro některé vývojáře jednodušší pustit si Linux třeba ve Windows? V pořádku, je to jen jiná platforma pro provoz stejného software.

Kam se nám podělo Ubuntu, Mandriva a Fedora? Jsou tu pořád a jsou založené na stejném software. Paradoxně stoupá zájem i o ně, jak se čím dál více hovoří o Linuxu a desktopu. Pozoruje to Canonical a potvrzují to i lidé z Red Hatu.