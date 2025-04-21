Ubuntu 25.10 má jméno, správce balíčků APT ve třetí generaci

Filip Zatloukal
21. 4. 2025
Klokan_quokka
Autor: Berichard/Wikipedie, podle licence: CC BY-SA 2.0
Ubuntu 25.10 bude mít kódové jméno Questing Quokka. Debian a odvozené distribuce dostanou novou verzi balíčkovacího systému APT. Vyšlo prostředí LXQt 2.2 s vylepšenou podporou Waylandu.

Ubuntu 25.10 bude Questing Quokka

Jak se dalo očekávat, nové kódové jméno Ubuntu se drží konvencí, následuje v abecedním pořadí a používá kombinaci roztomilého přídavného jména a zvířete. Tentokrát je na řadě písmeno Q (naposledy použité v Ubuntu 12.10 „Quantal Quetzal“), takže po Plucky Puffin následuje Questing Quokka.

Questing je přídavné jméno, které znamená „dlouhé nebo namáhavé hledání něčeho“ a který velmi dobře znají hráči RPG. Quokka (Setonix brachyurus) je malý zavalitý klokan s nápadně mohutnou hlavou a hustým kožichem, který žije v západní Austrálii. Jedná se o jediného zástupce rodu Setonix.

Autor: Wikipedia

Debian a odvozené distribuce dostanou nový APT

Uživatelé Debianu nebo některé z mnoha odvozených distribucí budou mít brzy možnost vyzkoušet novou verzi balíčkovacího nástroje APT. APT 3.0 obsahuje rychlejší řešič závislostí, vylepšenou podporu kryptografie a barevný text pro zvýraznění důležitých změn. K dispozici jsou nové barevné změny, které se zobrazí při instalaci, odebrání nebo aktualizaci balíčku.

Při instalaci nového balíčku se všechny jeho závislosti zobrazí zelenou barvou. Příkaz pro odebrání balíčku zobrazí červeně všechny závislosti, které mají být odstraněny. Příkaz list, ve stránkovaném seznamu vypíše všechny dostupné balíčky k instalaci. Jako třešnička na dortu má i ukazatel průběhu ve spodní části.

Autor: Julian Andres Klode

LXQt 2.2 s vylepšenou podporou Waylandu

Více než pět měsíců po předchozím vydání verze 2.1 bylo oficiálně vydáno LXQt 2.2, které přináší aktualizace a vylepšení tohoto lehkého desktopového prostředí vzniklé sloučením projektů Razor-qt a LXDE. Jedním z hlavních vylepšení je rozšířená podpora Waylandu. Tým vyřešil dlouholetý problém v nastaveních s více obrazovkami tím, že místo čísel obrazovek použil názvy obrazovek.

PCManFM-Qt, správce souborů LXQt, nyní umožňuje vlastní volby terminálu, podporuje pokročilé nahrazování řetězců při hromadném přejmenovávání a zabraňuje náhodné navigaci při podržení klávesy Backspace v panelu filtrů. Výrazného vylepšení se dočkalo také prostředí terminálu LXQt.

Autor: Linuxiac

Asahi Linux naráží na problémy s podporou M4

Kvůli změnám v Apple Silicon se projekt Asahi Linux dostává do rozporu s přidáním podpory pro čipy M4. Projekt Asahi Linux byl vytvořen s cílem přinést Linux do hardwaru se čipy Apple Silicon. Doposud šlo pro projekt vše poměrně hladce. V případě čipů M4 však věci neprobíhají přesně podle plánu.

Sven Peter k tomu řekl: Vypadá to, že podpora M4 pro Asahi Linux bude dost bolestivá. Stále se soustředíme na upstreaming podpory M1/M2, ale ostatní lidé se pokoušeli vyvést m1n1 na M4 a vypadá to, že se pár věcí změnilo. Tato překážka se stala vážnou výzvou pro zprovoznění Asahi Linuxu s čipy M4. Neexistuje žádný časový plán, kdy nebo jestli bude M4 podporován.

Autor: Depositphotos, Jiří Eischmann

Nově vydáno

Dominic Hayes oznámil vydání Feren OS 2025.03, významné aktualizace linuxové distribuce s prostředím KDE Plasma, založené na Ubuntu 22.04. Společnost Canonical vydala Ubuntu 25.04 „Plucky Puffin“. Josué Vicente oznámil vydání důležité aktualizace systému Regata OS 25.0.3, distribuce založené na openSUSE s prostředím KDE Plasma 6.3, která se zaměřuje na desktop a hry. Pardus, linuxová distribuce, kterou společně vyvinuly Turecká rada pro vědecký a technologický výzkum a Národní akademické síťové a informační centrum vyšla ve verzi 23.4.

Autor: DistroWatch

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

